Председатель Совфеда РФ: в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны

18
Председатель Совфеда РФ: в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны

Мировая многополярность как неизбежный вектор развития государств, о которой несколько лет назад одним из первых начал говорить президент РФ Владимир Путин, все менее перестает быть теорией, да и вообще перестала быть таковой. Большинство стран планеты, причем далеко не самых последних в мировом рейтинге по всем возможным показателям, включая экономику и демографию, все больше выбирают независимые от былого доминирования Запада во главе с США объединения, построенные на равноправном взаимовыгодном партнерстве.

Таковыми, несомненно, являются Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС, в момент образования которых мало кто в мире считал, что эти союзы станут столь популярными. Прогнозы скептиков не сбылись. На недавнем саммите ШОС в Астане десятым членом объединения стала Республика Беларусь, статусы наблюдателей и партнеров по диалогу имеют более десяти государств.



Еще шире круг желающих стать полноправными членами межгосударственного объединения БРИКС, в котором с 1 января и до конца года председательствует Россия. Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко сообщила в эфире телеканала «Россия 24», что в очереди на вступление в объединение состоит 24 государства.

Посмотрите, 24 страны сейчас, если я не ошибаюсь, стоят в очереди, чтобы стать членами БРИКС

— заявила председатель Совфеда РФ.

При этом она уточнила, что торопиться с принятием всех желающих в ускоренном порядке не стоит. Необходимо предварительно разработать четкие регламенты и критерии к кандидатам на вступление в объединение. Хотя Матвиенко не исключила, что в будущем к БРИКС могут присоединиться страны СНГ.

Это не клуб по интересам, это объединение единомышленников, у которых совпадают взгляды на развитие международных отношений, роль ООН, которые против вмешательства в суверенные дела любого государства, которые за то, чтобы работали международные законы, а не кем-то придуманные правила

— пояснила принципы расширения БРИКС председатель Совбеза России.

Состав БРИКС с 1 января 2024 года пополнился пятью новыми членами. В организацию вошли ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет и Иран. Ранее объединение БРИКС состояло из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, по первым буквам названия этих стран в английской транскрипции и была образована аббревиатура БРИКС (BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa). Причем РФ, КНР, Индия и Иран являются еще и членами Шанхайской организации сотрудничества. В последнее время именно на мероприятиях БРИКС все чаще говорят о планах создания международной валюты, которая станет альтернативой доллару, на котором до последнего времени в основном и держалась гегемония США и доминирование Запада в мире.

В этом году председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. За это время в РФ будет организовано более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. В Санкт-Петербурге 11-12 июля пройдет Х Парламентский форум БРИКС, на нем выступит президент Владимир Путин. Делегация Совета Федерации РФ во главе с Матвиенко уже прибыла в Северную столицу. Всего около 400 участников из 16 стран, включая Россию, и Межпарламентского союза соберутся в Санкт-Петербурге на форуме БРИКС.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    +2
    Сегодня, 20:12
    Что-то подозрительно много желающих. Понять бы почему?
    1. Дед Борг Звание
      Дед Борг
      +4
      Сегодня, 20:22
      Надоели все ООНы, ЕСы и прочие НАТы
      А в БРИКС ничему не заставляют, всех уважают!
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +2
      Сегодня, 20:26
      Экономика и финансы/инвестиции. БРИКС строит свою внутреннюю глобальную экономику внутри блока и она превышает Западную.
      1. spirit Звание
        spirit
        +3
        Сегодня, 20:40
        БРИКС строит свою внутреннюю глобальную
        Именно поэтому крупные Китайские банки не работают с Россией а Индия не даёт выводить вложенные инвестиции и требует(так же как и Китай покупать углеводороды за копейки).Это называется не сотрудничество,а грабеж соседа пока ему тяжело.
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          -3
          Сегодня, 20:49
          А ещё и заявления главных ЮАР и Бразилии на счёт ареста ВВП - "я не я, как суд решит". И это с учётом того, что БРИКС создавался ВВП. С БРИКСом не все так радужно, как хотелось бы нам.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +4
            Сегодня, 22:09
            Цитата: Владимир М
            А ещё и заявления главных ЮАР и Бразилии на счёт ареста ВВП - "я не я, как суд решит". И это с учётом того, что БРИКС создавался ВВП. С БРИКСом не все так радужно, как хотелось бы нам.

            Владимир М не был бы Владимиром М, если бы не попытался мазнуть информацию чёрной краской. БРИКС - не политический союз, и основные его принципы - невмешательство во внутреннюю политику стран участников, равноправие и стремление к экономическому развитию всех стран, входящих в состав. Поэтому каждая страна сама вольна определять свой курс в отношении МУС.
            1. Havoc Звание
              Havoc
              +1
              Сегодня, 22:26
              Цитата: Монтесума
              Цитата: Владимир М
              А ещё и заявления главных ЮАР и Бразилии на счёт ареста ВВП - "я не я, как суд решит". И это с учётом того, что БРИКС создавался ВВП. С БРИКСом не все так радужно, как хотелось бы нам.

              Владимир М не был бы Владимиром М, если бы не попытался мазнуть информацию чёрной краской. БРИКС - не политический союз, и основные его принципы - невмешательство во внутреннюю политику стран участников, равноправие и стремление к экономическому развитию всех стран, входящих в состав. Поэтому каждая страна сама вольна определять свой курс в отношении МУС.

              Назовите пожалуйста хоть один экономический союз в истории человечества, который не решал бы политических задач на тот период.
          2. Ясная Звание
            Ясная
            +3
            Сегодня, 22:12
            Цитата: Владимир М
            А ещё и заявления главных ЮАР и Бразилии на счёт ареста ВВП - "я не я, как суд решит". И это с учётом того, что БРИКС создавался ВВП. С БРИКСом не все так радужно, как хотелось бы нам.

