Bloomberg: государства Восточной Европы намерены обзавестись собственными АЭС

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Bloomberg: государства Восточной Европы намерены обзавестись собственными АЭС

Похоже, что атомная энергетика в Европе резко перестала быть «опасной и неэкологичной». В то время как Германия в прошлом году закрыла свои последние АЭС, государства Восточной Европы, наоборот, намерены срочно обзавестись атомными энергоблоками.

О том, что собственные атомные электростанции хотят построить восточноевропейские страны от Чехии до Румынии, пишет агентство Bloomberg.



В материале говорится, что власти этих государств прямо сейчас активно работают над планом по реализации инициативы, которую некоторые эксперты уже окрестили «крупнейшим проектом века». Ведь в общей сложности страны готовятся возвести как минимум 12 энергоблоков.

Авторы статьи подчеркивают, что «атомный курс» Восточной Европы обусловлен сразу двумя причинами. Во-первых, сохраняющееся на фоне провала «зеленой энергетики» стремление Брюсселя к обеспечению углеродной нейтральности. Во-вторых, сведение к минимуму ресурсной зависимости от России.

Впрочем, по мнению экспертов, воплощение столь масштабной задумки не будет легким. Ведь «проект века» требует колоссальных вложений, которыми восточноевропейские государства не обладают. Для перехода на атомную энергетику необходимы соответствующие компетенции, коих у государств, желающих обзавестись собственными АЭС, также не имеется. Кроме того, амбициозный проект оценивается в 130 млрд евро, столько своих инвестиций у восточноевропейцев просто нет.

В настоящее время в странах ЕС строятся только две новые атомные электростанции -— в Словакии и Венгрии. Причем в последней Россия финансирует строительство АЭС «Пакш-2». В Словакии проблемы выходят за рамки денег — там присутствует нехватка экспертов и подрядчиков. Пожалуй единственной компанией, которая реально могла бы помочь странам Восточной Европы в возведении АЭС, является ГК «Росатом», но как быть тогда с антироссийской политикой?
7 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 16:44
    Ну как же так... Вот только - только "Зелёные" радовались закрытию строительства АЭС, а тут опять... Вы же изверги Грету Тунберг обидите... Ребёнок боролся, боролся и выходит опять напоролся...??? И это при её то слабой психике... Никакой атомной энергетики в ЕС... Только угольная... Ну можно ещё хворост использовать...am
    1. sub307 Звание
      sub307
      +3
      Сегодня, 17:05
      Уже обидели "деффочку"...
  2. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 17:10
    Ок, гугл,сколько СО в атмосфере земли? 0.02-0.045%. Ок, эта битва с СО 2 обещает быть эпичной.
  3. Boris Ibragimov Звание
    Boris Ibragimov
    +3
    Сегодня, 18:39
    Тут такое дело,построить АЭС не равно обеспечить энергетическую безопасность страны. Ты все равно окажешься в зависимости от производителя ТВЭЛов.
  4. nordscout Звание
    nordscout
    +1
    Сегодня, 19:13
    А как же "зелёная повестка"? Полная "гретатунбергеризация" энергетики Европы? А кто вам, убогим, ЭТО, всё построит? ЕС давно потеряла все компетенции в атомном энерго - машиностроении... Проекты, оборудование, ТВЭЛы из России? Так и хочется предложить европейским"партнёрам" что - то "твердое и тёплое за воротник, чтобы их голова не качалась," при ходьбе и в процессе мышления....
  5. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 19:50
    Ээээ .... а есть такой базарчик, по которому можно походить, АЭС себе присмотреть, прикупить при сходной цене ?
  6. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 20:42
    Американцы начали продавать мини-реакторы АЭС. Модульные блоки. Если практика эксплуатации окажется успешной - эа ними будущее.