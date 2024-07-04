Зампред Совбеза РФ: порядка 190 тысяч человек заключили контракты с Минобороны в 2024 году
Пока на Украине сотрудники ТЦК (военкоматов) при поддержке полицейских и даже военных самыми изощренными и варварскими способами отлавливают военнообязанных мужчин для отправки на фронт, в России пополнение группировки войск ВС РФ в зоне спецоперации происходит исключительно на добровольной основе. И следует отметить, что желающих добиться окончательной победы над воспрявшими неонацистами в нашей стране не убавляется.
С начала этого года контракты с Минобороны России подписали уже порядка 190 тысяч человек. Такую цифру на совещании в российском военном ведомстве по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками озвучил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что поставленная президентом Владимиром Путиным задача по набору выполняется, в сутки по стране в Вооруженные силы набирают около тысячи человек.
— отметил Медведев.
Зампред Совбеза РФ поблагодарил граждан страны, которые добровольно решили направиться в зону боевых действий, понимая, с какими рисками связана эта служба. Он отметил вклад в эту работу федеральных и региональных властей, крупных предприятий и госкорпораций, которые не только принимают активное участие в комплектовании нашей армии, но и многое делают для обеспечения всем необходимым бойцов на фронте, оказывают поддержку членам их семей.
В совещании по вопросам комплектования ВС РФ, проходившим под руководством заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, приняли участие министр обороны России Андрей Белоусов, а также полномочные представители президента Российской Федерации в федеральных округах и главы субъектов РФ. На заседании был обсужден комплекс конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности отбора кандидатов на военную службу по контракту в текущем году.
В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что на тот момент контракты с Министерством обороны России в целом подписали около 350 000 человек. Всего в 2023 году в ВС РФ на добровольной основе вступили 490 тысяч новобранцев, о чем в начале января этого года сообщил тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу. Боевой опыт в зоне СВО получили более 650 тыс. российских военных. Как неоднократно заявляли в российском руководстве, такой тренд, а он, как следует из заявления Медведева, сохраняется и в этом году, не требует проведения новой мобилизации, подобной той, которая была проведена осенью 2022 года.
При этом в западной и украинской прессе пытаются спекулировать официально озвученными цифрами российских новобранцев-добровольцев, отправляющихся в зону СВО, выдавая их количество за якобы восполнение потерь ВС РФ. На самом деле, это в ВСУ нет демобилизации и даже нормальной ротации, да и в «отпуска» украинские боевики отправляются только в виде самоволки. В то время как наши контрактники регулярно получают положенный отпуск, участвующие в боях подразделения имеют возможность отдохнуть в тылу. Многие заключают контракты на довольно непродолжительный срок — от шести месяцев до года. Соответственно, вновь набранные военнослужащие просто их заменяют.
Информация