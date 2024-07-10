Власти ФРГ вслед за ЕС и США намерены отказаться от развития сотрудничества с Грузией

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Власти ФРГ вслед за ЕС и США намерены отказаться от развития сотрудничества с Грузией

Немецкое правительство вслед за руководством Евросоюза и США планирует пересмотреть свои отношения с Грузией. Об этом заявил посол ФРГ в Тбилиси Питер Фишер.

По словам немецкого дипломата, несмотря на многолетнее сотрудничество между Берлином и Тбилиси, направленное в первую очередь на развитие грузинского государства, Германия решила не брать на себя какие-либо новые обязательства в этом направлении. В первую очередь, это коснется финансовой сферы отношений между государствами.



Фишер также добавил, что, несмотря на то, что Берлин поддерживает евроинтеграционные устремления Грузии, по мнению правительства Германии, эта страна в настоящее время не соответствует некоторым необходимым для этого процесса стандартам. А вот Молдавия и Украина, получается, соответствуют.

Ранее сообщалось, что после одобрения грузинским парламентом закона о деятельности иноагентов Вашингтон начал пересмотр двусторонних американо-грузинских отношений и отложил на неопределенный срок проведение совместных военных учений Noble Partner.

Кроме того, американское руководство объявило ложными обвинения правительства Грузии в адрес США и ряда западных организаций, деятельность которых предполагает оказание давления на Грузию с целью открытия второго фронта против России, чтобы таким образом добиться ослабления давления на Украину.

После того как в Грузии был принят не удовлетворяющий интересы Запада закон об иноагентах, в Тбилиси были организованы массовые протесты против правительства страны.
11 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +4
    Сегодня, 16:17
    сотрудничество между Берлином и Тбилиси, направленное в первую очередь на развитие грузинского государства
    В чём это развитие, в проведении гей-парадов??? Да такое сотрудничество и даром не надо. Ну а поддержка Грузии в евроинтеграции, это вообще марковка для ослика.
    1. Aken Звание
      Aken
      +4
      Сегодня, 16:26
      Там, как и в Армении, куча интеллигентного народу из рук соросят кормится. Без евроинтеграции с голоду помрут.
  2. Aken Звание
    Aken
    +1
    Сегодня, 16:18
    Есть решение, при котором Грузии будет наплевать на Запад.
    Это железная дорога через Абхазию, по которой грузины смогут возить в Россию продукцию СХ.
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 16:19
    Усё, кончилась "любовь" завяли помидоры"... То есть Грузия может в этой компании либо холопом на побегушках быть, либо никак не быть... Вот и всё что нужно знать о "преданной любви" Запада... Ну так лучше уж никак или с Россией... Мы хотя бы своих союзников(ну или попутчиков) не унижаем подобными требованиями и не ставим их перед таким вот выбором...
  4. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 16:21
    Власти ФРГ вслед за ЕС и США намерены отказаться от развития сотрудничества с Грузией

    тяжело будет грузинам, посмотрим - как отреагирует на это Кремль
  5. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +4
    Сегодня, 16:22
    Вот она, истинная "Европоддержка" и "евродемократия" : либо крепкая мужская любовь под хвостик и скупка умов молодежи, либо , Гиви, извините ,но вы нам ни падходите !
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 16:22
    С такими "друзьями" и врагов не надо!
    Надеюсь, историческая память убережёт грузинский народ от блуда.
    Погуляли и хватит. Пора домой.
    1. Aken Звание
      Aken
      +6
      Сегодня, 16:30
      Историческая память грузинского народа говорит следующее:
      Если кормилец ослабел и не даёт прежнего надою, надо найти другого.
      Вся история гордого грузинского народа, это поиск щедрого кормильца, который будет щедрым только потому, что грузины все такие красивые и гарно спивают. А взамен ничего требовать не будет.
  7. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    0
    Сегодня, 18:01
    власти германии это такие простигосподи , что место им не в берлине а в гамбурге на репербане
  8. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +1
    Сегодня, 19:52
    Да неужели грузинам подфартило и их пронесёт мимо энтого развития ?
  9. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 19:56
    Вопрос от обывателя. Давно ли Германия вышла из состава ЕС?????????????