Владимир Путин исключил остановку боевых действий до начала переговоров с Украиной

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Владимир Путин исключил остановку боевых действий до начала переговоров с Украиной

Россия не будет вводить режим прекращения огня до начала возможных переговоров, надеясь на позитивные шаги Киева. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

Любое прекращение огня без четких договоренностей, которые будут необратимы, невозможно, Россия не пойдет на остановку боевых действий, ожидая каких-либо «позитивных» шагов от Киева. Президент напомнил, что в 2022 году Запад уже просил остановить огонь, когда российские войска были у Киева. Чем это закончилось, все знают. Так что боевые действия будут продолжаться, пока Запад и Украина не решат сесть за стол переговоров.



Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации. Прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно,

- заявил Путин.

Также президент прокомментировал заявление Зеленского о возможности переговоров России и Украины через посредников. По словам российского лидера, такой формат переговоров маловероятен, поскольку в таком случае посредники должны обладать полномочиями подписывать документы, в том числе и итоговые. В то же время саму идею посредничества Россия поддерживает.

Мы всегда выступали за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным,

- добавил президент.
56 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +5
    Сегодня, 17:34
    Готов быть обманутым?Всегда готов!
    1. sergey822
      sergey822
      -8
      Сегодня, 17:41
      у вас везде мерещится заговор
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +7
        Сегодня, 17:55
        Россия не будет вводить режим прекращения огня до начала возможных переговоров, надеясь на позитивные шаги Киева.

        Да уж сколько можно наступать на одни и те же грабли!!! Впрочем со скаклами о чём-то договариваться - себя не уважать... Они никогда не держали своё слово и делать это не собираются... Без ихней капитуляции всё остальное будет профанацией... am
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +3
          Сегодня, 18:18
          Согласен с вами. С шулерами нельзя ни о чём договариваться: всё равно обманут. Единственный выход: продиктовать мир с позиции силы и на своих условиях. yes
    2. Макsim
      Макsim
      -2
      Сегодня, 17:54
      просто говорится открытым текстом третье предложение будет хуже и последним
      1. fif21 Звание
        fif21
        +2
        Сегодня, 17:59
        Цитата: Макsim
        просто говорится открытым текстом

        Просто нужно делать , то , что начал . И до конца ! А говорильню пускай МИД разводит , им за это деньги платят . hi
      2. sergey822
        sergey822
        -2
        Сегодня, 18:11
        сейчас вам тут минусов натолкают, тут уже давно прописались граждане украины и всепропальщики
    3. fif21 Звание
      fif21
      +6
      Сегодня, 17:56
      Цитата: dmi.pris1
      Готов быть обманутым?Всегда готов!

      fool За одного битого , двух не битых дают ! Если лимит договорняков не закончится , может закончится мараторий на революции . Кровь людская не водица . hi
    4. N-W Звание
      N-W
      0
      Сегодня, 18:02
      Вроде как Путин заявил обратное. Может к окулисту?
      1. sergey822
        sergey822
        +1
        Сегодня, 18:11
        тут окулист уже не поможет
        1. Vasia Звание
          Vasia
          +1
          Сегодня, 19:09
          Цитата: sergey822
          тут окулист уже не поможет

          Как знать, если окулистом будет русский воин, а медицинским инструментом - приклад автомата, думаю, сразу прозреет smile
          1. sergey822
            sergey822
            +1
            Сегодня, 19:12
            ну так думаю точно поможет
  2. Last centurion Звание
    Last centurion
    +5
    Сегодня, 17:36
    Интересно, а Украина разве просила останавливать боевые действия? 0_о
    Вроде они даже и не думают, как и СШП. Тогда о чем это? Нииипаняяятна
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      0
      Сегодня, 17:39
      А чего не понятно? Русская ракета самая мирная ракета в мире. Мы же все против войны и за мир, а поговорить мы сами не свои..... Ну а пока мы будем стрелять, но мы хорошие. Вам жалко чтоли?
    2. sergey822
      sergey822
      -1
      Сегодня, 17:42
      так и говорят что не будет остановки, так что и просить не надо
      1. tatra Звание
        tatra
        +2
        Сегодня, 18:12
        Ха ,так получается , что Путин это ответил Орбану ,который вчера попросил у Зеленского прекращения военных действий на время переговоров ,но тот отказался .
        1. sergey822
          sergey822
          0
          Сегодня, 18:14
          тогда получается ответил обоим, ведь Орбан просил прекратить огонь, или еще что то просил? напомните
    3. Johnson Smithson Звание
      Johnson Smithson
      +4
      Сегодня, 18:04
      это не для Украины, а для Глобального Юга, они предлагали остановку огня,
      а мы им говорим что мы уже такое делали и не сработало
    4. N-W Звание
      N-W
      +4
      Сегодня, 18:07
      Нииипаняяятна

