Капитализм убивает Россию

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Капитализм убивает Россию


Почему женщины не рожают


Некоторые представители власти поражают разнообразием глупых высказываний, а порой и откровенным хамством. В частности, депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков обозначил свое отношение к абортам, призвав женщин рожать детей, пока «рожалка» работает.



«Пока «рожалка» работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим»,
сообщил депутат ГД журналистам.

На самом деле сначала надо определиться со стратегией. Это вопрос «зачем». В традиционном обществе работала биологическая программа «плодитесь и размножайтесь». С переходом человечества из фазы традиционного развития к индустриальной, городской, она перестаёт работать. Сейчас размножаются только самые отсталые страны, вроде бедной Чёрной Африки. В развитых странах население быстро стареет и вымирает, что пока сглаживается притоком мигрантов.

В капиталистической системе, в сущности, это грабительская, паразитическая система, люди перестают размножаться. Происходит деградация от общества потребления в общество истребления и самоуничтожения (Общество истребления и самоистребления). Это общество показывает людям, что заводить детей материально невыгодно. «Зачем плодить нищету?» Лучше жить для себя, потреблять и развлекаться, искать новые ощущения.

Это общество «золотого тельца» — материализма, где главный приоритет и показатель — это деньги, богатство, капитал. Мол, надо учиться, делать карьеру, искать лучшие условия. Пожить для себя. Нет жилья, престижной машины, накоплений и ренты, чтобы спокойно путешествовать по миру, жить, а не существовать и т. д.

Кстати, ипотечное рабство — это ещё одна причина отказаться от деторождения или отложить рождение ребенка на большой, неопределённый срок. Деньги, которые можно было бы потратить на ребенка, его развитие, уходят банкам (Ипотечная кабала уничтожает воспроизводство населения).

Женщины, с их природной интуицией, очень быстро впитывают эти приоритеты. Деторождение откладывают до лучших времен, которые часто и не наступают. Родители принимают такую модель семьи, когда без детей жить намного выгоднее. Либо заводят одного, «для себя».

То есть необходим переход в новое состояние общества, где цель — развитие, созидание разумного, доброго и вечного. Такое общество при Сталине начали создавать в Советском Союзе. Общество знания, служения и созидания. Поэтому советская цивилизация и была цивилизацией будущего, устремлённой к звёздам.

В Советском Союзе человек должен был стать человеком, созидателем, творцом, раскрыть свой физический, интеллектуальный и творческий потенциал. Огромные средства вкладывались в развитие детей, молодежи, в человеческий капитал. Воспитание и образование детей при социализме естественным образом становится делом всего общества ради будущих поколений.

Были созданы мощные системы по раскрытию, развитию человеческого потенциала: музыкальные и изобразительные школы, спортивные и физико-математические школы, дома творчества и культуры, самые разнообразные кружки и клубы, включая создание робототехники. И многое другое. К примеру, Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Система оздоровительных лагерей, доступных всем.

Поэтому Советский Союз и ненавидели на Западе. Это два полюса со знаком «плюс» и минус» (Основной закон сверхэволюции и цивилизация России). СССР представлял силы созидания и развития. Запад с его капитализмом, как развитием рабовладельческого, паразитического общества, силы деградации, разрушения. Из-за советской системы хозяевам Запада приходилось скрывать звериную сущность капитализма, создать «витрину капитализма» с его развитым средним классом, с демократическими институтами, свободой, равноправием и процветанием.

Мирное время СССР


Мирное время СССР было лучшим по рождению новой жизни, показывает исследование издания «Равенство». Рождение новой жизни в РФ за 10 лет снизилось на 25%, подсчитало издание. В 2024 г. показатель упал до 4,0 лет, тогда как в 2014 г. было 5,3 года. Это число родившихся за вычетом младенческой смертности на 1 женщину 15–39 лет, умноженное на ожидаемую продолжительность жизни.

Число родившихся в январе-сентябре 2024 г. снизилось с 953 200 до 920 200, или на 3,5%. По итогам года оно составит около 1,227 млн детей, что будет абсолютный минимум со времен Великой Отечественной войны.

Ранее самый худший результат в новейшей истории РФ был в 1999 г., когда родилось 1,215 млн детей. Но тогда в составе России не было Крыма и Севастополя. Без их учета в 2024 г. появится на свет едва ли 1,202 млн детей.

Смертность за 9 месяцев 2024 г. выросла с 11,9 до 12,5 на 1000 человек, а рождаемость упала с 8,7 до 8,4. Естественная убыль населения ускорилась с 3,2 до 4,1 на 1000 человек.

