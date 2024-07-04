Концерн «Калашников» сообщил о закладке на ССЗ «Верфи братьев Нобель» ледового буксира проекта 3262

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Концерн «Калашников» сообщил о закладке на ССЗ «Верфи братьев Нобель» ледового буксира проекта 3262

Новый ледокольный буксир проекта 3262 построят в Рыбинске Ярославской области, церемония закладки судна прошла на судостроительном предприятии «Верфи братьев Нобель». Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

«Верфи братьев Нобель» построят буксир ледового класса для Санкт-Петербурга. Проект судна разработан компанией «Инженерный центр судостроения», контракт на строительство был подписан в декабре прошлого года. Передать буксир, получивший название «Нарвская застава», планируется до конца 2026 года.



Буксир проекта 3226 многофункциональный, он способен пробивать пути во льдах для других судов, оказывать помощь другим судам, осуществлять буксировку, проводить спасательные операции, тушить пожары и т. д. Заказчик — комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. Буксир будет работать на Неве и акватории Финского залива.


Хотел бы поблагодарить концерн «Калашников» и «Верфь братьев Нобель» за уверенность в завтрашнем дне (...) Это будет судно, соответствующее мировым стандартам.

— заявил на церемонии вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

ТТХ буксира согласно данным «Калашникова»: длина наибольшая – около 42,5 м; длина по конструктивной ватерлинии (КВл) – 38,0 м; ширина по КВл – 11,8 м; высота борта – 5,2 м; осадка по КВл – 3,8 м; водоизмещение – 655,7 т; энергетическая установка – 2x1800 кВт; скорость – около 11,0 узлов; экипаж – 8 человек; автономность – 5 суток.
6 комментариев
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  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +1
    Сегодня, 18:23
    Нужная тема ибо живём окруженными морями холодными и в зиму с ледяным покровом и такой буксир нам вот давно нужен
  2. Бородач Звание
    Бородач
    +2
    Сегодня, 18:24
    Два года будут строить 650-тонный буксир. angry
    Они его что, напильником будут выпиливать? what
    1. фигвам Звание
      фигвам
      0
      Сегодня, 18:34
      Цитата: Бородач
      Два года будут строить

      Два с половиной...
    2. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      0
      Сегодня, 18:37
      Так "Нахимова" и "Кузнецова" именно так и ремонтируют... hi
  3. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 18:46
    а вот Первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков считает, что в РФ, с момента начала санкций, подтолкнули экономику к чеболизации.

    Чеболизация — термин, произошедший от корейского понятия «чеболь», формы финансово-промышленных групп. Такая система существует в Южной Корее. Это конгломерат предприятий, обычно принадлежащий одной семье, начинавшей с торговой деятельности, но впоследствии получившей разнопрофильные промышленные активы .Японский аналог чеболя — дзайбацу. Самые известные чеболи и дзайбацу: Samsung, Hyundai, LG Group и Mitsubishi.

    Как примеры в РФ: банк ВТБ и Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).
    И квази: Газпромбанк.

    С моего угла обзора выглядит смешно, т.к. этот тренд начался раньше, но его решили подвести под санкции. Пустив ложный след - причины.
  4. УВБ Звание
    УВБ
    +1
    Сегодня, 18:59
    Церемония как будто не буксир а авианосец заложили