      Много появилось претендентов на посредничество с глупыми предложениями. Путин постарался ограничить их фантазии, дабы не искушали Зелю.
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 17:38
    Ну всё логично - пока не капитулировали останавливать СВО не стоит.
  4. алабурга Звание
    алабурга
    +4
    Сегодня, 17:41
    Главнокомандующий России спит и видит, когда подпишет позорный мир. Вот интересно, когда солдаты на передовой слушают его и вспоминают своих погибших друзей, то какие литературные выражения у них напрашиваются. Столько людей положить, чтобы оставить укрорейх и дальше существовать на российских границах, это надо быть либо у/о, либо предателем.
    1. sergey822
      sergey822
      +1
      Сегодня, 18:23
      да я так понимаю вы экстрасенс, раз знаете сны Президента, ужас, во что превратилось ВО, в какую то битву экстрасенсов
  5. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +3
    Сегодня, 17:42
    Да и во время переговоров (если таковые даже будут и будут про капитуляцию) надо стрелять веселее. Ускорение мыслительного процесса стимулируется у врага.
  6. К_4 Звание
    К_4
    +7
    Сегодня, 17:42
    Ну давайте мириться...ну давайте....давайте...а то меня олигахи жрут...мириться.....любые условия....а хотите мы снова перегрупируемся......Прям вот так и слышится. Позорище, тьфу. Нефиг было начинать, коль кишка тонка.
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      +4
      Сегодня, 17:51
      Ничего вы не понимаете в виллах в Монако и эскортницах в лабутенах. А также яхтоконфискате. Сразу видно - не олигарх. А им то каково? Всё что непосильно спи с женой, всеж погибло...
      Представьте у вас было четыре дворца с девками нетяжелого поведения, а стало три... И любимые скоморохи разъехались ещё..Этож уму не постижимый инфаркт хватит
      1. sergey822
        sergey822
        -1
        Сегодня, 18:43
        вам бы сказки сочинять, успех точно бы имели
    2. sergey822
      sergey822
      -2
      Сегодня, 18:42
      еще один экстрасенс нашелся, где он такое произнес? или вы балабол?
  7. bandabas Звание
    bandabas
    +4
    Сегодня, 17:48
    Проснулся собчаковский кормилец ксюши?
  8. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    Сегодня, 17:49
    "Так что боевые действия будут продолжаться, пока Запад и Украина не решат сесть за стол переговоров." Он себя слышит? Ну сядут за стол переговоров, посидят..., потом встанут и уйдут.
    1. sergey822
      sergey822
      +3
      Сегодня, 18:05
      так Путину это и надо, он понимает что пока запад с украиной на переговоры не согласен, он будет продолжать изначальный план, а так он выглядит как миротворец
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 19:27
        Не очень похоже, что реальный план и озвученный это одно и тоже.
        1. sergey822
          sergey822
          0
          Сегодня, 19:30
          реальный план я вам скажу оказался на много хуже озвученного, в начале СВО, украина могла бы остаться почти в своих границах, кроме Крыма, ДНР и ЛНР, ну а теперь условия отдать еще две области
  9. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 17:57
    Генерал Апти Алаудинов сказал в эфире первого, война кончится осенью. Может он что то знает? Кто что думает мужики?
    1. К_4 Звание
      К_4
      -2
      Сегодня, 18:06
      Где-то читал в аналитике, что осенью НАТО начнет вторжение, так что война с украиной реально кончится и начнется другая....ну или капитулируют наши верха....а не, не так "пойдут на мирое соглашение по просьбе народа".
    2. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +4
      Сегодня, 18:12
      Цитата: Вадим С
      Может он что то знает?

