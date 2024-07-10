Украинские СМИ: Зеленский может назначить министром юстиции обвиняемую в коррупции вице-премьера

Сам статус вице-премьера выше, чем министр, но с другой стороны, сегодня Стефанишина — вице-премьер без портфеля, а ведь она может быть и министром юстиции, сохранив статус вице-премьера

Украинская пресса сообщает, что утративший легитимность глава киевского режима, вроде как сразу после возвращения с саммита НАТО в Вашингтоне, намерен продолжить замены, увольнения и перестановки среди членов кабинета министров. Так издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники пишет, что якобы вновь зашаталось кресло под главой правительства Денисом Шмыгалем. Однако его увольнение, как и других министров, в середине месяца не ожидается, так как уже согласована поездка в этот период большой правительственной делегации во главе со Шмыгалем в Чехию.Вообще, замены и перестановки в кабмине, если верить украинским СМИ, будут весьма масштабными. Так, своего поста может лишиться нынешний министр юстиции Денис Малюська. С его увольнением всё более-менее понятно, именно глава Минюста несет ответственность за внедрение военного билета, как обязательного атрибута для получения базовых государственных услуг на Украине. Мера стала очень непопулярной среди граждан Украины призывного возраста, и так подвергаемых масштабным гонениям после ужесточения на законодательном уровне порядка призыва в ряды ВСУ. Вот и очередного крайнего среди «бояр» нашли, дабы «добрый царь» не пострадал.Но самое интересное, что, по данным прессы, на место Малюськи будет назначена нынешний вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, член СНБО Ольга Стефанишина. И это при том, что в данное время она официально обвиняется в коррупции по делу о хищении денег, выделенных на программу по «анализу европейского законодательства». Дело в отношении вице-премьера прямо сейчас слушается в Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС). Такое назначение на государеву службу, да еще министром юстиции, даже для киевского режима довольно необычный прецедент.По этому делу также проходит экс-глава Минюста (2013-2014) Елена Лукаш. По данным следствия, обвиняемые чиновницы завладели средствами в размере около 68 тысяч долларов, которые были выделены на адаптацию украинского законодательства к нормам Евросоюза. Для этого Минюст Украины провел тендер на проверку законодательства, документы подписывала Стефанишина, которая на тот момент возглавляла один из отделов министерства. Ранее вице-премьер выражала недовольство тем, что Еврокомиссия дала низкую оценку эффективности борьбы Киева с коррупцией.— объяснил источник в украинском правительстве.Видимо, Малюська не сумел должным образом наладить «борьбу с коррупцией» в понимании главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который фактически и заправляет всем на Украине. Зато Стефанишина с учетом предъявленного ей обвинения знает этот процесс, что называется, досконально и уж точно сумеет взять его под контроль, естественно, в интересах Ермака и Зеленского.Помимо перестановок в Минюсте, по данным «Украинской правды», главой министерства регионального развития, которое собираются восстановить после увольнения в начале мая вице-премьера Александра Кубракова, хотят назначить заместителя руководителя ОПУ небезызвестного Алексея Кулебу, который сейчас как раз курирует региональную политику. Получается, что и в этом реинкарнированном правительственном ведомстве, через которое наверняка будут проходить немалые деньги, у Ермака появится свой человек.