Считается, что лучше всего с демографией было в Российской империи. Тогда женщины действительно рожали много детей. Однако, по разным оценкам, от 40 до 50% детей умирали в раннем возрасте, а продолжительность жизни была меньше 34 лет.

В СССР на фоне урбанизации, перехода общества из традиционной аграрной фазы в индустриальную, рождаемость упала, но зато с развитием медицины, качества жизни выросла продолжительность жизни. Упала младенческая, детская смертность. 1 женщина в РСФСР давала в среднем по 5,4 года новой жизни, а без учета военных лет – 5,9 года. Это было даже выше, чем во времена Российской империи.

Капитализм привёл к вымиранию


Разрушение СССР, социализма и его достижений привели к массовому обнищанию большей части народа, развалу и коммерциализации всей системы воспитания и образования, критическому падению вложений в человеческий капитал, в детей.

РФ стала культурной, экономической периферией капиталистической системы, с внедрением стандартов общества потребления, ставшего обществом истребления и самоуничтожения. Рыночные «реформы» привели к внедрению вырожденческого поведения – криминальная и сексуальная революция, гедонизм. Люди стали «жить для себя». Это привело к двукратному обвалу рождаемости.

В 2000-е «тучные» годы, на фоне высоких цен на сырьё, внедрения европейских стандартов потребления, когда примером для нас стала Португалия, вымирание замедлилось. Но оно продолжалось. При этом власти скрывали этот процесс замещением коренного населения выходцами с Кавказа, Туркестана, Молдавии и т. д.

С середины 2010-х годов РФ настигает «эхо 90-х», когда рожали мало, а умирали много. Плюс «поколение пепси» было менее физически здоровым, чем советские поколения.

Что делать? Прекратить нести чушь с трибун. Разработать разумную стратегию до 2050 г., чтобы как минимум повысить рождаемость до уровня воспроизводства населения (2 – 2,1 ребенка на женщину). В 2024 г. суммарная рождаемость, по прогнозу Росстата, упадет с 1,41 до 1,32 детей у женщины. Это катастрофа для русского суперэтноса и большей части коренных народов России.

Для этого нужна справедливая концепция развития — замысел жизнеустройства (О справедливом замысле жизнеустройства). Отказ от капитализма, несправедливой концепции развития. Социальная справедливость и этика совести. Социалистический курс, где доходы 80% населения будут расти по 3,5-4% в год. За счёт снижения уровня социальной несправедливости, неравенства до советского уровня.

Общество знания, служения и созидания, где человек — созидатель, творец. Где семьи и государство вкладываются в развитие детей, человека. Где люди нужны для освоения и развития огромной опустевшей территории России (ныне сановники предлагают всех сконцентрировать в мегаполисах-человейниках, усугубляя вымирание русского народа), экспансии в глубины Мирового океана, в космос.

При нынешней несправедливой концепции развития, периферийном капитализме, местами впадающем в новый феодализм, Русский мир обречен на дальнейшее вымирание и гибель.

103 комментария
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  1. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +9
    Сегодня, 05:51
    Цитата: Самсонов Александр
    Лучше жить для себя, потреблять и развлекаться
    Чем-то напоминает Дypaцкий остров из веселой книжки "Незнайка на Луне", прочитанного мною ещё в детстве, где коротышкам был предоставлен полный пансион для развлечений, игр и ничегонеделания. Но вот только взамен всех этих благ, они превращались в баранов wink
    1. Санвенмин Звание
      Санвенмин
      +2
      Сегодня, 06:10
      "Я могу терпеть лишенья, хоть люблю терпеть комфорт" Т. Шаов
      Вот пусть заминусуют меня те, кто предпочтёт скудность изобилию, тесноту удобству, и так далее.
      Однако согласен, неограниченный комфорт и развлечения развращают.
      Как, с Вашей точки зрения, можно примирить эти противоположности?
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        +11
        Сегодня, 06:47
        Цитата: Санвенмин
        Как, с Вашей точки зрения, можно примирить эти противоположности?

        Наличие цели в жизни, цели своего существования подразумевают некоторые ограничения и лишения на пути достижения цели. Напротив, бесцельное существование не подразумевает выход из зоны комфорта.
        1. Санвенмин Звание
          Санвенмин
          +2
          Сегодня, 07:00
          Великолепно. А цель должна быть индивидуальной? Или всего общества в целом?
          Какую общую цель Вы бы нам предложили?
          1. Stas157 Звание
            Stas157
            +7
            Сегодня, 07:03
            Цитата: Санвенмин
            А цель должна быть индивидуальной? Или всего общества в целом?

