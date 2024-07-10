«Либо ишак, либо падишах»: заявления Байдена и Каллас обозначили глубинные противоречия в НАТО

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«Либо ишак, либо падишах»: заявления Байдена и Каллас обозначили глубинные противоречия в НАТО

Показательным элементом несогласованности на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне можно считать заявления президента США и премьера Эстонии. Казалось бы, и Джо Байден, и Кая Каллас говорили об одном и том же: «какая плохая Россия» и «Россию нужно остановить». Однако в их заявлениях просматриваются глубинные противоречия во всём Североатлантическом военном блоке.

Итак, Джо Байден заявил, что Украина «может остановить Россию и Путина, и она обязательно сделает это». То есть, очередная трактовка небезызвестного натовского тезиса о том, что «будет достигнута победа над Россией на поле боя».



После этого слово берёт Кая Каллас, которая в скором времени займёт пост главного «садовника» ЕС вместо Жозепа Борреля, став еврокомиссаром по внешней политике и безопасности. Так вот, Каллас заявила, что блок НАТО должен «признать Россию долгосрочной угрозой для альянса».

То есть, со слов Байдена, Украина «остановит Россию», а со слов Каллас, Россия – именно долгосрочная угроза уже для НАТО. Получается, что в НАТО самим себе дают понять, что никакой быстрой победы на поле боя добиться над Россией невозможно, как невозможно добиться победы на поле боя вообще, что Украина Россию точно не остановит. А если так, то в случае навешивания на нашу страну ярлыка «долгосрочная угроза» та же Кая Каллас даёт понять, что можно очень долго бегать с этой страшилкой в попытках всякий раз вешать лапшу собственным налогоплательщикам о том, что их налоги должны в первую очередь идти на «сдерживание агрессивной России». Ну а дальше, почти как в той восточной притче, когда «либо ишак, либо падишах».

А ведь это ещё если не считать слов Виктора Орбана, который ранее заявил об утрате НАТО способности решать вопросы мирным, дипломатическим путём, а значит полной утраты политической составляющей альянса.
38 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +8
    Сегодня, 20:26
    Ни чего не изменилось за 75 лет, после образования НАТО. Мы как были врагом, так и остаёмся. А трактовать можно по всякому для своих граждан, налоги то их "уплывают" на поддержку войны.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 20:31
      Каллас, которая в скором времени займёт пост главного «садовника» ЕС вместо Жозепа Борреля, став еврокомиссаром по внешней политике и безопасности.

      Мерзавка Каллас всё-таки добилась повышения в своей политической карьере.
      Наверное, в этом ей ещё и Урсулиха фон дер Ляйен, которая по прозвищу "бешеная немка", постаралась помочь.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +2
        Сегодня, 20:38
        Цитата: marchcat
        Ни чего не изменилось за 75 лет, после образования НАТО. Мы как были врагом, так и остаёмся. А трактовать можно по всякому для своих граждан, налоги то их "уплывают" на поддержку войны.

        И не изменится!
        А по поводу Украины у Запада ставки в прокси-войне США и их сателлитов против России очень даже велики - ведь одних источников литиевых руд на Украине насчитывается на 3-4 ТРИЛЛИОНА американских долларов!!!
        Даже по сравнению с этим "призом" Запада в размере 3-4 ТРИЛЛИОНОВ американских долларов современные затраты на НАТО на войну Киева с Россией просто ничтожны!
        1. PMA Звание
          PMA
          0
          Сегодня, 22:49
          Не рассказывайте сказок. Во-первых, на территории б. украины имеется всего лишь одно не очень большое месторождение лития - Шевченковское, и находится оно в официальных границах ДНР. Т.е. это российская территория. Во-вторых, месторождение лишь выявлено и опоисковано. Т.е., по большому счету, это еще не месторождение, поскольку необходимо провести его полноценную разведку. И лишь потом считать стоимость товара в недрах. Возможно, что стоимость титана в месторождениях, расположенных рядом, будет намного выше.
      2. Labrador Звание
        Labrador
        0
        Сегодня, 20:38
        Папашка КаКа-шки при союзе комиссаром побыть не смог... laughing
      3. bandabas Звание
        bandabas
        +1
        Сегодня, 21:01
        За что же Вы так Урсулу-многодетную мать и профессионального гинеколога. Она знает толк good
      4. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        +1
        Сегодня, 21:03
        .Мерзавка Каллас всё-таки добилась повышения в своей политической карьере.

