Ядерный арсенал Великобритании в 2024 году

Методология исследования

Ядерная позиция Соединенного Королевства и политика нацеливания

«Мы намеренно неопределенны относительно того, когда именно, как и в каком масштабе мы будем использовать наше оружие» (HM Government, 2024).

«Субстратегический удар будет атакой более ограниченного типа, возможно, против конкретной военной цели. Разница заключается в масштабе и цели» (Howe, 1996).

«Это не система, которая предназначена или эксплуатируется для достижения военных целей, под которыми я подразумеваю захват города, территории или чего-либо еще»,

«Это означает, что она предлагает правительству дня дополнительную возможность в процессе эскалации, прежде чем оно пойдет на тотальный стратегический удар, который нанесет неприемлемый ущерб потенциальному противнику. Она дает ему более низкий уровень удара, с помощью которого можно продемонстрировать волю, намерение или что-либо еще. Ее вообще не обязательно использовать, но она дает правительству дня дополнительную возможность на субстратегическом уровне»,

«когда каждая подводная лодка выходит в море, она имеет возможность выполнить полный спектр возможностей, стратегических и субстратегических» (Hare, 2006).

«возможность малой мощности не была введена в эксплуатацию» (Kristensen and Korda, 2021).

«данное заверение не распространяется ни на одно государство, существенно нарушающее эти обязательства по нераспространению» (Правительство Ее Величества, 2021).

«военные не играют официальной роли в предоставлении консультаций или принятии решений в отношении запуска ядерного оружия Великобритании» (Gower, 2019).

«Передать себя под командование Соединенных Штатов, если они все еще там», «Отправиться в Австралию», «Ответить» или «Используйте свое собственное суждение» (Norton-Taylor, 2016).

Ядерный арсенал Соединенного Королевства

«сократят количество оперативно доступных боеголовок с менее чем 200 до менее чем 160» (Министерство обороны, 2006).

«сократит общий запас ядерного оружия до уровня не более 180 боеголовок» (Liddle, 2021; HM Government, 2015).

«являются потолком, а не целью и не являются нашим текущим запасом» (Cleverly and Minister of State, 2021).

«Основные компоненты боеголовок, разобранных в рамках программы сокращения запасов, были обработаны различными способами в зависимости от их состава и таким образом, чтобы предотвратить повторную сборку боеголовки. Ряд боеголовок, определенных в программе сокращения, были модифицированы с целью сделать их непригодными для использования, в то время как другие, определенные как более не требующиеся для эксплуатации, в настоящее время хранятся и еще не были отключены или модифицированы.»

Морское сдерживание и ядерная модернизация



Снимок 2. База атомных подводных лодок «Клайд» в Фаслейне. Источник: Planet Labs PBC/Федерация американских учёных



Снимок 3. Верфь атомных подводных лодок в Девонпорте. Источник: Google Earth/Федерация американских учёных

Замена подводных лодок

Ракеты морского базирования и ядерные боеголовки



Рисунок 4. Завод по разработке атомного оружия (AWE) в Олдермастоне. Источник: Maxar Technologies/Федерация американских учёных



Рисунок 5. Атомное оружейное предприятие (AWE) в Бергфилде. Источник: Planet Labs PBC/Федерация американских учёных

«начале новой программы по боеголовкам, которая в конечном итоге заменит текущую боеголовку» (Министерство обороны Великобритании, 2020).

«не совсем та же боеголовка, но… существует очень тесная связь с американской W93/Mk7 в плане проектирования и производства» (Lovegrove 2020).

«критически важную… для долгосрочной жизнеспособности ядерного сдерживания Соединенного Королевства» (Borger, 2020).

Ядерная транспортная логистика

Проблемы и вопросы на будущее

Рост затрат и плохое управление

Потенциальные будущие проблемы базирования

«сделает раннее соглашение [с Соединенным Королевством] о скорейшем безопасном выводе ядерного оружия приоритетом. Это будет сделано с целью вывода Trident в течение первого срока шотландского парламента после обретения независимости» (Scottish Government 2013).

Стареющие ПЛАРБ класса «Вэнгард»

Возвращение ядерной миссии ВВС США на базу ВВС Лейкенхит

«У нас нет планов размещать какое-либо ядерное оружие в каких-либо других странах, кроме тех, где у нас уже есть это ядерное оружие в рамках нашего сдерживания, и которое… находится там уже много-много лет» (NATO, 2021).

