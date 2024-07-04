Военный суд арестовал командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артема Городилова

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Военный суд арестовал командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артема Городилова

Контрразведка ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артема Городилова, полковника обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщают российские медиа.

Городилова задержали в Рязани, после чего доставили в Москву в Следственный комитет. В СК полковнику предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, но подробности дела отсутствуют. Известно только, что особо крупное мошенничество начинается от 1 млн. рублей, а по части 4 статьи 159 УК РФ ему грозит до 10 лет лишения свободы.



На данный момент 235-й гарнизонный военный суд вынес решение об избрании меры пресечения Городилову — содержание под стражей, его арестовали и отправили в СИЗО. На суде Городилов и его адвокат отказались давать хоть какие-либо пояснения журналистам. Полковник вину не признает. Само заседание прошло в закрытом режиме, фабула дела не раскрывалась.

Ходатайство следователя удовлетворить,

— вынес судья решение.

Артем Городилов — выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища и Общевойсковой академии вооруженных сил имени Фрунзе. На данный момент командует 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой, дислоцированной в Уссурийске Приморского края. Участник СВО, участвовал в боях на Киевском направлении, внесен в санкционные списки.
40 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Msi Звание
    Msi
    -1
    Сегодня, 20:04

    Контрразведка ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артема Городилова, полковника обвиняют в особо крупном мошенничестве

    Мужики, война всё не спишет. Так не получится...
  2. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +1
    Сегодня, 20:05
    Цитата: Msi
    Мужики, война всё не спишет. Так не получится...

    Щас ,нам наши визави ,расскажут что боевому офицеру руки вяжут...
    1. Msi Звание
      Msi
      -9
      Сегодня, 20:08
      Щас ,нам наши визави ,расскажут что боевому офицеру руки вяжут

      У этих визави одна задача, хаос в умах посеять...
    2. Пленник Звание
      Пленник
      +9
      Сегодня, 20:27
      Участие офицера в боевых действиях не является стопроцентной гарантией, что он обладатель незапятнанной репутации и высокоморальный человек. Бывает и наоборот. "Тому в Истории мы тьму примеров слышим..."(с) sad
      1. Тима Звание
        Тима
        +10
        Сегодня, 20:32
        УПК РФ Статья 14. Презумпция невиновности

        1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

        2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

        3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

        4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.
        1. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          +5
          Сегодня, 20:54
          Вы в любое СИЗО зайдите и расскажите что все тут невиновные.
          Ну, да не виновные, но дальше то что?
          По решению суда - все арестованные. А значит живут по распорядку тюрьмы и подчиняются командам сотрудников ФСИН.
        2. Electrical Звание
          Electrical
          -4
          Сегодня, 21:01

          2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

          3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

          Здрасти приехали. Это уже давным давно не работает от слова совсем. Предостаточно правоприменительной практики, и подзаконных актов по которым именно обвиняемый должен доказывать свою невиновность. При этом если невиновность в достаточной мере доказать не удалось, то обвиняемый автоматичесаи становится виновным.
        3. hhurik Звание
          hhurik
          0
          Сегодня, 21:14
          Ну давай еще всю общую часть запостим, для прикола drinks

          УК РФ Статья 4. Принцип равенства граждан перед законом

          Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

          А так опасаться надо клиенту, за жизнь и здоровье. Много бандеровского элемента сейчас в местах заключения, это пока на поверхность не всплыло - но эксцессы будут.
    3. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 21:05
      Щас ,нам наши визави ,расскажут что боевому офицеру руки вяжут...

      Ну это же не Попов который высказал своё мнение о состоянии дел в зоне СВО и за это попал в немилость. Судить о том какой это был командир могут только те кто был под его командованием.
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    -5
    Сегодня, 20:08
    Ну так может по быстрому расследовать, осудить, амнистировать и обратно в штрафную штурмовую... Штурмовая бригада - чем не наказание... Туда даже контрактники уголовники не стремятся... soldier
    1. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      +4
      Сегодня, 21:04
      На вскидку знаю как минимум 5 штурмов, самому младшему 23 все орденоносцы так как воюют больше года, без судимостей. Нельзя всех под одну гребёнку мести.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 21:07
      Штурмовая бригада - чем не наказание..

