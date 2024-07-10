После начала ВС РФ специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года, руководствуясь положениями доктрины Монтрё (официальное название «Конвенция о режиме проливов»), Турция с 1 марта этого же года перекрыла для всех военных судов проход через проливы Босфор и Дарданеллы, которые последовательно соединяют Чёрное море с Мраморным, а Мраморное — с Эгейским, которое является частью Средиземного. Они же отделяют Европу (Фракию) от Малой Азии (Анатолии). Исключение делается лишь для кораблей черноморских государств, возвращающихся в порты своих стран.Документ был подписан в 1936 году Турцией, СССР, Австралией, Великобританией, Болгарией, Грецией, Румынией, Югославией, Японией и Францией, а в 1969 году к нему присоединился Кипр. Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы с соблюдением правил, установленных в документе.Среди стран НАТО на постоянное присутствие военных судов в водах Черного моря имеют право только Румыния, Турция и Болгария. При этом София отказалась от участия в инициативе по увеличению присутствия сил альянса, заявив, что «не хочет войны в регионе». До 2022 года конвенцию в части времени пребывания своих военных кораблей в акватории Черного моря, а также их допустимой максимальной тоннажности и наличия вооружений на борту, регулярно нарушали США.после начала СВО киевские власти неоднократно призывали как НАТО, так и отдельные страны альянса ввести свои военные корабли в Черное море якобы для обеспечения безопасности гражданского судоходства. Особенно эта риторика усилилась после того, как Москва вышла из просуществовавшей около года так называемой зерновой сделки летом 2023-го. Очевидно, что на деле режиму Зеленского это нужно лишь для того, чтобы втянуть альянс в прямое военное столкновение с Россией. Однако Турция, будучи одним из крупнейших по численности армии (уступает только США) членом НАТО, остается непреклонна.Накануне министр обороны Турции Яшар Гюлер в интервью газете Politico заявил, что Анкара не позволит превратить акваторию Чёрного моря в арену военных действий. Глава турецкого военного ведомства подчеркнул, что Турция на сегодняшний день единственная страна, которой удалось объединить на переговорах на высоком уровне Россию и Украину. Он отметил, что Турция занимает взвешенную позицию по конфликту на Украине, сотрудничая с Киевом и НАТО и поддерживая диалог с Москвой. Гюлер решительно отверг, что такая позиция Анкары может ухудшить отношения страны с другими членами альянса.