В целом задача, поставленная президентом по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах Объединенной группировки войск в 2024 году, выполняется

Пока на Украине сотрудники ТЦК (военкоматов) при поддержке полицейских и даже военных самыми изощренными и варварскими способами отлавливают военнообязанных мужчин для отправки на фронт, в России пополнение группировки войск ВС РФ в зоне спецоперации происходит исключительно на добровольной основе. И следует отметить, что желающих добиться окончательной победы над воспрявшими неонацистами в нашей стране не убавляется.С начала этого года контракты с Минобороны России подписали уже порядка 190 тысяч человек. Такую цифру на совещании в российском военном ведомстве по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками озвучил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что поставленная президентом Владимиром Путиным задача по набору выполняется, в сутки по стране в Вооруженные силы набирают около тысячи человек.— отметил Медведев.Зампред Совбеза РФ поблагодарил граждан страны, которые добровольно решили направиться в зону боевых действий, понимая, с какими рисками связана эта служба. Он отметил вклад в эту работу федеральных и региональных властей, крупных предприятий и госкорпораций, которые не только принимают активное участие в комплектовании нашей армии, но и многое делают для обеспечения всем необходимым бойцов на фронте, оказывают поддержку членам их семей.В совещании по вопросам комплектования ВС РФ, проходившим под руководством заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, приняли участие министр обороны России Андрей Белоусов, а также полномочные представители президента Российской Федерации в федеральных округах и главы субъектов РФ. На заседании был обсужден комплекс конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности отбора кандидатов на военную службу по контракту в текущем году.В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что на тот момент контракты с Министерством обороны России в целом подписали около 350 000 человек. Всего в 2023 году в ВС РФ на добровольной основе вступили 490 тысяч новобранцев, о чем в начале января этого года сообщил тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу. Боевой опыт в зоне СВО получили более 650 тыс. российских военных. Как неоднократно заявляли в российском руководстве, такой тренд, а он, как следует из заявления Медведева, сохраняется и в этом году, не требует проведения новой мобилизации, подобной той, которая была проведена осенью 2022 года.При этом в западной и украинской прессе пытаются спекулировать официально озвученными цифрами российских новобранцев-добровольцев, отправляющихся в зону СВО, выдавая их количество за якобы восполнение потерь ВС РФ. На самом деле, это в ВСУ нет демобилизации и даже нормальной ротации, да и в «отпуска» украинские боевики отправляются только в виде самоволки. В то время как наши контрактники регулярно получают положенный отпуск, участвующие в боях подразделения имеют возможность отдохнуть в тылу. Многие заключают контракты на довольно непродолжительный срок — от шести месяцев до года. Соответственно, вновь набранные военнослужащие просто их заменяют.