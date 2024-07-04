Концерн «Калашников» сообщил о закладке на ССЗ «Верфи братьев Нобель» ледового буксира проекта 3262

Хотел бы поблагодарить концерн «Калашников» и «Верфь братьев Нобель» за уверенность в завтрашнем дне (...) Это будет судно, соответствующее мировым стандартам.

Новый ледокольный буксир проекта 3262 построят в Рыбинске Ярославской области, церемония закладки судна прошла на судостроительном предприятии «Верфи братьев Нобель». Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».«Верфи братьев Нобель» построят буксир ледового класса для Санкт-Петербурга. Проект судна разработан компанией «Инженерный центр судостроения», контракт на строительство был подписан в декабре прошлого года. Передать буксир, получивший название «Нарвская застава», планируется до конца 2026 года.Буксир проекта 3226 многофункциональный, он способен пробивать пути во льдах для других судов, оказывать помощь другим судам, осуществлять буксировку, проводить спасательные операции, тушить пожары и т. д. Заказчик — комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. Буксир будет работать на Неве и акватории Финского залива.— заявил на церемонии вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.ТТХ буксира согласно данным «Калашникова»: длина наибольшая – около 42,5 м; длина по конструктивной ватерлинии (КВл) – 38,0 м; ширина по КВл – 11,8 м; высота борта – 5,2 м; осадка по КВл – 3,8 м; водоизмещение – 655,7 т; энергетическая установка – 2x1800 кВт; скорость – около 11,0 узлов; экипаж – 8 человек; автономность – 5 суток.