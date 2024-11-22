Пасынки флота Микадо
Среди ведущих морских держав Япония развитию торпедных катеров уделяла внимания меньше всего. В планах адмиралов Микадо были операции на океанских просторах, для которых москитный флот был без надобности. Нельзя сказать, что японцы про торпедные катера ничего не знали вовсе. Ещё в 1922 году Императорский флот купил пару (по другим сведениям — четыре) 55-футовых катеров фирмы «Торникрофт», на тот момент лучших в мире. Вот только ТТХ нового типа кораблей адмиралов страны Восходящего Солнца... не впечатлили. Поэтому после проведения всех необходимых тестов про них благополучно забыли. Жареный петух к кормовой части любителей сакэ и суши подкрался в 1937 году...
7 июля 1937 года произошло столкновение японских войск с китайцами на мосту Лугоуцяо близ Пекина. Во время учений пропал японский солдат, потомки самураев потребовали от китайцев открыть ворота крепости Ваньпин, дабы найти оного. Китайцы отказали, и — понеслось! Началось с перестрелки японской роты с китайским полком, окончилось капитуляцией на борту линкора «Миссури» 2 сентября 1945 года.
Инцидент у моста Лугоуцяо
Но до сентября 1945 года ещё дожить надо было! А пока японские адмиралы с удивлением выяснили, что для боевых действий с тысячами китайских джонок на Хуанхэ линкоры с крейсерами подходят плохо. Более того, даже эсминцам на реке не слишком вольготно. А тут ещё и из-за океана стали поступать сообщения о том, что американцы заинтересовались торпедными катерами...
Торпедный катер №2 типа 1
Первые торпедные катера японцы захватили у китайцев в 1938–39 годах. Это были немецкий шнелльбот фирмы «Люрсен» и уже более-менее знакомый 55-футовый английский «Торникрофт». Стало ясно, что Японии подобные корабли нужны, причём уже вчера, вот только опыта в строительстве чего-то похожего у потомков самураев не было. Было решено обратиться к авторитетным иностранным специалистам. Поскольку отношения с Англией у страны Восходящего Солнца были уже так себе, в роли авторитетных иностранных специалистов выступили итальянцы. Вскоре Императорский флот заказал фирме «Бальетто» экспериментальный катер Н-1, сильно смахивавший на торпедные катера MAS типа «500».
Катер имел деревянный корпус с двумя реданами, два мотора «Изотта-Фраскини» по 1150 л/с каждый и два мотора экономического хода «Альфа-Ромео» по 50 л/с. Под основными двигателями Н-1 давал 33 узла. Первый японский торпедный катер Т-1 был построен по итальянскому образцу в 1940 году на верфи яхт-клуба Йокогамы в Цуруми. Вот только реданный корпус островитян не устроил, и уже первый «москит» был килевым. В движение катер приводили два японских бензиновых мотора «тип 94» по 930 л/с каждый. К моменту вступления Японии в войну, 7 декабря 1941 года, у Императорского флота было 9 торпедных катеров, включая два захваченных у Китая. Для страны, имевшей третий в мире военно-морской флот, это было ничтожно мало!
В Сурабайе самураям достались катера подобного типа
И японцы немедленно стали исправлять создавшееся положение. Правда, поначалу Императорский флот справлялся с этой задачей куда успешнее, чем судостроители: в ходе наступления в Юго-Восточной Азии были захвачены два десятка торпедных катеров. Это был филиппинский Q-III от фирмы «Торникрофт», ставший в японском флоте «номером 114». Также был захвачен экспериментальный голландский ТМ-3 с двумя авиационными двигателями по 630 л/с (как у любой экспериментальной машины его реальная боевая ценность была сомнительной), но главное, в Сурабайе на верфи были найдены 18 новеньких голландских торпедных катеров ТМ с номерами с 4 по 21. В состав императорского флота они вошли под номерами 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119 и 120. Почему не был использован номер «114»? Это далеко не самая большая странность в японской системе наименований кораблей, возможно, его просто пропустили...
