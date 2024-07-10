Начштаба польской армии: Варшава должна подготовить вооружённые силы страны к полномасштабному конфликту

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Начштаба польской армии: Варшава должна подготовить вооружённые силы страны к полномасштабному конфликту

Начальник штаба армии Польши генерал Веслав Кукула призвал руководство страны подготовить вооруженные силы к возможному полномасштабному вооруженному конфликту. По мнению Кукулы, прежде всего следует предпринять меры, направленные на усиление военной группировки на границе с Белоруссией.

В ходе пресс-конференции начштаба польской армии отметил необходимость найти хороший баланс между приграничной миссией и сохранением интенсивности обучения в армии. Выступавший на том же мероприятии заместитель главы Минобороны страны Павел Бейда заявил, что уже в августе текущего года численность войск, задействованных для охраны восточных границ Польши, будет увеличена до восьми тысяч военнослужащих, тогда как в настоящее время она не превышает шести тысяч человек. Кроме того, предполагается обеспечить возможность в течение 48 часов, в случае необходимости, увеличивать дополнительный арьергард до девяти тысяч человек.



Тогда как в конце прошлого года численность вооруженных сил Польши составляла около 190 тысяч человек, включая сухопутные, воздушные, военно-морские силы, силы специального назначения, а также подразделения территориальной обороны, в течение ближайших нескольких лет Варшава планирует увеличить свою армию до 300 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Польша начала строить вблизи границы с Белоруссией огромную крытую парковку для грузовых автомобилей, а также выделила 133 миллиона долларов на строительство трассы для транспорта с повышенной нагрузкой Белосток-Кузница. Вероятнее всего, эти меры обусловлены стремлением польского военного командования улучшить возможности логистики в приграничных регионах.
28 комментариев
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  1. Msi Звание
    Msi
    +2
    Сегодня, 18:24
    в течение ближайших нескольких лет Варшава планирует увеличить свою армию до 300 тысяч военнослужащих

    Очевидно, что коллективный Запад старается навязать нам очередную гонку вооружений. Принимает новых членов в НАТО. Надорвать нашу экономику. Играет в долгую, как обычно в принципе. Вижу ответ один. Не поддаваться на подобные провокации. Развивать средства доставки ядерного оружия. Увеличение его мощности. Других выходов не просматривается.
    1. кредо Звание
      кредо
      +8
      Сегодня, 18:36
      ...Развивать средства доставки ядерного оружия. Увеличение его мощности. Других выходов не просматривается.

      Всё бы ничего если бы Ваши пожелания не разбивались об очевидную действительность.
      А она такова что не понятно для чего нам развивать средства доставки если мы их боимся применять.

      Теоретический вопрос - НАТО начало боевые действия с территории Польши и Литвы в отношении нашей Калининградской области. Вроде тамошних жителей мы не зовём нашими братьями и сёстрами, но будем ли мы применять яо в отношении этих территорий зная что между ними лежат наша область и союзная нам Белоруссия и их накроет ядерным облаком?

      Аналогичный вопрос возникает и в отношении Псковской, Ленинградской, Мурманской областей и Республики Карелия, если те же агрессивные действия блока будут с территории Эстонии, Латвии, Финляндии и Норвегии.

      Пока что ответ не так очевиден как нам бы хотелось.
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 18:44
        Пока что ответ не так очевиден как нам бы хотелось.

        Не беспокойтесь будем применять. Про облака не надо. Ядерное оружие это не Чернобыльский тепловой взрыв с разбросом радиоактивного топлива. Ядерное оружие оно достаточно чистое. Если бы запад был уверен, что мы не применим ЯО, они были бы уже здесь...
        1. кредо Звание
          кредо
          +3
          Сегодня, 18:52
          ...Ядерное оружие оно достаточно чистое...

          Улыбнула Ваша уверенность.
          Сразу всплыло в памяти предложение китайцев к японцам попить водички из ректоров АЭС Фукусимы, которую япошки слили в океан и заявили что она годна для питья, но те почему то отказались.
          1. Msi Звание
            Msi
            0
            Сегодня, 18:59
            Сразу всплыло в памяти предложение китайцев к японцам попить водички из ректоров АЭС Фукусимы, которую япошки слили в океан

            Вы опять всё в кучу. Аварии на атомных станциях сравниваете с применением ЯО. А если выбора не будет, то применим не беспокойтесь, повторюсь...
      2. opuonmed Звание
        opuonmed
        0
        Сегодня, 21:16
        Цитата: кредо
        А она такова что не понятно для чего нам развивать средства доставки если мы их боимся применять.

        Для внутреннего потребления. Внутри мы сила и гора, на мировой арене — мышка .
    2. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +1
      Сегодня, 18:40
      Закон очень простой. Или пушки, или масло. Немало в истории было стран, которые надрывались из-за непомерных военных расходов.

      Вот и поляки пусть надорвутся!

