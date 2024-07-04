Военный суд арестовал командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артема Городилова

Контрразведка ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артема Городилова, полковника обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщают российские медиа.Городилова задержали в Рязани, после чего доставили в Москву в Следственный комитет. В СК полковнику предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, но подробности дела отсутствуют. Известно только, что особо крупное мошенничество начинается от 1 млн. рублей, а по части 4 статьи 159 УК РФ ему грозит до 10 лет лишения свободы.На данный момент 235-й гарнизонный военный суд вынес решение об избрании меры пресечения Городилову — содержание под стражей, его арестовали и отправили в СИЗО. На суде Городилов и его адвокат отказались давать хоть какие-либо пояснения журналистам. Полковник вину не признает. Само заседание прошло в закрытом режиме, фабула дела не раскрывалась.— вынес судья решение.Артем Городилов — выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища и Общевойсковой академии вооруженных сил имени Фрунзе. На данный момент командует 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой, дислоцированной в Уссурийске Приморского края. Участник СВО, участвовал в боях на Киевском направлении, внесен в санкционные списки.

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