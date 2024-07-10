«Сократить дистанцию боя нереально»: в польской прессе раскритиковали российскую тактику возможных сражений с истребителями F-16

71
«Сократить дистанцию боя нереально»: в польской прессе раскритиковали российскую тактику возможных сражений с истребителями F-16

На днях российский летчик, пилотирующий Су-30СМ, дал интервью телеканалу «Звезда», заявив, что он и его коллеги не боятся появления F-16 в украинском небе и уже выработали тактику борьбы с этим американским истребителем.

Русские хотели бы использовать преимущество своих двухмоторных самолетов в маневренном бою, предварительно сократив дистанцию. Но это нереально, так как цели обнаруживаются на расстоянии до 100 км и уничтожаются ракетами до того, как возникнет какой-либо маневренный бой с применением УРВВ малой дальности или пушки

- критически говорится в издании Defence24.



Как пишет автор, имеются способы скрытно подойти к противнику и вынудить его вести воздушное сражение. Например, одни российские самолеты могут отвлекать внимание украинских пилотов, в то время как другие приблизятся к противнику с другого направления, например, маскируя свое присутствие, прижавшись к земле.

Однако, учитывая, что украинцы будут действовать осторожно, работая в глубине ЛБС, такой подход повлечет за собой попадание в зону досягаемости украинских систем ПВО

- отмечается в польской прессе.

Как следует из других доводов российского летчика, разработанная тактика борьбы с F-16 должна основываться также на дальнем боевом контакте, так как самолеты ВКС РФ имеют более лучшее вооружение и современные системы наведения.

По словам автора, в боях на больших расстояниях многое будет зависеть от подготовки летного состава, осторожности в работе и конфигурации, в которой Украина получит F-16.

Всё же шансы украинских F-16 были бы выше, если бы за штурвалом хоть части из них сидели опытные зарубежные пилоты

- делается вывод в издании.

71 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Сегодня, 16:35
    Ага, разкритиковали.... laughing
    То есть наши пилоты должны воевать по их правилам что ли????

    Поляки своей водки польской что ли перепили?
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      +1
      Сегодня, 16:38
      Кстати, в советское время была польская водка в продаже. Гадость редкостная и если память не изменяет 38 градусов.))
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +5
        Сегодня, 16:41
        Кстати. В 2014 году полгода работал в Польше. Покупал на пробу их водку аж запечатанную сургучем и с прочими прибамбасами. Мой вердикт, ИМХО, - как была гавенной так и осталась - как не запечатывай. Наша все-равно лучше. drinks

