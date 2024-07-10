В Днепропетровской области произошло очередное преступление, связанное с неадекватным поведением военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на правоохранительные органы региона.Как стало известно, ранее военнослужащий самовольно покинул воинскую часть. Затем он заявился к себе домой, где жестоко избил свою жену на глазах пятилетней дочери. Но этого боевику показалось мало. Он бросил под ноги супруге и ребенку боевую гранату.В результате граната взорвалась. Супруга военнослужащего и его пятилетняя дочь получили осколочные ранения. Их забрали в медицинское учреждение. Что касается самого военнослужащего, то было установлено, что свою воинскую часть он самовольно покинул еще в конце марта 2024 года.В дом к жене беглый военный заявился 8 июля. По данным правоохранителей, он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. О причинах столь агрессивного поведения военнослужащего пока ничего неизвестно.Отметим, что с началом вооруженного конфликта на Украине участились случаи неадекватного поведения возвращающихся или дезертирующих с фронта военнослужащих ВСУ. Часто они совершают жестокие преступления.Даже украинские источники обращают внимание на рост алкоголизации и наркотизации личного состава ВСУ, что связано, в том числе, и с отсутствием реального отсева зависимых от алкоголя и наркотиков людей, лиц с преступным прошлым, при мобилизации на военную службу.

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