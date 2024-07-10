Власти ФРГ вслед за ЕС и США намерены отказаться от развития сотрудничества с Грузией

Немецкое правительство вслед за руководством Евросоюза и США планирует пересмотреть свои отношения с Грузией. Об этом заявил посол ФРГ в Тбилиси Питер Фишер.По словам немецкого дипломата, несмотря на многолетнее сотрудничество между Берлином и Тбилиси, направленное в первую очередь на развитие грузинского государства, Германия решила не брать на себя какие-либо новые обязательства в этом направлении. В первую очередь, это коснется финансовой сферы отношений между государствами.Фишер также добавил, что, несмотря на то, что Берлин поддерживает евроинтеграционные устремления Грузии, по мнению правительства Германии, эта страна в настоящее время не соответствует некоторым необходимым для этого процесса стандартам. А вот Молдавия и Украина, получается, соответствуют.Ранее сообщалось, что после одобрения грузинским парламентом закона о деятельности иноагентов Вашингтон начал пересмотр двусторонних американо-грузинских отношений и отложил на неопределенный срок проведение совместных военных учений Noble Partner.Кроме того, американское руководство объявило ложными обвинения правительства Грузии в адрес США и ряда западных организаций, деятельность которых предполагает оказание давления на Грузию с целью открытия второго фронта против России, чтобы таким образом добиться ослабления давления на Украину.После того как в Грузии был принят не удовлетворяющий интересы Запада закон об иноагентах, в Тбилиси были организованы массовые протесты против правительства страны.

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