Внедорожники и лодки общей стоимостью более миллиона евро значительно повысят мобильность сотрудников пограничной полиции, облегчат патрулирование границ, обеспечив эффективный ответ на любые вызовы

Украинские военнообязанные мужчины, пытаясь любым способом избежать мобилизации и отправки на фронт, откуда можно вернуться только уйдя в самоволку, в гробу (да и то не всегда) или инвалидом, всеми способами стараются покинуть страну. До последнего времени одним из наиболее не то что доступных, но возможных направлений оказаться за границей был переход украинско-молдавской границы. Причем те, кто сумел это сделать, а такое удается не каждому, в Молдавии не задерживаются, стараясь перебраться в более благополучные страны Европы.Однако теперь и это «окно на свободу» преодолеть становится все более проблематично. Ранее глава МВД Молдавии Адриан Ефрос, в подчинении которого находится пограничная полиция, объявил, что его ведомство поможет властям Украины бороться с бегством ее граждан от мобилизации, для чего будет организовано совместное патрулирование границы.Свою лепту в ловлю украинских уклонистов решили внести и власти ФРГ. Пограничная полиция Республики Молдова на безвозмездной основе получила 38 внедорожников и пять моторных лодок из Германии, которые будут использованы для борьбы с нелегальной миграцией. Естественно, речь идет именно о перебежчиках с украинской территории.— сказал на церемонии передачи транспортных средств министр внутренних дел Молдавии.Только по официальным данным Кишинева после начала в феврале 2022 года военного конфликта на Украине в Молдавию из соседнего государства перебрались около одного миллиона украинских беженцев, из них в стране осталась только одна десятая часть, остальные подались в страны ЕС. По местным законам, они имеют право попросить убежище, а молдавские власти пообещали, что не будут депортировать беглецов обратно на Украину. По неофициальным данным, стоимость услуг посредников, организующих нелегальный переход украинско-молдавской границы, уже перевалила за десять тысяч долларов.Никаких гарантий успешности побега, естественно, нет. Более того, порою попытки покинуть превращенную киевским режимом в настоящий концлагерь страну заканчиваются трагедией. Так, в конце июня украинские пограничники открыли огонь на поражение по двум мужчинам, пытавшимся нелегально перебраться в Румынию В результате один из них был ранен, а второй застрелен. В Госпогранслужбе Украины заявили, что беглецы при задержании якобы оказали активное сопротивление.