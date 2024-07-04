«Снова прорвали оборону»: Немецкий обозреватель заявил, что стратегия ВСУ против российской армии не работает
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Стратегия ВСУ не работает, российские войска прорвали мощную украинскую оборону в поселке Кирово ДНР. Об этом заявил немецкий военный обозреватель Юлиус Репке.
Немецкий репортер, поддерживающий в этом конфликте Украину, по-видимому, занервничал после последних событий, происходящих в районе Торецка. Иначе другим не объяснишь его заявление в отношении украинской стратегии «сдерживания России», которая, как оказалось, не работает. По его словам, российские войска снова прорвали оборону ВСУ, сумев с ходу продвинуться аж на три километра.
Российская армия прорвала украинскую линию обороны и продвинулась на три километра в Кирово (...). В чем бы ни заключалась стратегия Украины по сдерживанию наступления России в ДНР, она не работает.
- пишет Репке.
Скорей всего, речь идет о взятии крупного опорного пункта ВСУ в Кирово, о котором в минувшее воскресенье сообщало российское Минобороны. Прорыву предшествовала тяжелая работа бригады «Ветераны», бойцы которой сумели за месяц выкопать подземный туннель длиной 3 км и выйти в тыл украинским подразделениям.
Ну и кроме этого, наши совершили еще несколько прорывов в районе Торецка, в том числе и в Нью-Йорке (Новгородское), в н. п. Пивденное и в н. п. Дружба. Так что немцу еще нервничать и нервничать.
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