      А они туда пойдут простым штурмовиком?
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 20:08
    Вообще,все это странно.Я понимаю,там наверху-паркетчики...Они уже и нп могут без этого.Тетка,эта-финансиска,правда или нпт,свалила забугои..Но вы же боевые офицеры..Как то не верится,может и счеты сводят
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +17
      Сегодня, 20:30
      Когда им воровать-то было? На момент типа хищения тот же Попов бандерлогов отбивал! Вот только в тот момент и думал - как бы мне этак половчее металл попятить... Шиза голимая, в жизни не поверю...

      Лучше бы следаки спросили - а вот любимый зам Кожугетыча точно всё только себе грёб? Да неужто с начальством так и не поделился? А оно, бедное,даже не в курсах было за его богатства? Про машины-дачи-дворцы не подозревало? Не смешно..
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 20:37
        Ну,а до войн..,тьфу-СВО?Он как и тот же Попов были отнюдь не на незначительных должностях.....Блин,вспоминаю зиму 83-го в Подмосковье..Трое офицеров-капитаны,майор,гоняли на уазике по базам ,толкали стройматериалы.Это было в УНР ВСО.Водителя замучили до такой степени,что он уснул и на Киевском шоссе влетел под полуприцеп.Солдат жив,а эти трое-насмерть.Судили водителя,не помню,сколько дали..
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          +4
          Сегодня, 20:49
          Все это очень странно, особенно на фоне свободно отъехавших в страны НАТО бывших высокопоставленных граждан, от Чубайса до, предположительно, Швецовой. Помню этого офицера в сюжете у Соловьева. Очень все это странно.
      2. Electrical Звание
        Electrical
        +1
        Сегодня, 21:08
        Да неужто с начальством так и не поделился? А оно, бедное,даже не в курсах было за его богатства?
        Так начальство думало что это кешбек какой то идет. Или акция, купил брелок для ключей, а машина в подарок.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 21:11
      Но вы же боевые офицеры..Как то не верится,может и счеты сводят

      А может готовятся к переговорам ? Ну как вариант.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 21:26
        Вполне возможно, история напоминает историю Попова:

