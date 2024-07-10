«Сократить дистанцию боя нереально»: в польской прессе раскритиковали российскую тактику возможных сражений с истребителями F-16

Русские хотели бы использовать преимущество своих двухмоторных самолетов в маневренном бою, предварительно сократив дистанцию. Но это нереально, так как цели обнаруживаются на расстоянии до 100 км и уничтожаются ракетами до того, как возникнет какой-либо маневренный бой с применением УРВВ малой дальности или пушки

Однако, учитывая, что украинцы будут действовать осторожно, работая в глубине ЛБС, такой подход повлечет за собой попадание в зону досягаемости украинских систем ПВО

Всё же шансы украинских F-16 были бы выше, если бы за штурвалом хоть части из них сидели опытные зарубежные пилоты