Авраам Норов – одноногий египтолог без страха и упрека
В Метрополитен-музее в Нью-Йорке можно увидеть целую гробницу-мастабу, принадлежавшую царедворцу Пернебу. А могла бы она стоять и у нас в Эрмитаже, если бы наши цари были бы поумнее!!!
«Остров сокровищ» Роберт Льюис Стивенсон
Люди и история. В нашей жизни подчас случаются вещи совершенно невероятные и удивительные. Например, считается, что прототипом одноногого пирата Джона Сильвера у Стивенсона в «Острове сокровищ» стал наш соотечественник – Авраам Норов, который, будучи чиновником для особых поручений на флагманском корабле русской эскадры адмирала Сенявина, в 1827 году оказался в Портсмуте. Понятно, что одноногий русский моряк, а у Норова действительно не хватало левой ноги по самое колено, не мог не привлечь внимание жителей города, ну и… узнал о нем и Стивенсон, а потом еще и вывел в качестве персонажа своей книги. Но кто такой был этот самый Норов, и почему рассказ о нем оказался связанным с историей российской египтологии? Между тем связь между ними существует самая непосредственная, а какая – сейчас об этом и последует наш рассказ.
Мастаба внутри. Все это вырезали, тщательно упаковали, перевезли через океан, а потом собрали…
А было так, что Авраам Сергеевич Норов (1795—1869) — будущий российский государственный деятель, учёный, путешественник и писатель, а еще к тому же и действительный тайный советник, брат декабриста В. С. Норова и поэта А. С. Норова, а еще и министр народного просвещения, родился, получил образование и выбрал для себя военную карьеру. И не просто выбрал, а попал в самое горнило Отечественной войны 1812 года.
Там, участвуя в Бородинском сражении и командуя взводом из двух пушек, получил ранение ядром в левую ногу, после чего остаток ноги ему пришлось ампутировать по самое колено. Каким-то чудом он избежал сепсиса и гангрены и… продолжил служить до 1823 года и оставил военную службу в немалом чине полковника.
Ну а потом уже на статской службе плавал даже вместе с Сенявиным. Причина этому была та: Норов знал множество языков, к овладению которыми, видимо, имел какой-то особый врожденный талант. Ведь он знал и английский, и французский, и немецкий языки, а еще испанский, итальянский (включая редкий диалект острова Сицилия), чешский и лужицкий, а также арабский, древнегреческий и древнееврейский. Более того, он ещё и первым в России освоил древнюю египетскую иероглифическую письменность и научился читать иероглифы.
Вот он какой был, царский любимец Пернеб. Фараон Сенусерт I так его любил, что наградил вот такой впечатляющей мастабой. Хотел бы я внутри хотя бы одной такой побывать…
Человек, судя по всему, он был не просто смелый, а по-настоящему отважный, потому что в 1834 году, когда в Египте свирепствовала эпидемия чумы, уносившая тысячи жертв ежедневно, отправился в Каир изучать египетские древности. Элементарная осторожность должна была заставить его поскорее вернуться в Россию, тем более что от чумы в Египте в это же самое время уже умер русский путешественник и востоковед, друг Норова, Гусев. Однако Норов остался. Более того, путешествовал не только по Египту, но и посетил ещё и Нубию. И всё это… без одной ноги, на протезе, за что местные арабы, никогда не видевшие такого чуда, прозвали Норова «отцом деревяшки».
А это А. С. Норов в придворном мундире и со всеми регалиями. Портрет кисти Ксаверия Каеневского
А вернувшись, написал целых два тома «Путешествий по Египту и Нубии», причем описал в них не только свои путевые впечатления, но и много внимания уделил египетской истории и культуре. А так как он знал многие древние языки, то читал он и греческих и римских авторов, повествовавших о Египте в былые времена, и мог сравнивать их описания с тем, что видел своими собственными глазами. Изучив труды Шампольона, он настолько хорошо научился читать иероглифические надписи, что стал разбирать египетские тексты и имена фараонов, не заглядывая в словарь. То есть сразу мог сказать, кому принадлежит тот или иной обелиск или статуя.
Причем он искренне восхищался цивилизацией древних египтян и их постройками и писал, что создать такое под силу лишь «исполинскому народу», что воздвигались они «властию необычайной, народом многочисленным, в память событий важных…». А еще он обратил внимание на безусловный факт влияния древнеегипетской культуры и искусства на культуру и искусство Древней Греции, а через неё — на Рим и всю европейскую цивилизацию.
