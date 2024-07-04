На западе Украины возмущённые работой военкоматов граждане заблокировали дорогу
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Недовольство действиями территориальных центров комплектования (ТЦК – военкоматы) на Украине продолжает нарастать.
Как сообщают местные СМИ и телеграм-каналы, в посёлке Ворохта, что на юге Ивано-Франковской области Украины, недовольные граждане перекрыли дорогу и заблокировали работу ТЦК.
По словам жителей посёлка, по вине сотрудников военкоматов в их посёлок, который жил во многом за счёт доходов от туризма, перестали приезжать туристы, и он стал «вымирать».
Подобный случай уже происходил в конце прошлого месяца в соседней с Ивано-Франковской Черновицкой области. Там разгневанные жители заблокировали движение транспорта, протестуя против устанавливаемых ТЦК и полицией на дорогах блокпостов.
Ранее украинские телеграм-каналы сообщали о поджоге минувшей ночью дома начальника одного из военкоматов города Львова, который в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу.
Очевидно, что граждане Украины устали жить в такой напряжённой ситуации. Многие из них ищут способы покинуть страну. По словам депутата Верховной Рады Дмитрия Наталухи, ежедневно из страны пытаются выехать минимум 200 мужчин призывного возраста.
С 18 мая на Украине ужесточили правила мобилизации граждан.
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