            Ну, конечно winked , вот так прямо и сказал: "я, не я..."
            Политические высказывания не так прямолинейны. Вот конкретные слова Президента ЮАР Сирила Рамафоса, который сравнил арест Владимира Путина на саммите БРИКС с объявлением войны России.
            "Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина".
            Рамафоса, также заявил, что вступление в войну с Россией противоречило бы Конституции ЮАР.
        2. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          +3
          Сегодня, 21:03
          Так БРИКС не вокруг России крутится. А то, что там нет альтруистов и каждый хочет урвать свою выгоду - это реальность.
        3. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 21:52
          Цитата: spirit
          а Индия не даёт выводить вложенные инвестиции и требует(так же как и Китай покупать углеводороды за копейки).Это называется не сотрудничество,а грабеж соседа пока ему тяжело.

          Не такие уж и копейки. И вопрос оплаты тоже будет решён.

          Для России в целом торговля нефтью с Индией, безусловно, выгодна. По данным индийской таможни, средняя цена на наше черное золото в 2023 году составила 69,8 долл. за баррель. Исходя из этой цифры общий доход России превысил 44 млрд долл.
          Платежи за поставленную нефть производятся достаточно долго, вывод денег из Индии затруднен, да и сама рупия не является свободно конвертируемой валютой. Поэтому вопрос о форме оплаты за российские ресурсы, скорее всего, был одним из ключевых в повестке переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди


          https://aif.ru/money/economy/smena-lidera-krupneyshim-pokupatelem-rossiyskoy-nefti-stala-indiya?ysclid=lyg6nr4ez2853703406
      2. Havoc Звание
        Havoc
        -2
        Сегодня, 21:52
        Цитата: blackGRAIL
        Экономика и финансы/инвестиции. БРИКС строит свою внутреннюю глобальную экономику внутри блока и она превышает Западную.

        Любому союзу нужен лидер, желательно безоговорочный, вокруг которого и образуется союз или объединение. Чем больше стран примут в БРИКС тем больше будет бардака и противоречий, даже внутри будут создаваться временные союзы для проталкивания своих интересов в организации. Не стало сильного СССР и развалился СЭВ и Варшавский договор. Слишком разношерстная публика объединяется в БРИКС и слишком разные и них интересы. А такие страны как Бразилия и ЮАР вообще в зоне влияния США. Индия это цыгане кто больше даст с тем и будут. Китай хочет усидеть на двух стульях, терять такие доходы от торговли с США и ЕС он не хочет , так что на явную конфронтацию он не пойдёт. Тайвань как был отделён, так и будет.
  2. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +2
    Сегодня, 20:20
    Была аббревиатура БРИКС, а скоро в названии буквы от А до Икс winked
  3. Heda Звание
    Heda
    -3
    Сегодня, 20:24
    Большинство стран планеты, причем далеко не самых последних в мировом рейтинге по всем возможным показателям, включая экономику и демографию, все больше выбирают независимые от былого доминирования Запада во главе с США объединения, построенные на равноправном взаимовыгодном партнерстве.

    А где были бы всевозможные показатели включая экономику без американских инвестиций и технологий?
    У Индии и Китая на двоих товарооборот с США триллион долларов. О каком взаимовыгодном равноправии вы рассказываете, мне не понятно.

    За это время в РФ будет организовано более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

    Ну собственно выгодопулучатели от многополярной стройки понятны.
    Надеюсь дефицита эскортниц в следующий раз не будет))
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      -2
      Сегодня, 20:51
      О каком взаимовыгодном равноправии вы рассказываете, мне не понятно.
      Это сказка из цикла "Для членов секты свидетелей скорого краха доллара".
      1. Havoc Звание
        Havoc
        +1
        Сегодня, 22:10
        Цитата: Аль Манах
        О каком взаимовыгодном равноправии вы рассказываете, мне не понятно.
        Это сказка из цикла "Для членов секты свидетелей скорого краха доллара".

        В крах СССР тоже не верили, долларовой системе всего то семьдесят с небольшим, можно не верить в крах доллара, но существуют экономические законы и они незыблемы, ну не может государство иметь триллионные долги, пирамида всё равно рано или поздно рухнет, сколько это продлится вам никто не скажет, если у БРИКСа что то получится, то я думаю лет 10-15.
        1. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          -1
          Сегодня, 22:12
          ну не может государство иметь триллионные долги
          Может, если кредиторы согласны не требовать их возврата, потому что боятся этого.
          1. Havoc Звание
            Havoc
            +1
            Сегодня, 22:18
            Цитата: Аль Манах
            ну не может государство иметь триллионные долги
            Может, если кредиторы согласны не требовать их возврата, потому что боятся этого.

            Про согласных не требовать, можно по подробнее.Вообще то по займам выплачиваются проценты.
    2. Юра Звание
      Юра
      +2
      Сегодня, 21:10
      Цитата: Heda
      А где были бы всевозможные показатели включая экономику без американских инвестиций и технологий?
      Сумма инвестиций США в Китай на 2022 год 126, 1 миллиарда долларов, Китай инвестировал в госдолг США около от 900 миллиардов долларов до триллиона долларов на тот же период, кто кого здесь инвестирует? В 2022 году инвестиции США в Индию оценивались примерно в 51,55 миллиарда долларов США. У Индии США в Долгу на 222 миллиарда долларов, кто здесь кого инвестирует? И так куда ни ткнись, США всем должны, а долгов у них на 8 триллионов долларов перед странами которые инвестировали в США свои средства.