        Их, в Европе, человек 100 ярых русофобов в высшем политическом бомонде и гигимон, именно из них выбирает руководство своей карманной организации- Евросоюза.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +2
          Сегодня, 22:03
          Цитата: Южноукраинец
          Их, в Европе, человек 100 ярых русофобов в высшем политическом бомонде и гегемон, именно из них выбирает руководство своей карманной организации- Евросоюза.
          Таких бывших советских мажорок, как Кая Каллас, Западу ещё поискать нужно! Один папашка её чего стоит! А именно.

          Эта бывшая советская мажорка Кая Каллас плакалась в СМИ, что в советское время её семья жила так бедно, что она как ребёнок в СССР просто голодала и вообще даже никаких конфет не ела и не видела их в СССР!
          А между тем её отец Сийм Каллас (родился 2 октября 1948) - эстонский политик, бывший премьер-министр Эстонии и бывший еврокомиссар.
          Т.е. она врёт про советское время для своей семьи, как дышит!

          СПРАВКА. Карьера её папочки Сийма Каллас
          1969-1972 : офицер связи в Советской Армии
          1975-1979: специалист Планового комитета Министерства финансов Эстонской ССР
          1979-1986: заместитель секретаря Центрального управления сберегательных касс Эстонской ССР.
          1986-1989: заместитель главного редактора газеты Коммунистической партии ЭстонииRahva Hääl
          1989-1991: председатель Центрального союза эстонских профсоюзов
          1989-1991: член Верховного Совета Советского Союза
          1991-1995: президент Банка Эстонии
          1995-2004: член парламента Эстонской Республики
          1995-1996: министр иностранных дел
          1996: Председатель Комитета министров Совета Европы
          1999-2002: министр финансов
          2002-2003: премьер-министр
          2004-2004: Комиссар ЕС по экономическим и валютным вопросам, работает с Хоакином Альмунией
          2004-2010: Комиссар ЕС по административным вопросам, аудиту и борьбе с мошенничеством и вице-президент Комиссии
          2010-2014: Комиссар ЕС по транспорту и вице-президент Комиссии
          2017-2019: Муниципальный мэр Виймси.
          2019- по настоящее время: член Рийгикогу (Парламент в Эстонии) .

          ИТОГО. Не жди простой люд от детей-мажоров из погрязшего в коррупции прозападно-либерального руководства и культурной элиты как нашей страны, так и стран бывшего СССР ничего хорошего!
          Особенно это касается от детей-мажоров во власти из бывших национальных ССР!
          Они все всё купят и продадут свой народ, потому что им для их блестящей жизни всё и всё мало! Они стремятся оставаться наверху т.н. "пищевой пирамиды" во власти, как когда-то и их родители!
      5. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 22:15
        элементом несогласованности ..... и премьера Эстонии.

        Разве заявления этой овцы что-то стоят ? сомневаюсь.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +2
          Сегодня, 22:22
          если не считать слов Виктора Орбана, который ранее заявил об утрате НАТО способности решать вопросы

          А, если ещё не считать слова Макрошки, о том, что у НАТО рак головного мозга winked
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 20:29
    Нам что от этого мнимого бардака? США развернут в Германии ракеты средней дальности 2026,где противоречия у Калас и Байдена?Не надо искать того чего нет.
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 21:02
      Цитата: tralflot1832
      США развернут в Германии ракеты средней дальности 2026

      притом гиперзвуковые как вы думаете ультиматум кинут перед глобальным ударом ?
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 22:39
        притом гиперзвуковые

        А они их доработали? Вроде не получалось у них там что-то...
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 21:02
      Это автор или авторы статьи пытаются убедить нас в этом.Там совсем не то,что мы хотим видеть.Отдан приказ и они его будут выполнять.
  3. Комментарий был удален.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 20:42
    Противоречия могут начаться ,если Байден решить пограбить Норвегию- ещё одного выгодопреобретателя ухода России с своими углеводородами из Европы.Нефтяной фонд Норвегии достиг умопомрачительной суммы 1,7 трлн $ - делиться надо.
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      0
      Сегодня, 21:03
      если Байден решить пограбить Норвегию

      зачем ??? у них план грабить РФ !
      1. dzvero Звание
        dzvero
        0
        Сегодня, 21:16
        Одно другому не мешает. Да и как-то безопаснее smile
    2. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      0
      Сегодня, 21:57
      .Нефтяной фонд Норвегии достиг умопомрачительной суммы 1,7 трлн $ - делиться надо.

