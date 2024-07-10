Американский ведущий: мировые террористы – это США
Несмотря на то, что США позиционируют себя в качестве «оплота демократии», на деле внешняя политика этого государства ничем не отличается от терроризма. Именно такое мнение высказал в недавнем эфире американский ведущий Джимми Дор.
Эксперт напомнил, что американская армия сделала с Ираком и во что США превратили Ливию.
Дор отметил, что последняя была самой прогрессивной и успешной страной на всем африканском континенте. До тех пор, пока туда не пришли американцы и не свергли Каддафи. Теперь Ливия стала не только беднейшим государством, но и превратилась в оплот терроризма.
- заявил эксперт.
При этом ведущий напомнил, что главной причиной, по которой американская администрация приложила все усилия, чтобы свергнуть ливийского лидера, заключалась отнюдь не в вымышленном нарушении демократических ценностей жителей данной страны, а в том, что Каддафи собирался создать африканскую валюту – конкурента доллару. Такой вариант был бы губителен для гегемонии Штатов.
Дор подчеркнул, что национальная валюта США всегда была и продолжает оставаться для них средством контроля и давления на другие страны. Как выразился эксперт, именно поэтому американская администрация сегодня «вооружает» доллар, рассказывая при этом, что помогает людям на Украине и Тайване.
- заявил американский ведущий.
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