            Индивидуальная цель может быть у немногих людей. Поэтому задача общества - предложить людям коллективную цель как смысл существования этого общества.
            1. Санвенмин Звание
              Санвенмин
              -1
              Сегодня, 07:07
              Например? На Ваш взгляд, теперешней России какая бы цель подошла? Просто "выжить" не предлагать wink
              1. Stas157 Звание
                Stas157
                +10
                Сегодня, 07:10
                Возвращение к истокам. К своему славному социалистическому прошлому. А вернее - к будущему.
                1. BecmepH Звание
                  BecmepH
                  +4
                  Сегодня, 07:19
                  Цитата: Stas157
                  Возвращение к истокам. К своему славному социалистическому прошлому. А вернее - к будущему.

                  Я-ЗА!
                  Ребята, классный диалог! Прекрасные вопросы, не менее прекрасные ответы.
                  Такой диалог на ВО-нонсенс))
                  Я Вас "плюсую".
                2. Гардамир Звание
                  Гардамир
                  +1
                  Сегодня, 08:28
                  К своему славному социалистическому прошлому. А вернее - к будущему.
                  вот здесь надо осторожнее с заявлениями. Знаю одного политического деятеля, который так ненавидит социализм, что готов погрузить страну в феодилизм, если не хуже. Поэтому я боюсь зюгановского социализма. Подобный ему деятель придя к власти возьмет все худшее в социализме, например бесконечные собрания и лозунги, но страна от этого социалистической не станет.
                  Всем кто хочетблага России, надо думать о социализме времен интернета.
              2. Per se. Звание
                Per se.
                +6
                Сегодня, 07:32
                Цитата: Санвенмин
                теперешней России какая бы цель подошла?
                Поднять вопрос о антиконституционном государственном перевороте в 1991 году, когда вместо демократии подобрали-всучили капитализм, а вместо обновлённого СССР, впарили бутафорское СНГ.
                Нужно прощаться с ворами, бандитами и предателями, возрождать народную власть и социалистический путь развития, сделав разумные выводы из "НЭП-2", и не наступая на старые грабли, строить новый Советский Союз.
                1. Санвенмин Звание
                  Санвенмин
                  0
                  Сегодня, 08:34
                  Нужно, не спорю.
                  Но как?
                  И как не повторить прошлых ошибок?
                2. боеприпас Звание
                  боеприпас
                  +1
                  Сегодня, 08:54
                  Цитата: Per se.
                  Поднять вопрос о антиконституционном государственном перевороте в 1991 году,

                  Антиконституционный гос-переворот произошел осенью 1993 года.
                  И уже ( кроме сотрясания воздуха .. в комментах ) , ничего невозможно поделать.
                  ****
                  СССР - это такой феномен , просто чудо .. которое невозможно повторить. Уже хотя бы потому , что потенциальные силы народа сейчас составляют ..едва ли 15-20 % от сил в 1917 году. Но даже и тогда ! СССР строился на пределе напряжения сил.
              3. Doccor18 Звание
                Doccor18
                +1
                Сегодня, 07:53
                Цитата: Санвенмин
                На Ваш взгляд, теперешней России какая бы цель подошла

                А какая разница, "теперешней" или любой другой, фундаментальные цели у здорового общества всегда одни и те же: 1. рождение и обучение нового поколения, 2. всестороннее развитие, 3. обеспечение многогранной безопасности.
                1. Санвенмин Звание
                  Санвенмин
                  0
                  Сегодня, 08:04
                  Вы, разумеется, правы, но как лозунг "Вперёд к .... для поднятия рождаемости" это слишком общие фразы, они как ЦЕЛЬ не подойдут. Ведь по смыслу они равнозначны "выжить".
                  1. Doccor18 Звание
                    Doccor18
                    0
                    Сегодня, 08:50
                    Цитата: Санвенмин
                    Вперёд к .... для поднятия рождаемости"

                    Вот это лозунг.
                    А я о смысле жизни здорового общества, один из которых - это обязательное рождение и обучение нового поколения.
                    Цитата: Санвенмин
                    они как ЦЕЛЬ не подойдут.

