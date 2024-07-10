Президент Сербии обвинил США в двойных стандартах в ситуациях с Украиной и Югославией

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Президент Сербии обвинил США в двойных стандартах в ситуациях с Украиной и Югославией

Президент Сербии Александр Вучич обвинил власти США в использовании двойных стандартов относительно ситуаций с вооруженными конфликтами на Украине и в Югославии. Таким образом Вучич ответил на сделанное накануне президентом США Джо Байденом заявление, что своим вторжением на Балканы НАТО стремился "восстановить мир и прекратить этнические чистки в регионе".

Комментируя высказывание Байдена на саммите альянса, сербский лидер указал на то, что, говоря о российской спецоперации на Украине, Запад называет происходящее "агрессией", однако при этом вторжение сил НАТО в Югославию именует "операцией по спасению", при этом отказываясь уточнять, кого или что спасали войска альянса.



Также сообщается, что накануне саммита НАТО вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг заявления американских властей о том, что Белград делает "доступными для Киева" свои вооружения.
Политик напомнил, что Сербия не принимает участия в поставках оружия ни одной из сторон украинского кризиса. Вулин убежден, что американским политикам об этом прекрасно известно, однако Вашингтон не прекращает предпринимать попытки поссорить Сербию с Россией.

Вулин добавил, что в случае, если на поле боя будет обнаружено какое-либо оружие сербского производства, это будет означать, что оно попало на Украину в нарушение всех международных процедур и условий договоров, согласно которым не предусматриваются соответствующие поставки украинской армии другими странами.
36 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 17:26
    Сербы ну Вы хоть не будьте такими как Окраинцы. Вы же кастрюли на голову не одевали, а лидер Милошевич к англосаксам попал обманом. Вспомните с Черногорцами как Вы воевали против фашизма.
    1. Msi Звание
      Msi
      +3
      Сегодня, 17:47
      а лидер Милошевич к англосаксам попал обманом.

      А его случайно не выдали "добрые" сербы сами? Лидера с которым сражались...
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 17:50
        Насколько я знаю к нему было неоднозначное отношение и выдали как-то быстро дабы не было сопротивления против выдачи. Но тот кто этому поспособствовал кажись снайпер потом убил. Везде рука англосаксов.
        1. Msi Звание
          Msi
          0
          Сегодня, 17:54
          Но тот кто этому поспособствовал кажись снайпер потом убил

          Честно, тонкостей не помню и не знаю. Но то что народ промолчал, вот это мерзость...
          1. Irokez Звание
            Irokez
            +3
            Сегодня, 17:59
            Не думаю, что все промолчали и не было недовольных и даже в России негодование было за такой поступок.
            Всех кто против англосаксов был убивали, Хусейн, Каддафи и другие. Тут и оправдывать не надо демократов, всё и так понятно.
            Слова Милошевича.
            «Русские! Я обращаюсь ко всем русским: жителей Украины и Белоруссии на Балканах тоже считают русскими. Посмотрите на нас и запомните – с вами сделают тоже самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии! Не дайте поступить с вами так же!»

            Он был вполне адекватным и правильным политиком в своей стране. Ну скажем как Орбан сей час или Батька.
            1. Msi Звание
              Msi
              0
              Сегодня, 18:03
              Всех кто против англосаксов был убивали, Хусейн, Каддафи и другие

              Так и мы промолчали в своё время.
              Он был вполне адекватным и правильным политиком в своей стране.

              Хороший лидер был. Очень мне его жаль. Вот многовекторного персонажа Вучича не жаль мне. Не нравится мне он, скользкий какой - то...
              1. Irokez Звание
                Irokez
                +3
                Сегодня, 18:34
                Цитата: Msi
                Так и мы промолчали в своё время.

