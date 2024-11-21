Американские москиты
США подошли к порогу Второй мировой войны практически не имея торпедных катеров. Но до её конца построили их больше, чем любая другая страна-участник — 782 единицы. Значительная часть этого москитного флота ушла по ленд-лизу в СССР и Великобританию, но и на долю самого дяди Сэма осталось немало...
Тем более что катера американцам, как выяснилось, были очень нужны. Флот США долго отмахивался от этих судёнышек: мощнейшая в мире на тот момент американская промышленность не испытывала затруднений в постройке кораблей любого класса, а линкоры с авианосцами и смотрятся солидно, и уважение внушают. Но...
В этой «весёлой компании» и филиппинцам место было!
Первым завоеванием США стали испанские колонии — Куба и Филиппины. Долгое время никто на последние рот не разевал, но к концу 30-х годов прошлого века ими заинтересовалась Япония, уже успевшая объявить о создании «Великой Восточноазиатской сферы сопроцветания» (или «идеологии восьмиугольного дома», кому как больше нравится), в составе которой именно этих островов остро не хватало. А для контроля и обороны такого большого архипелага были нужны именно торпедные катера, причём — много!
Катер «ЭЛКО» — американский вариант МТВ от фирмы «Бритиш пауэр бот».
В общем, в 1938 году американское морское министерство объявило конкурс, в котором приняли участие 4 американские верфи, представившие на суд адмиралов восемь катеров. Какая модель устроила военных? Никакая. Ни один из представленных образцов не соответствовал требованиям ВМС США. По счастью, фирма «Электрик бот компани» (ЭЛКО) привезла из Англии 70-футовый катер фирмы «Бритиш пауэр бот» (БПБ). Он и стал образцом для подражания — фирме заказали постройку 10 катеров, полностью копировавших британский оригинал.
Катер имел хорошую мореходность (в США из Великобритании пришёл своим ходом), которая была обязательным условием для американского флота, водоизмещение 35 тонн, три мотора по 1350 л/с, позволявших на мерной миле выдать 45 узлов, четыре торпедных аппарата калибром 456 мм и четыре пулемёта калибра 12,7 мм в двух спарках. Вскоре последовал заказ на вторую серию из 49 катеров, построенную в 1940-41 годах. А с 1942 года фирма «ЭЛКО» построила самую большую, третью серию «80-футовых» (в ходе строительства в США катера подросли на 10 футов) — 326 корпусов! Часть катеров (по разным данным, от 30 до 60) ушла в СССР по ленд-лизу, где получила обозначение «А-3».
На сегодняшний день штук семь «Хиггинсов» сохранились.
Вот только одних лицензионных «ЭЛКО» и «Восперов» ВМС США было мало. И тогда фирма «Хиггинс Индастриз» разработала свой проект катера. «Хиггинсы» получились немного медлительнее «восперов» и «ЭЛКО», но так же маневренны и мореходны. На катерах были приличные (для своего водоизмещения) бытовые условия, без наличия которых океанские переходы были бы невозможны. Они могли выдержать 6-балльный шторм и могли совершать дальние автономные переходы.
Штурманская рубка «Хиггинса»
Производились катера «Хиггинс» как автомобили — на конвейере, после чего разрезались автогеном на секции, перевозились в таком виде и на месте сваривались заново. На них стояли двигатели «Паккард»: три штуки мощностью 1350-1500 л/с каждый. Официально эти катера могли развивать скорость в 41 узел, реально... Наши катерники, служившие на них, утверждали, что скорость была чуть выше 36 узлов. Во флоте США «хиггинсы» вооружались четырьмя бугельными торпедными аппаратами. В СССР они показали себя ненадёжными: зимой замерзали, поэтому у нас на А-2 ставили по два трубчатых торпедных аппарата. Артиллерийское вооружение катеров обычно составляли две 20-мм пушки «Эрликон» и пара спаренных крупнокалиберных пулемётов. На катерах последних серий на корме дополнительно монтировали 40-мм «Бофорс». «Хиггинсы» показали себя надёжными катерами, которые моряки любили за мореходность и манёвренность, отмечая хорошую обитаемость. Из недостатков — повышенный износ винтов.
"А-2" на Северном флоте.
За годы войны было построено 199 катеров типа «Хиггинс». Из них в Англию по ленд-лизу ушли 24, в СССР — 52. У нас эти катера служили на Северном и Тихоокеанском флотах, шесть североморских погибли. В ВМС США «Хиггинсы» служили на Тихом океане, в Европе — на Средиземноморском театре. Всего на обоих театрах было потеряно 9 катеров этого типа.
