Владимир Путин исключил остановку боевых действий до начала переговоров с Украиной
Россия не будет вводить режим прекращения огня до начала возможных переговоров, надеясь на позитивные шаги Киева. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.
Любое прекращение огня без четких договоренностей, которые будут необратимы, невозможно, Россия не пойдет на остановку боевых действий, ожидая каких-либо «позитивных» шагов от Киева. Президент напомнил, что в 2022 году Запад уже просил остановить огонь, когда российские войска были у Киева. Чем это закончилось, все знают. Так что боевые действия будут продолжаться, пока Запад и Украина не решат сесть за стол переговоров.
- заявил Путин.
Также президент прокомментировал заявление Зеленского о возможности переговоров России и Украины через посредников. По словам российского лидера, такой формат переговоров маловероятен, поскольку в таком случае посредники должны обладать полномочиями подписывать документы, в том числе и итоговые. В то же время саму идею посредничества Россия поддерживает.
- добавил президент.
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