В МИД КНР указали на недопустимость продвижения НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе
МИД Китая решительно выступает против того, чтобы военный блок НАТО продвигался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), тем самым подрывая региональную стабильность.
Как подчеркнул в ходе брифинга официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь, Пекин против того, чтобы Североатлантический альянс отходил от концепции позиционирования в качестве регионального оборонительного блока, при этом продвигаясь в АТР, чтобы разжигать там конфликты и конфронтацию, таким образом подрывая процветание региона.
Комментируя начало очередного саммита НАТО в Вашингтоне, Линь Цзянь отметил, что альянс не предпринял никаких действий для урегулирования вооруженного конфликта на Украине и для обеспечения стабильности и безопасности на Европейском континенте в целом. Вместо этого НАТО пытается снять с себя ответственность и перекладывать на других вину за кризис в регионе.
Ранее сообщалось, что НАТО планирует подготовить первый совместный документ о расширении сотрудничества с Японией, Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей. В ответ на этот явно недружественный по отношению к Китаю шаг в МИД КНР заявили, что странам АТР не нужны военные блоки, не говоря уже о "малых кругах", создание которых провоцируют конфронтацию между лагерями и новую холодную войну.
В повестке саммита альянса в Вашингтоне основными темами, помимо прочего, являются вопросы, связанные с усилением партнерства блока с азиатскими странами на фоне нарастающей напряженности между США и Китаем.
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