Российские войска добились успеха ещё на одном направлении Угледарского участка фронта. После освобождения Парасковиевки с одновременным выходом к селу Константиновка осуществлено продвижение и севернее этого участка.Стало известно о том, что наши войска в результате наступательных действий продвинулись на глубину не менее 800 м южнее ранее освобождённого села Победа, которое находится на автодороге Марьинка-Угледар. Взяты в плен несколько военнослужащих ВСУ, один из которых заявил, что вообще не понимает, какую цель преследовало командование, когда отправило его вместе с подразделением юго-восточнее Победы.Украинский военнослужащий, оказавшись в плену, заявил, что в ситуации, когда Победа и Парасковиевка уже перешли под контроль российской армии вместе с участками дороги на Угледар, удерживать позиции в полях и лесопосадках восточнее этой дороги (О532) не имело никакого смысла.В результате продвижения на данном участке российские войска добились освобождения новых территорий, расширяя зону контроля восточнее упомянутой дороги.Ситуация к настоящему моменту складывается таким образом, что при потере противником контроля над селом Константиновка для снабжения гарнизона ВСУ в Угледаре останется только вариант снабжения через поля. Только проблема для противника в том, что часть этих полей самими же ВСУ заминирована. Разминировать – значит, облегчить задачу ВС РФ по охвату Угледара, оставить мины на месте – создать риск для своих же подразделений и снабженцев.

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