                    Её, как одну из наиважнейших целей, я вообще ставлю на первое место. Общество, которое отказывается от воспроизводства нового и более развитого поколения уже мертво, как физически, так и духовно. Поэтому всё остальное не имеет значения.
                    Цитата: Санвенмин
                    Ведь по смыслу они равнозначны "выжить"

                    А разве общество не должно жить? Не "выживать" (как вы любите писать), а жить? И развитие не мыслимо без жизни! А жизнь - это воспроизводство новых поколений, без них неминуемая деградация и смерть.
                    1. Санвенмин Звание
                      Санвенмин
                      0
                      Сегодня, 09:38
                      Мне кажется, что просто жить (на уровне бактерий, питаться и плодиться) для разумного существа не может быть целью. Пирамида Маслова это хорошо иллюстрирует. А вот как промежуточная под-цель - такая стадия неизбежна, тут конечно соглашусь.
                2. Гардамир Звание
                  Гардамир
                  +1
                  Сегодня, 08:31
                  Вот именно, но в данном случае за идеологию я беру пирамиду Маслоу
                  1. Doccor18 Звание
                    Doccor18
                    0
                    Сегодня, 09:34
                    Цитата: Гардамир
                    но в данном случае за идеологию я беру пирамиду Маслоу

                    Не совсем я с ней согласен. Всё-таки не пирамидой это вижу, а рядом стоящими прямоугольниками. Ведь у нас есть множество примеров, когда и при неудовлетворительном обеспечении базовых потребностей люди страстно тянулись к высшим целям, и наоборот, имея в избытке всё базовое, а также любовь, семью и даже где-то признание (власть/богатство/известность) оставались весьма посредственными в высших целях - саморазвития, познания смысла...
                    Всё-таки гармония близка, когда все прямоугольники рядом, а их величина не слишком разнится.
                    1. Санвенмин Звание
                      Санвенмин
                      0
                      Сегодня, 09:45
                      Интересное видение пирамиды Маслова, и похоже Вы правы, примеров игнорирования низших ей слоёв для достижения высших в истории масса. И причина, мне кажется, находится в период становления характера такого индивида-стоика. Но если в период детства-юности человеку показали только низшие слои пирамиды, то во взрослом возрасте шанс пройти к высшим слоям ничтожен, даже при полном обеспечении и всеобщей лести.
                      1. Doccor18 Звание
                        Doccor18
                        0
                        Сегодня, 09:53
                        Цитата: Санвенмин
                        Но если в период детства-юности человеку показали только низшие слои пирамиды, то во взрослом возрасте шанс пройти к высшим слоям ничтожен

                        Соглашусь. Именно поэтому и считаю воспитание нового поколения наиважнейшей целью каждого человека, стать настоящим родителем - одной из истин.
          2. Doccor18 Звание
            Doccor18
            0
            Сегодня, 07:49
            Цитата: Санвенмин
            А цель должна быть индивидуальной? Или всего общества в целом?

            Если жизненные приоритеты поставлены правильно, то они удивительным образом у индивида и общества начинают совпадать...
            1. Санвенмин Звание
              Санвенмин
              0
              Сегодня, 08:26
              Вероятно Вы правы. В идеале. Но я таких людей и такого строя не застал... request
              1. Doccor18 Звание
                Doccor18
                +2
                Сегодня, 09:14
                Цитата: Санвенмин
                правы. В идеале. Но я таких людей и такого строя не застал...

                И я не застал. Но дед рассказывал, как они трудились в начале тридцатых, и из его повествования можно сделать выводы, что тогда общество максимально близко подбиралось к тому идеалу - личная и общественная польза объединялись в единое целое, цели были грандиозными, на ненужное внимания минимум. Не без ошибок и перегибов, в окружении врагов и предателей, но именно тогда всё-таки было ближе, а потом всё пошло на спад...
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 07:36
        Цитата: Санвенмин
        Как, с Вашей точки зрения, можно примирить эти противоположности?
        По-моему, вы ударились в сильные крайности. Комфорт без роскоши и излишеств меня привлекают больше, чем неограниченная роскошь. П.С. А с Шаовым я немного знаком ещё когда он пребывал в Архызе. И даже выпивали в конце 80-х в какой-то компании wink
        1. Санвенмин Звание
          Санвенмин
          -1
          Сегодня, 08:32
          Неограниченной роскоши наш гневный "осуждам" laughing
          А вот понимание "Комфорта без роскоши и излишеств" у каждого разное.
          П.С. Шаов молодец, очень люблю его песни.
      3. Doccor18 Звание
        Doccor18
        +2
        Сегодня, 07:44
        Цитата: Санвенмин
        Вот пусть заминусуют меня те, кто предпочтёт скудность изобилию, тесноту удобству, и так далее.

