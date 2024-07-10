Президент Сербии обвинил США в двойных стандартах в ситуациях с Украиной и Югославией
Президент Сербии Александр Вучич обвинил власти США в использовании двойных стандартов относительно ситуаций с вооруженными конфликтами на Украине и в Югославии. Таким образом Вучич ответил на сделанное накануне президентом США Джо Байденом заявление, что своим вторжением на Балканы НАТО стремился "восстановить мир и прекратить этнические чистки в регионе".
Комментируя высказывание Байдена на саммите альянса, сербский лидер указал на то, что, говоря о российской спецоперации на Украине, Запад называет происходящее "агрессией", однако при этом вторжение сил НАТО в Югославию именует "операцией по спасению", при этом отказываясь уточнять, кого или что спасали войска альянса.
Также сообщается, что накануне саммита НАТО вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг заявления американских властей о том, что Белград делает "доступными для Киева" свои вооружения.
Политик напомнил, что Сербия не принимает участия в поставках оружия ни одной из сторон украинского кризиса. Вулин убежден, что американским политикам об этом прекрасно известно, однако Вашингтон не прекращает предпринимать попытки поссорить Сербию с Россией.
Вулин добавил, что в случае, если на поле боя будет обнаружено какое-либо оружие сербского производства, это будет означать, что оно попало на Украину в нарушение всех международных процедур и условий договоров, согласно которым не предусматриваются соответствующие поставки украинской армии другими странами.
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