The New York Times: «Хизбалла» выпустила 200 ракет и снарядов по Израилю
Напряжение между ливанской группировкой «Хизбалла» и Израилем продолжает нарастать и может перерасти в более крупный региональный конфликт, который затмит нынешние боевые действия в Газе и втянет Иран и США, отмечает газета The New York Times.
Американское издание сообщает, ссылаясь на израильских военных, что сегодня «Хизбалла» выпустила по северу Израиля 200 ракет, мин и снарядов, а также использовала для атаки 20 беспилотников-камикадзе. Военные заявили, что на севере страны сирены воздушной тревоги звучали более часа.
«Хизбалла» заявила, что это был ответ на убийство Израилем высокопоставленного военного командира группировки накануне на юге Ливана.
Согласно данным группировки, удары были нанесены по ряду штабов и баз ЦАХАЛ. Убитые и раненые израильские солдаты были вывезены с Голанских высот с помощью военных вертолетов, сообщила «Хизбалла».
Обе стороны неоднократно обменивались ударами с начала войны в Газе - с октября прошлого года. Их жертвами чаще всего становится мирное население. Военные действия на ливано-израильской границе также вынудили более 150 000 человек по обе ее стороны покинуть свои дома и перебраться во временные убежища.
В последнее время всё чаще приходят сообщения о вероятном полномасштабном вторжении израильских сил в Ливан. Вашингтон же пытается оказать давление на Израиль и Иран, стоящий за «Хизбаллой», чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации, так как американцам сейчас не до этого. По крайней мере, власти США представляют всё так официально. Но у американских спецслужб могут быть свои цели и задачи.
Информация