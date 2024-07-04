На западе Украины возмущённые работой военкоматов граждане заблокировали дорогу

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На западе Украины возмущённые работой военкоматов граждане заблокировали дорогу

Недовольство действиями территориальных центров комплектования (ТЦК – военкоматы) на Украине продолжает нарастать.

Как сообщают местные СМИ и телеграм-каналы, в посёлке Ворохта, что на юге Ивано-Франковской области Украины, недовольные граждане перекрыли дорогу и заблокировали работу ТЦК.



По словам жителей посёлка, по вине сотрудников военкоматов в их посёлок, который жил во многом за счёт доходов от туризма, перестали приезжать туристы, и он стал «вымирать».

Подобный случай уже происходил в конце прошлого месяца в соседней с Ивано-Франковской Черновицкой области. Там разгневанные жители заблокировали движение транспорта, протестуя против устанавливаемых ТЦК и полицией на дорогах блокпостов.

Ранее украинские телеграм-каналы сообщали о поджоге минувшей ночью дома начальника одного из военкоматов города Львова, который в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу.

Очевидно, что граждане Украины устали жить в такой напряжённой ситуации. Многие из них ищут способы покинуть страну. По словам депутата Верховной Рады Дмитрия Наталухи, ежедневно из страны пытаются выехать минимум 200 мужчин призывного возраста.

С 18 мая на Украине ужесточили правила мобилизации граждан.
8 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 18:41
    Это они зря, щас половина на фронт поедут, остальные пошком обратно, а машинки или экспопреируют или в кюветик какие-нибудь запоршивцы...
  2. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +5
    Сегодня, 18:43
    Как скакать - так именно щирые западенцы в Киев автобусами съезжались. А как неньку защищать - не, не слышали.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 18:58
      Как скакать - так именно щирые западенцы в Киев автобусами съезжались. А как неньку защищать - не, не слышали.

      Так хто не скаче той москаль, а на рахунок захищати договору не було... laughing
  3. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +2
    Сегодня, 18:53
    Западников с окраины нужно первыми закидывать в окопы.
    1. ВитаминBF3mg Звание
      ВитаминBF3mg
      0
      Сегодня, 19:05
      согласен,самые щирые.как припекло-на лыжи,в летний сезон
  4. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 19:11
    по вине сотрудников военкоматов в их посёлок ... перестали приезжать туристы

    Кажется, эти ребята не слышали, что в стране идёт война? Всё туристов ждут? А тут какие-то военкоматчики, не пойми зачем...
    Видимо, не всё там так уж плохо
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 19:28
      Всё туристов ждут?
      Скоро к ним прибудут военные туристы со знаком Z на рукаве, посмотреть что там на зараденщине, да как wink
  5. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 19:24
    И что характерно, всё западенцы!