Власти ФРГ вслед за ЕС и США намерены отказаться от развития сотрудничества с Грузией
Немецкое правительство вслед за руководством Евросоюза и США планирует пересмотреть свои отношения с Грузией. Об этом заявил посол ФРГ в Тбилиси Питер Фишер.
По словам немецкого дипломата, несмотря на многолетнее сотрудничество между Берлином и Тбилиси, направленное в первую очередь на развитие грузинского государства, Германия решила не брать на себя какие-либо новые обязательства в этом направлении. В первую очередь, это коснется финансовой сферы отношений между государствами.
Фишер также добавил, что, несмотря на то, что Берлин поддерживает евроинтеграционные устремления Грузии, по мнению правительства Германии, эта страна в настоящее время не соответствует некоторым необходимым для этого процесса стандартам. А вот Молдавия и Украина, получается, соответствуют.
Ранее сообщалось, что после одобрения грузинским парламентом закона о деятельности иноагентов Вашингтон начал пересмотр двусторонних американо-грузинских отношений и отложил на неопределенный срок проведение совместных военных учений Noble Partner.
Кроме того, американское руководство объявило ложными обвинения правительства Грузии в адрес США и ряда западных организаций, деятельность которых предполагает оказание давления на Грузию с целью открытия второго фронта против России, чтобы таким образом добиться ослабления давления на Украину.
После того как в Грузии был принят не удовлетворяющий интересы Запада закон об иноагентах, в Тбилиси были организованы массовые протесты против правительства страны.
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