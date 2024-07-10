Французский Rafale против южнокорейского KF-21: Перу ищет замену истребителям МиГ-29
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ВВС Перу готовятся к обновлению парка боевой авиации, находясь в поисках замены устаревшим бортам. Как заявили в Минобороны страны, завершено всестороннее исследование мирового рынка новых истребителей. Командование отобрало трех производителей, которые соответствуют требованиям ВВС.
Французский Rafale и южнокорейский KF-21 названы в качестве ведущих претендентов; третьим участником предстоящего тендера является американский F-16. При этом рассматриваются и другие варианты: шведский Gripen E/F, европейский Eurofighter Typhoon и американский F/A-18 Super Hornet.
Текущий модельный ряд ВВС представлен истребителями Mirage 2000 и МиГ-29. Rafale, который выпускается тем же производителем, компанией Dassault Aviation, считается естественным преемником Mirage 2000.
KF-21 поколения 4.5 лишь недавно был запущен в серию, однако производитель уже предлагает пойти навстречу и передать часть технологий, а также способствовать выпуску отдельных комплектующих на местных мощностях, что повышает привлекательность южнокорейского самолета.
По данным IISS, на начало 2024 года на вооружении истребительной авиации Перу состояло 9 МиГ-29S, 3 МиГ-29E, 5 МиГ-29SMP, 2 МиГ-29УБМ, 2 Mirage 2000ED, 10 Mirage 2000E.
Dassault, KIA
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