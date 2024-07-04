«Явное преимущество»: Отставной морпех США заявил о превосходстве российской армии над американской

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«Явное преимущество»: Отставной морпех США заявил о превосходстве российской армии над американской

В потенциальном конфликте США и России я бы поставил на российскую армию. С таким заявлением выступил капитан в отставке Корпуса морской пехоты США Мэттью Хо.

Российская армия на сегодняшний день превосходит американскую, считает бывший морпех. По мнению Хо, в гипотетическом конфликте с участием российской и американской армий, россияне будут иметь «явное преимущество». Капитан обратил внимание на то, что последние два с половиной года ВС России участвуют в конфликте на Украине.



Я бы ставил на Россию

- заявил Мэттью Хо.

Морпех считает, что российская армия прошла испытание украинским конфликтом, она училась на своих ошибках и внедряла все новое, что могло ей помочь на поле боя. Сейчас российские военные закалены в боях, тогда как американцы никогда не участвовали в конфликтах такой интенсивности. Армия США, считает он, остановилась в своем развитии, это видно даже по действиям украинской армии, которую курируют военные США. Вместо того чтобы исправлять ошибки командования ВСУ, США только поставляют военную помощь, а советники не могут справиться с тактикой ВС России.

Ранее украинские военные, прошедшие подготовку на Западе, признали, что ничему хорошему западные инструкторы научить их не смогли, потому что не имели боевого опыта в столкновении с армией уровня российской. Единственное, что хорошо получается у иностранцев, — это начальная военная подготовка для мобилизованных.
5 комментариев
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  1. karabas-barabas Звание
    karabas-barabas
    0
    Сегодня, 19:06
    Ну если американцев лишить их ВМС, ВВС, спутниковой группировки и тд и тп, оставить только с М113, М60 и дать мавики, то вполне себе их побить можно. Но война это не матч в весовых категориях и не футбол, надо полагать они будут применять все средства которые имеются, а имеются у них очень много средств для ведения войны.
    1. norbert Звание
      norbert
      +2
      Сегодня, 19:08
      спутники у укропов американские есть. по сути есть все, кроме ВМС и ВВС
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 19:15
    Когда тебя за что-то хвалит враг, то что-то тут наверняка не так... А вот когда ругает и клянёт - ты без оглядки двигайся вперёд!!! В общем, стоит над словами этого морпеха задуматься... Хотя конечно по всякому может быть... soldier
  3. invisible_man Звание
    invisible_man
    +1
    Сегодня, 19:18
    Забыли поставить ссылку на важный ютуб-канал "Judging Freedom" с 10-ю тысячами просмотров, откуда и взят этот материал.
  4. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 19:20
    Ну дык научить можно только боевому опыту... меня даже с инвалидностью без проблем приглашали как и 22 года, так и сейчас. Только мне уже не 30 и даже не 40... и физически тяжело, и нужно как-то решать уже насущные вопросы.