Важно, и даже очень, что со многими подробностями описанные им памятники Древнего Египта сохранились далеко не полностью. И сегодня мы можем себе их представить только по его описаниям. Во-первых, турки и арабы продолжали практику варварского уничтожения древних сооружений, используя их в качестве строительного материала. Во-вторых, их разламывали европейские и американские туристы или беззастенчивые археологи. В-третьих, те же храмы на острове Филе сегодня навсегда похоронены под водами Нила из-за сооружения Асуанской плотины. Поэтому описания Норова сейчас являются одним из тех источников, по которым только и можно воссоздать эти памятники. Помогают этому и его мастерски сделанные рисунки с натуры.
Норов обладал поистине деятельной натурой и умудрялся взбираться на пирамиды, куда не всякий человек с двумя ногами способен подняться. Побывав там, он спускался в подземелья, изучал гробницы, словом, проделывал вещи совершенно для обычных людей невероятные. Спутник Норова — сотрудник русского посольства в Каире А. О. Дюгамель — писал:
Норов в партикулярном платье. Действительный тайный советник, член Государственного Совета, «отец деревяшки».
Путешествие в «Долину царей» — через хребет Ливийских гор — чуть не стоило ему жизни.
Подобных происшествий было немало, например, забравшись с факелами в руках в одну из гробниц, Норов и его спутники едва не подверглись нападению ядовитых змей.
Титульный лист его книги
Лазая по самым труднодоступным и неизвестным никому доселе местам, Норов сделал немало открытий и нашел памятники, не описанные Шампольоном. «Этот памятник не описан Шампольоном», — указывает А. Норов об одной из гробниц и дает ее точное месторасположение. «По рельефной и живописной отделке картин, там находящихся, — продолжает он, — памятник должен стать наряду с лучшими произведениями искусства египтян в этом роде. Стена, находящаяся направо от двора, представляет картину звероловства; тут вы найдете полное собрание животных Египта... На противоположной стене видно приготовление яств, приобретенных звериной ловлею... Мы надеемся, что эти прекрасные картины не будут забыты в издаваемых коллекциях памятников Египта».
У мыса Джебель-Шейх-Саид Норов встретил старого слепого араба, от которого узнал о двух заброшенных древних гробницах, превращенных нищими феллахами в свое жилище. Обследовав эти гробницы, Норов подробно их описал:
Дал он и подробные координаты этих гробниц, то есть в немалой степени облегчил труд другим исследователям, которые пожелали бы к ним отправиться.
Очень красивая модель египетской ладьи. Вот бы такую повторить, но… Проблему вызывают фигурки. Заказать одну такую стоит 10 тысяч… А лепить самому — надо быть хорошим скульптором, а этому учатся и не один год!
Интересное открытие сделал Норов в неприступных скалах Птичьей горы (Джебелюль Тейр — по-арабски), возле заброшенного Коптского монастыря.
Кстати, Норов тем и отличался от других путешественников, что всё время лез туда, где до него никто не был. Он искал заброшенные и труднодоступные места, которые другие исследователи обходили. Поэтому-то ему и удалось обнаружить немало такого, что прочно вошло в научный обиход современной египтологии.
Но даже в известном Карнаке Норов нашел небольшой рельеф, подтверждающий сообщение Шампольона об одном из походов фараона Шешонка (X век до нашей эры). Норов подробно описал свою находку, но и срисовал этот замечательный рельеф, отметив, что ранее он был известен в чрезвычайно искаженном виде.
Египетская лодка из Эрмитажа. Древние египтяне часто не заморачивались с анатомическими формами своих фигурок – походит на человека и ладно, однако копировать такой примитивизм часто еще сложнее, чем слепить анатомически правильную фигурку.
Кстати, он очень ругал того же Шампольона за то, что тот варварски выламывал стенные панели с росписями. И это было в то время, когда подобные археологические методы практически ни у кого не вызывали недоумения, а считались вполне допустимыми. К тому же объяснялось это тем, что таким образом древнее наследие спасается от варварства тогдашних египтян. Так вот, Норова такое отношение к культуре не устраивало уже тогда.
Он даже поругался с французским консулом, который хотел выломать из стены некоторые изображения в Абидосе...
Досталось от него и невежественным правителям Египта.
И, кстати, это он купил и привез из Египта статую богини Нейт — львиноголовой богини, почитавшейся в Саисе. Правда, тут Норов ошибся. Гранитная статуя, которую он нашел среди груды разбитых статуй в Карнаке, принадлежала другой львиноголовой богине — богине войны Сохмет. Сейчас она хранится в Эрмитаже и является одним из украшений её египетской коллекции.
Вот она – львиноголовая Сохмет, привезенная из Египта Норовым. Период правления Аменхотепа III. И как только он её довез в целости и сохранности, в какую копеечку она ему обошлась, включая перевозку. А сейчас вот стоит себе в Эрмитаже!
А потом, вернувшись в Россию, он стал даже министром народного просвещения и много сделал для развития, прежде всего, женского образования в России, и даже стремился смягчить существовавшую тогда цензуру. Но это к египтологии уже никак не относится…
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