Украинские СМИ: Зеленский может назначить министром юстиции обвиняемую в коррупции вице-премьера

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Украинские СМИ: Зеленский может назначить министром юстиции обвиняемую в коррупции вице-премьера

Украинская пресса сообщает, что утративший легитимность глава киевского режима, вроде как сразу после возвращения с саммита НАТО в Вашингтоне, намерен продолжить замены, увольнения и перестановки среди членов кабинета министров. Так издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники пишет, что якобы вновь зашаталось кресло под главой правительства Денисом Шмыгалем. Однако его увольнение, как и других министров, в середине месяца не ожидается, так как уже согласована поездка в этот период большой правительственной делегации во главе со Шмыгалем в Чехию.

Вообще, замены и перестановки в кабмине, если верить украинским СМИ, будут весьма масштабными. Так, своего поста может лишиться нынешний министр юстиции Денис Малюська. С его увольнением всё более-менее понятно, именно глава Минюста несет ответственность за внедрение военного билета, как обязательного атрибута для получения базовых государственных услуг на Украине. Мера стала очень непопулярной среди граждан Украины призывного возраста, и так подвергаемых масштабным гонениям после ужесточения на законодательном уровне порядка призыва в ряды ВСУ. Вот и очередного крайнего среди «бояр» нашли, дабы «добрый царь» не пострадал.



Но самое интересное, что, по данным прессы, на место Малюськи будет назначена нынешний вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, член СНБО Ольга Стефанишина. И это при том, что в данное время она официально обвиняется в коррупции по делу о хищении денег, выделенных на программу по «анализу европейского законодательства». Дело в отношении вице-премьера прямо сейчас слушается в Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС). Такое назначение на государеву службу, да еще министром юстиции, даже для киевского режима довольно необычный прецедент.

По этому делу также проходит экс-глава Минюста (2013-2014) Елена Лукаш. По данным следствия, обвиняемые чиновницы завладели средствами в размере около 68 тысяч долларов, которые были выделены на адаптацию украинского законодательства к нормам Евросоюза. Для этого Минюст Украины провел тендер на проверку законодательства, документы подписывала Стефанишина, которая на тот момент возглавляла один из отделов министерства. Ранее вице-премьер выражала недовольство тем, что Еврокомиссия дала низкую оценку эффективности борьбы Киева с коррупцией.

Сам статус вице-премьера выше, чем министр, но с другой стороны, сегодня Стефанишина — вице-премьер без портфеля, а ведь она может быть и министром юстиции, сохранив статус вице-премьера

— объяснил источник в украинском правительстве.

Видимо, Малюська не сумел должным образом наладить «борьбу с коррупцией» в понимании главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который фактически и заправляет всем на Украине. Зато Стефанишина с учетом предъявленного ей обвинения знает этот процесс, что называется, досконально и уж точно сумеет взять его под контроль, естественно, в интересах Ермака и Зеленского.

Помимо перестановок в Минюсте, по данным «Украинской правды», главой министерства регионального развития, которое собираются восстановить после увольнения в начале мая вице-премьера Александра Кубракова, хотят назначить заместителя руководителя ОПУ небезызвестного Алексея Кулебу, который сейчас как раз курирует региональную политику. Получается, что и в этом реинкарнированном правительственном ведомстве, через которое наверняка будут проходить немалые деньги, у Ермака появится свой человек.
9 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 16:49
    Ну так если все вокруг Зели коррупционеры такие же как он, зачем в свою стаю "белую ворону" принимать... ??? На её ж фоне воровство будет намного заметнее...
    1. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 17:07
      "Она же воровка" - недовольно произнёс вор по кличке Шут и взглянул на смотрящего по кличке Ермо.
      Ермо не моргнув глазом парировал даже не вопросом, а утверждением - "И что из этого. Она же одна из наших".

      Шут снова взглянул на Ермо и уже спокойно спросил в ответ - "А она надёжная, не продаст?"
      "Ты что Шут." - невозмутимо ответил Ермо, -"Она же вместе с нами такие дела провернула, что узнай об этом остальная братва они нас на мелкие кусочки разорвут."

      "Ну ладно" - уже снисходительное и даже как-то отречённо произнёс Шут - "Пусть будет Министром юстиции, нам верные и проверенные люди сейчас очень нужны". yes
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 19:19
        "Ну ладно" - уже снисходительное и даже как-то отречённо произнёс Шут - "Пусть будет Министром юстиции, нам верные и проверенные люди сейчас очень нужны".

        Класс!!! fellow good good good
      2. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 19:46
        это какое то "12 мгновений весны"
      3. sanya_sergant Звание
        sanya_sergant
        0
        Сегодня, 22:58
        Цитата: кредо
        "Она же воровка"

        Если уж в таком стиле пишите, то должны знать, что "клички" - у собак. У этого контингента - "погоняла"
  2. anjey Звание
    anjey
    0
    Сегодня, 16:57
    "Кровавое Шапито " Краины -должно продолжаться в угоду западных элит am
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 17:39
    Обвинение в коррупции это знак качества, такие Зеленскому и нужны, да там и нет иных.
  4. Альф Звание
    Альф
    0
    Сегодня, 18:46
    Неожиданно, но мощно. Это все равно, что доверить охрану стада волкам...
  5. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 20:39
    Если коротко про будущего кандидата на пост министра юстиции - мадам Стефанишину - "ни стыда ни совести", т. е. - ничего лишнего.... Как раз эти качества руководителя будут "укреплять работу" Минюста Укрорейха...