                Да потому, что были полуколонией у англосаксов из-за нашей власти, но народ ничего не мог сделать.
                1. Msi Звание
                  Msi
                  -2
                  Сегодня, 18:38
                  были полуколонией у англосаксов из-за нашей власти

                  Были. И власть та же осталась. Может одумаются, шоры упадут с глаз.
                  Да что греха таить многие во власти хотят вернуть всё как было... Кушать "крем Марго" в Париже.
                  1. Irokez Звание
                    Irokez
                    +3
                    Сегодня, 18:51
                    Цитата: Msi
                    И власть та же осталась. Может одумаются, шоры упадут с глаз.

                    Вот тут зря так думаете и других совращаете.
                    - уже никого с той власти нет у власти
                    - НАТО не кормим на своей земле
                    - экономику поднимаем хоть и медленно, но есть
                    - санкции показатель, что мы во многом независимы и устойчивы
                    - либералы ноют и бегут к англосаксам очищая наше пространство
                    - сохраняем и возрождаем моральные и этические ценности
                    - мы враг у англосаксов (демократии) о чём они периодически заявляют

                    Поэтому согласитесь при той прошлой власти мы бы кормили чужую армию как и говорил Милошевич. Если Вам не нравится ВВП, то это Ваши проблемы, а мне не нравились другие которых уже нет или они слиняли.
                    1. Msi Звание
                      Msi
                      -2
                      Сегодня, 18:54
                      уже никого с той власти нет у власти

                      Хм...
                      сохраняем и возрождаем моральные и этические ценности

                      Честно, не хочу это обсуждать. Мёд на душу лить не хочу нашим форумчанам из недружественных стран...
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 18:08
        У сербов своих стремящихся в Эуропу хватает....
        1. Msi Звание
          Msi
          +1
          Сегодня, 18:09
          У сербов своих стремящихся в Эуропу хватает..

          Так получается они везде есть. И в Китае. Вьетнам, Индия. Сторонники западного скажем так образа жизни.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 18:11
            Так это так, тут Вы, к сожалению, правы... Везде есть желающие продать за доллары свою страну и "пожить по-человечески" (с)... Хоть и не под своим именем и постоянно ожидая что пристрелят и для верности ещё и переедут авто....
      3. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 18:20
        Вучич поставляет вооружение тем, кто поставляет его Украине. am
        Тот ещё губошлёп. yes
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 17:30
    ...но это не мешает Вучичу продавать боеприпасы "третьим" странам. Бизнес.... Он сам так сказал. И не важно куда это всё попадёт - может и по его сербам которые есть на СВО....
    1. svarog77 Звание
      svarog77
      -3
      Сегодня, 17:38
      Какие ваши доказательства?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 17:40
        да такие - Вучич об это сам публично заявил и были везде в СМИ опубликованы его заявления. Или Вам надо чтобы он Вам лично позвонил и подтвердил?

        зы разговаривал с сербкой-коллегой. Она мне подтвердила заявление Вучича. Мне больше доказательств не надо. Вы - можете не верить, дело Ваше.
        1. svarog77 Звание
          svarog77
          -2
          Сегодня, 17:43
          Так же полно заявлений, что никто ничего не продает, как и в этой новости... Ваше дело, можете не верить...
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            -2
            Сегодня, 17:45
            Я еще раз повторяю - я спрашивал у сербки - было или нет. Она мне подтвердила - было. Ей то мне зачем врать????
            1. svarog77 Звание
              svarog77
              -1
              Сегодня, 17:47
              Я в свое время спрашивал у уборщицы в офисе Близзард о разработках дополнений к ВоВ, она мне тоже многое подтверждала...
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                -3
                Сегодня, 17:49
                Ну началось..... Моя коллега, не уборщица, а профессор университета Белграда. Не передёргивайте - некрасиво. И вообще - если есть недоверие то и обсуждать нечего. В играх кто кого переспорит я не участвую. Всего доброго.
                1. svarog77 Звание
                  svarog77
                  -1
                  Сегодня, 17:50
                  Какая официальная должность вашей коллеги?
                  1. Nexcom Звание
                    Nexcom
                    -1
                    Сегодня, 17:51
                    Она руководитель группы, профессор.
                    У нас есть совместные публикации. Вам то это зачем?
                    1. svarog77 Звание
                      svarog77
                      -1
                      Сегодня, 17:52
                      И какое отношение она имеет к поставкам вооружения?
                      1. Nexcom Звание
                        Nexcom
                        0
                        Сегодня, 17:54
                        Опять передергиваете - я же сказал, она подтвердила высказывание своего президента Вучича о поставках в третьи страны. Всё. Она подтвердила что Вучич сказал об этом публично! И они там все это слышали. Причём тут её отношение к поставкам???
                      2. svarog77 Звание
                        svarog77
                        -2
                        Сегодня, 17:56
                        Он также неоднократно отрицал это... Но подтвердить это она не могет?
                      3. Nexcom Звание
                        Nexcom
                        -1
                        Сегодня, 17:58
                        Нет, ни про какие опровержения она мне не писала и не звонила - мы иногда перезваниваемся и проверяем друг у друга что наши СМИ публикуют и про нас и про них. Когда прявляются новости мы друг у друга спрашиваем - а что ваши пишут и как подают.