В течение последних двух десятилетий Великобритания поддерживала свой ядерный арсенал на уровне 225 ядерных боеголовок, до 120 из которых доступны для оснащения четырёх атомных подводных лодок с баллистическими ракетами класса Vanguard. В настоящее время запас увеличивается. Соединенное Королевство строит новый класс подводных лодок класса Dreadnaught и разрабатывает новую ядерную боеголовку. Кроме того, ожидается, что Соединенное Королевство в конечном итоге увеличит размер своего арсенала, и что Королевские военно-воздушные силы (RAF) Lakenheath вернут себе ядерную миссию ВВС США в ближайшие годы.В журнале Bulletin of the Atomic Scientists опубликован очередной доклад группы авторов, возглавляемой Хансом М. Кристенсеном, его заместителем Мэттом Корда и сотрудниками Элианой Джонс и Маккензи Найт, посвящённый британским ядерным силам (Hans M. Kristensen, Matt Korda, Eliana Johns и Mackenzie Knight, United Kingdom nuclear weapons, 2024, Bulletin of the Atomic Scientists).Британские ядерные силы поддерживаются в состоянии, что называется, «» (Министерство обороны Великобритании, 2022) с запасом ядерных боеприпасов приблизительно в 225 ядерных боеголовок, из которых до 120 оперативно доступны для развёртывания на четырёх атомных подводных лодках с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса Vanguard. В настоящее время этот запас увеличивается. Эта оценка основана на общедоступной информации о размере ядерного арсенала Великобритании, разговорах с британскими официальными лицами и анализе структуры ядерных сил страны. ПЛАРБ, каждая из которых имеет 16 ракетных шахт, представляют собой единственную ядерную платформу Соединенного Королевства, а поставляемые США баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) представляют собой её единственную систему доставки ядерного оружия с единой системой сдерживания (таблица 1).Анализы и оценки, сделанные экспертами из Nuclear Notebook, получены из комбинации открытых источников:1. Данные государственного происхождения (например, правительственные заявления, рассекреченные документы, бюджетная информация, военные парады и данные о раскрытии договоров);2. Данные негосударственного происхождения (например, сообщения СМИ, анализы аналитических центров и отраслевые публикации);3. Коммерческие спутниковые снимки. Поскольку каждый из этих источников предоставляет ограниченную информацию, которая подвержена различной степени неопределённости, мы перепроверяем каждую точку данных, используя несколько источников и дополняя их частными разговорами с должностными лицами, когда это возможно.Правительство Великобритании обычно публикует ежегодный отчёт парламенту о состоянии своего ядерного арсенала, который включает информацию о прогрессе за прошлый год, сопутствующих расходах и других аспектах программы. Правительство также регулярно отвечает на парламентские вопросы членов парламента о состоянии ядерной программы Великобритании, хотя некоторые детали редактируются. Организации гражданского общества, которые играют роль наблюдателей, а также независимые медиа-организации также иногда могут получать информацию о ядерном арсенале Великобритании через запросы о свободе информации или другие формы расследования, включая анализ спутниковых снимков.Соединенное Королевство уникально тем, что его ядерная программа тесно переплетена с программой другого государства, обладающего ядерным оружием: Соединенных Штатов. Эти отношения формально регулируются с 1958 года Соглашением о взаимной обороне между США и Великобританией, которое позволяет передавать ядерные материалы, исследования, обучение, технологии и многое другое между двумя странами (Nuclear Information Service, 2024). Конструкции боеголовок Соединенного Королевства идентична их американским аналогам, и вместо того чтобы развёртывать собственные ракеты, Соединенное Королевство имеет право на БРПЛ Trident из пула ракет, совместно используемых с ВМС США. В результате этих тесных связей можно получить информацию о ядерной программе Великобритании, изучив историю и изменения в ядерной программе США. Эксперты из FAS смогли получить последние новости о ядерном арсенале Великобритании, отслеживая бюджетные и закупочные документы США.Великобритания не раскрывала публично данные о своём ядерном арсенале или количестве развёрнутых боеголовок и ракет с 2021 года после своего решения прекратить эту практику в рамках своего Комплексного обзора (British Government, 2021). Это действие правительства Джонсона было зеркальным отражением внезапного решения администрации Трампа сохранить в тайне количество ядерного арсенала США после почти десятилетия беспрецедентной прозрачности при администрации Обамы (Kristensen, 2020). Администрация Байдена недавно восстановила прозрачность арсенала США, шаг, который правительство Великобритании не выполнило по состоянию на октябрь 2024 года. В результате прозрачность ядерной позиции Великобритании снижается в то время, когда правительство Великобритании решило увеличить лимит арсенала до 260 боеголовок.С 1969 года одна из четырёх ПЛАРБ Соединенного Королевства постоянно находится в море в так называемой позиции «» (также известной как CASD). Когда одна подводная лодка находится на патрулировании, две другие подводные лодки находятся в порту и могут быть развёрнуты по первому требованию, в то время как четвёртая находится на капитальном ремонте и не может быть быстро развёрнута, если вообще может быть развёрнута. Правительство Великобритании ранее заявляло, что ПЛАРБ на патрулировании несёт около 40 боеголовок и управляет своими ракетами в режиме «ненацеливания», что означает, что координаты цели хранятся в центре управления пуском подводной лодки, а не в навигационной системе каждой ракеты, и должны быть загружены в системы наведения ракет перед запуском. Более того, период «уведомления о стрельбе» для британских ПЛАРБ теперь составляет несколько дней, а не несколько минут, как это было во времена холодной войны. Однако задержка вызвана скорее политическими причинами, чем техническими ограничениями, и ракеты можно было бы быстро привести в состояние полной готовности, если бы это потребовалось во время кризиса (Hare, 2006; Mills, 2024).