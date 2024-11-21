Ядерный арсенал Великобритании в 2024 году

Методология исследования

Ядерная позиция Соединенного Королевства и политика нацеливания

«Мы намеренно неопределенны относительно того, когда именно, как и в каком масштабе мы будем использовать наше оружие» (HM Government, 2024).

«Субстратегический удар будет атакой более ограниченного типа, возможно, против конкретной военной цели. Разница заключается в масштабе и цели» (Howe, 1996).

«Это не система, которая предназначена или эксплуатируется для достижения военных целей, под которыми я подразумеваю захват города, территории или чего-либо еще»,

«Это означает, что она предлагает правительству дня дополнительную возможность в процессе эскалации, прежде чем оно пойдет на тотальный стратегический удар, который нанесет неприемлемый ущерб потенциальному противнику. Она дает ему более низкий уровень удара, с помощью которого можно продемонстрировать волю, намерение или что-либо еще. Ее вообще не обязательно использовать, но она дает правительству дня дополнительную возможность на субстратегическом уровне»,

«когда каждая подводная лодка выходит в море, она имеет возможность выполнить полный спектр возможностей, стратегических и субстратегических» (Hare, 2006).

«возможность малой мощности не была введена в эксплуатацию» (Kristensen and Korda, 2021).

«данное заверение не распространяется ни на одно государство, существенно нарушающее эти обязательства по нераспространению» (Правительство Ее Величества, 2021).

«военные не играют официальной роли в предоставлении консультаций или принятии решений в отношении запуска ядерного оружия Великобритании» (Gower, 2019).

«Передать себя под командование Соединенных Штатов, если они все еще там», «Отправиться в Австралию», «Ответить» или «Используйте свое собственное суждение» (Norton-Taylor, 2016).

Ядерный арсенал Соединенного Королевства

«сократят количество оперативно доступных боеголовок с менее чем 200 до менее чем 160» (Министерство обороны, 2006).

«сократит общий запас ядерного оружия до уровня не более 180 боеголовок» (Liddle, 2021; HM Government, 2015).

«являются потолком, а не целью и не являются нашим текущим запасом» (Cleverly and Minister of State, 2021).

«Основные компоненты боеголовок, разобранных в рамках программы сокращения запасов, были обработаны различными способами в зависимости от их состава и таким образом, чтобы предотвратить повторную сборку боеголовки. Ряд боеголовок, определенных в программе сокращения, были модифицированы с целью сделать их непригодными для использования, в то время как другие, определенные как более не требующиеся для эксплуатации, в настоящее время хранятся и еще не были отключены или модифицированы.»

Морское сдерживание и ядерная модернизация



Снимок 2. База атомных подводных лодок «Клайд» в Фаслейне. Источник: Planet Labs PBC/Федерация американских учёных



Снимок 3. Верфь атомных подводных лодок в Девонпорте. Источник: Google Earth/Федерация американских учёных

Замена подводных лодок

Ракеты морского базирования и ядерные боеголовки



Рисунок 4. Завод по разработке атомного оружия (AWE) в Олдермастоне. Источник: Maxar Technologies/Федерация американских учёных



Рисунок 5. Атомное оружейное предприятие (AWE) в Бергфилде. Источник: Planet Labs PBC/Федерация американских учёных

«начале новой программы по боеголовкам, которая в конечном итоге заменит текущую боеголовку» (Министерство обороны Великобритании, 2020).

«не совсем та же боеголовка, но… существует очень тесная связь с американской W93/Mk7 в плане проектирования и производства» (Lovegrove 2020).

«критически важную… для долгосрочной жизнеспособности ядерного сдерживания Соединенного Королевства» (Borger, 2020).

Ядерная транспортная логистика

Проблемы и вопросы на будущее

Рост затрат и плохое управление

Потенциальные будущие проблемы базирования

«сделает раннее соглашение [с Соединенным Королевством] о скорейшем безопасном выводе ядерного оружия приоритетом. Это будет сделано с целью вывода Trident в течение первого срока шотландского парламента после обретения независимости» (Scottish Government 2013).

Стареющие ПЛАРБ класса «Вэнгард»

Возвращение ядерной миссии ВВС США на базу ВВС Лейкенхит

«У нас нет планов размещать какое-либо ядерное оружие в каких-либо других странах, кроме тех, где у нас уже есть это ядерное оружие в рамках нашего сдерживания, и которое… находится там уже много-много лет» (NATO, 2021).