                        зы ну а что не минусим то??? давайте, впирёт! laughing
                      4. Штааль Звание
                        Штааль
                        +1
                        Сегодня, 19:26
                        Не спорьте, это просто тролль
      2. ВПК-65 Звание
        ВПК-65
        -1
        Сегодня, 17:51
        Цитата: svarog77
        Какие ваши доказательства?
        Чистосердечного признания Вучича вам недостаточно?
        https://topwar.ru/244781-prezident-serbii-podtverdil-rejeksport-boepripasov-na-800-mln-evro-kotorye-mogli-dostatsja-ukraine.html
        1. svarog77 Звание
          svarog77
          0
          Сегодня, 17:53
          На одно такое заявление имеется два чистосердечных опровержения Вучича...
    2. ВПК-65 Звание
      ВПК-65
      +2
      Сегодня, 17:55
      Цитата: Nexcom
      ...но это не мешает Вучичу продавать боеприпасы "третьим" странам. Бизнес...
      Допродается, что сам частью Косова станет, а потом будет как армяне по карабаху ныть: русские виноваты - не помогли... а мы ведь все свои снаряды для войны с ними продали, а они это не оценили...
  3. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +2
    Сегодня, 17:36
    Комментируя высказывание Байдена на саммите альянса, сербский лидер указал на то, что, говоря о российской спецоперации на Украине, Запад называет происходящее "агрессией", однако при этом вторжение сил НАТО в Югославию именует "операцией по спасению", при этом отказываясь уточнять, кого или что спасали войска альянса.

    Кстати сказать, спасали США в данном случае доллар, точнее - его статус мировой валюты, поскольку к тому времени новообразованный евро начал представлять для него серьезную угрозу. Не то, чтобы доллар тогда мог быть свергнут, но все-таки евро становилось хоть и слабейшей пока еще, но конкурентоспособной валютой.
    Ну а война в Европе, разумеется, просадила позиции евро, загнав ее на вторые роли во всем обозримом будущем.
  4. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +1
    Сегодня, 17:44
    Президент Сербии Александр Вучич - ну я это му господину как то приостыл и на то есть причины,1) Учения "Платиновый волк" с участием военных из США и ряда других стран НАТО,2)Продаже Сербских боеприпасов а это и арт снаряды и СРЗО боеприпасы Украине
    Как то и вашим и нашим 2 стульчика не получится,хотя сам Сербский народ считаю БРАТСКИМ
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 17:50
    Джо Байденом заявление, что своим вторжением на Балканы НАТО стремился "восстановить мир и прекратить этнические чистки в регионе"
    Там, где НАТО восстанавливало мир и ррекрпщало этнические чистки, разруха и упадок. Ирак с Афганистаном не дадут соврать
  6. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 18:28
    Problém je jinde. Americe vůbec nezáleží, co říká Vučič, Amerika potřebuje Kosovo, kde má největší základny v Evropě a blízko Rusku.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +6
      Сегодня, 18:28
      Проблема в другом. Америку совершенно не волнует, что говорит Вучич, Америке нужно Косово, где у нее самые большие базы в Европе и недалеко от России.