        зы Так же как и их краковская колбаса - не смог есть. Подарил пёсику. Польскому. Тот всё сожрал.
        1. kroskar99 Звание
          kroskar99
          -10
          Сегодня, 20:24
          Nexcom (Дмитрий. Россия) - Скажи мне, что такого плохого сделали эти поляки, что ты их так ненавидишь? Кроме того, не противоречит ли оскорбление людей правилам этого сайта? Что говорит по этому поводу админ?
          Кстати - я читаю этот сайт каждый день с февраля 2024 года и замечаю все больше хамства. Я просмотрел старые статьи, 4-5 летней давности, и подавляющего большинства нынешних комментаторов не было в комментариях. Сейчас 70% - тролли.
          Поймите, россияне, мы тоже за вами наблюдаем, оцениваем ваше поведение – это очень плохо. Вы издеваетесь над другими народами, думаете, что вы лучше, тогда как вы просто большая, территориально отсталая страна, которую все игнорируют. Вы мастурбируете своим ядерным оружием, вы угрожаете разрушить польские города и убить миллионы поляков.
          В прошлом вы много раз убивали поляков, оккупировали Польшу – и хвастаетесь этим.
          Последний раз вы вместе с Гитлером нападали на Польшу 17 сентября 1939 года.
          До недавнего времени я был пророссийским и много раз защищал русских в дискуссиях.
          Это прошлое.
          Я стал безразличен к России и русским.
          Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой
          1. Lako Звание
            Lako
            +8
            Сегодня, 20:49
            А что в Польше мало тех кто ненавидит русских? Что Нынешняя политика официальной Варшавы не русофобская? И это не частное мнение на военном форуме, а политика людей определяющий внешнюю политику и отношение стран. Русские напали на Польшу в 1939 году. А что, ещё раньше поляки не оккупировали земли Западной Украины и Беларуссии? Что, в 1938 году поляки вместе с Гитлером не оккупировали Тешинскую область Чехословакии? Русские убивали поляков? А поляки русских, что целовали взасос? Более 40 тысяч пленных красноармейцев было уничтожено в польском плену во времена Пилсудского. Но в Польше об этом не говорят, они помнят только расстрел поляков в Катыни. Так что не надо делать вид, что русские жестокие варвары, а поляки беленький и пушистые.
            1. kroskar99 Звание
              kroskar99
              -7
              Сегодня, 20:59
              lako - А Крым всегда был российским, как и Кавказ и 90% территории России? Бог дал эти земли русским? А может быть, это просто стало путем кровавых завоеваний?
              Русский, ты думаешь, что китайцы забыли твои убийства? Ведь вместе с англичанами, немцами, японцами и американцами вы завоевали Китай.
              1. Lako Звание
                Lako
                +7
                Сегодня, 21:09
                Эк тебя "дружище"-понесло. Из Польши в Китай laughing Чувствуется размах копателя Черного моря. Русские вошли в Китай только разгромив там Квантунскую группировку японской армии. Которая этот Китай и оккупировала.Крым украинцам дал не Бог. Им его подарил Хрущев. До этого Крым никакого отношения к твоей Украине не имел. Да, я такой же русский, как ты китаец. hi
                1. kroskar99 Звание
                  kroskar99
                  -2
                  Сегодня, 21:23
                  lako - Вы не знаете истории!
                  Читать: Ихэтуаньское восстание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%85%D1%8D%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
                  1. Lako Звание
                    Lako
                    +3
                    Сегодня, 21:34
                    Ну да. В по давлении этого восстания кто только не участвовал. Но виноваты русские. И сами восставшие, не зверствовали, убивая иноплеменников и кто под руку попался? То что Китай, сегодня, величайшая мировая держава, а не отстала колония Франции или Англии есть заслуга и России. А в истории все что угодно выкопать можно.
                  2. Aken Звание
                    Aken
                    +3
                    Сегодня, 21:53
                    Вы не знаете истории. И учить полякам историю бесполезно. Она вам не понравится.
              2. Aken Звание
                Aken
                +2
                Сегодня, 21:51
                Бог дал эти земли русским?

                Бог русским не препятствовал.
              3. Rzzz Звание
                Rzzz
                +1
                Сегодня, 22:19
                Ну, не всегда, а чуть позже середины 18-го века, что в принципе сравнительно недолго в историческом плане.
                8 (19) апреля 1783 года — российская императрица Екатерина II подписала Манифест о присоединении Крыма к Российской империи.
            2. Ведущий Звание
              Ведущий
              0
              Сегодня, 23:24
              Написал псевдо поляк, которые настоящие - устроили массовые расстрелы красноармейцев.
          2. sterx20072 Звание
            sterx20072
            +6
            Сегодня, 20:51
            Скажи мне, что такого плохого сделали эти поляки, что ты их так ненавидишь?

            Достаточно почитать польскую прессу о России и русских.
            Последний раз вы вместе с Гитлером нападали на Польшу 17 сентября 1939 года.

            Тогда СССР вернул то, что Польша захватила в 1920 г. Про Версальскую конференцию и Линию Керзона слышали?
            Про угрозы Польше. Разве не Польша регулярно проводит военные учения у российской границы? И угрожают полной блокадой Калининграда?
            1. kroskar99 Звание
              kroskar99
              -4
              Сегодня, 21:03
              sterx20072 - Польская армия тренируется на территории Польши и к вам это не имеет никакого отношения. На протяжении 123 лет раздела вы диктовали, что полякам следует делать. Все кончено. Разберитесь с новыми иммигрантами. Это будущее России.
              1. Васян1971 Звание
                Васян1971
                -1
                Сегодня, 22:18
                «Все кончено.»©
                Да, ладно! Впереди очередной раздел.
                География - это приговор.©
              2. Pete Mitchell Звание
                Pete Mitchell
                0
                Сегодня, 22:32
                Цитата: kroskar99
                Польская армия тренируется на территории Польши и к вам это не имеет никакого отношения. На протяжении …
                … всей вашей истории - вспомните как появилось государство польское.
                Я жил в польше - вы по жизни во всех бедах винили русских или немцев, переходящих на красный свет подростков: - то есть Россияне… в Гданьске я был единственным Российским ребенком и мама меня за руку держала. Отец мой посмотрев на эту мерзость, отправил старших братьев в Союз учиться, а я маленький был.
                Вас нагнули, поэтому утритесь и читайте невернувшихся - их немало, а многие вообще не вернутся…
                Старик Черчиль был прав hi
          3. Капитан Пушкин Звание
            Капитан Пушкин
            +2
            Сегодня, 21:07
            Цитата: kroskar99
            Поймите, россияне, мы тоже за вами наблюдаем, оцениваем ваше поведение – это очень плохо. Вы издеваетесь над другими народами, думаете, что вы лучше, тогда как вы просто большая, территориально отсталая страна, которую все игнорируют. Вы мастурбируете своим ядерным оружием, вы угрожаете разрушить польские города и убить миллионы поляков.

