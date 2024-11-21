Какой толщины должна быть стальная и алюминиевая броня для защиты от осколков 152-мм снарядов
Не секрет, что осколки артиллерийских снарядов представляют опасность не только для открыто расположенной живой силы (пехоты), но и боевой техники, особенно если детонация боеприпаса произошла на небольшом расстоянии. И речь не только о повреждении прицелов и различного навесного оборудования, но и сквозном пробитии брони. В связи с чем возникает резонный вопрос: какой толщины должна быть эта самая броня, чтобы осколки не могли её преодолеть?
О проблеме
Начать, пожалуй, нужно с того, что данный аспект противоосколочной защиты почти никак не касается танков. Да, осколки артиллерийских снарядов способны нанести существенный урон машинам данного класса — например, в хлам разбить прицелы, снести внешнее оборудование, повредить ствол пушки и даже сильно потрепать ходовую часть. Однако пробить танковую броню они зачастую не способны — толщины им не по зубам.
А вот с техникой по типу боевых машин пехоты, бронетранспортёров, самоходок и лёгких броневиков ситуация совершенно иная. Иная, но вполне понятная: броня у них значительно тоньше, что обуславливается спецификой применения, поэтому оценка их защищённости от осколков при близком разрыве снарядов весьма актуальна как с практической, так и с теоретической (в рамках сравнения образцов) точек зрения.
Но каким же образом можно произвести эту оценку?
Безусловно, самый простой способ — это взять результаты испытаний нужных образцов техники и сравнить их, только вряд ли у каждого интересующегося окажутся под рукой такие документы. Да и условия проведения экзекуций над боевыми машинами (расстояние от детонирующего боеприпаса, его калибр и проч.) сильно различаются в зависимости от технических заданий и стандартов, принятых в той или иной стране, откуда родом выбранный для сравнения экземпляр.
Учитывая эти обстоятельства, в качестве основного критерия, по которому можно было бы судить об уровне защиты против осколков, желательно использовать их бронепробиваемость и соответствующий эквивалент стойкости, выраженный в миллиметрах стальной или, например, алюминиевой брони.
Миллиметры на практике
Конечно, вычислить бронепробиваемость осколков можно и с помощью калькулятора, что зачастую и делается в соответствующих исследованиях как у нас, так и за рубежом. Однако натурные эксперименты с многократным подрывом снарядов на разных расстояниях от броневых плит в этом плане могут быть даже более информативными, поскольку учесть все нюансы образования осколков на бумаге довольно сложно — речь всё-таки не о бронебойных боеприпасах.
Один из таких экспериментов был произведён в Советском Союзе и достаточно подробно описан в технической литературе. С его результатами мы и ознакомимся, поскольку они были рекомендованы авторами не только для оценки противоосколочной стойкости уже существующих боевых машин, но и для проектирования новой бронетехники.
В рамках этого исследования были взяты бронеплиты различной толщины из сталей марок 2П, 54П и БТ-70 с термомеханической обработкой, а также плиты из алюминиевого сплава АБТ-101. С характеристиками этих материалов можно ознакомиться в приложенной таблице.
Что же касается боеприпасов, то в качестве «подопытных» были использованы осколочно-фугасные снаряды калибра 100-мм и 152-мм. Средняя начальная скорость их осколков, замеренная с помощью скоростной киносъёмки, составляла: 760-780 м/с для 100-мм и 920-930 м/с для 152-мм калибра. Ну а распределение осколков по массе в процентном соотношении представлено ниже на изображении.
Примечательно, что подрыв снарядов (на разных расстояниях от бронеплит) производился на высоте, обеспечивающей максимальное попадание осколков в цель. То есть условия эксперимента были далеко не «тепличными» — при детонации артиллерийских снарядов в реальном бою техника подвергается меньшему воздействию осколочного потока, часть которого уходит мимо либо и вовсе в землю.
Теперь взглянем на информацию, которую удалось получить в ходе опытов.
Здесь представлена противоосколочная стойкость брони при подрыве 100-мм осколочно-фугасного снаряда в зависимости от расстояния. 1 — сталь 2П, 2 — сталь 54П, 3 — сталь БТ-70 с термомеханической обработкой, 4 — алюминиевый броневой сплав АБТ-101.
На этом изображении — противоосколочная стойкость брони при подрыве 152-мм осколочно-фугасного снаряда в зависимости от расстояния. Обозначения те же: 1 — сталь 2П, 2 — сталь 54П, 3 — сталь БТ-70 с термомеханической обработкой, 4 — алюминиевый броневой сплав АБТ-101.
Конечно, стойкость у исследуемых материалов оказалась разной — это и не удивительно, учитывая характеристики сплавов. Но главное то, что на основании этих результатов авторы смогли определить среднюю толщину брони (или её эквивалента при использовании наклонных броневых деталей и комбинированной/экранированной защиты), которая может дать гарантию защиты от осколков на дистанции 10 метров от взорвавшегося снаряда (максимально жёсткое требование по расстоянию, которое входит в ТТЗ на производство образцов легкобронированной техники).
Для 100-мм снарядов она составляет: 10-12 мм стальной брони и 32 мм алюминиевой. По 152-мм снарядам: 25 мм стальной брони и 45 мм алюминиевой. Эти цифры, разумеется, могут меняться на несколько процентов в ту или иную сторону в зависимости от марок сталей и алюминиевых сплавов, применяемых сегодня, но общую картину дают. Можно пользоваться.
Источник:
В.З. Вишневский, Ф.К. Закиров, И.А. Левин. Исследование противоосколочной стойкости броневых листов для легкобронированных ВГМ/ В.З. Вишневский, Ф.К. Закиров, И.А. Левин // Вопросы оборонной техники. – 1979. – № 86.
Информация