      Пусть кормят своё всевеликое войско панское)
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -2
        Сегодня, 18:44
        Поляки пушки в кредит берут, наверно думают репарациями отдавать потом
        1. УАТ Звание
          УАТ
          -2
          Сегодня, 19:17
          Так за кредит придется еще и проценты заплатить. А про дурня и думку они забыли, что ли?
        2. fif21 Звание
          fif21
          -2
          Сегодня, 19:32
          Цитата: alexoff
          Поляки пушки в кредит берут,

          Нужно покупать передвижные крематории , черные мешки , хлорку ... Это дешевле и нужней . А то воняют на ЛБС , почище украинцев .
      2. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        -1
        Сегодня, 19:40
        Закон очень простой.
        ..пшеки на старте большого дерибана внау. а угроза с Беларуси то такое..ширма...для пшеков при дерибане важна львовская область...только и всего
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          -1
          Сегодня, 20:13
          Согласен, для поляков Лемберг, как для нас Севастополь.
    3. spectr Звание
      spectr
      +1
      Сегодня, 18:57
      Эта гонка в любой момент может превратиться в войну. Странам НАТО уже предложили составить план действий на случай войны с Россией. Возможно Польше уже действует в рамках данного плана.
      1. УАТ Звание
        УАТ
        +3
        Сегодня, 19:19
        А что есть еще страны НАТО, не имеющие планов действия на случай войны с Россией?
  2. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    0
    Сегодня, 18:29
    К июлю Вооруженные силы Польши выполнили все планы набора на весь 2024 год, и еще больше добровольцев все еще ждут своей очереди. Оказывается, поляки хотят вступить в армию, что вызывает дилеммы и "технические дискуссии", - заявил генерал Веслав Кукула на совещании в Генштабе. Генерал Кукула отреагировал на это довольно неожиданно.
    По его словам, денег у Вооруженных Сил становится все больше, но появляются дополнительные расходы на содержание недавно приобретенной современной военной техники. При этом он упомянул боевые самолеты FA-50 и танки M1A1 Abrams. Дополнительные расходы повлек и неожиданно большой наплыв добровольцев, желающих защитить свою родину.
    Их настолько много, что к середине года планы на все 12 месяцев были выполнены. Как заявил генерал Кукула, существует серьезная дилемма - продолжать ли запланированные закупки или перевести часть средств на зарплату солдатам и снаряжение.
  3. kvv Звание
    kvv
    +6
    Сегодня, 18:32
    и с кем воевать собрались, если с нами, то вы же не "братья" как окраинцы, вам просто варшаву ядреной бомбой с землей сравняют и ваша история закончится
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      0
      Сегодня, 21:21
      ага тока не кто равнять не будет вы уже должны были это понять !
  4. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 18:41
    Похоже наглосаксы расчехлили свои старые методички 1941 года, и поход четвертого еврогейского рейха на восток, снова начнется с подляков.
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 18:48
    Я не знаю, чем закончится похоже уже неизбежная Третья мировая, но по её результатам двух стран не должно быть на планете - Англии и Польши. Допустить на их месте хоть что-то выжившее - преступление как перед теми кто погибнет, так и перед теми, кто останется.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      -2
      Сегодня, 19:36
      Я бы ещё пару стран добавил - там где "богоизбранные" и та где 51 штат со статуей с факелом. Мы сдохнем - так хоть остальные поживут
  6. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 19:01
    Сомнительно, что поляки полезет в Беларусь. Скорее всего готовят свою армию для захода на территории Украины, которые они считают своими. В нужный момент перекинут войска с границы с Беларусь на границу с Украиной
  7. Wildcat Звание
    Wildcat
    +3
    Сегодня, 19:09
    Тема Польских ВС очень интересная.

    Там две партии, обе ругают друг друга за недостаточный уровень безопасности - всплывала, ИМХО, инфа о том, что предъявлялись претензии к военным, которые планировали оборону "отгородившись рекой" и допуская оккупацию части своей территории.
    Вроде бы сейчас планы изменились в сторону активной обороны.

    Планы на вооружение, сухопутчики - самые новые танки К2, БМП/БТР арта, ПВО и РСЗО. Более того, есть формирование новых подразделений дивизионного уровня. Огромное количество и качество. Одних танков - 1000 (тысяча) К2 законтрактовано.
    ВМФ "малозначительно" - но на Балтике есть у других стран флот.
    ВВС - не очень большие, но есть у кого "взять зонтик".
    Экономика большая и 3,9% или 3,1% тратят на ВС. Много, но не фатально.

    ИМХО, жалко, что про польские ВС никто статей на ВО не пишет.
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      +1
      Сегодня, 19:40
      Да, это старый план, который предполагал впуск сил противника и оборону на линии Вислы в ожидании войск НАТО. После Украины полностью изменилась оборонная доктрина и были разработаны планы уничтожения мест сосредоточения войск за пределами страны. Прежде чем они пересекут границу. Отсюда закупка огромного количества РСЗО и ракет с дальностью в тысячу километров. Короче говоря, доктрина НАТО поменялась с "оборонительной" на "наступательную", ждать и обороняться они не будут.
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 19:32
    . прежде всего следует предпринять меры, направленные на усиление военной группировки на границе с Белоруссией.

    Или для "неожиданной" атаки Калининграда sad
  9. spirit Звание
    spirit
    +3
    Сегодня, 20:36
    Боевые -диваны опять бомбят Варшаву ядерной)Наивные необучаемые.Тут рипер бояться сбить беспилотный ,а Цезарь готов к переговорам.Сама наивность
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      +3
      Сегодня, 21:17
      Мне всегда интересно, какой должна быть жизнь людей, которые хотят уничтожить мир с помощью атома? Каждый нормальный, здравомыслящий человек, имеющий семью, думает о том, чтобы обеспечить своим детям благополучное и счастливое будущее. Может быть, у диванного оператора ядерной установки нет ни жены, ни детей? И жизнь у них, наверное, тоже не очень интересная, если они хотят испортить ее соседям. Как Вы думаете? bully
  10. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 21:12
    Ну а что, Украина 3 года уже свалить не может РФ, так что главное — подготовка и союзники!
  11. Junkman George Звание
    Junkman George
    -2
    Сегодня, 21:24
    If I was to guess................ someone is suffering from delusions of grandeur.

    The Poles are certainly wound up about something............ did Mr Putin piss in their cornflakes?