      Алаудинов знает много. Я думаю, он просто видит истощение ВСУ и предполагает, что их хватит еще на три четыре месяца. Он знает куда больше моего о ВСУ, но все же даже и он может ошибиться - это не та область, которую можно прогнозировать со 100% вероятностью
    3. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 19:29
      Скорее всего Алаудинов знает, что переговоры об очередном "договорняке" идут полным ходом, утрясают мелкие нюансы.
  10. tatra Звание
    tatra
    +2
    Сегодня, 18:19
    "Ура-патриотам " и "шапкозакидателям " пора угомониться . Он четко сказал ,что ему нужны 4 области полностью ,так что выбор между тем ,что или Зеленский согласится отдать их ,или их придется завоевывать с тяжелыми боями ,жертвами ,разрушениями . И не известно -на сколько это всё растянется .
    1. sergey822
      sergey822
      +2
      Сегодня, 18:26
      а я вроде слышал что он сказал, что если украина не пойдет на эти условия, то следующии будут только хуже, так что кто шапки не кидает, срочно еще раз пересмотреть что он сказал, что бы другие над вами не угорали
      1. tatra Звание
        tatra
        0
        Сегодня, 18:28
        Ну вот ,он пригрозил ,что будет завоевывать эти области военных путем . Если бы ему еще нужны были бы другие территории ,то он бы и сказал это . А это он обосновывает тем ,что эти области уже записаны в Конституцию РФ .
        1. sergey822
          sergey822
          -1
          Сегодня, 18:30
          ну и? он четко сказал что ему нужно на данный момент, зачем придумывать за него что он не говорил?
          1. tatra Звание
            tatra
            0
            Сегодня, 18:49
            И что я придумала ? Что он не говорил ?
            1. sergey822
              sergey822
              0
              Сегодня, 18:54
              да вы придумали очень много, я вот не слышал что он сказал мне нужно четыре области, он сказал что украина должна вывести свои войска из этих областей, и если украину не устроят эти условия, следующие будут хуже
              1. tatra Звание
                tatra
                +1
                Сегодня, 19:01
                14 июня 2024 года российский президент Владимир Путин выдвинул свои условия для прекращения войны с Украиной, главными из которых были два пункта: отказ Украины от вступления в НАТО и вывод украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Таким образом, Путин потребовал передачи ему ряда крупных городов, которые находились под контролем Украины: Запорожья, Херсона, Краматорска, Славянска, Покровска, с последующим официальным признанием Украиной «новых территориальных реалий» — статуса Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей как субъектов Российской Федерации. При этом Путин заявил, что «реалии на земле и на линии боевого соприкосновения и дальше будут меняться не в пользу киевского режима, поэтому со временем российская условия окончания войны могут измениться.

                Именно об этом я и написала .
                1. sergey822
                  sergey822
                  +1
                  Сегодня, 19:07
                  ну теперь почитайте что вы первоначально написали? Путин дал понять что если вы не отдадите четыре области, а все понимали в том числе и Путин, что ни кто на это не согласится, пойдем дальше, то есть об окончании СВО, у Путина даже и мысли нет
  11. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +4
    Сегодня, 18:20
    Попытался представить себе Сталина, который бы каждую неделю заверял мировое сообщество, что он готов к переговорам с Японией по поводу Манчжоу-Го... Или с финнами по поводу войны 1939-40 гг...
    Вроде бы и широта взглядов имеется, и историческими альтернативами в свое время много занимался, а - нет, не могу такого представить.
    1. sergey822
      sergey822
      +1
      Сегодня, 18:46
      а при Сталине кто то из мировых лидеров его просил о мирных переговорах? что то я такого не слышал, может вам что то известно?
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        -1
        Сегодня, 18:48
        Цитата: sergey822
        а при Сталине кто то из мировых лидеров его просил о мирных переговорах?

        А что, кто-то Путина о мирных переговорах попросил внезапно?
        1. sergey822
          sergey822
          0
          Сегодня, 18:51
          ну так тут же вроде сказано, что это ответ на заявление Зеленского
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            0
            Сегодня, 19:22
            Так Зеленский Путина о мирных переговорах не просил. Он лишь указал при каких условиях (посредники) вообще какие-то дипконтакты могут возобновиться.
            1. sergey822
              sergey822
              0
              Сегодня, 19:25
              так и Путин не просил, или он тут в статье говорит, вот прошу переговоров с украиной? вот условия мирных переговоров он сказал четко, а тут я не вижу такого, а только ответы на вопросы
  12. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 18:23
    Вот-вот! Потом нам оъявят- "Нас подло обманули!". А, кровушка то будет продолжать литься .
  13. Николай310 Звание
    Николай310
    +3
    Сегодня, 18:38
    Смысл было вообще начинать, если готов повестись на очередную лапшу...

    Сотни тысяч убитых и искалеченных, уничтоженные города, поселки и деревни... Люди без имущества, дети без детства...

    А давайте вы нам пообещаете, что уж теперь точно не обманете...
    1. sergey822
      sergey822
      0
      Сегодня, 18:47
      а кто то сказал что готов на какие то уступки? вы проснитесь, тут речь только о переговорах
  14. север 2 Звание
    север 2
    +1
    Сегодня, 18:45
    правильно должно было бы быть ... "Россия исключила остановку боевых действий до ОКОНЧАНИЯ переговоров с Украиной "... Вот тогда переговоры для России будет и на её условиях и результативными ...
  15. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 18:48
    Переговоры могут быть после освобождения Измаила: Суворов его не для нацистов брал.
  16. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 19:04
    . Чем это закончилось, все знают.

    Зачем он напоминает нам об этом? Ему что приятно это? Пусть себе запишет в напоминалку. Ему нужнее! Ладно бы Запад обманывал только его лично. А то ведь всю страну из-за одного через чур доверчивого!