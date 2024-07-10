Начштаба польской армии: Варшава должна подготовить вооружённые силы страны к полномасштабному конфликту
Начальник штаба армии Польши генерал Веслав Кукула призвал руководство страны подготовить вооруженные силы к возможному полномасштабному вооруженному конфликту. По мнению Кукулы, прежде всего следует предпринять меры, направленные на усиление военной группировки на границе с Белоруссией.
В ходе пресс-конференции начштаба польской армии отметил необходимость найти хороший баланс между приграничной миссией и сохранением интенсивности обучения в армии. Выступавший на том же мероприятии заместитель главы Минобороны страны Павел Бейда заявил, что уже в августе текущего года численность войск, задействованных для охраны восточных границ Польши, будет увеличена до восьми тысяч военнослужащих, тогда как в настоящее время она не превышает шести тысяч человек. Кроме того, предполагается обеспечить возможность в течение 48 часов, в случае необходимости, увеличивать дополнительный арьергард до девяти тысяч человек.
Тогда как в конце прошлого года численность вооруженных сил Польши составляла около 190 тысяч человек, включая сухопутные, воздушные, военно-морские силы, силы специального назначения, а также подразделения территориальной обороны, в течение ближайших нескольких лет Варшава планирует увеличить свою армию до 300 тысяч военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Польша начала строить вблизи границы с Белоруссией огромную крытую парковку для грузовых автомобилей, а также выделила 133 миллиона долларов на строительство трассы для транспорта с повышенной нагрузкой Белосток-Кузница. Вероятнее всего, эти меры обусловлены стремлением польского военного командования улучшить возможности логистики в приграничных регионах.
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