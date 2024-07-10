Украинские источники: Сегодня ночью в стране сожгли сразу четыре автомобиля военнослужащих ВСУ
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Фото носит иллюстративный характер
В ночь с 9 на 10 июля 2024 года на Украине были сожжены сразу четыре автомобиля, принадлежащих военнослужащим украинских вооруженных сил. Об этом сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на источники в национальной полиции.
Случаи поджогов автомобилей зафиксированы во Львове, Одессе и Ровно. При этом в Одессе были подожжены сразу две машины украинских военнослужащих – SsangYong и Nissan Navara. Во Львове неизвестные лица подожгли автомобиль Mitsubishi Pajero, принадлежащий военнослужащему 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Полицейские нашли на месте поджога две бутылки с керосином.
Наконец, в Ровно неизвестными лицами был сожжен автомобиль Nissan X-Trail. Эту машину только недавно доставили украинские волонтеры для последующей передачи одному из подразделений ВСУ. По всем фактам поджогов автомобилей украинскими правоохранительными органами были открыты уголовные дела по статье за воспрепятствование деятельности вооруженных сил Украины.
Отметим, что подобные случаи происходят на Украине все чаще. Недавно аналогичная история имела место в Одессе, где неизвестные сожгли принадлежавший военнослужащему ВСУ пикап. В Кировоградской области страны была арестована местная жительница, подозреваемая в поджоге автомобиля инструктора украинской национальной гвардии.
Данные случаи свидетельствуют о росте антиправительственных настроений в стране. Выступающие против киевского режима люди даже готовы идти на риск, лишь бы причинить хоть какой-то ущерб украинским нацистам.
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