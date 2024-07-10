Самовольно покинувший часть военнослужащий ВСУ бросил гранату в жену и пятилетнюю дочку

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Самовольно покинувший часть военнослужащий ВСУ бросил гранату в жену и пятилетнюю дочку

В Днепропетровской области произошло очередное преступление, связанное с неадекватным поведением военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Как стало известно, ранее военнослужащий самовольно покинул воинскую часть. Затем он заявился к себе домой, где жестоко избил свою жену на глазах пятилетней дочери. Но этого боевику показалось мало. Он бросил под ноги супруге и ребенку боевую гранату.

В результате граната взорвалась. Супруга военнослужащего и его пятилетняя дочь получили осколочные ранения. Их забрали в медицинское учреждение. Что касается самого военнослужащего, то было установлено, что свою воинскую часть он самовольно покинул еще в конце марта 2024 года.

В дом к жене беглый военный заявился 8 июля. По данным правоохранителей, он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. О причинах столь агрессивного поведения военнослужащего пока ничего неизвестно.

Отметим, что с началом вооруженного конфликта на Украине участились случаи неадекватного поведения возвращающихся или дезертирующих с фронта военнослужащих ВСУ. Часто они совершают жестокие преступления.

Даже украинские источники обращают внимание на рост алкоголизации и наркотизации личного состава ВСУ, что связано, в том числе, и с отсутствием реального отсева зависимых от алкоголя и наркотиков людей, лиц с преступным прошлым, при мобилизации на военную службу.
23 комментария
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +5
    Сегодня, 16:46
    Едет крыша не спеша, тихо шифером шурша...
    1. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 16:55
      Настоящая война, это "зрелище" не для слабонервных, поэтому не все её могут выдержать.
      Это печальная данность. soldier
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 19:20
        Я сегодня утром где-то читал, что сначала пытался душить жену, а гранату потом. И непонятно, где он болтался, если в марте убрался из части request
  2. ANB Звание
    ANB
    +3
    Сегодня, 16:48
    . и с отсутствием реального отсева зависимых от алкоголя и наркотиков людей

    Начнут отсеивать, так все украинцы в алкоголики и наркоманы подадутся. :)
  3. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 16:53
    Цитата: ANB
    . и с отсутствием реального отсева зависимых от алкоголя и наркотиков людей

    Начнут отсеивать, так все украинцы в алкоголики и наркоманы подадутся. :)

    Боюсь, они все уже там. Так что, речь может идти только о соблюдении формальностей.
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 16:59
    Это он от радости,что домой вернулся. " встречай жена солдата- " победителя"".
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 17:02
      Мог бы и противотанковую мину подорвать - а чего мелочится то?
    2. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 17:05
      Это он от радости,что домой вернулся.

      Подарки привёз. Раньше с Донбасса тащили, что могли
      домой жинкам. Ну сейчас другие сюрпризы припасены...
    3. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      +2
      Сегодня, 17:13
      Цитата: Андрей Николаевич
      встречай жена солдата- " победителя

      А там новый муж вышел...
      Чисто как вариант.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 19:22
        Вот он наверное и следил, как жена себя ведёт все эти три месяца с лишним. И застукал am
  5. AdAstra Звание
    AdAstra
    -6
    Сегодня, 17:05
    Прочитав эту новость надо пожалеть жену и ребенка врага, которые тоже враги?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 17:15
      Конечно. А они наших детей, женщин и стариков что ли жалеют? Особенно когда шмаляют по ним. Ага. С жалостью шмаляют.....

      Прям шмаляю и плачу, плачу и шмаляю (с) перефразировано из пошлого анегдота про Ржевского
    2. sergey822
      sergey822
      +3
      Сегодня, 17:28
      жена может и враг, но вот 5 летний ребенок по вашему тоже враг?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 17:37
        может зададите этот вопрос погибшим нашим бойцам во время ВОВ, которым пацанва из гитлерюгенда шмаляла в спины с чердаков и подвалов? у них у всех были семьи, жены, такие же дети по возрасту... вопрос то очень скользский....
        1. sergey822
          sergey822
          -1
          Сегодня, 17:40
          5 летнии шмаляли? вы ни чего не путаете? я вам не зря про возраст написал
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 17:41
            Ааа, нет конечно. 5 летние не шмаляли.
            1. sergey822
              sergey822
              -1
              Сегодня, 17:43
              про гитлерюгенд я в курсе, поэтому и хотел уточнить
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +1
                Сегодня, 17:44
                Ну... На эмоциях возраст, указанный Вами, не отобразил.... Моя вина, извините.
                1. sergey822
                  sergey822
                  0
                  Сегодня, 17:45
                  я вас понял (коммент мой очень короткий)
  6. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Сегодня, 17:18
    Дезертиры - проблема любой армии, хоть мирного времени, хоть воюющей.
    И хорошего от них ждать не стоит, это сломленные люди, практически без морали, вроде бродячих животных.
    Нахлебался с ними в свое время, когда бегунков стали направлять не в дисбат или на зону, а прикрепили к нам в часть, конкретно в мою роту "на исправление", на том основании, что "их били-мучили, комитет содатских матерей и т.д."
    А в нашей части обретались срочники- водители военного трибунала и военной прокуратуры. Поэтому этих дезертиров прокуратура стала сбагривать нам "на время, до решения вопроса", который затем так никто и не решал.
    Иных один раз и видел, перед тем, как стырив что-нибудь у моих солдат, они снова подавались в бега. Чтобы появиться с мамой через год-другой, требуя выдать им военный билет. Без него тогда не прописывали, и не брали на нормальную работу.
  7. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +4
    Сегодня, 17:18
    Может жена рогов навешала и сдала военкомам? Незная истины вытаскивать такие истории неэтично. А журналюгу на фронт для прочистки мозгов
  8. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 17:22
    Жене и ребенку крупно повезло!
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 19:32
      Не повезло, теперь на 404 дальше жить придется...
  9. Комментарий был удален.