        Это беспрецедентная ситуация, когда суд отказывает следственным органам в смягчении меры пресечения. Такого, ну, просто не бывает. А в этом случае бывает. И это говорит о том, что в задержании, аресте и уголовном деле в отношении Попова заинтересованы очень влиятельные фигуры. И больше всего это похоже на месть,
    3. Dizel200 Звание
      Dizel200
      0
      Сегодня, 21:18
      Кстати, как же так наша контрразведка упустила такую крупную щуку? М-да вопросы без ответа. Похоже не все ладно в датском королевстве.
      1. Lptsk Звание
        Lptsk
        0
        Сегодня, 21:33
        Почему упустили. Повязали. Собирали доказуху.
  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +4
    Сегодня, 20:11
    Надеюсь дело не сфабриковано. К сожалению оба варианта нехороши. И если виноват, и если не виновен. 50 на 50
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      -2
      Сегодня, 20:30
      Он же заявил, что не виновен. Значит не виновен.
  6. Фаталист Звание
    Фаталист
    +5
    Сегодня, 20:18
    Какое то двоякое чувство... С одной стороны, если украл, то ответь. С другой, если подстава боевых офицеров?
  7. Кэптен45 Звание
    Кэптен45
    +4
    Сегодня, 20:23
    Вот я сам не верующий, но если почитать Библию - можно найти ответы на некоторые вопросы, ибо слаб человек, а,если, не дай Бог, арестованный служил под началом арестованного генерала Попова.... Трындец, закроют, как здрастьте.... belay
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 20:33
      В этой библии чего только не понаписано. Руководствоваться нужно Уголовным кодексом, а не сборником мутных сказок.
    2. Алексей северянин Звание
      Алексей северянин
      -2
      Сегодня, 20:38
      Попов тыловик, а Городилов - комбриг ДШБ. Врял ли они пересекались. Но согласен, печально все это...
      1. Наган Звание
        Наган
        +3
        Сегодня, 21:02
        Цитата: Алексей северянин
        Попов тыловик
        Попов боевой генерал. Вы его случаем не с Тимуром Ивановым попутали?
        1. Алексей северянин Звание
          Алексей северянин
          0
          Сегодня, 21:20
          Согласен, с Ивановым попутал... Каюсь.
      2. faiver Звание
        faiver
        +3
        Сегодня, 21:10
        Попов никогда тыловиком не был, начинал с комвзвода, пересекаться вполне могли
  8. УАТ Звание
    УАТ
    0
    Сегодня, 20:25
    Такое ощущение, что целенаправленно создают перевес по количеству дел о воровстве в армии как таковой на делами в МО.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 20:34
      Нет. Министерство обороны и армия едины! Во всём. laughing
  9. alexoff Звание
    alexoff
    +8
    Сегодня, 20:25
    А как там оно выше? Что там с жильём для военных? Как там с укрытиями для самолётов, особенно для су-57?
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +2
      Сегодня, 21:11
      Что там с жильём для военных? Как там с укрытиями для самолётов, особенно для су-57?
      Так Швецова того, свалила. Деньги тютю, и спросить неского.
  10. Sardou Звание
    Sardou
    +1
    Сегодня, 20:33
    il faut que la Russie sanctionne durement les fraudeurs et contrevenants fut-il militaire de haut rang pour servir d'exemple à ceux qui prétendent faire de la malversation...sinon ça sera catastrophique pour la Russie
  11. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    -1
    Сегодня, 20:41
    Какие-то непонятные дела творятся. Недели полторы назад по телеграмм каналам пронеслась новость об увольнении Белоусовым начальника ГВМУ Тришкина. Официального подтверждения не случилось, а сегодня на странице МО в контакте сюжет о посещении Цивилёвой строящегося госпиталя в Рязани, и там её как раз Тришкин сопровождал. Белоусову объяснили, что нужно притормозить с "очищением рядов"? Так глядишь, и Тимура выпустят после пожертвований с его стороны в пользу конкретных лиц. Ну а плебсу объяснят, что оговорили его ципсошники и сторонники овального. Ведь хорошо известно, что у того, кто украл миллиарды, гораздо больше шансов оказаться невиновным, чем у того, кто буханку хлеба украл - миллиардами можно и поделиться, а вот половина буханки мало кого заинтересует, а циферки в статистике раскрываемости нужны... А за счёт кого проще набивать красивые циферки - чиновников МО или командиров действующих частей? Пока выходит, что верен второй вариант ответа.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 20:54
      Очень плохо что непонятные дела с неприкасаемыми творятся во время фактической войны с крупнейшим военно-политическим блоком мира. Даже при царе-тряпке в штабах как-то старались больше воевать, а не воровать и плести интриги против собственно тех, кто воюет. Не потому что хорошие люди, а просто из инстинкта самосохранения.
    2. dima san Звание
      dima san
      0
      Сегодня, 21:01
      Рохлина убрали топорно и некрасиво. Сейчас юристы и все бело и шоколадно. И самое интересное, не 999999,99 а именно миллион - и сразу 4 тая часть. А это однозначно сизо и долго
  12. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 21:06
    Можно справки на ранения штамповать-по 3 млн как минимум. На войне бывает всякое, у нас начальника ГСМ полка во время второй компании повязали за продажей 5 т бензина, правда просто уволили.
  13. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 21:22
    Смотрим дальше, что будет! Как говорится, врать нельзя, а нужно говорить правду!