Соединенное Королевство исторически было — и продолжает оставаться — относительно непрозрачным в отношении своей политики нацеливания ядерного оружия. Его последние политические документы во многом повторяют линию страны времён холодной войны:Однако была предоставлена некоторая информация, которая позволяет историкам и аналитикам делать выводы о политике нацеливания Великобритании.Планирование целей для ядерных ударов Великобританией и Соединенными Штатами. Сами процедуры распределения целей между ракетами были интегрированы на протяжении десятилетий и на протяжении всей холодной войны включали смесь гражданских и военных целей (Baylis, 2005). Однако британские планировщики также понимали необходимость независимой ядерной стратегии, которая была бы полностью основана на нацеливании на города. Причина этого акцента на нацеливании на «контрценностные объекты» была в значительной степени связана с опасениями, что недостаточные разведданные и точность ракет не позволят реализовать настоящую доктрину контрсилы, а также с тем фактом, что Соединенное Королевство не сможет позволить себе закупить необходимое количество систем доставки и пусковых платформ для выполнения такой доктрины (Baylis, 2005).Чтобы смягчить эти опасения, доктрина независимого нацеливания на объекты противника Соединенного Королевства была сосредоточена вокруг так называемого «московского критерия», который требовал сдерживания, обязательно способного уничтожить российскую столицу вместе с другими крупными городами. Чтобы иметь возможность выполнять как свою доктрину независимого нацеливания, так и свою интегрированную миссию нацеливания вместе с Соединенными Штатами, во время холодной войны британские подводные лодки несли несколько наборов «целевых дискет», которые должны были подаваться в бортовые компьютеры для направления ракет подводных лодок на соответствующие цели. Целевые дискеты для нужд стратегических и нестратегических ударных сил НАТО были разработаны Объединенным штабом стратегического планирования целей США и введены в более крупный Европейский план ядерных операций, в то время как целевые дискеты для ядерных сил сдерживания Соединенного Королевства были созданы ВМС и в конечном итоге Управлением ядерной политики в Министерстве обороны Великобритании (Gregory, 1996).После окончания холодной войны и ликвидации нестратегического ядерного оружия Соединенного Королевства, правительство Великобритании временно отвело своим ПЛАРБ «субстратегическую» роль. Субстратегическая миссия начала действовать в 1995 году с вводом в эксплуатацию второй ПЛАРБ класса Vanguard (HMS Victorious). Ракеты на подводной лодке, предназначенные для субстратегических целей, не были такими же, как те, которые были назначены для стратегических целей, предположительно потому, что для субстратегической миссии требовалось только, чтобы ракета несла одну или две боеголовки каждая. Правительство Великобритании объяснило в 1997 году:— заявил бывший командир ПЛАРБ Специальному комитету по обороне Великобритании в 2006 году.— объяснил экскомандир ПЛАРБ. Таким образом,Ракеты, которым была назначена субстратегическая миссия, как предполагалось, были оснащены модифицированной боеголовкой SCUA 9 (первичный модуль ЯЗУ W-76) мощностью около 10 килотонн, тогда как боеголовки на остальных ракетах были оригинальной версией американской W-76-1/Mk4 с полной мощностью около 100 килотонн. Англичане на 20 лет раньше догадались распотрошить американскую боеголовку W-76-1/Mk4, оставив в ней только первичный модуль и превратив её в «тактическую боеголовку» — W-76-2/Mk4А — американский аналог появился только в 2019 году. Но общественное восприятие «тактической» миссии Trident с более низким ядерным порогом — в том числе против неядерных целей — было спорным решением и в конечном итоге заставило правительство Великобритании прекратить использование этого термина. С тех пор оставалось неясным, является ли субстратегическая миссия с меньшей мощностью всё ещё частью ядерной стратегии Великобритании, но представитель министерства обороны Великобритании сообщил в 2021 году, что:Сегодня, хотя Соединенное Королевство заявляет, что «» (HM Government, 2024), вполне вероятно, что «московский критерий» остаётся доминирующим принципом его политики ядерного нацеливания, которая, вероятно, стремится выставить ядерные силы, способные держать под угрозой крупные города противников. Кроме того, как сообщается, планы ядерного нацеливания США и Великобритании остаются интегрированными (Ritchie, 2024): Соединенные Штаты делятся стратегической ядерной информацией о нацеливании с Соединенным Королевством по всей территории России; соглашение было последний раз обновлено в декабре 2021 года (Kristensen, 2008; US Joint Chiefs of Staff, 2024).Хотя Россия выделена как «», в Комплексный обзор также включена, по-видимому, тонкая, но очевидная ядерная угроза Ирану, хотя у этой страны нет ядерного оружия: после заверения в том, что «», в документе говорится, чтоЯдерная политика Соединенного Королевства определяется премьер-министром под руководством начальника штаба обороны и Совета национальной безопасности. Политика осуществляется через Организацию по ядерной обороне в Министерстве обороны, которая отвечает не только за программы Великобритании по атомным подводным лодкам и боеголовкам, но и за ядерные партнёрства страны с Соединенными Штатами, Францией и Австралией (Ritchie, 2024).