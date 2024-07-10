Американский ведущий: мировые террористы – это США

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Американский ведущий: мировые террористы – это США

Несмотря на то, что США позиционируют себя в качестве «оплота демократии», на деле внешняя политика этого государства ничем не отличается от терроризма. Именно такое мнение высказал в недавнем эфире американский ведущий Джимми Дор.

Эксперт напомнил, что американская армия сделала с Ираком и во что США превратили Ливию.



Дор отметил, что последняя была самой прогрессивной и успешной страной на всем африканском континенте. До тех пор, пока туда не пришли американцы и не свергли Каддафи. Теперь Ливия стала не только беднейшим государством, но и превратилась в оплот терроризма.

Кто это сделал? Это сделали Барак Обама и Хиллари Клинтон

- заявил эксперт.

При этом ведущий напомнил, что главной причиной, по которой американская администрация приложила все усилия, чтобы свергнуть ливийского лидера, заключалась отнюдь не в вымышленном нарушении демократических ценностей жителей данной страны, а в том, что Каддафи собирался создать африканскую валюту – конкурента доллару. Такой вариант был бы губителен для гегемонии Штатов.

Дор подчеркнул, что национальная валюта США всегда была и продолжает оставаться для них средством контроля и давления на другие страны. Как выразился эксперт, именно поэтому американская администрация сегодня «вооружает» доллар, рассказывая при этом, что помогает людям на Украине и Тайване.

Мировые террористы – это США

- заявил американский ведущий.
16 комментариев
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  1. sedoj Звание
    sedoj
    +7
    Сегодня, 17:16
    Мировые террористы – это США

    Открыл Америку.
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 17:29
      Цитата: sedoj
      Открыл Америку.

      Её давно пора закрыть. laughing am
  2. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 17:19
    Американский ведущий: мировые террористы – это США

    Ну хоть этот ведущий правду сказал.
    1. astepanov Звание
      astepanov
      +6
      Сегодня, 17:27
      Это он еще промолчал про атомные бомбардировки, про самое массированное в истории применение химического оружия и экоцид во Вьетнаме, про заваленный взрывчаткой Лаос, про Сирию... США - страна негодяев, и даже ИГ и прочие террористические организации - порождение США, плоть от плоти. А лучше ли предки США с британских островов? Одни опийные войны чего стоят, и союзнички США такие же: Нанкинская резня никогда не будет забыта.
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 18:36
      Теперь уже наверное бывший ведущий laughing
      "Полицейских интересуют беспорядки. Порядок их не интересует"
      1. Наган Звание
        Наган
        +2
        Сегодня, 19:57
        Цитата: igorbrsv
        Теперь уже наверное бывший ведущий
        Его уже давно поувольняли отовсюду, и теперь его шоу не в эфире, не на кабельном ТВ, а на Youtube, он там и владелец, и единственный участник. Так что только если сам себя уволит.
  3. Freddy Звание
    Freddy
    +7
    Сегодня, 17:25
    Люди просто зомбированы долларом.Это просто зелёная бумага.Ни чем не подтвержденная,кроме угроз самих США.Это станок частный ,который печает эту туалетную бумагу.Страна вся в долгах и ни кому не собирается их отдавать.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +1
      Сегодня, 17:45
      Цитата: Freddy
      Люди просто зомбированы долларом

      Никакого зомбирования. Объективная реальность в том, что мировая валюта у того, кто способен контролировать межгосударственную торговлю, 90 с лишним процентов которой идет по морю. Кто владеет морем - тот владеет миром.
      Именно владение морем первично в этом вопросе. Те же США стали первой экономикой мира еще в 19-ом веке, но доллар стал мировой валютой лишь после окончания ВМВ, когда США заполучили лидерство в океане
  4. bambr731 Звание
    bambr731
    +3
    Сегодня, 17:26
    Мировые террористы – это США
    - заявил американский ведущий.

    Об этом не знают только сами американцы
  5. Mike77 Звание
    Mike77
    -1
    Сегодня, 17:30
    Смог сказать , что Рейган альтернативно одарённый . ( д_у_р_а_к_а не пропускает , как в оригинале ) .
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 17:51
    Эксперт напомнил, что американская армия сделала с Ираком и во что США превратили Ливию
    Ещё он про Афганистан забыл wink
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 18:32
      И Вьетнам, и Югославию...
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 18:32
    . национальная валюта США всегда была и продолжает оставаться для них средством контроля и давления

    Да это фигня. Главное, что приняв эту валюту к международному расчёту ввп любой страны становится частью американского. Начала страна расчёты - и сша напечатали ещё фантиков. А страна поставляет свою продукцию в обмен на фантики. Это как МММ, или как ваучер в 90-х.. Вся страна принадлежала народу, её поделили "между всеми" - один никому не нужный ваучер и остался у нас. И его потом за бутылку отдавали
  8. Рус_80 Звание
    Рус_80
    0
    Сегодня, 18:34
    Может быть, это новость для самих американцев, но не для нас. Да и не только.
  9. sodium20 Звание
    sodium20
    +1
    Сегодня, 19:33
    The golden era of US geopolitical circus has finished. Through out history, the US never respected the geopolitical/geographical sovereignty of other countries. The collapse of an empire can be clearly identified by these signs - smoke screens, chaos and pandemoniums, such as – (1) Pandemics (Plandemics), (2) Unnecessary war's, (3) Taking out skeletons (NATO) from old coffins, (4) Civil unrest, (5) Huge Internal Debt ($ 34 Trillion), (6) Inflation and Financial Depression; (7) Hoarding of goods and Artificial Famine; (8) Collapse of Stock Market, (9) Unemployment, (10) Lesser preference for Dollar, Pound and Euro in international trade; (11) Digital Surveillance and suppression of own people; (12) Unholy alliance between Senators and Corporations; (13) Increased corruption, including the Judiciary; (14) Housing Crisis, (15) Huge disparity among the rich and the poor etc
  10. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 19:50
    Ой как будто в России нет таких, как этот "американский ведущий Джимми Дор". Вон посмотрите внизу страницы, там мелким шрифтом дан список иноагентов, притом явно не полный.
    Кстати, по основной профессии комедиант, и шоу, в котором он "телеведущий", рекламируется как комедийно-политическое. По убеждениям настолько дерьмократ, что даже дерьмократическая партия для него недостаточно дерьмократическая. Теперь подвизается в какой-то малоизвестной партии, которая тщится стать "третьей силой".
    https://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Dore