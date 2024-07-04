The New York Times: «Хизбалла» выпустила 200 ракет и снарядов по Израилю

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The New York Times: «Хизбалла» выпустила 200 ракет и снарядов по Израилю

Напряжение между ливанской группировкой «Хизбалла» и Израилем продолжает нарастать и может перерасти в более крупный региональный конфликт, который затмит нынешние боевые действия в Газе и втянет Иран и США, отмечает газета The New York Times.

Американское издание сообщает, ссылаясь на израильских военных, что сегодня «Хизбалла» выпустила по северу Израиля 200 ракет, мин и снарядов, а также использовала для атаки 20 беспилотников-камикадзе. Военные заявили, что на севере страны сирены воздушной тревоги звучали более часа.



«Хизбалла» заявила, что это был ответ на убийство Израилем высокопоставленного военного командира группировки накануне на юге Ливана.

Согласно данным группировки, удары были нанесены по ряду штабов и баз ЦАХАЛ. Убитые и раненые израильские солдаты были вывезены с Голанских высот с помощью военных вертолетов, сообщила «Хизбалла».

Обе стороны неоднократно обменивались ударами с начала войны в Газе - с октября прошлого года. Их жертвами чаще всего становится мирное население. Военные действия на ливано-израильской границе также вынудили более 150 000 человек по обе ее стороны покинуть свои дома и перебраться во временные убежища.

В последнее время всё чаще приходят сообщения о вероятном полномасштабном вторжении израильских сил в Ливан. Вашингтон же пытается оказать давление на Израиль и Иран, стоящий за «Хизбаллой», чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации, так как американцам сейчас не до этого. По крайней мере, власти США представляют всё так официально. Но у американских спецслужб могут быть свои цели и задачи.
10 комментариев
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  1. С.З. Звание
    С.З.
    -6
    Сегодня, 17:30
    У меня иногда создается впечатление, что Хамас и Хизбалла делают все, чтобы разозлить Израиль и показать свою активность, но при этом ни в коем случае не победить его и, желательно, потерять как можно больше своих сил.

    Сначала выступает Хамас, Израиль, закипев от гнева, практически уничтожает его, и только потом, медленно-медленно, вступает в игру Хизбалла, делая паузы между своими выступлениями чтобы дать возможность Цахал полностью прикончить Хамас.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 17:33
      Главное - не победа, а участие. wink
    2. Aken Звание
      Aken
      +3
      Сегодня, 17:51
      Вообще-то Хамас - детище Израиля и управляется Англичанами.
      А у Хизбаллы своя война.
      1. БаберметисКитай Звание
        БаберметисКитай
        -1
        Сегодня, 18:05
        Как Хамас управляется англичанами?
        Верхушка Хамас ездят в Иран за приказами и деньгами на их исполнение. Обучение военным профессиям и повышение навыков боевики Хамас проходят на базах в Иране. Командный состав обучается на базах Хезболлы в Ливане.

        Англичане...
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 18:18
          Обучением Хамас занимались английские инструктора. Потому у них поначалу так всё хорошо получилось.
          1. БаберметисКитай Звание
            БаберметисКитай
            -1
            Сегодня, 18:53
            Исламскую революцию устроили англичане с американцами. У меня подозрение что вы путаете движение Хамас политического движения Братьев мусульман с кем то другим.
    3. Емельянов_Кирилл
      Емельянов_Кирилл
      0
      Сегодня, 18:07
      О, вы сильно неправы. Если думаете, что они сами себя хотят прикончить.
      Лучше подумать теперь о том, что заявил официальный Иран. А он заявил о поддержке всех антиизраильских сил в регионе.
      С дугой стороны, в Иране сейчас выборы ... с неизвестным итого в итоге. Интересно, правда ?
    4. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 18:48
      Цитата: С.З.
      Сначала выступает Хамас, Израиль, закипев от гнева, практически уничтожает его, и только потом, медленно-медленно, вступает в игру Хизбалла, делая паузы между своими выступлениями чтобы дать возможность Цахал полностью прикончить Хамас.

      Все верно, если учитывать, что арабы сильнее друг друга не любят только евреев. Излюбленная тактика востока- подставь ближнего. Чем больше ослабеет Хамас, тем больше влияния получит Хизбалла. Это внутренняя война за ресурсы. Финансовые и человеческие...
  2. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 17:45
    сегодня «Хизбалла» выпустила по северу Израиля 200 ракет, мин и снарядов, а также использовала для атаки 20 беспилотников-камикадзе
    Вот это совсем другое дело!
  3. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    -2
    Сегодня, 17:55
    евреи и арабы - семиты. Нехай мочат одни других!