Соединенное Королевство заявило о наличии своего ядерного оружия на территории Западной Европы для защиты стран-участниц НАТО с 1962 года, но управляет им независимо — только премьер-министр Великобритании может разрешить применение ядерного оружия, даже если оно используется в рамках ответа НАТО. Соединенное Королевство тесно сотрудничает с Соединенными Штатами по многим аспектам своей программы ядерного оружия, включая стратегию и нацеливание, но процедура запуска может быть выполнена независимо. Примечательно, что, по словам одного бывшего должностного лица Великобритании, участвовавшего в планировании и осуществлении ядерного командования, управления и связи,Чтобы защититься от сбоев в работе ядерного командования, управления и коммуникаций в военное время, Соединенное Королевство использует систему рукописных писем для командования своими подводными лодками в случае, если вражеский удар выведет из строя руководство страны. Ожидается, что в свой первый день в должности премьер-министр даст заранее спланированные инструкции относительно ядерного ответа Соединенного Королевства, которые, как говорят, включают такие варианты, какХотя этот процесс снижает риск того, что обезглавливающий удар по руководству может серьёзно подорвать возможности ответного удара Соединенного Королевства, он также предполагает, что британские ПЛАРБ оснащены всей необходимой информацией на борту для запуска ядерного оружия без централизованного разрешения (Gower, 2019). Хотя этот процесс, несомненно, будет включать в себя множество сложных сдержек и противовесов для предотвращения несанкционированного запуска, он представляет уникальные культурные и оперативные проблемы для сил британских ПЛАРБ, учитывая поток недавних новостей о привычных ошибках в эксплуатации, несчастных случаях и проблемах с персоналом на борту подводных лодок с баллистическими ракетами страны. Эти новости включают подробности широко распространённого злоупотребления наркотиками, сексуальных домогательств и нападений, дедовщины, ритуальных унижений, голода и издевательств, в которых замешаны те, кто находится на самых высоких уровнях власти. В августе 2024 года командир корабля HMS Victorious — офицер, которому было поручено нанести ядерный удар с этого судна и который мог быть уполномочен «» — был уволен после того, как снял откровенное видео с младшим матросом (Grylls, 2024).В отличие от Соединенных Штатов, Соединенное Королевство не рассекретило историю размера своего ядерного арсенала. Однако за последние два десятилетия Соединенное Королевство сделало несколько заявлений о сокращении размеров своего ядерного арсенала и оперативно доступных боеголовок. В 2006 году правительство Великобритании объявило, что ониСчитается, что примерно в то время общий ядерный арсенал Великобритании включал 240-245 ядерных боеголовок. Министерство обороны подтвердило, что дальнейшее сокращение до потолка в 225 боеголовок было завершено к маю 2010 года (Министерство обороны Великобритании, 2013).В течение следующих 10 лет правительство Великобритании сделало несколько официальных заявлений, подтверждающих его планы сократить общий размер своего ядерного арсенала до не более 180 к середине 2020-х годов (Fallon, 2015; Fox, 2011; Hague, 2010; HM Government, 2015). Несмотря на эти заявленные намерения, считается, что на протяжении десятилетия общий размер ядерного арсенала Великобритании оставался неизменным, примерно на уровне 225 единиц ядерного оружия. Боеголовки, снятые с вооружения в это время, были помещены на хранение, но не демонтированы.В своём Комплексном обзоре 2021 года правительство Великобритании внезапно отменило десятилетия постепенной политики разоружения и объявило о значительном увеличении верхнего предела ядерного арсенала Соединенного Королевства до «» (HM Government, 2021). Это решение объединяет Соединенное Королевство вместе с Китаем и Россией в качестве трёх членов пяти государств, обладающих ядерным оружием (P5) в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — Китай, Франция, Россия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты — для увеличения размера своих ядерных арсеналов. В пояснительных заявлениях официальные лица Великобритании отметили, что цель в 180 боеголовок, заявленная в SDSR 2010 и 2015 годов, «», заявив, что 225 оставались пределом даже после того, как в SDSR 2015 года было прямо заявлено, что Соединенное КоролевствоВ своей речи на Конференции ООН по разоружению министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что 260 боеголовокПоскольку Соединенное Королевство не рассекретило историю размера своего ядерного арсенала, существует значительная неопределённость в иллюстрации того, как этот запас колебался на протяжении многих лет. На графике показаны оценки общего размера ядерного арсенала Соединенного Королевства в период с 1953 по 2025 год, основанные на документах, ранее опубликованных правительством Великобритании, заявлениях правительственных чиновников и анализе структуры ядерных сил страны на протяжении многих лет.Оценочный запас ядерного оружия Соединенного Королевства, 1953-2025 гг. Примечание: Соединенное Королевство не рассекретило историю размера своего запаса ядерного оружия и не объявило, когда будет завершён новый увеличенный потолок запаса. Эта оценка приведена только в иллюстративных целях.