Владимир Путин исключил остановку боевых действий до начала переговоров с Украиной

Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации. Прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно,

Мы всегда выступали за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным,

Россия не будет вводить режим прекращения огня до начала возможных переговоров, надеясь на позитивные шаги Киева. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.Любое прекращение огня без четких договоренностей, которые будут необратимы, невозможно, Россия не пойдет на остановку боевых действий, ожидая каких-либо «позитивных» шагов от Киева. Президент напомнил, что в 2022 году Запад уже просил остановить огонь, когда российские войска были у Киева. Чем это закончилось, все знают. Так что боевые действия будут продолжаться, пока Запад и Украина не решат сесть за стол переговоров.- заявил Путин.Также президент прокомментировал заявление Зеленского о возможности переговоров России и Украины через посредников. По словам российского лидера, такой формат переговоров маловероятен, поскольку в таком случае посредники должны обладать полномочиями подписывать документы, в том числе и итоговые. В то же время саму идею посредничества Россия поддерживает.- добавил президент.