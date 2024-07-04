Президент Сербии заявил, что до сентября в стране будет произведена первая тысяча дронов-камикадзе

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Президент Сербии заявил, что до сентября в стране будет произведена первая тысяча дронов-камикадзе

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в период времени до сентября текущего года предприятия страны произведут первую тысячу беспилотников-камикадзе "Комарац". Также, по словам Вучича, ведутся работы по выпуску БПЛА "Врабац", "Осица" и других.

Как сообщает сербское издание "Танюг", соответствующее заявление Вучич сделал во время посещения проходивших на полигоне Пасулянске-Ливаде военных учений "Огненный удар-2024". При этом помощник главы Минобороны Сербии по материальным ресурсам Ненад Милорадович отметил, что в ходе проведения учений упор делался именно на применении разведывательных беспилотников и барражирующих боеприпасов. Вучич также отметил, что испытывает гордость от увиденного на учениях.



Ранее Вучич признал, что сербские предприятия продали за границу значительное количество артиллерийских боеприпасов на общую сумму 800 миллионов евро, которые затем были поставлены боевикам киевского режима, чтобы те имели возможность продолжать ведение боевых действий против ВС РФ. Сербский лидер также неоднократно заявлял, что Белград обязан соблюдать интересы страны и не упускать возможности для экономического развития, направленного на улучшение благосостояния своих граждан.

Как предполагает китайское издание "Соху", за опосредованную продажу Киеву вооружений Сербия может лишиться возможности стать членом БРИКС. Соответствующий сигнал "Соху" увидела в недавнем заявлении главы российского МИД Сергея Лаврова, отметившего, что блок БРИКС временно поставит на паузу вопрос о расширении своего состава новыми странами.

Китайское издание также напомнило, что Белград с 2009 года безуспешно пытается войти в состав Евросоюза, однако при этом перспективы евроинтеграции остаются для Сербии весьма туманными.
27 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +11
    Сегодня, 17:50
    Кому сербы эти дроны на этот раз продадут? Тем же кому и снаряды?
    Не, ну а чо - бизнес же.... Вучич такой Вучич......
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 18:21
      Неважно кому сербы продадут дроны.
      Важно то, что сербские дроны будут убивать солдат РФ. angry
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 19:28
        «Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и так будет всегда» — Александр Вучич в интервью Bloomberg

        По моему после таких слов Вучича и так понятно где окажутся эти дроны... am
  2. Arnok Звание
    Arnok
    +4
    Сегодня, 17:53
    И главное хотят и рыбку съесть и ... косточкой не подавиться, затейники.
    И нашим и вашим. И Орбан туда же.
    1. BSD-Fan Звание
      BSD-Fan
      +8
      Сегодня, 17:58
      Давайте будем судить сербов когда перестанем продавать титановую продукцию ВСМПО в боинг с эйрбасом, а заодно перестанем нефть гнать в европку...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +5
        Сегодня, 18:01
        Туда ещё и резцы особой твердости продают - типа точите снаряды, господа из ЕС, и сами знаете для чего.....
      2. Вадим С Звание
        Вадим С
        +3
        Сегодня, 18:01
        Золотые слова! Сами хитрые а других ругаем
        1. BSD-Fan Звание
          BSD-Fan
          +4
          Сегодня, 18:02
          Жаль что только хитрые! Как говорил мой покойный дядька: "Надо не хитрым быть, а умным".
        2. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 18:03
          Это мы с Вами хитрые, или по второму гражданству российские олигархи и определёная часть верхушки России ???
          Обобщать не надо!
          1. Вадим С Звание
            Вадим С
            +2
            Сегодня, 18:04
            Ну да, второе конечно, мы то простой люд только и можем что наблюдать за всем этим, печально конечно :(
            1. К_4 Звание
              К_4
              +2
              Сегодня, 18:26
              Наши предки смогли, просто однажды взяли и скинули этих оглоедов. Правда тогда был дедушка Ленин с мегатитановыми бубенцами....
      3. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        Сегодня, 18:21
        Для боинга титан не поставляется. Остальным request
        1. BSD-Fan Звание
          BSD-Fan
          +3
          Сегодня, 18:25
          Кто вам сказал? Основные покупатели ВСМПО - Боинг, Эйрбас, Шафран и Росатом
          1. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            +1
            Сегодня, 18:32
            Боинг обвиняют в использовании некачественного титана (и дешёвого) из-за разрыва поставок с нами. Подозревается, что с этим связаны авиапроисшествия с участием боинг. Тут где-то статейка была request
            1. BSD-Fan Звание
              BSD-Fan
              +1
              Сегодня, 18:36
              Поверьте, титан они покупают у нас, у них выбор - либо мы, либо китай. Китай пока не дотягивает по качеству и объёмам до нас, потому берут у нас, да уменьшили долю нашего титана, но теперь просто нашего титана не 90%, а 50%. Вот и вся разница.
      4. Винни76 Звание
        Винни76
        +4
        Сегодня, 18:24
        .Давайте будем судить сербов когда перестанем продавать титановую продукцию ВСМПО