Для увеличения общего запаса Соединенное Королевство, скорее всего, вернёт из резерва боеголовки, ранее снятые с вооружения для демонтажа. В рамках «Программы сокращения запасов британского атомного оружейного учреждения» (AWE) демонтаж боеголовок осуществляется на AWE Burghfield. По данным Министерства обороны Великобритании (2013):Эти резервные боеголовки хранятся либо на Королевском военно-морском складе вооружений в Коулпорте, либо на AWE Burghfield. Неясно, сколько хранящихся боеголовок можно быстро восстановить в свете решения правительства Великобритании от 2021 года о повышении потолка боеголовок; однако возможно, что несколько десятков боеголовок могут быть возвращены в действующий арсенал в течение ближайших пару лет.В июле 2024 года новое лейбористское правительство заказало Стратегический обзор обороны (SDR), который рассмотрит «» — предположительно, включая ядерное оружие. Хотя SDR будет информировать о любых будущих изменениях в ядерной политике Великобритании, маловероятно, что давняя политика изменится, учитывая, что параметры SDR включают «» ядерному сдерживанию страны (Coleman, 2024).Четыре ПЛАРБ класса «Вэнгард» Соединенного Королевства — HMS Vanguard, HMS Victorious, HMS Vengeance и HMS Vigilant — базируются на юго-западе Шотландии на военно-морской базе Клайд в Фаслейне, которая имеет выход в Ирландское море (снимок 2).Неэксплуатационные боеголовки хранятся на Королевском военно-морском складе вооружений в Коулпорте, примерно в трёх километрах к западу от базы. Подводные лодки проходят глубокое техническое обслуживание на Королевской верфи Девонпорта в Плимуте (снимок 3).Несмотря на десятилетия сокращения ядерного оружия, Соединенное Королевство — при широкой парламентской поддержке — взяло на себя обязательство заменить свой текущий флот ПЛАРБ класса Vanguard на совершенно новые лодки. Ожидается, что новые ПЛАРБ класса Dreadnought поступят на вооружение в начале 2030-х годов и будут иметь срок службы не менее 30 лет (Mills, 2024). Четыре лодки получат наименования соответственно Dreadnought, Valiant, Warspite и King George VI (Министерство обороны Великобритании, 2019).ПЛАРБ класса «Дредноут» будут иметь новые общие ракетные отсеки «Quad Pack», которые разрабатываются совместно с ВМС США для оснащения новых ПЛАРБ класса «Колумбия» США. Каждый общий ракетный отсек «Quad Pack» вмещает четыре пусковых стакана, и каждая ПЛАРБ класса «Дредноут» будет иметь на борту три пакета Quad Pack, что в общей сложности составит 12 пусковых труб — сокращение по сравнению с 16 пусковыми трубами, которые в настоящее время несут подводные лодки класса «Вэнгард». Технические проблемы и проблемы контроля качества привели к задержке поставки пусковых труб ракет для общего ракетного отсека; однако Министерство обороны подтвердило в отчёте за 2022 год, что все двенадцать ракетных труб для HMS Dreadnought были доставлены и уже встроены в сформированный прочный корпус корабля (Министерство обороны Великобритании, 2022).Лодки Dreadnought будут оснащены новым «Реактором с теплоносителем под давлением 3» (PWR3), который разрабатывает Rolls Royce. По данным Королевского флота, новая пропульсивная система обеспечит упрощённые операции, более длительный срок службы и более низкие затраты на техническое обслуживание в течение всего срока службы подлодок (Royal Navy, 2024).По данным BAE Systems, основного подрядчика по строительству подводных лодок, строительство первых двух лодок, HMS Dreadnought и HMS Valiant, идёт полным ходом. Строительство третьей лодки, HMS Warspite, началось в феврале 2023 года (BAE Systems, 2023). В мае 2022 года Министерство обороны объявило о контрактах на сумму более 2 миллиардов фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов США) для начала «3-й фазы поставок» программы Dreadnought, многолетней фазы, в течение которой HMS Dreadnought в конечном итоге начнёт морские испытания (BAE Systems, 2022; Mills, 2024).Ядерное сдерживание Соединенного Королевства в значительной степени зависит от американской ядерной инфраструктуры, настолько, что уже давно возник вопрос, обладает ли оно действительно «». Соединенное Королевство не владеет собственными ракетами, но имеет право собственности на 58 американских БРПЛ Trident из пула ракет, совместно используемых с ВМС США. Правительство Великобритании также участвует в текущей программе ВМС США по продлению срока службы ракеты Trident II D5 (версия с продлённым сроком службы известна как D5LE) до начала 2060-х годов (Mills, 2021). Сообщается, что ракета пройдёт проверку в 2025 году, после чего начнутся её наземные испытания. Первое лётное испытание ожидается в 2032 году, за которым последует начало раннего производства (Street, 2022). В рамках двустороннего ядерного сотрудничества лаборатории США оценивают испытания ракет Великобритании, а подводные лодки Великобритании проводят испытательные пуски ракет Trident вблизи мыса Канаверал во Флориде под наблюдением США (Ritchie, 2024). Примечательно, что два последних последовательных испытательных пуска БРПЛ Trident в 2024 и 2016 годах оба оказались неудачными. После последнего неудачного испытания Министерство обороны Великобритании отметило, что произошла «», из-за которой двигатель первой ступени не запустился после выброса ракеты из контейнера и достижения высоты 30 метров над водной поверхностью (Shapps, 2024). Впоследствии официальные лица Великобритании сообщили, что аномалия была связана не с ракетой, а с конкретными условиями в день испытания.