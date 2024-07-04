Недовольство действиями территориальных центров комплектования (ТЦК – военкоматы) на Украине продолжает нарастать.Как сообщают местные СМИ и телеграм-каналы, в посёлке Ворохта, что на юге Ивано-Франковской области Украины, недовольные граждане перекрыли дорогу и заблокировали работу ТЦК.По словам жителей посёлка, по вине сотрудников военкоматов в их посёлок, который жил во многом за счёт доходов от туризма, перестали приезжать туристы, и он стал «вымирать».Подобный случай уже происходил в конце прошлого месяца в соседней с Ивано-Франковской Черновицкой области. Там разгневанные жители заблокировали движение транспорта, протестуя против устанавливаемых ТЦК и полицией на дорогах блокпостов.Ранее украинские телеграм-каналы сообщали о поджоге минувшей ночью дома начальника одного из военкоматов города Львова, который в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу.Очевидно, что граждане Украины устали жить в такой напряжённой ситуации. Многие из них ищут способы покинуть страну. По словам депутата Верховной Рады Дмитрия Наталухи, ежедневно из страны пытаются выехать минимум 200 мужчин призывного возраста.С 18 мая на Украине ужесточили правила мобилизации граждан.

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