Пророссийские подпольщики: Ударом ВС РФ по порту в Черноморске были уничтожены британские наёмники

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Пророссийские подпольщики: Ударом ВС РФ по порту в Черноморске были уничтожены британские наёмники

Удар Вооруженных сил Российской Федерации по военному объекту в порту города Черноморска (Ильичевска) Одесской области уничтожил группу наемников ВСУ из Великобритании. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор пророссийского подполья в г. Николаеве Сергей Лебедев, получивший информацию от одесских единомышленников.

Российская армия нанесла удар по складу с боеприпасами ВСУ в порту Черноморска около четырех часов утра. Уже спустя полчаса в сторону Румынии мчался автомобиль со включенными сиренами.

Про погибших британцев подтверждают наши люди, связанные с медициной. Именно их эвакуировали в сторону Румынии

- рассказал РИА Новости координатор пророссийского подполья.

Отметим, что ранее в атмосфере строгой секретности в порт Черноморска были завезены ракеты западного производства. Однако об этом, судя по всему, стало известно российской военной разведке. После получения информации о завозе ракет, по складу, где находились данные боеприпасы, были нанесены мощные удары.

Напомним, что предыдущий удар по месту дислокации подразделения иностранных наемников в городе Черноморске имел место 5 июля 2024 года. В результате удара Вооруженных сил Российской Федерации тогда были уничтожены 18 иностранных наемников и боевиков ВСУ, еще 30 наемников и украинских боевиков получили ранения различной степени тяжести.

Таким образом, удары российской армии по целям военного назначения на территории Украины носят точечный характер. Наши военные методично бьют по местам складирования боеприпасов, размещения вооружений и военной техники, дислокации личного состава украинской армии, включая подразделения, укомплектованные наемниками из других государств.
17 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +7
    Сегодня, 16:20
    Достойная смерть для нагло-сакса!
    Быстро и не больно.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      +10
      Сегодня, 16:28
      не может быть у него достойной смерти...только паршивая и подлая....медленная и мучительная..с осознанием своей никчёмности...ну и хорошо б ещё под гимн России (чтоб ещё больнее им было)
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        +5
        Сегодня, 17:13
        Для них достойная смерть -болтаться в петле рядом с тушками висящих бандеровцев, а тут -"легко отделались". Сейчас им придумают "красивую легенду": утонули купаясь в Дунае, поели просроченной свининки, свалились на горной прогулке.... выплаты родственникам и похороны на родине...
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +6
      Сегодня, 16:29
      Достойная смерть для нагло-сакса! Быстро и не больно.

      Для бритов, по моему, достойная смерть это как раз когда медленно и больно... Они в своих колониях именно так и казнили... Так что вполне эти пакостники такую смерть и заслужили...
    3. wedmed5 Звание
      wedmed5
      +3
      Сегодня, 16:53
      Достойная смерть для них, утопление в сортире.
    4. Joker62 Звание
      Joker62
      +2
      Сегодня, 16:54
      Наоборот! am
      Медленно и мучительно больно! wassat
      Чтобы нагло-саксы поняли, что их ждет после обстрела нашими крылатыми ракетами! angry
    5. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 22:23
      Пиплы наверно опечалены. Будем помнить. crying
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 16:22
    Вот и встретятся скоро со своей почившей королевой.... Туда им и дорога.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 16:28
      good Кто к нам с ракетой придёт - от ракеты и погибнет!!!
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 16:29
        Не, лучше от трех ракет+ ФАБ 3000 с УМПК. yes И не от одной ФАБы.....
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 16:29
    Просто замечательно!
    Никто вас не приглашал на чай с баранками...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 16:31
      Бритосы баранки не жруть с чаем. Они его с молоком пользують. Спросите у "бритоса" Болтореза - он Вам всё расскажет чего они там жуют и закусывают.

      зы Хотя и без баранок - жирноваты стали...
  4. Александр41
    Александр41
    +4
    Сегодня, 16:38
    приятная новость, по чаще бы так
  5. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 16:43
    Чем больше уничтожим их сейчас, тем меньше, в случае чего, пакостить опять будут.
    Да и других такая судьба отвернёт. what
  6. Ghost1 Звание
    Ghost1
    -3
    Сегодня, 18:18
    В общем пока инфа от подполья, ждём что-то официального.
  7. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 19:35
    Около ста лет грязные ноги наглосаксов не топтали российскую землю черноморья.
    Гореть им всем в аду,очертив границы набережной Темзы и Ла-Маншем без права
    сообщения с гей еуропой.
  8. cmax Звание
    cmax
    +3
    Сегодня, 19:51
    Молодцы! Хорошая работа.