Т-1, фото из музея "Ямато"
Прототипом для основного типа японских катеров стал созданный по итальянским лекалам Т-1. Особенностью японской школы в строительстве «москитов» стало достаточно частое использование стальных корпусов — с качественной древесиной у потомков богини Аматэрасу были проблемы. Кроме того, на основании стандартного корпуса японцы строили множество специализированных катеров: не только торпедных, но и артиллерийских, и противолодочных... Связано это было с главной проблемой строителей катеров для Императорского флота — диким дефицитом двигателей!
Собственно говоря, стандартного двигателя для катеров на островах не было. Авиационные моторы не слишком хорошо были приспособлены к работе в морских условиях, да и бороться за них приходилось с авиастроителями, у которых тоже избытка двигателей не наблюдалось. Чаще всего на катера ставили устаревшие авиационные двигатели, в том числе выработавшие моторесурс моторы с европейских самолётов, которые японцы для себя производили, позабыв оформить лицензию. Практически сразу японцы отказались от двигателей экономического хода: они тоже были в дефиците.
Т-51 - японский шнелльбот
Катера проекта Т-51, построенные по образцу захваченного у китайцев шнелльбота фирмы «Люрсен», имели по 80-90 тонн водоизмещения, 4 двигателя «тип 71» по 920 л/с каждый и скорость, не превышавшую 30 узлов. Поскольку с такой низкой скоростью торпедные катера из них были как из известной субстанции пуля, то японские адмиралы сочли за лучшее переквалифицировать их из торпедных катеров в сторожевые, после чего со спокойной совестью сняли пару моторов — для сторожевиков 16 узлов было вполне достаточно!
«Шинио» — катер-камикадзе.
Надо сказать, скоростные катера для японского флота построены были. То были три катера по проекту фирмы «Бальетто». Их ГЭУ имела мощность 1840 л/с, в результате скорость достигала 44 узлов. Вот только торпедными эти катера не были: на них тренировали пилотов «Кайтэн» — человеко-торпед. Катера-камикадзе японцы под конец войны тоже стали строить, это были катера типа типа «Шинио». Их было построено почти 6 тысяч штук, но никакого влияния на ход войны пилоты-самоубийцы не оказали.
Катер Т-14 - японский стандарт
Самыми удачными из японских торпедных катеров можно назвать тип Т-35, которых было выпущено около 50-60 штук (по некоторым данным, до 90 штук). Они имели два мотора типа 71 по 900 л/с каждый и могли достигать скорости 35 узлов. Но два мотора для торпедного катера было сочтено роскошью, и японские адмиралы решили остановиться на малых катерах типа Т-14: водоизмещение 15 тонн, один двигатель типа 91 мощностью 920 л/с, скорость — 33 узла, вооружение — две торпеды калибра 457 мм и одна пушка калибра 25 мм или 13-мм пулемёт, имелись и бомбосбрасыватели для глубинных бомб, но брать их катера могли только вместо торпед.
Десантно-артиллерийский катер (или плашкоут?) «Умпото», видны две торпеды в качестве двигателя.
Ещё один катер, о котором нельзя не упомянуть, это десантно-артиллерийский катер «Умпото». Зачем он нужен в статье о торпедных катерах? Ну... Он тоже был в какой-то степени «торпедным». Дело в том, что в качестве двигателя на нём устанавливали... торпеды! Именно так: в кормовой части этого разборного катера, доставлявшегося к месту работы подводной лодкой, были расположены две 609-мм торпеды «Лонг Лэнс» без боевых частей. С их помощью катер мог двигаться абсолютно бесшумно, но... очень недалеко.
После войны оккупировавшие острова американцы обнаружили на верфях сотни корпусов торпедных катеров: адмиралы флота Микадо собирались их строить тысячами! Но отсутствие двигателей заставило сильно «урезать осетра». Всего за годы войны японцами было построено порядка 238 торпедных катеров (по другим данным — 248 штук). В ходе боевых действий было потеряно 49 торпедных катеров, по большей части от авианалётов. С американскими катерами по качеству могли сравниться только 55 катеров типа Т-35, но боевых столкновений с «ЭЛКО», «Восперами» или «Хиггинсами» зафиксировано не было. Не считать же таковым уничтожение 14 мая 1945 года двумя американскими торпедными катерами РТ-335 и РТ-343 шести японских собратьев по классу на секретной стоянке в заливе Давао на Филиппинах? Сопротивления японцы не оказали, так что боем это назвать не получится никак...
Информация