Французский Rafale против южнокорейского KF-21: Перу ищет замену истребителям МиГ-29

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Французский Rafale против южнокорейского KF-21: Перу ищет замену истребителям МиГ-29

ВВС Перу готовятся к обновлению парка боевой авиации, находясь в поисках замены устаревшим бортам. Как заявили в Минобороны страны, завершено всестороннее исследование мирового рынка новых истребителей. Командование отобрало трех производителей, которые соответствуют требованиям ВВС.

Французский Rafale и южнокорейский KF-21 названы в качестве ведущих претендентов; третьим участником предстоящего тендера является американский F-16. При этом рассматриваются и другие варианты: шведский Gripen E/F, европейский Eurofighter Typhoon и американский F/A-18 Super Hornet.



Текущий модельный ряд ВВС представлен истребителями Mirage 2000 и МиГ-29. Rafale, который выпускается тем же производителем, компанией Dassault Aviation, считается естественным преемником Mirage 2000.



KF-21 поколения 4.5 лишь недавно был запущен в серию, однако производитель уже предлагает пойти навстречу и передать часть технологий, а также способствовать выпуску отдельных комплектующих на местных мощностях, что повышает привлекательность южнокорейского самолета.

По данным IISS, на начало 2024 года на вооружении истребительной авиации Перу состояло 9 МиГ-29S, 3 МиГ-29E, 5 МиГ-29SMP, 2 МиГ-29УБМ, 2 Mirage 2000ED, 10 Mirage 2000E.

17 комментариев
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  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -3
    Сегодня, 18:30
    Дурачки, что с них возьмешь. Денег много. Через пару лет самолетики встанут и не взлетят.
    1. Ermak_415 Звание
      Ermak_415
      0
      Сегодня, 19:38
      С чего это? Вы тоже из "Западное значит хлам"?
      1. К-50 Звание
        К-50
        -1
        Сегодня, 19:56
        Цитата: Ermak_415
        С чего это? Вы тоже из "Западное значит хлам"?

        Ну почему сразу хлам.
        Просто снабжение боеприпасами и расходниками с запчастями могут сразу огородить какими-нибудь политическими "заборами", без выполнения которых - хлам.
        Россия же не выставляет политических условий про продаже оружия в отличии от западных продавцов и всегда выполняет взятые на себя обязательства по ремонту и снабжению.
        Тем более Перу теперь придётся к советско/российским боеприпасам, топливу, подготовке тех. персонала и лётчиков раскошелиться на то же самое но с западным ярлычком.
        1. spirit Звание
          spirit
          +1
          Сегодня, 20:29
          Россия же не выставляет политических условий про продаже оружия

          Мы это прекрасно видим в Украине, где проданное кому угодно оружие без обязательств,воюет против самих же производителей.Я вот не представляю такого варианта например с США(за исключением Иранских 14)Вопрос и кто тогда "недалёкий"?)
          1. К-50 Звание
            К-50
            0
            Сегодня, 21:22
            Цитата: spirit
            Мы это прекрасно видим в Украине, где проданное кому угодно оружие без обязательств,воюет против самих же производителей.

            А что вы хотели от самой коррумпированной страны планеты? belay
            Надо же им хоть где-то. fellow laughing
  2. Мореход Звание
    Мореход
    -1
    Сегодня, 18:35
    Если на перспективу, то конечно корейские. Франция может отключить самолёты... если Перу примкнет к "не тому лагерю".
    1. dauria Звание
      dauria
      +2
      Сегодня, 19:13
      И шведы с Грипеном , и корейцы лезут на поляну F-16 . Для шведов это всегда обходится отменой уже заключённой сделки в пользу американцев. Так что вопрос политики США-Корея , а не качества самолётов . Что корейцы предложат американцам сладкого за этот контракт .
    2. bandabas Звание
      bandabas
      -3
      Сегодня, 19:49
      А где засветились "корейцы"? Их область- "Поезд в Пусан". Ну и кинеко с кривыми ногами.
      1. bandabas Звание
        bandabas
        +1
        Сегодня, 20:51
        Господа-товарищи. Вопрос был где засветились "корейцы" в боях. Или шапкозакидательство и показуха на форуме преобладает? И чувство юмора у исчезло? Сайт все больше катится в желтизну.
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 18:40
    По статье насчитал 19 МИГов и 12 Миражей. Не те ли это Миражи, которые никрофил Микрон хочет передать Украине?
  4. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 18:58
    Цитата: Мореход
    Если на перспективу, то конечно корейские. Франция может отключить самолёты... если Перу примкнет к "не тому лагерю".

    Корея тоже может отключить по " просьбе" Штатов.
  5. Supergeil Звание
    Supergeil
    +3
    Сегодня, 19:24
    Получается ещё один рынок и контракт утерян для РФ
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 21:38
      России пока не до рынков -свои бы ВВС насытить самолетами, а то нечем сбивать Ф-16 будет!
  6. Magmax Звание
    Magmax
    -1
    Сегодня, 19:35
    Why mot newer MIGS or Suhoj?
  7. К-50 Звание
    К-50
    -1
    Сегодня, 19:50
    Перу ищет замену истребителям МиГ-29

    Скорее всего им "подсказали", что МиГ-29 "устарели".
    Может ещё и в личный карман для этого им денюжку положили, принимающим решения. lol
    Скорее всего эти мигари тут же у скакуасов окажутся. sad
  8. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +1
    Сегодня, 20:39
    Взяли бы Хорнет.
    Самый простой и надежный.
    Перу - отсталая нищая страна.
    Содержать Рафаль они не смогут никак.
  9. tabletkin73 Звание
    tabletkin73
    +1
    Сегодня, 21:16
    Не исключено, что их уговорили отдать украм МиГи в обмен на бесплатные или со скидкой французы или корейцы. Бизнес!