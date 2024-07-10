Председатель Совфеда РФ: в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны
Мировая многополярность как неизбежный вектор развития государств, о которой несколько лет назад одним из первых начал говорить президент РФ Владимир Путин, все менее перестает быть теорией, да и вообще перестала быть таковой. Большинство стран планеты, причем далеко не самых последних в мировом рейтинге по всем возможным показателям, включая экономику и демографию, все больше выбирают независимые от былого доминирования Запада во главе с США объединения, построенные на равноправном взаимовыгодном партнерстве.
Таковыми, несомненно, являются Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС, в момент образования которых мало кто в мире считал, что эти союзы станут столь популярными. Прогнозы скептиков не сбылись. На недавнем саммите ШОС в Астане десятым членом объединения стала Республика Беларусь, статусы наблюдателей и партнеров по диалогу имеют более десяти государств.
Еще шире круг желающих стать полноправными членами межгосударственного объединения БРИКС, в котором с 1 января и до конца года председательствует Россия. Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко сообщила в эфире телеканала «Россия 24», что в очереди на вступление в объединение состоит 24 государства.
— заявила председатель Совфеда РФ.
При этом она уточнила, что торопиться с принятием всех желающих в ускоренном порядке не стоит. Необходимо предварительно разработать четкие регламенты и критерии к кандидатам на вступление в объединение. Хотя Матвиенко не исключила, что в будущем к БРИКС могут присоединиться страны СНГ.
— пояснила принципы расширения БРИКС председатель Совбеза России.
Состав БРИКС с 1 января 2024 года пополнился пятью новыми членами. В организацию вошли ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет и Иран. Ранее объединение БРИКС состояло из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, по первым буквам названия этих стран в английской транскрипции и была образована аббревиатура БРИКС (BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa). Причем РФ, КНР, Индия и Иран являются еще и членами Шанхайской организации сотрудничества. В последнее время именно на мероприятиях БРИКС все чаще говорят о планах создания международной валюты, которая станет альтернативой доллару, на котором до последнего времени в основном и держалась гегемония США и доминирование Запада в мире.
В этом году председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. За это время в РФ будет организовано более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. В Санкт-Петербурге 11-12 июля пройдет Х Парламентский форум БРИКС, на нем выступит президент Владимир Путин. Делегация Совета Федерации РФ во главе с Матвиенко уже прибыла в Северную столицу. Всего около 400 участников из 16 стран, включая Россию, и Межпарламентского союза соберутся в Санкт-Петербурге на форуме БРИКС.
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