            Цитата: kroskar99
            Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой

            Хочешь, что бы с тобой поступили так как ты поступаешь с другими?
            Т.е. хочешь, что бы тебе нахамили по полной и припомнили все преступления Польши против России?
            Знаешь, просто лень. Безразличны вы мне, вместе с вашим искривленным мнением...
          4. Aken Звание
            Aken
            +1
            Сегодня, 21:20
            До недавнего времени я был пророссийским и много раз защищал русских в дискуссиях.

            В защите поляков не нуждаемся. Наоборот, Готовься к новому разделу.
            Врагами вы России дешевле обходитесь.
          5. ДАА УЖ Звание
            ДАА УЖ
            +5
            Сегодня, 21:21
            Хватит гиене Европы прикидываться овечкой .Вы тоже убивали русских,белорусов,окраинцев,литовцев,евреев и оккупировали нашу страну.В 1612г вообще чуть не заняли наш престол.Вашу Польшу оккупировали после того ,как вы вместе с Наполеоном потащились в очередной раз убивать и грабить наших людей,наши города.Мы ваши города в ответ разоряли,грабили? Вы путаете первопричину событий и ответ на это.Это вы с Гитлером напали на Чехословакию.Мы зашли на западные регионы Украины и Беларусии захваченные поляками,когда организованное сопротивление поляков практически было прекращено,а польское правительство бежало к границе с Румынией.Мы что должны были оставить эти регионы Гитлеру?Ну и какие планы Гитлер строил с Пилсудским против нас мы тоже знаем.Претензий можно много привести,вам это надо сейчас? Самая большая,за которую вас многие ненавидят :это издевательства,глумление и умышленное зверское убийство наших военнопленных,распространения эпидемий болезней в лагерях Тухоли и Стшалкове. 21-22гг Можно ещё столько мерзости поляков написать,как разрушили храм Александра Невского например ,но какой смысл,вы же всегда невиноватые...
          6. Иезекиль 25-17 Звание
            Иезекиль 25-17
            +2
            Сегодня, 21:41
            Плохого? Мы с Вами воевали больше чем с любой другой нацией: между нами реки крови и ненависть поколений. Вам нет прощения.
          7. LIONnvrsk Звание
            LIONnvrsk
            +2
            Сегодня, 21:49
            Цитата: kroskar99
            Скажи мне, что такого плохого сделали эти поляки,

            Кроме всего прочего, что спесивые заносчивые польские шляхтичи сделали для попыток порабощения и нанесения вреда России, многие из них просто не очень хорошие соседи. Как мне кажется, Горький очень точно описал их словами Изергиль:
            "Она вздохнула и — первый раз я видел это у нее — перекрестилась трижды, шепча что-то сухими губами.
            — Ну, отправилась ты в Польшу...— подсказал я ей.
            — Да... с тем, маленьким полячком. Он был смешной и подлый. Когда ему нужна была женщина, он ластился ко мне котом и с его языка горячий мед тек, а когда он меня не хотел, то щелкал меня словами, как кнутом....
            Она продолжала:
            — В Польше Стало трудно мне. Там живут холодные и лживые люди. Я не знала их змеиного языка. Все шипят... Что шипят? Это бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы. "
            Злобой и завистью душит их непомерная гордыня. Как это, каким-то русским Бог дал всё, а великим поленьям ..... yes
          8. Polyssenator Звание
            Polyssenator
            +1
            Сегодня, 22:28
            Гитлер поляков на мыло всех хотел отправить, а вы предатели как были так и остались неблагодарные, с вами СССР после войны последним куском хлеба делились. Лучше молчите в тряпочку
          9. N-W Звание
            N-W
            +1
            Сегодня, 22:45
            Цитата: kroskar99
            Я стал безразличен к России и русским