      Месторождения потихоньку истощаются, а деньги в зелёных бумажках. По этому Норвегия "топит" за америкосов, ведь если доллар загнётся эта не маленькая сумма просто испарится.
  5. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +1
    Сегодня, 20:46
    Co bere Kallas za drogu? Je to silné.. V poslední době bezdětné ženy v politice chtějí vyvolat válku.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +3
      Сегодня, 20:47
      Какой препарат принимает Каллас? Это мощно.. В последнее время бездетные женщины в политике хотят развязать войну.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +3
        Сегодня, 22:25
        Цитата: Jsem_CZEKO68
        Какой препарат принимает Каллас? Это мощно.. В последнее время бездетные женщины в политике хотят развязать войну.

        Это для них компенсация своей ушербности.
  6. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    0
    Сегодня, 20:46
    Может, пора сосредоточиться на принятых важных решениях, а не отвлекать внимание комедийными акцентами? И принятые решения важны.

    1. Участие Альянса в поставках вооружения и обучении украинской армии - подавляющее большинство вооружения уже давно передано украинцам странами НАТО, но до сих пор оно координировалось т.н. группа из Рамштайна. Он не исчезнет, ​​но Альянс станет активнее заниматься помощью украинцам. Для этой цели в Висбадене (Германия) будет создано новое командование НАТО.

    2. Обязательства по долгосрочной помощи. Страны Альянса должны предоставить украинцам военную помощь на сумму около 40 миллиардов евро в 2025 году.

    3. Новая специальная поддержка – усиление противовоздушной обороны Украины. США, Германия, Румыния и группировка под эгидой голландцев предоставят ей по одной дополнительной батарее «Патриот». В свою очередь, итальянцы одобрили передачу аналогичной системы SAMP/T. Кроме того, украинцы получат и системы меньшей дальности, такие как американо-норвежские NASAMS, американские HAWK, немецкие Cheetahs или Iris-T производства европейского консорциума. Этим летом Украина получит обещанные ранее первые самолеты F-16.

    4. Повышение оперативной совместимости – создание Центра НАТО по анализу, подготовке и образованию НАТО-Украина в Быдгоще (Польша). Его главная задача — подготовить украинские силовые структуры к будущему членству в Альянсе. Более того, было объявлено об открытии представительства НАТО в Украине.

    В тексте резолюции говорится, что процесс вступления Украины в НАТО является "необратимым" процессом. Это следует понимать следующим образом. В момент заключения мира или перемирия начнутся действия, направленные на втягивание Украины в НАТО и одновременное наполнение страны военной техникой, включая открытие баз НАТО.
    1. Володин Звание
      Володин
      +3
      Сегодня, 20:52
      Цитата: Mедвежонок
      В тексте резолюции говорится, что процесс вступления Украины в НАТО является "необратимым" процессом.

      Процесс, возможно, и необратим, но есть одно но. О "пути Украины на скорое членство в НАТО" говорилось ещё в резолюции по итогам саммита НАТО в Румынии. Дело было вроде в 2008 году. Потом было ещё несколько саммитов НАТО, где только менялись формулировки - "неукоснительное движение евроатлантическим курсом", "приверженность плану по вступлению в НАТО" и т.п.
      1. Mедвежонок Звание
        Mедвежонок
        0
        Сегодня, 21:09
        Теоретически да, но геополитическая ситуация тогда была немного иной. Тогда НАТО само задавалось вопросом, зачем оно существует, сегодня проснулось и нездорово возбуждено. Все указывает на то, что на этот раз пустыми заверениями все не закончится.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 22:01
          Закончится. Этот укроп растет не в полях и он не бесконечен.
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 22:29
      Цитата: Mедвежонок
      Может, пора сосредоточиться.... НАТО..., НАТО..., НАТО....

