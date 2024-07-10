Украинские источники: Сегодня ночью в стране сожгли сразу четыре автомобиля военнослужащих ВСУ

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Украинские источники: Сегодня ночью в стране сожгли сразу четыре автомобиля военнослужащих ВСУ

Фото носит иллюстративный характер

В ночь с 9 на 10 июля 2024 года на Украине были сожжены сразу четыре автомобиля, принадлежащих военнослужащим украинских вооруженных сил. Об этом сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на источники в национальной полиции.

Случаи поджогов автомобилей зафиксированы во Львове, Одессе и Ровно. При этом в Одессе были подожжены сразу две машины украинских военнослужащих – SsangYong и Nissan Navara. Во Львове неизвестные лица подожгли автомобиль Mitsubishi Pajero, принадлежащий военнослужащему 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Полицейские нашли на месте поджога две бутылки с керосином.

Наконец, в Ровно неизвестными лицами был сожжен автомобиль Nissan X-Trail. Эту машину только недавно доставили украинские волонтеры для последующей передачи одному из подразделений ВСУ. По всем фактам поджогов автомобилей украинскими правоохранительными органами были открыты уголовные дела по статье за воспрепятствование деятельности вооруженных сил Украины.

Отметим, что подобные случаи происходят на Украине все чаще. Недавно аналогичная история имела место в Одессе, где неизвестные сожгли принадлежавший военнослужащему ВСУ пикап. В Кировоградской области страны была арестована местная жительница, подозреваемая в поджоге автомобиля инструктора украинской национальной гвардии.

Данные случаи свидетельствуют о росте антиправительственных настроений в стране. Выступающие против киевского режима люди даже готовы идти на риск, лишь бы причинить хоть какой-то ущерб украинским нацистам.
9 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 15:47
    Мда. ТЦК могилизируют ухилянтов, а ухилянты машины ТЦК. А шо одним можно, а другим нельзя? Скоро и сами ТЦКшники начнут могилизироваться (почему-то и от чего-то, ну мне кат ка-а-а-а-ца).
  2. Rashid Звание
    Rashid
    +3
    Сегодня, 15:52
    Лучше бы хозяев машин мочили, чем железяка виновата.
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 15:57
      Бей врага по карману. Для щеневмерлого больнее, чем по морде.
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 16:09
      Цитата: Rashid
      Лучше бы хозяев машин мочили, чем железяка виновата.

      А может тренируются потом вместе с машинами lol
  3. AlexGa Звание
    AlexGa
    +3
    Сегодня, 16:05
    При этом в Одессе были подожжены сразу две машины украинских военнослужащих

    Это уже не новость! Только что, РИА опубликовало срочную новость, что в Ильечевске накрыли секретный склад с английскими военными, в сторону Румынии полетели скорые помощи с сиренами с ранеными натовцами.
  4. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 16:08
    А по утру они проснулись.
  5. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 19:53
    Демилитаризация и денацификация ?
  6. nordscout Звание
    nordscout
    -1
    Сегодня, 20:05
    "Офигеть"!!!!!!!!! Сразу четыре автомобиля ВСУ, за сутки, по всему Укрорейху... Вот это настоящая борьба! Куда там генералу Коношенкову, с его докладами про гибель вражеских рот и батальонов вместе с M142 "HIMARS"... Правда это "настоящая борьба" кого и с кем и за какие идеалы????? Возможно местные наркоборыги не поделили улицу с наркоборыгами от ВСУ....
  7. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 22:21
    В ночь с 9 на 10 июля 2024 года на Украине были сожжены сразу четыре автомобиля, принадлежащих военнослужащим украинских вооруженных сил.

    Прямо на глазах формируется новая традиционная народная забава!