            Ты уверен, что залезть на русский сайт со своими этническими комплексами - это лучший способ выразить нам равнодушие? Надеюсь, что это троллинг. Иначе это глупость. И да, чтобы ты не сомневался, отношение к пшекам у нас преимущественно презрительное, как к шавкам амеров. Ядерное оружие - наше. Хотим - мастурбируем, но можем и вставить. У вас возможностей меньше ))
            1. kroskar99 Звание
              kroskar99
              +1
              Сегодня, 23:08
              N-W (veterok NW) - Накормите бедных россиян ядерными бомбами.
              "Будущее России: бедность и архаизация" - https://topwar.ru/236310-buduschee-rossii-bednost-i-arhaizacija.html
          10. жучок120560 Звание
            жучок120560
            0
            Сегодня, 23:38
            kroskar99.
            Для того чтобы о чем то судить верно, необходимо быть максимально объективным. Вы принимаете пустое зубоскальство не совсем адекватных единиц, за какие - то мифические угрозы в адрес поляков и считаете, что это мнение всех россиян. В этом и есть ваша главная ошибка. Вот вы пишите, что мы вместе с Гитлером напали на Польшу 17 сентября 1939 года, а назовите хоть одну область действительно исторической Польши, которая была захвачена СССР в 39-м. Только не надо вспоминать о тех землях, которые Польша или Речь Посполитая в разное время захватывала у Россия когда у нас была смута либо мы воевали. Теперь в отношении разделов и оккупации Польши, прежде всего дайте честный ответ, хотя бы самому себе на вопрос, а было ли хоть подобие автономии и самоуправления которая существовала для Польских земель в Российской Империи, в той части исторической Польши которая досталась скажем Пруссии? Прежде чем кидаться обвинениями вспомните, что в битве при Танненберге (Грюнвальдская битва), вместе с Польскими полками участвовали и Русские полки, вспомните об освобождении Польши от гитлеровских войск, о спасении от уничтожения вашей древней столицы Краков во ВМВ. У нас в отличие от ваше правящей верхушки не переписывают историю, мы помним и чтим павших воинов Войска Польского, мы не оскверняем могил и не сносим памятников, у нас не нападают на посла иностранного государства при возложении цветов на могилу павших воинов и не крадут дипломатического имущества. А вообще было бы очень замечательно, если бы ваше руководство поняло, что у нас принцип довольно простой, как сказал еще Александр Невский, отпуская пленных кнехтов после Ледового Побоища: "Захотите торговать – поторгуем, захотите повоевать – будите биты".
          11. tatarin1972 Звание
            tatarin1972
            0
            Сегодня, 23:40
            Слушай сюда, внимательно, в уши, пан. Как нам к вам относится? Если вы , такие люди которые родства и добра не помните? Вся ваша политика строится на руссофобии, я наверное буду не первым и не последним кто хоть как то попытается ещё раз ,вам, умственно отсталым людям объяснить, что РККА вошла в Западную Украину и Западную Белоруссию когда ваше правительство бросило страну, да и напомните, мне пан, как проходила линия Керзона, и где были границы Польши? Не желаете ли вы просветить нас, что поляки сделали с пленными красноармейцами в двадцатых годах прошлого века?
      2. Николай Басалай Звание
        Николай Басалай
        +1
        Сегодня, 17:02
        Водка польска выборова, зубровка тоже не очень.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 17:05
          Шинка польска - неплоха (типа сала с мясовыми прожилками), если уж объективным быть. Но! ИМХО белорусское вкуснее всё ж..... .Было с чем сравнивать.
        2. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          +1
          Сегодня, 21:52
          Цитата: Николай Басалай
          Водка польска выборова, зубровка тоже не очень.

