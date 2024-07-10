«Ежедневно до двух батальонов»: советник главы ДНР назвал потери ВСУ на Донецком направлении
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В настоящее время украинские войска в результате интенсивных наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации несут очень внушительные потери. О том, сколько именно людей в день теряют ВСУ лишь на одном только Донецком направлении, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала».
Как оказалось, потери у противника действительно очень внушительные. Они исчисляются сотнями, а то и тысячами человек в сутки. В итоге украинские формирования сталкиваются с жестким кадровым дефицитом, восполнять потери становится все сложнее.
На этой неделе вооруженные формирования Украины потеряли за одни сутки в зоне боевых действий 2500 человек. Только на нашем направлении ежедневно они теряют от одного до двух батальонов
- рассказал советник главы ДНР.
Высоки потери противника и на других направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Западные и украинские военные аналитики называют слишком большие потери одной из важнейших причин ухудшения положения ВСУ на фронте.
Киевский режим даже за счет принудительной мобилизации уже не может организовать подпитку действующих на фронте бригад качественными пополнениями. Наиболее боеспособных мужчин и так уже «выгребли» за два с половиной года боевых действий, а те гражданские лица, которых мобилизуют сейчас в принудительном порядке, в большинстве своем не готовы к службе на фронте ни по состоянию своего физического здоровья, ни по мотивации и психологическим характеристикам.
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