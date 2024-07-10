«Ежедневно до двух батальонов»: советник главы ДНР назвал потери ВСУ на Донецком направлении

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«Ежедневно до двух батальонов»: советник главы ДНР назвал потери ВСУ на Донецком направлении

В настоящее время украинские войска в результате интенсивных наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации несут очень внушительные потери. О том, сколько именно людей в день теряют ВСУ лишь на одном только Донецком направлении, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала».

Как оказалось, потери у противника действительно очень внушительные. Они исчисляются сотнями, а то и тысячами человек в сутки. В итоге украинские формирования сталкиваются с жестким кадровым дефицитом, восполнять потери становится все сложнее.

На этой неделе вооруженные формирования Украины потеряли за одни сутки в зоне боевых действий 2500 человек. Только на нашем направлении ежедневно они теряют от одного до двух батальонов

- рассказал советник главы ДНР.

Высоки потери противника и на других направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Западные и украинские военные аналитики называют слишком большие потери одной из важнейших причин ухудшения положения ВСУ на фронте.

Киевский режим даже за счет принудительной мобилизации уже не может организовать подпитку действующих на фронте бригад качественными пополнениями. Наиболее боеспособных мужчин и так уже «выгребли» за два с половиной года боевых действий, а те гражданские лица, которых мобилизуют сейчас в принудительном порядке, в большинстве своем не готовы к службе на фронте ни по состоянию своего физического здоровья, ни по мотивации и психологическим характеристикам.
9 комментариев
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  1. Single-n Звание
    Single-n
    +1
    Сегодня, 16:23
    Чтож. Если инфа правдивая, то наши темпы наступления должны как минимум не падать.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 16:34
      Ну до последнего ещё работать и работать... Ну а темпы наступления должны быть такими, чтобы минимизировать наши потери и максимизировать ихние, так что торопиться тоже по умному нужно...
      1. Single-n Звание
        Single-n
        +4
        Сегодня, 16:48
        Я про то что , такие потери должны вызвать обрушение обороны. Сейчас видно нечто подобное.
        1. suhorukofal Звание
          suhorukofal
          0
          Сегодня, 16:58
          Цитата: Single-n
          Я про то что , такие потери должны вызвать обрушение обороны.

          Еще бы знать сколько у них в резерве. Насколько понял уже ввели какое-то президентское подразделение. Еще то-то заграницей подготовку проходит, с улиц еще забирают. Сложно сказать что-то про обрушение, еще не всех выскребли
        2. Уарабей Звание
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 17:44
          Чтобы вызвать обрушение на фронте, потери должны быть невосполнимыми. А люди у них еще пока есть.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 16:39
    Хотелось бы верить... Два батальона это 700-1000 штыков. Множим на 365 и получаем 255-365 тыс., т.е. половина украинской армии. И это только в Донбассе. Мда.... belay
  3. Новик225 Звание
    Новик225
    +3
    Сегодня, 16:41
    как бы еще понять - сколько из этих потерь безвозвратные?
  4. nordscout Звание
    nordscout
    +2
    Сегодня, 19:51
    Судя по нашим продвижениям на ЛБС - всё достаточно скромно... Судя по сводкам "Совинформбюро" от генерала Коношенкова, враг "двухсотится", "трёхсотится" , ежедневно, взводами,ротами, батальонами, полками и бригадами , и конца этим "телопотерям " не видно... Настораживает всё это,( про большие невосполнимые, ежедневные потери противника) не из серии ли это банальных "приписок" или "выдавания" желаемого за действительное???? Вероятно, для поднятия "боевого духа" войск и тыла, с обеих сторон" мушки", такие цифры вполне, себе, даже.... А вот как быть с тем, что "поток", сей не иссякает и, даже, "не теряет" в размерах при, вообщем то, не большом генофонде той, некокда, страны... Да и по поступающей информации про мотивированность и славянское упорство противника на ЛБС... Да, сдаются в плен, бросают позиции, но гибнут ротам и полками и "списать" всё это на неподготовленность , деморализованность ВСУ - как то странно...
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 23:44
      Однако в самой Украине судя по новостям гребут куда активнее, чем раньше, и сбежавших в Европу тоже пытаются всеми правдами и неправдами обратно вернуть. Так что может не так уж и преувеличены эти потери.