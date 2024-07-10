Для ВСУ приобретён бронеавтомобиль американских наемников Grizzly

22
Для ВСУ приобретён бронеавтомобиль американских наемников Grizzly

Украинские «волонтеры» приобрели для нужд ВСУ бронеавтомобиль с повышенной противоминной защитой Grizzly MRAP, разработанный американской частной военной компанией Blackwater (ныне Academi).

Деньги на одну машину были получены от украинской диаспоры в США. Её планируется оснастить системой радиоэлектронного подавления T-7/350Watt для усиления защиты от российских беспилотников. Реализацией данной «глушилки» на украинском рынке занимается местный предприниматель под вывеской компании Rebdrone. На ее приобретение «волонтеры», являющиеся родственниками погибшего солдата 10-й штурмовой бригады «Эдельвейс», организовали новый сбор на 235 тыс. гривен ($5,8 тыс.).




T-7/350Watt


Собственно, Grizzly был разработан наемниками Blackwater для армии США, но она не заинтересовалась данным изделием.

Броня машины изготовлена из стали AR500 и способна обеспечить защиту экипажа от 12-мм пуль; армированное стекло выдерживает 7,62-мм калибр. Днище спроектировано по V-образной схеме, позволяющей рассеивать взрывную волну. На настил нанесено покрытие ArmorThane, которое должно снизить риск образования сколов. Бронеавтомобиль выпускается в компоновке 4x4, 4x2 и 6x6. Экипаж состоит из двух человек, а десант – до восьми солдат.

22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Рус_80 Звание
    Рус_80
    +3
    Сегодня, 16:53
    Мутант с уродливыми формами. Короткой ему жизни
    на ЛБС.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 16:59
      Хорошего ему "Ланцета" или зеленой ТМки на пути laughing
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 16:54
    Собственно, Grizzly был разработан наемниками Blackwater для армии США, но она не заинтересовалась данным изделием.

    Потому что эти "Гризли" в бюджете дырку бы прогрызли, ну а скаклам на халяву всё пойдет!!!
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +3
      Сегодня, 16:58
      Скорее потому, что влезть в бюджет МО любой страны (а не только США) в условии жесточайшего лобби "старого" ВПК просто не реально. И не важно насколько удачным в итоге окажется изделие.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 16:54
    Внешний вид конечно ужасен.Какой будет вид после наезда на ТМ?Наверное еще страшнее
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 16:58
    Для ВСУ приобретён бронеавтомобиль американских наемников Grizzly
    один на все ВСУ?!
  5. Грац Звание
    Грац
    +2
    Сегодня, 16:59
    машина против партизан
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 17:45
      машина против партизан
      Для человеколовов winked
    2. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 17:57
      Не против партизан, а для эвакуации с ЛБС
      1. Грац Звание
        Грац
        +2
        Сегодня, 18:07
        ну изначально машина сделана наёмниками блеквотерс, явно не для эвакуации с лбс, а для проводки конвоев, осуществления противопартизанской деятельности в связи с выполнением ими заказов от нанимателя, там явно машина подразумевала боевые действия намного меньшей интенсивности. максимум выдержать несколько попаданий 12.7мм уходя на скорости, да и большое количество стекло блоков говорит о том же
        1. abrakadabre Звание
          abrakadabre
          -1
          Сегодня, 18:13
          Так я не про изобретателей, а приобретателей. Одна на всю страну только и годна для удачных отступлений.
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 18:39
          Нет ни башенной установаи,ни элементарных бойниц..Кааой то недоделок
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 17:00
    Сальвадор Дали наверно вертится в гробу от зависти к таким особым внешним формам. Он бы такое не смог нарисовать....
    1. Canecat Звание
      Canecat
      +1
      Сегодня, 19:22
      Сальвадор Дали наверно вертится в гробу

      Теперь я видел гроб на колесах laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 19:24
        Да тут как то была статья и фото краинского нового БЭК - сзади так чистый гроб, я ж часом подумал причем тут фотки из Дома Ритуальных Услуг.... laughing Ну а так - дык и чёрт с ними - гроб на колесах так гроб....
  7. sub307 Звание
    sub307
    +1
    Сегодня, 17:00
    "На тебѣ, небоже, что мнѣ не гоже.
    Кто же такие «убоже» и «небоже»? Убогий, небогий — это бедняк, нищий. В этом смысле пословица становится понятнее." Ну...как то так ,в общем. winked
  8. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 17:07
    Осталось на ЛБС везде свежий асфальт положить, как в этом ролике.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 17:19
      ...и разместить пункты буксировки в тыл на обслуживание и ремонт....
  9. БойКот Звание
    БойКот
    +1
    Сегодня, 17:59
    Хорошо бы стало правилом, такие PR-акции вместо реальной помощи всу. На подачки много не навоюешь.
  10. Shumi2010 Звание
    Shumi2010
    +2
    Сегодня, 18:21
    украинцы - попрошайки! пофиг че - лишь бы ..
    "Х@хлы ботом заменены на украинцы:)"
  11. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 18:37
    хрень сделана на базе гражданского грузовика, сзади двухскатки соответственно полный привод что мертвому припарки....
    1. sedoj Звание
      sedoj
      +1
      Сегодня, 23:34
      Цитата: faiver
      соответственно полный привод

      Там полным приводом и не пахнет: