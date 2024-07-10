«Не понимаю, зачем нас отправили в эти поля»: пленный военнослужащий ВСУ прокомментировал выбор позиций командованием восточнее дороги на Угледар

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«Не понимаю, зачем нас отправили в эти поля»: пленный военнослужащий ВСУ прокомментировал выбор позиций командованием восточнее дороги на Угледар

Российские войска добились успеха ещё на одном направлении Угледарского участка фронта. После освобождения Парасковиевки с одновременным выходом к селу Константиновка осуществлено продвижение и севернее этого участка.

Стало известно о том, что наши войска в результате наступательных действий продвинулись на глубину не менее 800 м южнее ранее освобождённого села Победа, которое находится на автодороге Марьинка-Угледар. Взяты в плен несколько военнослужащих ВСУ, один из которых заявил, что вообще не понимает, какую цель преследовало командование, когда отправило его вместе с подразделением юго-восточнее Победы.



Украинский военнослужащий, оказавшись в плену, заявил, что в ситуации, когда Победа и Парасковиевка уже перешли под контроль российской армии вместе с участками дороги на Угледар, удерживать позиции в полях и лесопосадках восточнее этой дороги (О532) не имело никакого смысла.



В результате продвижения на данном участке российские войска добились освобождения новых территорий, расширяя зону контроля восточнее упомянутой дороги.

Ситуация к настоящему моменту складывается таким образом, что при потере противником контроля над селом Константиновка для снабжения гарнизона ВСУ в Угледаре останется только вариант снабжения через поля. Только проблема для противника в том, что часть этих полей самими же ВСУ заминирована. Разминировать – значит, облегчить задачу ВС РФ по охвату Угледара, оставить мины на месте – создать риск для своих же подразделений и снабженцев.
11 комментариев
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +12
    Сегодня, 21:27
    «Не понимаю, зачем нас отправили в эти поля»:

    Чтоб вы там сдохли,а Лена Зеленская купила очередной Астон Мартин за пару лямов зелени из западной помощи,которая до вас,придурков,так и не дошла.Вот и сидите теперь в чистом поле под нашими УПМК.

















    л
  2. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    +1
    Сегодня, 21:58
    У богатых свои причуды по игре в тотализатор, каждый участник делает ставку, какой хряк дольше протянет в поле на ЛБС
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 22:39
      Не понимаю, зачем нас отправили в эти поля»: пленный военнослужащий ВСУ прокомментировал

      Правильнее сформулировать вопрос: "вас послали не "зачем?", а в качестве чего?"
      Ответ простой: Вас послали в качестве - удобрения!
  3. Oleg Fedechkin Звание
    Oleg Fedechkin
    +1
    Сегодня, 22:00
    Просто сдохнуть. wink wink Очень сильно wink сдохнуть!
    1. frruc Звание
      frruc
      +4
      Сегодня, 22:12
      .....один из которых заявил, что вообще не понимает, какую цель преследовало командование

      Щирый xoxол решил "дурака" включить.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +2
        Сегодня, 22:41
        Цитата: frruc
        .....один из которых заявил, что вообще не понимает, какую цель преследовало командование

        Щирый xoxол решил "дурака" включить.

        Этот тумблер "под дурачка!" у них никогда не выключается lol
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 23:00
          Щирый xoxол решил "дурака" включить.

          Этот тумблер "под дурачка!" у них никогда не выключается lol

          В вопросах изворотливости, обмана, клятв, предательства... этим хлпцам равных нет во всем мире.
  4. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    +1
    Сегодня, 22:12
    За демократию гейсоюза ну и бабок им надо попилить и оружие чуток продать, заодно остаток дуралеев в кабалу загнать
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 22:58
    Вас оправили потому что вы- быдло. Им же- быдлом были,когда молча наблюдали за факельными шествиями. Повторяю: вы- быдло. И нех..р ныть.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 23:02
      Цитата: Андрей Николаевич
      Повторяю: вы- быдло. И нех..р ныть.

      Так этому быдлу очень жить хочется, вот он и ноет.
  6. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    0
    Сегодня, 23:44
    Знаете что интересно,пока эти горе воины света сидят в окопе и отстреливаются это одно,но как в плен попадают то прям просыпается в них стратеги военной науки,так вопрос если ты это понимаешь никчемность преступного приказа так че сидел до последнего че не сдался,вот и получается пока за жопу вот таких светулей не возьмешь так они и будут отстреливаться.Вывод а нам вот это надо ,если только как обменный фонд,а так лишнее это мочить на месте