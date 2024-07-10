Министр обороны Турции: Анкара не позволит превратить Чёрное море в арену военных действий

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Министр обороны Турции: Анкара не позволит превратить Чёрное море в арену военных действий

После начала ВС РФ специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года, руководствуясь положениями доктрины Монтрё (официальное название «Конвенция о режиме проливов»), Турция с 1 марта этого же года перекрыла для всех военных судов проход через проливы Босфор и Дарданеллы, которые последовательно соединяют Чёрное море с Мраморным, а Мраморное — с Эгейским, которое является частью Средиземного. Они же отделяют Европу (Фракию) от Малой Азии (Анатолии). Исключение делается лишь для кораблей черноморских государств, возвращающихся в порты своих стран.

Документ был подписан в 1936 году Турцией, СССР, Австралией, Великобританией, Болгарией, Грецией, Румынией, Югославией, Японией и Францией, а в 1969 году к нему присоединился Кипр. Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы с соблюдением правил, установленных в документе.



Среди стран НАТО на постоянное присутствие военных судов в водах Черного моря имеют право только Румыния, Турция и Болгария. При этом София отказалась от участия в инициативе по увеличению присутствия сил альянса, заявив, что «не хочет войны в регионе». До 2022 года конвенцию в части времени пребывания своих военных кораблей в акватории Черного моря, а также их допустимой максимальной тоннажности и наличия вооружений на борту, регулярно нарушали США.

после начала СВО киевские власти неоднократно призывали как НАТО, так и отдельные страны альянса ввести свои военные корабли в Черное море якобы для обеспечения безопасности гражданского судоходства. Особенно эта риторика усилилась после того, как Москва вышла из просуществовавшей около года так называемой зерновой сделки летом 2023-го. Очевидно, что на деле режиму Зеленского это нужно лишь для того, чтобы втянуть альянс в прямое военное столкновение с Россией. Однако Турция, будучи одним из крупнейших по численности армии (уступает только США) членом НАТО, остается непреклонна.

Накануне министр обороны Турции Яшар Гюлер в интервью газете Politico заявил, что Анкара не позволит превратить акваторию Чёрного моря в арену военных действий. Глава турецкого военного ведомства подчеркнул, что Турция на сегодняшний день единственная страна, которой удалось объединить на переговорах на высоком уровне Россию и Украину. Он отметил, что Турция занимает взвешенную позицию по конфликту на Украине, сотрудничая с Киевом и НАТО и поддерживая диалог с Москвой. Гюлер решительно отверг, что такая позиция Анкары может ухудшить отношения страны с другими членами альянса.
10 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +4
    Сегодня, 18:47
    Накануне министр обороны Турции Яшар Гюлер в интервью газете Politico заявил, что Анкара не позволит превратить акваторию Чёрного моря в арену военных действий. Глава турецкого военного ведомства подчеркнул, что Турция на сегодняшний день единственная страна, которой удалось объединить на переговорах на высоком уровне Россию и Украину.

    Если дело приобретёт совершенно иной коленкор и блок перейдёт к прямому участию в конфликте на стороне Украины у Турции никто спрашивать согласия в НАТО не будет как бы она не пыжилась. Найдут чем её убедить, это уже проверенно.
    Что касается
    единственная страна, которой удалось объединить на переговорах на высоком уровне Россию и Украину
    то это вообще то не соответствует действительности. Тут дело зависит не от Турции а от договаривающихся сторон, а Турция здесь просто место где можно присесть и не более. hi
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 19:11
      Цитата: кредо
      у Турции никто спрашивать согласия в НАТО не будет как бы она не пыжилась. Найдут чем её убедить, это уже проверенно.
      Я вот тоже думаю, что убедить сумеют.
      Вот только интересно, чем нагибать будут - подарками или стращать начнут? Стращать, вроде бы, им не хочется - Турция не Эстония. Психанёт Эрдоган - не бомбить же его и не с боем же через проливы пробиваться. А подарками задаривать - уж слишком много султан запросить может. Тут не туристы с помидорами, тут замес покруче.
      1. Андрей Москвин Звание
        Андрей Москвин
        +2
        Сегодня, 19:31
        Членство в ЕС - и не накладно, и султану проблемы. lol
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 20:01
          Цитата: Андрей Москвин
          Членство в ЕС - и не накладно, и султану проблемы. lol

          Да какие там проблемы султану... Они его столько мурыжат с этим ЕС, что ему и самому не слишком-то туда уже охота. Мне лично, конечно, он об этом не говорил, но, судя по всему, у него и без ЕС прокормиться вполне получается.
          К тому же, он понимает, что придёт в ЕС (если придёт), то донором для тех же Болгарий-Румыний-Трибалтик. А оно ему надо, дармоедов кормить?
  2. Абзац Звание
    Абзац
    +2
    Сегодня, 19:06
    Если о "переговорах" то Турции лучше не вспоминать, как один из "переговорщиков" через день вывесил документы в туалет. А лучше заняться с "подельниками" Румынией и Болгарией уборкой заой украинскими минами акватории "нашего общего" Чёрного моря.
  3. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    +3
    Сегодня, 19:28
    Для этого украм непредсказуемым военный корабль строят?
  4. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 19:49
    Похоже,все таки придется принимать Турцию в ЕС.Какая поганая Монтрё получилась для миролюбивого Евросоюза.
  5. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    +1
    Сегодня, 19:53
    Хердоган как всегда на двух стульях зопу трёт
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 20:07
    При этом София отказалась от участия в инициативе по увеличению присутствия сил альянса, заявив, что «не хочет войны в регионе»
    Ну хоть что-то от болгар полезное
  7. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 21:11
    кто турок спросит не захотят заставят !