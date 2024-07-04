Новые взрывы прогремели на военных объектах в Одессе, Черноморске и в районе пгт Боровая (Харьковская область)
Сообщается о взрывах в Одессе и области. Местные паблики пишут о том, что громко было в разных частях Одессы, а также в портовом Черноморске (бывший Ильичёвск).
Информацию о прилётах по портовой инфраструктуре Черноморска подтверждает представительство Воздушных сил ВСУ. Известно о том, что взрывы прогремели на территории логистической зоны, куда в последнее несколько дней прибывал груз в сопровождении военных. Вероятнее всего, речь идёт об оружии и (или) боеприпасах, которые были поставлены на Украину от натовских «партнёров».
В Одессе поражены места с размещением ракетных установок вместе с личным составом.
Ранее, напомним, Вооружённые силы России поразили ряд военных объектов Житомирской, Черниговской и Сумской областях. В течение практически всего дня удары наносятся самолётами ВКС России по объектам и позициям врага в Харьковской области, включая направление на Боровую и Купянск.
Украинская сторона в своих официальных отчётах традиционно пишет о том, что «практически все ракеты сбиты», однако потом в сети появляется множество кадров со взрывами и пожарами на местах прилётов по военным объектам киевского режима. Одновременно с сообщениями о том, что «почти все ракеты сбиты», украинские чиновники публикуют посты о том, что энергосистема Украины всё хуже справляется с задачей по обслуживанию абонентов и промышленности. Ранее поступило сообщение о том, что страны Евросоюза всё менее охотно экспортируют электроэнергию на Украину. Видимо, прекрасно понимают, что Киев за неё всё равно не заплатит, а если и заплатит, то частично, причём на те деньги, которые выделяет сама Европа.
Информация