        Давайте вообще судить не будем. Просто внесём в список недружественных стран и сделаем экономике больно.
        Достаточно прикрыть поставки плодоовощной продукции на рынок РФ, повысить пошлины на вывоз леса, газ и удобрения. Пускай в Канаде закупают
    2. ian Звание
      ian
      +3
      Сегодня, 18:26
      Цитата: Arnok
      И нашим и вашим. И Орбан туда же.

      Не пеняй, говорят, на зеркало, коли лицо изогнуто.....
      Мы сами торгуем в полный рост, а к другим претензии готовы предъявлять. Вучич за Сербию. А мы то за кого? Все что готовы купить, с радостью продаем... Огорчаемся только, что злые враги покупают мало и втихаря....
  3. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 17:54
    Ну и где мы увидим эти дроны?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 17:57
      Где где..... На СВО. По нашим ребятам лупашить будут.... am
  4. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 17:56
    Продал снаряды, продаст и дроны .
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 18:02
    Вот тебе и братушки! Как же так то? Или они там на Балканах все такие, что то типа одомашненных цыган? Незнаю как ещё их описать и с чем сравнить. Как то очень нехорошо получается
  6. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 18:03
    Как предполагает китайское издание "Соху", за опосредованную продажу Киеву вооружений Сербия может лишиться возможности стать членом БРИКС.

    Вучич еще весной сказал, что Сербия не собирается в Брикс.
    30.04.2024, 09:52
    Вучич заявил, что Сербия не поменяет европейский путь на членство в БРИКС
    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна продолжает свой путь в Евросоюз (ЕС). Он отверг информацию о том, что мечтает о вступлении Сербии в БРИКС.

    https://www.kommersant.ru/doc/6679350
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -1
    Сегодня, 18:05
    . БРИКС временно поставит на паузу вопрос о расширении своего состава новыми странами.

    Из этой организации нельзя делать проходной двор. Нужно разумнее подбирать кандидатов. Остальные пусть чешут лесом. Хотя Сербию и ещё некоторых из европы можно было бы пригласить, но для этого им нужно будет покинуть евросоюз. Окно в евросоюз должно быть плотно закрытым. Конкурирующие организации должны быть низложены
  8. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 18:12
    до сентября текущего года предприятия страны произведут первую тысячу беспилотников-камикадзе "Комарац".

    Которые будут отправлены ВСУ
  9. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 18:18
    В этом случае остаётся надеятся что народ Сербии лучше своего президента. Дроны будут на окраине сомнений нет.
  10. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 18:25
    А, продадут их нашим врагам. И полетят они в нас. Тут и сказочке о братушках конец. Впрочем, давно всем понятно , что не так с иудушками.
  11. курвиметр Звание
    курвиметр
    0
    Сегодня, 18:57
    " Вот и брат говорит что в деньгах(сила) " wink