Председатель Совфеда РФ: в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны

Посмотрите, 24 страны сейчас, если я не ошибаюсь, стоят в очереди, чтобы стать членами БРИКС

Это не клуб по интересам, это объединение единомышленников, у которых совпадают взгляды на развитие международных отношений, роль ООН, которые против вмешательства в суверенные дела любого государства, которые за то, чтобы работали международные законы, а не кем-то придуманные правила