          Подтверждаю! Одинаковые у нас вкусы, брат! yes
      3. Иезекиль 25-17 Звание
        Иезекиль 25-17
        +2
        Сегодня, 21:37
        На картофеле, гадость редкая...
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +2
      Сегодня, 16:40
      А разве сама мысль не верна? Сегодня БВБ - это самоубийство, даже старая украинская авиация в этом случае собьет наши самолеты. Удивительно что российский летчик говорит (согласно тексту статьи - хотя его цитаты автор не приводит) о желании использовать маневренный БВБ.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 16:47
        Мысль верна.Подход а реалиям применения авиации в бою в них сомнителен.Эта задачка для множества участвующих в таком бою
        1. Bad_gr Звание
          Bad_gr
          +4
          Сегодня, 17:18
          Цитата: blackGRAIL
          А разве сама мысль не верна? Сегодня БВБ - это самоубийство..........,


          На новейших российских истребителях Су-30СМ2 заметили ракеты Р-37М. Это может означать подготовку к появлению в зоне спецоперации натовских F-16
          Прямо сейчас Р-37М – самая современная и дальнобойная ракета класса "воздух-воздух" в мире. Согласно открытой информации, она способна сбивать цели, летящие на скорости до 2,5 тысячи километров в час на дистанции в 300 километров. Сейчас она применяется Су-35С и перехватчиками МиГ-31БМ.
          Появление этого экземпляра под крылом еще одного нашего истребителя говорит о том, что к встрече F-16 не просто готовятся, на них фактически объявят охоту. Обнаруживать и сбивать западные самолеты будут до того, как они выйдут на дистанцию пуска своих ракет......

          https://ren.tv/news/v-rossii/1222931-su-30sm2-vooruzhili-samymi-dalnoboinymi-raketami-v-mire
    3. кредо Звание
      кредо
      +10
      Сегодня, 16:51
      Чьи экспертные заключения в области современного ведения боевых действий заслуживают самого пристального чтения и изучения? Ну конечно же заключения польских экспертов crying
    4. JD1979 Звание
      JD1979
      -3
      Сегодня, 17:49
      То есть наши пилоты должны воевать по их правилам что ли????

      То есть вы в порыве патриотического гнева, что поляки высказали вполне здравое мнение, назло маме не стали пользоваться мозгом???)))
      Я почти тоже самое написал под роликом Звезды.))) В условиях когда Фу-16е будут действовать очень осторожно над своей территорией под прикрытием своих комплексов ПВО и работать исключительно дальнобойными AIM-120D, нашему любителю догфайта придется сначала пережить 2-4 аимки, потом кучу ракет от ЗРК и если он, если, тут главное слово)) догонит Ф-16, То только тогда сможет попытаться показать кто в хлеву баран)). Как показала практика 2022 -2024 гг воздушных перехватов на украине, никаких догфайтов там и близко не было. Всё поражалось дальнобойными ракетами на максимально возможной дистанции. Отсюда логичный вывод, что интервьюируемый пролётчик, слегка забалоболился.
    5. Арка Звание
      Арка
      +3
      Сегодня, 20:09
      С какого переляку надо сближаться до собачьей свалки когда штатное ракетное вооружение сушек позволяет работать и на средних и на дальних дистанциях.? Хотя.. поляки, что взять с них если это диагноз.
    6. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +1
      Сегодня, 22:24
      Цитата: Nexcom
      Поляки своей водки польской что ли перепили?
      Ох это вы что то разгорячились: поляки еще во времена ОВД дважды подавали в коммерческий орбитраж претендуя на само слово водка, и им отказали request Так что водка не может быть польской - водка только русская lol
      Я проверял: как напьются - так сразу вспоминают русский, когда препрет lol
      1. DenVB Звание
        DenVB
        0
        Сегодня, 22:28
        Цитата: Pete Mitchell
        поляки еще во времена ОВД дважды подавали в коммерческий орбитраж претендуя на само слово водка

        Это миф.
        1. Pete Mitchell Звание
          Pete Mitchell
          +1
          Сегодня, 22:34
          Цитата: DenVB
          Это миф.
          Я бы с вами согласился, если бы в то время не жил в польше и родитель не крутился в этих структурах feel
          1. DenVB Звание
            DenVB
            0
            Сегодня, 22:39
            Цитата: Pete Mitchell
            Я бы с вами согласился, если бы в то время не жил в польше и родитель не крутился в этих структурах

            А вы не на родителя ссылайтесь, а на исторические источники.
            1. Pete Mitchell Звание
              Pete Mitchell
              0
              Сегодня, 23:08
              Цитата: DenVB
              на родителя ссылайтесь, а на исторические источники.
              Для меня родитель и есть исторический источник.
              За поляков переживаете? Не нужно, они когда нажравшись водки прижмет - нормально переходят на русский язык, я проверял. Когда выхода нет - крутятся забывая про все исторические обиды. И поверьте: обещания свои держат, понимая что дали их русскому парню.
              1. DenVB Звание
                DenVB
                0
                Сегодня, 23:27
                Цитата: Pete Mitchell
                Для меня родитель и есть исторический источник.

