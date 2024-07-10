Углубление отношений с Америкой, только с Латинской: новый президент Ирана обещает улучшить стратегические связи с Венесуэлой

2
Углубление отношений с Америкой, только с Латинской: новый президент Ирана обещает улучшить стратегические связи с Венесуэлой

Тегеран и Каракас намерены укреплять стратегическое партнерство между Ираном и Венесуэлой. Об этом в своем аккаунте в запрещенной в РФ социальной сети сообщил министр иностранных дел южноамериканского государства Иван Хиль. По его словам, президенты двух стран Николас Мадуро и Масуд Пезешкиан уже провели свой первый после выборов в Исламской Республике телефонный разговор.

Оба президента выразили желание продолжать сотрудничество в целях продвижения долгосрочных стратегических отношений и пообещали провести встречу на высоком уровне в ближайшем будущем в попытке приступить к реализации совместных планов сотрудничества и развития

– рассказал глава МИД Венесуэлы.



Он добавил, что Николас Мадуро выразил свою поддержку новому главе исполнительной власти Ирана в его усилиях по дальнейшему углублению братских отношений между двумя союзными странами.

Венесуэла выражает свою убежденность в том, что решение, принятое иранским народом, будет способствовать процветанию этой нации, а также ее консолидации как развивающейся державы в зарождающемся многополярном мире

– подчеркнул дипломат.

Напомним, по итогам второго тура президентских выборов в Иране победил Масуд Пезешкиан, которого многие называли сторонником идеи нормализации отношений с Западом. Однако его первые шаги на президентском посту свидетельствуют, что стратегических изменений курса внешней политики Ирана ожидать не стоит. Углублять отношения с Америкой он действительно намерен, только с Латинской.

Масуд Пезешкиан уже провел телефонный разговор с президентом России, в ходе которого принял от Владимира Путина поздравления с победой на выборах. Кроме того, российский лидер пожелал новому главе исполнительной власти Ирана успехов.

Добавим, что Иран и Венесуэла долгое время находятся под санкциями США.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +3
    Сегодня, 18:19
    . Углублять отношения с Америкой он действительно намерен, только с Латинской

    Ну, дай-то бог
  2. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 18:34
    Чисто обывательский вопрос: а в телефонном разговоре с нашим Президентом были высказаны, новым иранским Президентом "..... желание продолжать сотрудничество в целях продвижения долгосрочных стратегических отношений...."???? Или об этом забыли напомнить друг - другу в "суматохе" борьбы за многополярность, суверенитет и прочие гуманистические идеи последнего времени?