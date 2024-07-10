Углубление отношений с Америкой, только с Латинской: новый президент Ирана обещает улучшить стратегические связи с Венесуэлой

Оба президента выразили желание продолжать сотрудничество в целях продвижения долгосрочных стратегических отношений и пообещали провести встречу на высоком уровне в ближайшем будущем в попытке приступить к реализации совместных планов сотрудничества и развития

Венесуэла выражает свою убежденность в том, что решение, принятое иранским народом, будет способствовать процветанию этой нации, а также ее консолидации как развивающейся державы в зарождающемся многополярном мире

Тегеран и Каракас намерены укреплять стратегическое партнерство между Ираном и Венесуэлой. Об этом в своем аккаунте в запрещенной в РФ социальной сети сообщил министр иностранных дел южноамериканского государства Иван Хиль. По его словам, президенты двух стран Николас Мадуро и Масуд Пезешкиан уже провели свой первый после выборов в Исламской Республике телефонный разговор.– рассказал глава МИД Венесуэлы.Он добавил, что Николас Мадуро выразил свою поддержку новому главе исполнительной власти Ирана в его усилиях по дальнейшему углублению братских отношений между двумя союзными странами.– подчеркнул дипломат.Напомним, по итогам второго тура президентских выборов в Иране победил Масуд Пезешкиан, которого многие называли сторонником идеи нормализации отношений с Западом. Однако его первые шаги на президентском посту свидетельствуют, что стратегических изменений курса внешней политики Ирана ожидать не стоит. Углублять отношения с Америкой он действительно намерен, только с Латинской.Масуд Пезешкиан уже провел телефонный разговор с президентом России, в ходе которого принял от Владимира Путина поздравления с победой на выборах. Кроме того, российский лидер пожелал новому главе исполнительной власти Ирана успехов.Добавим, что Иран и Венесуэла долгое время находятся под санкциями США.