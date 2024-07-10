Суданские повстанцы захватили северокорейскую модификацию РСЗО «Град»

В ходе вооруженного противостояния с правительственными войсками повстанцы из «Сил быстрого реагирования» (RSF) захватили ряд боевых систем северокорейского и китайского происхождения. Ранее RSF действовали в интересах правительства, однако после обретения ими военной силы и влияния подняли мятеж в апреле 2023 года, внеся свою лепту в развертывание гражданской войны.Как отмечается на ресурсе War Noir, на изображениях фигурируют, в частности, три 122-мм РСЗО BM-11 из КНДР и одна 302-мм Weishi WS-1B из КНР.BM-11, впервые представленная в 1963 году, является северокорейской модификацией советской РСЗО БМ-21. Она отличается уменьшенным количеством направляющих (30 вместо 40), что делает ее более легким вариантом «Града». BM-11 устанавливается на различные шасси 6x6, включая советский ЗИС-151, китайскую копию ЗИЛ-157, известную как FAW Jiefang CA-30, и «клон» японского грузовика Isuzu HTW 11 производства КНДР. Установки BM-11 были замечены в таких странах, как Ливия, Судан и Иран.BM-11 обслуживает экипаж из 5 чел. Время, необходимое для развертывания на позиции и наведения на цель, составляет 3 и 2 минуты соответственно. Недостатком системы является отсутствие брони. BM-11 совместима со стандартными 122-мм российскими, китайскими и северокорейскими боеприпасами. Максимальная дальность стрельбы оценивается в 20,5 тыс. м при скорострельности два выстрела в секунду, что позволяет произвести полный залп за 15 секунд. Перезарядка системы занимает примерно 8-9 минут.WS-1 является частью семейства ракет WeiShi, разработанного китайским концерном SCAIC. Она находится в эксплуатации НОАК с 1990 года. В 1993 году была представлена модернизированная версия WS-1B. РСЗО предназначена для поражения критически важных объектов противника в глубине их обороны, включая военные базы, скопления войск, ракетные ПУ, авиабазы, транспортные узлы и промышленные центры.Комплекс WS-1B состоит из ПУ HF-4B, установленной на шасси грузовика Tiema XC2200 6x6, ТЗМ QY-4B (QY-88B) и КП DZ-88B. Пусковая установка включает в себя 4 направляющие с возможностью регулировки по вертикали и азимуту и со временем развертывания в течение 20 минут. Командный пункт DZ-88B оснащен системами связи, GPS-навигацией, метеорологическими приборами и цифровой СУО. Альтернативная конфигурация включает ПУ с 6 направляющими на шасси 8x8.Ракеты WS-1B используют твердотопливный двигатель FG-43, достигая максимальной дальности до 180 км. Боеприпасы системы представлены осколочно-фугасным снарядом ZDB-2 и кассетным боеприпасом SZB-1. БЧ ZDB-2 содержит 70-кг заряд ВВ с 26 тыс. поражающими элементами, в то время как SZB-1 – 466 кумулятивно-осколочных боевых элементов. КВО обеих боеголовок составляет 1-1,25%.Батарея WS-1B включает один КП, 6-9 ПУ и такое же количество ТЗМ, каждая из которых несет по 20 снарядов.Судан осуществляет сборку WS-1B на собственных мощностях. Производством системы занимается и Турция, выпускающая модернизированные версии Kasirga и Jaguar.