        А Вам не кажется, что это манипуляция чистой воды? Одно дело, когда человек хочет жить достойно, как минимум, не голодая и имея крышу над головой (не за ипотечное рабство), и совсем другое - когда чревоугодие и развлечение становится краеугольным камнем существования...
        1. Санвенмин Звание
          Санвенмин
          +1
          Сегодня, 08:21
          А где Вы видите ту грань, за которой комфорт и потребление становятся осуждаемыми? Как достичь правильного баланса?
          1. Doccor18 Звание
            Doccor18
            +1
            Сегодня, 09:09
            Цитата: Санвенмин
            А где Вы видите ту грань, за которой

            В здоровом обществе у каждого члена множество серьёзных целей, и в их число точно не входит тяга к роскоши и прочей шелухе (вроде бессмысленных покупок или переедание). Обучение детей, максимальное личностное и карьерное развитие, участие в общественной жизни и попытки познания высокого смысла нашего бытия. Когда всё это станет реальностью, то у любого человека не будет ни времени, ни желания, ни сил на всякую чушь, типа бесконечного выбора марки автомобиля/телефона/десерта на ужин/роликов в интернете...
            Цитата: Санвенмин
            комфорт и потребление становятся осуждаемыми

            И опять манипуляция. Почему они должны быть осуждаемы. Доступная и полезная пища, доступный и удобный общественный транспорт, комортные условия труда и отдыха - что здесь может быть осуждаемо? Когда у Вас всё это есть, и поставлены серьёзные цели на предстоящие двадцать лет, то вряд ли будет дело до соревнования по скоростному поеданию гамбургеров и из какого материала сделан руль в майбахе...
            Цитата: Санвенмин
            Как достичь правильного баланса?

            Очень легко и сложно одновременно: сочетание доступных базовых потребностей для каждого и неуклонное движение к важным/настоящим целям, всё прочее лишнее отпадёт само собой, без всяких запретов и осуждений...
            1. Санвенмин Звание
              Санвенмин
              0
              Сегодня, 09:33
              Можете снова назвать то, что я пишу манипуляцией, но ведь она подразумевает некое желание подтолкнуть других к определённому мнению или действию. Куда именно я Вас толкаю, а то я сам как-то не в курсе request
              А по теме - мне кажется Вы несколько упрощаете тему. Я лично знаком с людьми, которые бегают по ресторанам и тусовкам просто потому, что им там комфортно и хорошо. Атмосфера так сказать. А есть люди, которым для комфорта достаточно огорода и хилой дачи с удобствами во дворе.
              Я бы ответил на собственный вопрос так: Любое улучшение качества жизни индивида приветствуется до тех пор, пока это не происходит за счёт других, и не ущемляет возможностей окружающих тоже улучшать свою жизнь.
              1. Doccor18 Звание
                Doccor18
                0
                Сегодня, 09:50
                Цитата: Санвенмин
                мне кажется Вы несколько упрощаете тему

                Это Ваше мнение.
                Цитата: Санвенмин
                лично знаком с людьми, которые бегают по ресторанам и тусовкам просто потому, что им там комфортно и хорошо

                Они так проводят часы отдыха или это неотъемлемая и важная часть их основной жизни? Разница...
                Цитата: Санвенмин
                А есть люди, которым для комфорта достаточно огорода и хилой дачи с удобствами во дворе.

                А Вы уверены, что достаточно? Или им просто нужна тишина и умиротворение, соединение с природой, а "хилая дача" и "удобства во дворе" - это лишь побочка, с которой они вынуждены мириться?
                Цитата: Санвенмин
                Любое улучшение качества жизни индивида приветствуется до тех пор, пока это не происходит за счёт других, и не ущемляет возможностей окружающих тоже улучшать свою жизнь.