      Так Россия уже вовсю и воюет с НАТО. Чего ещё сосредотачиваться? Впереди только самолёты и ЯО.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 20:52
    Скорее всего и ишак и падишах , НАТО - это как Байден Альцгеймерович Паркинсон , скоро крякнет.
  8. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 21:09
    Нет там никаких противоречий. Бацден - говорящая голова, а эстонская тетенька - вообще не пойми кто. Говорят разными словами об одном и том же
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 22:31
      Цитата: Glagol1
      Нет там никаких противоречий. Бацден - говорящая голова, а эстонская тетенька - вообще не пойми кто. Говорят разными словами об одном и том же

      Эти "товарищи" могут говорить что угодно. Главное решения и действия принимает объединенный штаб НАТО.
  9. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +3
    Сегодня, 21:34
    В СССР были неоправданно лояльны по отношению к эстонцам. По итогам Великой Отечественной с ними надо было поступить по закону, а не политической целесообразности. Скорее всего Эстонии бы уже не было, поступи тогда с ними по закону. Уж очень много среди эстонцев было военных преступников и пособников гитлеровского режима. И, как оказалось, добра они не помнят.
    По большому счёту, такая нация, с предельно короткой исторической памятью, не имеет права на существование.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Сегодня, 22:34
      Цитата: СергейАлександрович
      к эстонцам. По итогам Великой Отечественной с ними надо было поступить по закону,

      Вот эти твари и проросли своими фашистскими идеями. Без повторной прополки тут не обойтись. Дело только времени.
    2. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 22:48
      В СССР были неоправданно лояльны по отношению к эстонцам

      Отец служил в Эстонии в 1970 - 72. На параде посвящённом годовщине Октябрьской революции, при прохождении слышал, как местные орали "Курат", на наших военнослужащих и изображали рога. И ничего, никого никто не арестовывал...
  10. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 22:10
    А ведь это ещё если не считать слов Виктора Орбана

    А ведь это ещё если не считать слов Маню Микрона про смерть мозга НАТО... Вот этот кадавр и размахивает конечностями. Или, как петух без головы бегает...
  11. Griffit
    Griffit
    0
    Сегодня, 22:31
    Забавно. Дочь главного коммуниста Эстонии станет главой ЕС. Так зачем КПСС развалила СССР? Странно. laughing
  12. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 22:38
    Что то то ли дело к ночи, то ли может чего не понял ( laughing ) но, ничего нового не увидел. Бидон в своём вечном амплуа_ "победа над Россией", Майка Кала тоже не удивила новизной_вечная проблема Россия.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 22:54
      Цитата: Фаталист
      Что то то ли дело к ночи, то ли может чего не понял ( laughing ) но, ничего нового не увидел. Бидон в своём вечном амплуа_ "победа над Россией", Майка Кала тоже не удивила новизной_вечная проблема Россия.

      Там, у них, как всегда - большая мысль, при малом лексиконе lol
  13. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 22:51
    Весь цимес в том, что по-моему, кроме падишаха и ишака могут понадобиться время, деньги, успехи и Победа наших ВС РФ в СВО и ещё несколько производных для получения возможных решений и ответов, как в точных науках!
    К сожалению, плюсы марта- апреля 2022 г. с блицкригом упущены, а любой договорняк с лже-недо-западом не будет стоить даже бумаги и электронной версии
    с подписями самых честных и ответственных джентльменов из наглосаксов. Вся более чем тысячелетняя история цивилизации и культуры Древней Руси тому свидетельствует.
    Было бы сильным решением на основе договорённостей с тт. Си + Ким Чен Ыном в Восточной Азии, Ираном и некоторыми союзниками на Ближнем Востоке, а также с дружескими странами Латинской Америки посадить недо гегемона на шпагат, создав близкие по времени угрозы недо гегемону.
    Во все времена только крупная финансовая или болевая военная угроза для всех наглосаксов были отрезвляющими лекарствами, вспоминая Вьетнам, Афганистан, мужественных хуситов!
  14. Aeromaster
    Aeromaster
    +1
    Сегодня, 23:02
    Они готовятся к войне, а мы - нет. Они роют блиндажи, а у нас, в СПБ, в ста километрах - расслабуха и пионерлагерь. Какие-то гигантские эпические стройки, инвестиции, никто и не думает об укреплениях.