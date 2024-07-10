«Либо ишак, либо падишах»: заявления Байдена и Каллас обозначили глубинные противоречия в НАТО

Показательным элементом несогласованности на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне можно считать заявления президента США и премьера Эстонии. Казалось бы, и Джо Байден, и Кая Каллас говорили об одном и том же: «какая плохая Россия» и «Россию нужно остановить». Однако в их заявлениях просматриваются глубинные противоречия во всём Североатлантическом военном блоке.Итак, Джо Байден заявил, что Украина «может остановить Россию и Путина, и она обязательно сделает это». То есть, очередная трактовка небезызвестного натовского тезиса о том, что «будет достигнута победа над Россией на поле боя».После этого слово берёт Кая Каллас, которая в скором времени займёт пост главного «садовника» ЕС вместо Жозепа Борреля, став еврокомиссаром по внешней политике и безопасности. Так вот, Каллас заявила, что блок НАТО должен «признать Россию долгосрочной угрозой для альянса».То есть, со слов Байдена, Украина «остановит Россию», а со слов Каллас, Россия – именно долгосрочная угроза уже для НАТО. Получается, что в НАТО самим себе дают понять, что никакой быстрой победы на поле боя добиться над Россией невозможно, как невозможно добиться победы на поле боя вообще, что Украина Россию точно не остановит. А если так, то в случае навешивания на нашу страну ярлыка «долгосрочная угроза» та же Кая Каллас даёт понять, что можно очень долго бегать с этой страшилкой в попытках всякий раз вешать лапшу собственным налогоплательщикам о том, что их налоги должны в первую очередь идти на «сдерживание агрессивной России». Ну а дальше, почти как в той восточной притче, когда «либо ишак, либо падишах».А ведь это ещё если не считать слов Виктора Орбана, который ранее заявил об утрате НАТО способности решать вопросы мирным, дипломатическим путём, а значит полной утраты политической составляющей альянса.