Кроме того, считается, что нынешняя британская боеголовка под наименованием Holbrook является копией американской боеголовки W76-0 — в 1990-е на программе Vanguard-Trident II просто по бартеру обменяли 9 тонн высокообогащённого (3,5 % по U235) реакторного урана на 260 (по другим данным – 225) готовые американские боеголовки W-76-0/Mk4. Великобритания на сегодня полностью утратила всяческие компетенции, технические, технологические возможности по разработке и производству ядерных боеприпасов и вынуждена полностью полагаться в деле поддержания собственного ядерного статуса на США. Ранее вся британская ядерная программа фигурировала в графике технического обслуживания «Потребности W76» Министерства энергетики США (Kristensen, 2006). В 2023 году Великобритания завершила программу восстановления своих ЯЗУ для монтажа в поставляемые из США новые боевые блоки Mk4A в рамках своей Программы поддержания возможностей ядерных боеголовок (HM Government, 2024). Mk4A — это модернизированная версия боевого блока Mk4, которая включает в себя улучшенную систему дистанционного подрыва (AF&F) MC4700. Британские чиновники предположили, что «»; однако сообщается, что новая система AF&F включает в себя механизм компенсации высоты взрыва, который значительно повышает способность системы выполнять задачи по поражению высокозащищённых целей (Кристенсен, МакКинзи и Постол, 2017; Нортон-Тейлор, 2011; Министерство обороны Великобритании, 2016).Модернизация боеголовок проводилась на объекте AWE в Олдермастоне (рисунок 4), откуда новые боеголовки Mk4A перевозились на грузовиках на север в Королевский военно-морской склад вооружений в Коулпорте, недалеко от Глазго, для погрузки на ПЛАРБ британского флота. Боеголовки и компоненты, запланированные для демонтажа или переработки, перевозятся на объект AWE Burghfield, в восьми километрах к северо-востоку от Олдермастона (рисунок 5).В феврале 2020 года министр обороны Великобритании объявил оКак и её предшественница, новая боеголовка A21/Mk7 тесно связана с новой программой США по боеголовкам W93/Mk7. Хотя правительство Великобритании утверждает, что «», Министерство обороны Великобритании признало перед парламентом в 2020 году, что британская A21/Mk7Эти «» помогают объяснить действия министра обороны Великобритании в апреле 2020 года, который лоббировал членов Конгресса США в беспрецедентном письме в поддержку новой американской боеголовки W93/Mk7, описывая её какПрограмма A21/Mk7 в настоящее время находится на стадии разработки концепции, и ожидается, что переход к новой боеголовке начнётся в конце 2030-х годов (Mills, 2024). Наименование боеголовки — Astraea — было раскрыто в отчёте Министерства обороны Великобритании за 2024 год (HM Government, 2024).Другим компонентом Программы Соединенного Королевства по поддержанию потенциала ядерных боеголовок является список инфраструктурных проектов на объектах AWE, включая планы по строительству нового завода по сборке и разборке ядерных боеголовок «MENSA» на объекте AWE Burghfield и новому заводу по хранению и производству обогащённого урана «Pegasus» на объекте AWE Aldermaston. Оба проекта столкнулись со значительными проблемами стоимости и графика. Кроме того, правительство Великобритании находится на ранней стадии курирования работ проектирования другого инфраструктурного проекта под наименованием Project AURORA для нового завода по производству плутония на объекте AWE Aldermaston (Mills, 2024).Соглашение о взаимной обороне между США и Великобританией позволяет осуществлять передачу ядерных материалов, исследований, обучения, технологий и многого другого между двумя странами. Эти обмены часто осуществляются британскими транспортными самолётами C-17 Globemaster, которые летают между авиабазой Королевских ВВС (RAF) Брайз-Нортон и различными авиабазами в Соединенных Штатах (Кампания за ядерное разоружение и Nukewatch, 2024). В период с 2011 по 2016 год Министерство обороны Великобритании сообщило о 23 полётах с перевозкой оборонных ядерных материалов, а в период с января 2021 года по декабрь 2023 года они сообщили о 13 полётах (Heappey, 2023; Mordaunt, 2016). Это говорит о том, что в среднем каждый год совершается от четырёх до пяти рейсов с перевозкой специальных ядерных материалов. Министерство обороны Великобритании отклонило запросы издания Nukewatch на раскрытие информации о типах и количестве ядерных материалов, перевозимых самолётами C-17, сославшись на риск «» (Norton-Taylor, 2024). Однако вполне вероятно, что некоторые из материалов, перевозимых этими самолётами, включают тритий, высокообогащённый уран, плутоний и компоненты боеголовок для ракет Trident. Защищённые конвои грузовиков Министерства обороны также перевозят высокозащищённые грузы между авиабазой ВВС Великобритании Брайз-Нортон и военными ядерными объектами Великобритании, такими как AWE Aldermaston и AWE Burghfield (Nukewatch, 2020, 2021).Одной из особенно давних проблем ядерного сдерживания Соединенного Королевства является рост стоимости и несовершенное управление программой. В 2023 году Министерство обороны Великобритании сообщило, что ожидаемые расходы на поддержку ядерного сдерживания превысят бюджет на 7,9 млрд фунтов стерлингов (10,4 млрд долларов США) в течение следующих десяти лет, что на 5 млрд фунтов стерлингов (6,6 млрд долларов США) больше оценки перерасхода средств в 2018 году (Национальное аудиторское управление, 2023, 2018). В целом расходы Организации по оборонному бюджету по стратегическому и нестратегическому ядерному оружию выросли до 99,5 млрд фунтов стерлингов (130,6 млрд долларов США), что на 62 процента больше, чем в «Плане оборудования» предыдущего года (Национальное аудиторское управление, 2023). ВМС Великобритании также сообщили, что их прогнозируемые расходы выросли на 41 процент и что в Плане этого года дефицит составляет 15,3 млрд фунтов стерлингов (20 млрд долларов США) по сравнению с профицитом в 700 млн фунтов стерлингов (920 млн долларов США) в 2022 году. Эти ядерные расходы были определены парламентом Великобритании как «» (Комитет по государственным счетам, 2024).