В МИД КНР указали на недопустимость продвижения НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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В МИД КНР указали на недопустимость продвижения НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

МИД Китая решительно выступает против того, чтобы военный блок НАТО продвигался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), тем самым подрывая региональную стабильность.

Как подчеркнул в ходе брифинга официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь, Пекин против того, чтобы Североатлантический альянс отходил от концепции позиционирования в качестве регионального оборонительного блока, при этом продвигаясь в АТР, чтобы разжигать там конфликты и конфронтацию, таким образом подрывая процветание региона.



Комментируя начало очередного саммита НАТО в Вашингтоне, Линь Цзянь отметил, что альянс не предпринял никаких действий для урегулирования вооруженного конфликта на Украине и для обеспечения стабильности и безопасности на Европейском континенте в целом. Вместо этого НАТО пытается снять с себя ответственность и перекладывать на других вину за кризис в регионе.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует подготовить первый совместный документ о расширении сотрудничества с Японией, Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей. В ответ на этот явно недружественный по отношению к Китаю шаг в МИД КНР заявили, что странам АТР не нужны военные блоки, не говоря уже о "малых кругах", создание которых провоцируют конфронтацию между лагерями и новую холодную войну.

В повестке саммита альянса в Вашингтоне основными темами, помимо прочего, являются вопросы, связанные с усилением партнерства блока с азиатскими странами на фоне нарастающей напряженности между США и Китаем.
13 комментариев
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  1. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 19:45
    . В МИД КНР указали на недопустимость продвижения НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

    Ну конечно - недопустимость. Мы тоже так говорили. Ещё немного туда и тайвань с южной кореей примут. А там и ещё кого. Нет бы сейчас тайвань прибрать и штаты осадить, пока есть возможность. Или они думают, что вслед за нами до них очередь не дойдёт? Отсидеться планируют и на войне подзаработать. Как в своё время штаты. Официальная политика Китая нас устраивает. А нерешительность не очень. Штаты бы сейчас в конфликт с Китаем ни за что на свете не полезли бы
    1. Тополь Звание
      Тополь
      +1
      Сегодня, 20:34
      Да уж, наш опыт показывает, что все эти указания на недопустимость Нате по барабану: будут в наглую лезть, пока не получат по мордасам.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 19:46
    В повестке саммита альянса в Вашингтоне основными темами, помимо прочего, являются вопросы, связанные с усилением партнерства блока с азиатскими странами на фоне нарастающей напряженности между США и Китаем.

    Взят курс на превращение Тайваня во вторую Украину... Роль украинцев предложена местным аборигенам, японцам, корейцам, новозеландцам и австралийцам... Украинские грабли им уже подсунули - теперь выбор за ними... Свои шаблоны по выстраиванию мирового хаоса Штаты никогда не меняют. а когда их спрашивают почему, недоуменно пожимают плечами, мол а зачем??? Работает же... Надеюсь и к самим Штатам когда-нибудь применят нечто подобное... am
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      -1
      Сегодня, 21:49
      Кто? ( Короткий текст ,но ёмкий.)
  3. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    0
    Сегодня, 19:52
    А ты дальше спи китай, всё проспишь
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 20:12
    Китай окружают военными блоками так, как когда-то окружали Советский Союз
  5. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    +4
    Сегодня, 20:17
    Похоже мудрой китайской обезьяне, не удастся отсидеться на берегу.
    1. Тополь Звание
      Тополь
      +1
      Сегодня, 20:29
      Могут и отсидеться, если будут сидеть смирно, откажутся от Тайваня, спорных островов и будут выполнять команды пиндocoв. Но наверное Китай это вряд ли устроит, надо будет зубы всё же показывать. Посмотрим, есть ли у них зубы и фаберже.
      1. алабурга Звание
        алабурга
        +2
        Сегодня, 20:52
        Все равно не отсидятся. Вспоминайте, Кремль лег безропотной и на всё согласной колонией под западных партнеров, поставляющей и вывозящей все, что можно было и нельзя. Сами платили коробками печенья и банками варенья, чтобы стать своими, буржуинскими. И как, результат, нравится ?
        Нет у Китая ни зубов, ни фаберже, а есть только мифы про "планирование на столетия, древнекитайская мудрость и трактаты про войны, которые китайцы никогда не выигрывали". С Китаем будет тоже, что и Россией: и война, и позор.
        1. Кронос Звание
          Кронос
          0
          Сегодня, 21:14
          Планы у них есть на экономическое развитие, а воевать да они умнее такого рода авантюр.
          1. алабурга Звание
            алабурга
            +1
            Сегодня, 21:21
            Все китайские планы, наглосаксы завернут трубочкой и засунут глубоко в нижние полушария руководящей партии Китая. Путин тоже воевать не хотел, так заставили.
  6. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 20:47
    Asia - Pacific regions are shocked to hear the expansion plans of NATO. NATO is an obsolete entity in Asia - Pacific region. Today, Asia - Pacific region's fears Neo-Colonisation through Digital Colonisation. Western Tech companies and Media Corporations plays an important role in this process. Western colonisers needs valuable 'DATA' to colonise Asia - Pacific nations.

    Digital Behemoths like Microsoft, Google, Apple, Whatsapp, Facebook, Meta; Oracle, IBM, Adobe etc. are illegally extracting citizens data. Due to the weak/corrupt judicial system in the West; these Behemoth Corporations have already 'eaten' (acquired/merged) umpteen number of small, medium, Open-source technologies and companies, in the West. Western Judicial Systems are incapable of controlling these Corporate Behemoths. Anti-Trust hearings and EU, Commissioner for Competition (Margaret Westager) failed to control the Monopoly of Western Corporations. Now these Corporations have started to 'Swallow' companies in the Asia - Pacific regions.

    Western Media corporations and Big Tech companies pose a threat to the sovereignty of Asia - Pacific regions; through (1) Breaching Fair Trade Policies and thereby killing the Open-market System. (2) Digital Colonialism, (3) Mass Surveillance, (4) Information Warfare etc.
  7. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 20:56
    МИД Китая решительно выступает против того, чтобы военный блок НАТО продвигался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), тем самым подрывая региональную стабильность.

    сша и ес и бритам как-то пофиг на Китай, как дали китают процветание так и отнимут у китая они !