                Согласен. Но отчасти. Современное общество достигло такого торжества науки/промышленности/сельского хозяйства, что вполне реально сможет себя обеспечить всеми базовыми потребностями. Но лишь отсутствии в мотивации саморазвития и развития общества толкают одних к неуемному потреблению, вынуждая других влачить жалкое существование. Все-таки, по моему мнению, именно отсутствие понимания истинных целей ведёт к перекосам и ошибкам/катастрофам...
      4. Гардамир Звание
        Гардамир
        +1
        Сегодня, 08:17
        скудность изобилию, тесноту удобству, и так далее.
        Вы же не считаете, что скудность это примета социализма? При царях например компьютеров не было.
        1. Санвенмин Звание
          Санвенмин
          0
          Сегодня, 08:19
          Нет, что Вы, я наоборот не хочу допустить знака равенства между понятиями "комфорт" и "развращённость". Или между понятиями "скудность" и "святость".
          1. Гардамир Звание
            Гардамир
            0
            Сегодня, 08:58
            Кстати о комфорте и развращенности. Люди путают личное и общее. Вот в молодости я получал кайф лечь на доски, положить голову на бревнышко. Мне было комфортно. Если же говорить об общественном, то нормально когда у всех есть удобная постель. Развращенность же когда один спит на пуховой перине (очень некомфортно по моему) а другие вэто время на голой земле.
            1. Санвенмин Звание
              Санвенмин
              0
              Сегодня, 09:22
              Тут всё упирается в личные ощущения. Просто я за то, чтобы у каждого была возможность совершенствовать личный комфорт, если при этом совершенствовании никак не ущемляется желание других, окружающих тоже улучшать свой быт.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +8
      Сегодня, 06:12
      . Поэтому советская цивилизация и была цивилизацией будущего, устремлённой к звёздам.
      Мне посчастливилось пожить в этом времени....
    3. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +3
      Сегодня, 06:16
      Цитата: Голландец Михель
      Чем-то напоминает Дypaцкий остров из веселой книжки "Незнайка на Луне"

      Давно заметил полную аналогию...
      Поэтому, как в перестроечном анекдоте о провалившихся в отхожую яму, хочется сказать автору "...не гони волну"...
      Ибо
      Разработать разумную стратегию до 2050 г.,

      это всегда пожалуйста, хоть по пять стратегий в год - но дальше будет не как лучше, а как всегда.
    4. Konnick Звание
      Konnick
      +10
      Сегодня, 06:26
      напоминает Дypaцкий остров из веселой книжки "Незнайка на Луне",

      Это не веселая, а весьма умная книга Носова. Эту книгу надо читать всем детям, да и взрослым неплохо бы
      А еще бы вместо солженицына в школе изучать Носова
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 07:40
        Цитата: Konnick
        Это не веселая, а весьма умная книга Носова. Эту книгу надо читать всем детям, да и взрослым неплохо бы
        Вы будете смеяться, но я эту книгу перечитал года два назад и получил массу удовольствия wink
    5. Per se. Звание
      Per se.
      +5
      Сегодня, 07:23
      Цитата: Голландец Михель
      из веселой книжки "Незнайка на Луне"
      Полезная была книжка, хорошо был показан капитализм, жаль тогда и не думали, что сами на "Луне" окажемся, вместо Солнечного города.
    6. kor1vet1974 Звание
      kor1vet1974
      -1
      Сегодня, 07:51
      Но вот только взамен всех этих благ, они превращались в баранов
       Вы наверное такие же блага имеете,только видимо время для окончательного превращения еще не пришло,но процесс идет.
  2. parusnik Звание
    parusnik
    +7
    Сегодня, 05:56
    Русский мир обречен на дальнейшее вымирание и гибель.
     Так с ним и коровы вымрут,поголовье КРС снижается в разы, молочка дорожает,но колбасы все больше,вот парадокс,сотни сортов.По ходу доедаем..как и все остальное,доедим и вымрем.. wink
  3. Санвенмин Звание
    Санвенмин
    -7
    Сегодня, 06:01
    По моему мнению, единственный способ построить реальное общество равенства возможностей это сделать так, чтобы родители не знали кто их потомок. Заботу о детях следует возложить на общество в целом, сняв с плеч биологических предков. И наши консервативные скрепы с культом семьи - это путь назад.
  4. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 06:04
    Никогда не понимал вот такую статистику:
    В 2024 г. суммарная рождаемость, по прогнозу Росстата, упадет с 1,41 до 1,32 детей у женщины.
    Твою дивизию, да не может быть 1,41 ребенка! Может быть или 1, или 2! Мне понятна суть статьи, и я всегда обеими руками за социализм. Но я против такой статистики, в которой детей делят на несколько частей, и раздают семьям.
    1. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +2
      Сегодня, 06:29
      Цитата: Дед-дилетант
      Но я против такой статистики

      Ну что вам не понятно со статистикой?
      Из 100 женщин-россиян по паспорту, 18 русских не родит вообще, 72 русских - родят 1 ребенка, 10 "новейших россиян" родят по 6 детей.
      В итоге - 1,32 ребенка на семью, правда, не очень русских - но это не проблема.
    2. _Морпех_ Звание
      _Морпех_
      +3
      Сегодня, 06:37
      Всё в порядке, просто умножьте 1 женщину на 100 и получите своих "целых" 141 ребенка...
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +6
    Сегодня, 06:06
    Что делать? Вернуть Советскую власть. Ибо при капитализме - никакие там реформы и программы работать не будут в принципе. По очевидной причине - нонешним нашим буржуям глубоко накласть и на страну и на народ. Все их чаяния и устремления - связаны исключительно с Западом
    И ради этого они готовы сдать всех и вся.

