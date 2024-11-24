Танковый форсаж на природном газе

Инъекция бодрости

«За рубежом считается, что для движения без воздействия со стороны противника необходима удельная мощность около 15 л.с./т, которая обеспечит как максимальную скорость по дорогам, так и маршевую скорость в колонне на местности. В этом режиме должна быть обеспечена максимальная надежность работы и высокая экономичность двигателя».

Метан в цилиндры

Устройство кратковременного форсирования силовой установки танка, содержащее: дизельный двигатель, систему пуска двигателя сжатым воздухом, электронный блок управления, электромеханический корректор угла начала впрыска топлива, кнопочный выключатель, отличающееся тем, что в цилиндры двигателя через элементы системы пуска двигателя сжатым воздухом осуществляется поступление природного газа, который подается из баллона высокого давления с ручным запорным вентилем в воздухораспределитель по магистрали, включающей датчик давления, электроуправляемый клапан, фильтры грубой и тонкой очистки газа, редуктор и обратный клапан, исключающий попадание сжатого воздуха в магистраль природного газа, при этом магистраль системы пуска двигателя сжатым воздухом содержит обратный клапан, исключающий попадание потока природного газа в магистраль сжатого воздуха.



Предложено устройство кратковременного форсирования силовой установки танка, содержащее дизельный двигатель 1, систему пуска двигателя сжатым воздухом, электронный блок управления 14, электромеханический корректор угла начала впрыска топлива 13, кнопочный выключатель 15. В цилиндры двигателя 1 через элементы системы пуска двигателя сжатым воздухом осуществляется поступление природного газа, который подается из баллона 5 высокого давления с ручным запорным вентилем в воздухораспределитель 2 по магистрали 6, включающей датчик давления 7, электроуправляемый клапан 8, фильтры грубой 9 и тонкой 11 очистки газа, редуктор 10 и обратный клапан 12, исключающий попадание сжатого воздуха в магистраль 6 природного газа, при этом магистраль системы пуска двигателя сжатым воздухом содержит обратный клапан 16, исключающий попадание потока природного газа в магистраль сжатого воздуха. Источник — Способ и устройство кратковременного форсирования силовой установки танка. Патент RU2780913C1.