                Понимаю.

                Цитата: Pete Mitchell
                За поляков переживаете?

                Да, с утра до вечера.
  2. Спокойный_тип Звание
    Спокойный_тип
    0
    Сегодня, 16:37
    Возможна ситуация как между су 27 и миг 29. На сушке радар мощнее, но засекли эти самолёты друг друга на одинаковой дистанции, так как у мига эпр меньше.
  3. NICK111 Звание
    NICK111
    +12
    Сегодня, 16:40
    Все было гладко на бумаге. Я охотно поверю, что в Нате есть куча ассов, налетавших на этом самолёте сотни часов, но говорить про украинских летчиков вообще смешно. Это как после автошколы. Если пилотироаать будут натовцы, то проблем они доставят немало.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +6
      Сегодня, 17:13
      Цитата: NICK111
      Если пилотироаать будут натовцы, то проблем они доставят немало.

      Конечно же будут. Некоторые америкосовские пилоты ещё несколько месяцев назад говорили о готовности пилотировать эти F-16 над Украиной. Вполне можно ожидать их под маской "добровольцев". В НАТО явно не будут против приобретения реального боевого опыта в действиях против ВКС РФ.
  4. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    +5
    Сегодня, 16:44
    время покажет, кто кого и сколько раз нагнёт
  5. sub307 Звание
    sub307
    -1
    Сегодня, 16:49
    "Чё" то пока всё идёт к тому, что "ни хрена" укропы не получат обещанные F-16 .., ибо никому это "не нуна". Ну а польским диванным "асам", конечно флаг в обе руки..., хоть "поржать мона".
  6. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 16:50
    """Русские хотели бы использовать преимущество своих двухмоторных самолетов в маневренном бою, предварительно сократив дистанцию."""

    Об этом российские пилоты сами сказали, или это домыслы поляков?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -3
      Сегодня, 16:54
      Та нии, поляки опять в своем репертуаре - у них на Ф16 один двигун, а у нас на всех самолях по два. Вот и предлагают - выключить нашим пилотам один двигун, и вот тогда ужо поляки то нашим покажуть.... wassat Типо всё по-чесноку будет. laughing

      зы А лучше оба отключить..... lol
  7. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +8
    Сегодня, 17:05
    Тактика воздушного боя имеет гриф секретности, хранится в сейфе, выдается под роспись, доводится в части касающейся людям, имеющим соответствующий допуск.
    И никакой "телеканал Звезда" и тем более "польский эксперд" не расскажет нам каким будет противостояние, тем более этого не станут делать люди это знающие.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 17:07
      Так потому и стебаемся на всеми этими икспердными польскими заявлениями.
      А как их ещё воспринимать???
  8. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 17:07
    Поляки на диванах расхорахорились не на шутку....всё знают, всё умеют...такие же как американцы,"только без хвоста"...@ fool
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 17:10
      Ну.... Как бы яйца то у поляков есть, но не у всех.... Тогдашние поляки то во время ВОВ воевать то умели....И реально. Причем даже во время Варшавского восстания, зная что их замочат....

      зы Это другой вопрос почему они нас обвинили в провале своего восстания...
      1. faridg7 Звание
        faridg7
        +2
        Сегодня, 18:18
        Цитата: Nexcom
        зы Это другой вопрос почему они нас обвинили в провале своего восстания...