    И пусть нонешнее типа бодание никого не обманывает - оно идёт вовсе не ради интересов России. Нет - это просто попытка отвоевать нашим верхам пару кресел за столом, за которым делится планетарный пирог. Как только им дадут требуемое - они тут же снова станут дорогими партнёрами...

    Ведь разве не те же персонажи, что сейчас дерут на себе тельник за Россию - 30 лет разрушали экономику нашей страны? Не они уничтожили всю социалку? Не они внедряли ЕГЭ и ювеналку? Не они угробили процветающие советские области промышленности, вроде авиастроения? Не они, наконец, совсем недавно мрияли о типа Большой Европе от Лиссабона до Владивостока? Не они фактически развалили нашу армию типа "реформами Сердюкова"? Не они раздербанили единую энергосистему? И тд и тд...

    Все наши нонешние проблемы - это результат именно их кипучей деятельности.

    Так как же теперь поверить, что они - типа вдруг прозрели? Тем более их реальные дела - ни дают ни малейшего повода так считать? Весь экономический и социальный блок - ровно все те же персонажи.. И за эпический разгром страны все предыдущие годы - ни одна собака ведь так и не ответила, не так ли? И даже не покаялась в своих гнусных деяниях...
    1. Санвенмин Звание
      Санвенмин
      +3
      Сегодня, 06:20
      Для того, чтобы завести много детей, необходимо быть уверенным, что этих детей ждёт в жизни что-то хорошее, светлое, влекущее.
      Согласен с тем, что капитализм и светлое будущее для всех - несовместимые понятия. Однако история учит, что социализм образца СССР склонен к вырождению элит, и как следствие к откату назад, в капитализм. То есть опять не просматривается светлого будущего, и нет желания заводить детей.
      Да и как
      Что делать? Вернуть Советскую власть
      ?
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 06:31
        Вырождение элит - вовсе не проблема только социализма. Эвон - поглядите на типа благословенный Запад. Это ж сон разума какой-то... Да и на наших верхних без слёз не взглянешь.

        Как этого избежать - чётко написано у классиков. Другое дело - по вполне объективным причинам последовать их наставлениям не удалось..

        Как вернуть? А как в прошлый раз установили? Другое дело - ситуация сейчас ещё не назрела, увы - пока не время. Но это вовсе не значит, что надо опустить руки и пустить все на самотек в ожидании чуда. Дорогу осилит идущий....
        1. Санвенмин Звание
          Санвенмин
          -1
          Сегодня, 06:38
          Конечно, согласен, что
          Вырождение элит - вовсе не проблема только социализма

          Но и его, социализма, тоже.
          Но или я невежда, или у классиков с рецептами не всё однозначно.
          Может Вы намекнёте конкретнее в двух словах?
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            0
            Сегодня, 06:46
            А что там намекать-то. Сама суть Советской власти - это полный контроль народа за своим руководством. И его сменяемость. Другое дело - в условиях жесточайшего бодалова с кап.странами - это не сработало да и не могло сработать. Демократия на войне - прямой путь к поражению. Что конечно несёт в себе опасность узурпации власти номенклатурой, о чем неоднократно и предупреждали все основоположники..

            Но - надеюсь вы не будете спорить, что при СССР у простого человека было на порядок больше рычагов воздействия на власть имущих, чем при нонешних буржуях? Нам бы хотя бы тот уровень вернуть...
            1. Санвенмин Звание
              Санвенмин
              0
              Сегодня, 07:02
              Да, спорить, разумеется, не буду. Но стремиться надо к улучшению модели. Над тем и размышляю. hi
              1. paul3390 Звание
                paul3390
                -2
                Сегодня, 07:32
                Давайте взглянем на первоистоки. Помните бессмертное ленинское про кухарку? Если взять истинный смысл фразы - надо довести советский народ до такого уровня образования и кругозора, чтобы каждый гражданин мог принимать осмысленное участие в управлении государством. И нельзя не признать - как только большевики взяли власть, они тут же развернули просто эпическую деятельность в этом направлении.

                И власть Советов - была вполне себе реальной. Отличительной особенностью же советского строя - было существование и параллельной ветви - компартии. Если твой вопрос не решался в Совете - всегда можно было пойти в обком. И там по партийной линии мигом вгоняли ума нерадивым. Тем самым - реализуя концепцию альтернативного суда не по закону, а по справедливости. Что зачастую отнюдь не одно и тоже... Что интересно - некоторая аналогия существует в исламе, где помимо светских судов существуют и суды шариата.