В частности, расходы на программу ПЛАРБ «Дредноут» существенно возросли. После оценки «» в 25 млрд фунтов стерлингов (32,8 млрд долларов США) в 2011 году расходы на строительство четырёх новых подводных лодок выросли до 31 млрд фунтов стерлингов (40,7 млрд долларов США) в 2015 году (HM Government, 2015, 2011). Правительство Великобритании также выделило резервный фонд в размере 10 млрд фунтов стерлингов для покрытия возможных перерасходов средств. В августе 2024 года Библиотека Палаты общин сообщила, что по состоянию на март 2023 года на «» программы подводных лодок было потрачено около 14,7 млрд фунтов стерлингов (19,3 млрд долларов США), а из резервных фондов было получено 2 млрд фунтов стерлингов (2,6 млрд долларов США) (Mills, 2024).В дополнение к этим проблемам с увеличением расходов, в 2020 году Национальное аудиторское управление и парламентский Комитет по государственным счетам опубликовали два отчёта, в которых указано, что три важнейших проекта ядерной инфраструктуры будут отложены как минимум на полтора года и до более чем шести лет, при этом расходы увеличатся более чем на 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,7 млрд долларов США) из-за неэффективного управления (Комитет по государственным счетам, 2020; Национальное аудиторское управление, 2020). Один из этих инфраструктурных проектов, MENSA — новый завод по сборке и разборке боеголовок на AWE Burghfield — теперь отложен на семь лет с ожидаемой стоимостью в 2,2 млрд фунтов стерлингов (2,9 млрд долларов США) вместо первоначального бюджета в 800 млн фунтов стерлингов (1 млрд долларов США) (Mills, 2024; Nuclear Information Service, 2023). Другой критически важный ядерный проект, называемый PEGASUS, для нового хранилища и производства обогащённого урана на площадке объекта AWE в Олдермастоне, страдает от похожих проблем. Первоначально утверждённая стоимость составляла £634 млн ($832 млн), но теперь она резко возросла до £1,7 млрд ($2,2 млрд) (Mills, 2024; Plant, 2020). После шестилетней задержки началось строительство хранилища, а производственное предприятие планируется завершить к 2030 году.В выпуске своего годового отчёта за 2022-2023 годы Управление инфраструктуры и проектов Великобритании маркировало проекты в соответствии с вероятностью достижения целей проекта в срок и в рамках бюджета. Несколько ключевых оборонных программ, включая проект по демонтажу подводных лодок, предприятие по производству плутония AURORA и предприятие по хранению и производству обогащённого урана PEGASUS, были помечены как «», что означает наличие существенных программных проблем, требующих внимания руководства (Управление инфраструктуры и проектов, 2023). Однако основные производственные мощности реакторов подводных лодок были помечены как «» второй год подряд, что означает, что «». Национальное аудиторское управление сообщило, что некоторые из этих задержек связаны с нехваткой цепочки поставок и наличием квалифицированной рабочей силы (Национальное аудиторское управление, 2023).В ноябре 2020 года, пытаясь решить некоторые из этих проблем управления и надзора, Министерство обороны объявило о ренационализации Atomic Weapons Establishment, который ранее принадлежал государству, но управлялся подрядчиком через консорциум во главе с Lockheed Martin (Wallace, 2020). Однако, учитывая продолжающиеся очевидные неудачи, на данном этапе остаётся неясным, будет ли эта новая структура управления более эффективной в будущем.Ещё одна потенциальная — но весьма значительная — проблема для ядерного сдерживания Соединенного Королевства связана с перспективой независимости Шотландии от Соединенного Королевства. Военно-морская база Клайд, где базируются ПЛАРБ Соединенного Королевства, расположена в Фаслейне на озере Гар-Лох в Шотландии. В Белой книге шотландского правительства 2013 года чётко указано, что если Шотландия проголосует за независимость в следующем году, правительствоНесмотря на то, что Парламент Шотландии с небольшим перевесом голосов проголосовал за то, чтобы остаться частью Соединенного Королевства в 2014 году, и националисты не смогли получить большинства мест на всеобщих выборах 2024 года, которые могли бы потребовать проведения ещё одного референдума, вполне вероятно, что этот вопрос продолжит оставаться источником разногласий, особенно после решения Соединенного Королевства выйти из Европейского Союза — решения, против которого выступило большинство населения Шотландии. Хотя зарубежные аналитики определили несколько потенциальных кандидатов на перемещение на другие объекты, таких как военно-морская база Ее Величества Девонпорт в Плимуте, расходы и логистика, связанные с перемещением сил ПЛАРБ Соединенного Королевства, будут непомерно высокими и могут побудить правительство Великобритании пересмотреть свои текущие планы по модернизации своего ядерного сдерживания (Chalmers and Chalmers, 2014; Norton-Taylor, 2013).Каждая лодка флота Vanguard превысила свой первоначально запланированный срок службы в 25 лет. В последние годы возраст флота привёл к «», которые в конечном итоге могут помешать Великобритании поддерживать свои ядерные силы в состоянии «» (Nuclear Information Service, 2023). Например, в ноябре 2023 года неисправный глубиномер неправильно указал экипажу ПЛАРБ класса Vanguard, что лодка стабилизирована на рабочей глубине, когда она на самом деле погружалась на «глубину сдавливания», что едва позволило избежать аварии (Beale, 2023).