Самое известное боевое столкновение, в котором поучаствовали американские торпедные катера фирмы «Хиггинс Индастриз», произошло в проливе Суригао, в рамках битвы в заливе Лейте. Отряд вице-адмирала Сёдзи Нисимуры в составе линкоров «Ямасиро», «Фусо», тяжёлого крейсера «Могами» и четырёх эсминцев сопровождал следующий в 40 км позади отряд вице-адмирала Киёхиде Сима — тяжёлые крейсера «Нати» и «Асигара», лёгкий крейсер «Абукума» и семь эсминцев. Японские адмиралы друг друга не сильно любили, к тому же — режим радиомолчания, в общем, отряды воевали сами по себе. Американцы подготовили японцам ловушку: в проливе их поджидало соединение контр-адмирала Джесси Олдендорфа: шесть линкоров, четыре тяжёлых крейсеров, четыре лёгких крейсера, 28 эсминцев и 39 торпедных катеров типа «Хиггинс».
Американский адмирал решил атаковать отряд Нисимуры в проливе Суригао. Первой волной атаки были торпедные катера, следом за ними должны были выйти в атаку эсминцы. В конце коридора остатки отряда должны были встретить растянувшиеся в линию через пролив крейсера и линкоры. «Хиггинсы» действовали звеньями («секциями» в американской терминологии), звенья разместили вдоль узкого пролива, благо им было легко остаться незамеченными на фоне берега. В 22:36 катер РТ-131 установил визуальный контакт с противником и, произведя доклад, атаковал.
Торпедные катера звено за звеном отстреливались по следующему по проливу японскому отряду. Не попал никто! Зато один (РТ-493) был потоплен и десять — повреждены. Правда, повезло американским эсминцам: сначала свои торпеды получили все японские эсминцы (один затонул, остальные лишились боеспособности), а в 3:38 взорвался и отправился на дно линкор «Фусо». Остальные корабли добили линкоры и крейсера: спастись удалось только повреждённому тяжёлому крейсеру «Могами».
«Хиггинс» в атаке.
В это время в пролив заходил отряд Симы. И с ним «Хиггинсам» повезло значительно больше. В 3:25 торпедному катеру РТ-147 удалось добиться попадания в лёгкий крейсер «Абукума». На отходе торпедные катера ещё раз пытались атаковать повреждённый «Могами» между 6:00 и 6:45 утра, но успеха не добились. Последними из японских кораблей американская авиация добила повреждённый торпедными катерами «Абукума», который стал самой жирной добычей катеров типа «Хиггинс». Были успехи у этих катеров и на Средиземном море, хоть и сильно скромнее, чем на Тихом океане: потопили пару немецких (бывших итальянских) сторожевиков.
Торпеда МК14
Заканчивая рассказ об американских торпедных катерах, хотелось бы отметить интересный факт: в составе ВМФ СССР они по началу действовали эффективнее, чем в ВМС США. Связано это не с героизмом советских катерников, а с отвратительным качеством американских торпед. Категорически отказывались взрываться более 50 процентов торпед МК-14. Это было связано с неправильно откалиброванными магнитными взрывателями. Заметить это в мирных условиях было невозможно: на учениях использовались практические торпеды без боевой части.
Самим морякам калибровать торпеды не доверяли: одна штука стоила 10 тысяч долларов! Так что занимались этим испытательные станции, но производители, желая увеличить мощность торпеды, добавили в боеголовку 150 кг взрывчатого вещества, отчего глубина хода увеличилась на три метра, но на испытательные станции это довести не удосужились, и взрыватели перестали срабатывать. Попытка стрелять по корпусу судна, надеясь на ударный взрыватель, также не привела к увеличению количества взрывающихся торпед: как выяснилось в ходе экспериментов, при попадании с углом, близким к 90 градусам, ударный взрыватель заклинивало. К тому моменту, когда данная проблема была осмыслена, впустую было выпущено более 800 торпед.
Торпеды 53-38К на базе торпедного вооружения Северного флота
Зато, часто взрывались сами торпеды — прямо на борту катеров: происходил самопроизвольный запуск двигателей торпеды, после чего — взрыв: осколки калечили личный состав и превращали деревянные корпуса катеров в решето. Обе проблемы удалось решить только к 1943 году. В ВМФ СССР этих проблем не знали: отечественные торпеды типа 53-38К были надёжны как винтовка Мосина.
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