        А кого бы ещё должно было обвинить правительство польши в изгнании , находившееся в британии?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 18:22
          Например тех же бритосов которые именно по утверждениям поляков обещали их поддержать парашютным десантом и оружием с боеприпасами, ради чего поляки дофига своих положили, удерживая захваченный аэродром, но бритосы их кинули и поляки понеся значительные потери вынуждены были отступить. Это потом уже наших обвинили в том что мы стояли на другом берегу Вислы и наблюдали как польские патриоты умываются собственной кровью.....
          Русофобия....Всё на нас повесили....
          1. solar Звание
            solar
            -2
            Сегодня, 20:54
            тех же бритосов которые именно по утверждениям поляков обещали их поддержать парашютным десантом и оружием с боеприпасами

            Известная история. Наши не дали согласия использовать самолеты, задействованные в операции Френтик, для действий в Варшаве.
            1. solar Звание
              solar
              -1
              Сегодня, 21:05
              Точнее- 169-я авиабазу особого назначения, на которой эти самолеты базировались.
  9. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 17:17
    Логика потрясная))) тяжелый двухдвигательный самолет более маневренный, чем легкий однодвигательный? Интересно, что пшеки курят?)) штырит не по деццки)))
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 17:21
      поляки не курят. они просто не закусывают - всё сало сожрали беженствующие украинцы. полякам - аблом-с. laughing
    2. JD1979 Звание
      JD1979
      -6
      Сегодня, 17:52
      Интересно, что пшеки курят?)) штырит не по деццки)))

      Это ты не у пшеков спашивай, а у того Асса на су-30 что это говорил
    3. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 20:59
      Маневренность самолета не зависит напрямую от количества двигателей. Тяжелый самолет может быть более маневренным, чем легкий.
      Зависит в первую очередь от тяговооруженности (удельная нагрузка на мощность двигателя) и удельной нагрузки на крыло.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 22:33
        Это понятно, на даже простая логика говорит, что самолет, который весит 15 тонн и который 30 тонн. Кто маневреннее? Не думаю, что тяговооруженность у них сильно различается.
  10. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +2
    Сегодня, 17:42
    это нереально, так как цели обнаруживаются на расстоянии до 100 км и уничтожаются ракетами

    Это взаимно? Или по мнению польского эксперта только наших самолётов касается?

    украинцы будут действовать осторожно, работая в глубине ЛБС

    И как, в таком случае, укросамолёты будут отгонять наши носители ФАБов с крылышками? Ведь именно эта задача декларировалась, как самая главная для очередных вундервафель.

    более лучшее
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 18:01
    Какой смысл слушать тех, кто ничего и никак... т. е. вольные фантазии.
  12. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    +2
    Сегодня, 18:42
    Мне не понятна бравада местных комментаторов.

    Ситуация очень серьезная, за почти три года войны у ВСУ сохранилась авиация есть и МиГ-29 и Су-27 и Су-24 и это при превосходстве наших самолётов как по качеству так и по количеству. Теперь противник получит машины которые ни чем не уступают нашим современным самолётам и говорить, что мы их легко разобьём - просто глупость!!!
    1. nordscout Звание
      nordscout
      -1
      Сегодня, 19:00
      Уважаемый Ratmir_Ryazan! Очень правильно! В продолжении, сказанному Вами, - старая русская пословица -поговорка: "Не хвались едучи на рать, а хвались, едучи с рати...!"
  13. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 18:54
    Как говорится: лучшим мерилом истины является опыт, особенно на войне... Поживём - увидим, относительно "польской критики" и наших авиационных "тактических хотелок".... В бою всегда не так просто и, зачастую, не по плану....
  14. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 21:04
    Отчасти это правда. Ф-16 имеет ракеты средней дальности 100 км , какой уж тут маневренный бой…
  15. 2sila Звание
    2sila
    0
    Сегодня, 23:05
    Не читайте на ночь польских газет! Специалисты блин, супер теоретики. Да и по сути бред написан. Театр боевых действий с самой активной и мощнейшей ПВО в мире, а тут про какие то мифы неучами накарябано.
  16. Aeromaster
    Aeromaster
    0
    Сегодня, 23:25
    Они их и как ПВО хотят использовать, и на малых высотах бомбить, как штурмовики. А если как завоевание господства в воздухе, то смотря над чьей территорией. Буки собьют на раз-два. В воздушном бою - кто кого быстрее засечёт и наведёт ракету, помогает ДРЛО, а у нас с ними напряг, а они побоятся использовать. Ракеты у нас дальнобойнее и радары мощнее. Много будет зависеть от радаров, ДРЛО, наземной ПВО и обмена информацией между ними.