Пророссийские подпольщики: Ударом ВС РФ по порту в Черноморске были уничтожены британские наёмники
Удар Вооруженных сил Российской Федерации по военному объекту в порту города Черноморска (Ильичевска) Одесской области уничтожил группу наемников ВСУ из Великобритании. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор пророссийского подполья в г. Николаеве Сергей Лебедев, получивший информацию от одесских единомышленников.
Российская армия нанесла удар по складу с боеприпасами ВСУ в порту Черноморска около четырех часов утра. Уже спустя полчаса в сторону Румынии мчался автомобиль со включенными сиренами.
- рассказал РИА Новости координатор пророссийского подполья.
Отметим, что ранее в атмосфере строгой секретности в порт Черноморска были завезены ракеты западного производства. Однако об этом, судя по всему, стало известно российской военной разведке. После получения информации о завозе ракет, по складу, где находились данные боеприпасы, были нанесены мощные удары.
Напомним, что предыдущий удар по месту дислокации подразделения иностранных наемников в городе Черноморске имел место 5 июля 2024 года. В результате удара Вооруженных сил Российской Федерации тогда были уничтожены 18 иностранных наемников и боевиков ВСУ, еще 30 наемников и украинских боевиков получили ранения различной степени тяжести.
Таким образом, удары российской армии по целям военного назначения на территории Украины носят точечный характер. Наши военные методично бьют по местам складирования боеприпасов, размещения вооружений и военной техники, дислокации личного состава украинской армии, включая подразделения, укомплектованные наемниками из других государств.
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