«Период глубокого обслуживания» (комплексная инициатива по продлению срока службы) для HMS Vanguard, самой старой лодки флота, занял почти на четыре года больше, чем планировалось, и потребовал внеплановой дозаправки ядерного реактора лодки. Увеличенное время обслуживания привело к задержке начала «глубокого обслуживания» для второй лодки флота, HMS Victorious (Nuclear Information Service, 2023).Эти задержки привели к увеличению продолжительности патрулирования подводных лодок, значительно превышающей стандартные три месяца. HMS Vigilant провела 195-дневное патрулирование с февраля по сентябрь 2023 года, а совсем недавно HMS Vengeance вернулась в Фаслейн в марте 2024 года после 201-дневного патрулирования — второго по продолжительности в истории после 207-дневного патрулирования HMS Victorious в 2021 году (Nuclear Information Service, 2023, 2024). Помимо значительного негативного воздействия на членов экипажа, длительные патрулирования, вероятно, увеличат объём необходимого обслуживания перед возвращением каждой подводной лодки в море, что ещё больше усугубит проблему (Forsyth, 2022).Любые задержки в программе подводных лодок класса Dreadnought ещё больше отодвинут подводные лодки Vanguard за пределы их изначального 25-летнего срока службы. Поскольку ввод в эксплуатацию подводных лодок класса Dreadnought ожидается не ранее начала 2030-х годов, срок службы подводных лодок класса Vanguard составит 37 лет или более (Nuclear Information Service, 2023). Если проблемы с обслуживанием и боеготовностью сохранятся, Великобритании будет трудно поддерживать свой непрерывный сдерживающий потенциал на море.Несмотря на то, что они не являются частью ядерного арсенала Великобритании, статус ядерного оружия США в Соединенном Королевстве меняется в ответ на возросшую напряжённость в отношениях с Россией. У Соединенного Королевства нет ядерных авиабомб для доставки самолётами; всё оружие было демонтировано в 1990-х годах. Но Соединенные Штаты продолжали размещать ядерное оружие на базе ВВС Великобритании Лейкенхит, расположенной на юго-востоке Англии, до середины 2000-х годов. К началу 2000-х годов на базе было 110 авиабомб B61, которые хранились в 33 хранилищах систем хранения и безопасности оружия (WS3) и предназначались для доставки самолётами ВВС США F-15E 48-го истребительного крыла (Kristensen, 2022). Соединенные Штаты вывели последние авиабомбы с базы ВВС Великобритании Лейкенхит до 2008 года, что стало первым случаем с 1945 года, когда в Соединенном Королевстве не было ядерного оружия США (Kristensen, 2008). С тех пор хранилища WS3, максимальная вместимость которых составляет 132 бомбы, находятся в законсервированном статусе (Корда и Кристенсен, 2023; Кристенсен, 2022).В бюджете Программы инвестиций в безопасность НАТО на 2023 финансовый год Министерство обороны США включило Соединенное Королевство в список стран НАТО, получающих средства на модернизацию объектов «» — необычное и недавнее дополнение к предыдущим спискам, включавшим Бельгию, Германию, Италию, Нидерланды и Турцию (Kristensen, 2022). Хотя конкретная база не была названа, в пакете обоснования бюджета ВВС США на 2024 финансовый год, представленном Конгрессу в марте 2023 года, упоминались планы по строительству «» на базе ВВС Великобритании Лейкенхит (Korda and Kristensen, 2023). Термин «гарантия» обычно используется Министерством обороны США и Министерством энергетики для обозначения безопасности и сохранности ядерного оружия. Согласно обосновывающим документам, строительство этого общежития было дополнительным требованием из-за увеличения числа американских лётчиков на базе «» (Министерство ВВС, 2023). Все упоминания Соединенного Королевства, а также других стран НАТО, где ядерное оружие США размещено на передовых позициях, были удалены в версии Программы инвестиций в безопасность НАТО на 2024 финансовый год, вероятно, из-за нашей постоянной отчётности (Корда и Кристенсен, 2023).Между тем 495-я истребительная эскадрилья 48-го истребительного крыла на авиабазе Лейкенхит стала первой эскадрильей в Европе, оснащённой новым ядерным F-35A Lightning II (Корда и Кристенсен, 2023). F-35A Lightning II был сертифицирован в марте 2024 года для доставки новой авиабомбы свободного падения B61-12, которая заменяет около 100 устаревших бомб свободного падения B61, размещённых в странах НАТО (Управление генерального инспектора Министерства обороны, 2024).Модернизация на RAF Lakenheath, вероятно, направлена на повышение оперативной гибкости, а не на постоянное развёртывание оружия мирного времени в ближайшем будущем. Без увеличения количества развёрнутого ядерного оружия модернизация RAF Lakenheath до активного объекта может позволить базе получать ядерное оружие из других баз в Европе в случае непредвиденных обстоятельств. Эта оценка подтверждается заявлением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил в 2021 году:Джессика Кокс, тогдашний глава Управления ядерной политики НАТО, заявила в 2023 году, что нет необходимости менять место развёртывания ядерного оружия НАТО (Kervinen, 2023). Хотя изначально на базе ВВС Лейкенхит было оборудовано 33 хранилища для хранения оружия, спутниковые снимки показывают, что в настоящее время возобновляется эксплуатация только 22 из них (Кристенсен, 2024).Хотя американские атомные подводные лодки с баллистическими ракетами не базируются постоянно в Соединенном Королевстве, они возобновили периодические визиты в порты Великобритании. Это началось в 2015 году, когда USS Wyoming класса Ohio (SSBN-742) пришвартовался в Фаслейне в Шотландии. С тех пор было совершено шесть визитов в порты ПЛАРБ в Фаслейне и Гибралтаре, а также один на Диего-Гарсия, территорию Соединенного Королевства в Индийском океане на островах Чагос.