                Куда же ещё мог обратиться гражданин? Ну - в тот же суд. К своему депутату. Написать в газету - тогда это имело огромную силу, на публикации в СМИ власть была напрямую обязана отвечать. Профсоюз. Была ещё такая нонеча незаслуженно забытая организация - КНК, тож не хилая по возможностям. В органы правопрорядка. Наконец - в общественный суд по месту работы.

                И ведь всё это - с разной степенью эффективности но работало!! А сейчас - кому ты нужен?

                Почему же вся эта конструкция выродилась? Я уже неоднократно выражал своё мнение - в связи с проигрышем Советским Союзом ВОВ. Вот такой парадокс - ВМВ выиграли, а ВОВ проиграли. Просто в условиях довоенной и уж точно военной обстановки - власть неминуемо была сконцентрирована в одних руках. Без этого - воевать в принципе невозможно. И этими руками - были руки партийные. Именно партия привела нас к Победе.

                Но! При этом - потеряв закритическре количество грамотных и преданных коммунистов.. Тех, кто и должен был после войны вернуть всё на изначальный путь - истинную власть Советов. А номенклатура - набрала колоссальную силу, заменив собой народовластие. Это предельно чётко понимал товарищ Сталин, попытавшись на XIX съезде ситуацию изменить. Увы - он был уже старенький, и свой последний бой - Иосиф Виссарионович проиграл...

                Ну - а дальше всё и покатилось по наклонной... Номенклатура больше не желала служить народу, пожелав захапать себе всё достояние страны..
                1. Санвенмин Звание
                  Санвенмин
                  0
                  Сегодня, 08:01
                  Поправьте меня, если я не совсем понял Вашу мысль: Секрет успеха в том, чтобы методы и механизмы контроля над властными / чиновными структурами были многочисленными, независимыми, конкурирующими и максимально доступными для любого? Но ведь при всех Вами поименованных механизмах СССР умудрился деградировать и развалиться.
                  Мне кажется, модель всё же надо доработать, Ваш комментарий буду обдумывать. Благодарю hi
                  1. tatra Звание
                    tatra
                    -1
                    Сегодня, 08:06
                    Сколько можно нести этот трусливый бред врагов СССР ?
                    1. Санвенмин Звание
                      Санвенмин
                      +1
                      Сегодня, 08:07
                      Большое спасибо за Ваш конструктивный комментарий, Вы очень любезны laughing
                      1. tatra Звание
                        tatra
                        -1
                        Сегодня, 08:10
                        Врагов СССР даже обвинять не надо ,они сами во всём признаются . Так и то ,что враги СССР 33 года трусливо сваливают на других ответственность за захват и расчленение ими СССР на их злобные антисоветско-русофобские Государства ,они сами признают ,что все это сделали с преступными целями -во вред своей стране и народу .
                      2. Oldrover Звание
                        Oldrover
                        +2
                        Сегодня, 08:54
                        враги СССР 33 года трусливо сваливают на других ответственность за захват


                        Ирина так что с ответом на вопрос кто из этих трех: Сталин, Берия, Хрущев были врагами СССР ?
                      3. Гардамир Звание
                        Гардамир
                        0
                        Сегодня, 09:18
                        Вы напечатали эти фамилии и гордо поглядели в зеркало. Но враги СССР это коммунист Горбачев. коммунист Ельцин, коммунист Путин...
                  2. paul3390 Звание
                    paul3390
                    0
                    Сегодня, 08:08
                    Это отнюдь не моя мысль - это изложено у основоположников.

                    Конечно - модель нуждается в доработке. В чём проблема-то? В том, что при первоначальном строительстве социализма и войне с буржуями - истинное народовластие в принципе невозможно, без жёсткой концентрации власти ничего не получится. Но - а как тогда заставить после победы эту власть вернуть народу? Этот аспект - классики не шибко освещали, ибо никак не предполагали такого развития международных событий..

                    Вот на эту тему - и надо думать. Над созданием подобного механизма.

                    Ну а почему деградировал - я уж писал. По причине вырождения элит. О чём неоднократно и предупреждали все марксисты - от Плеханова и Ленина до Сталина и Тоцкого..
                    1. Санвенмин Звание
                      Санвенмин
                      +1
                      Сегодня, 08:13
                      как тогда заставить после победы эту власть вернуть народу? Этот аспект - классики не шибко освещали

                      Вот! Надо придумать и обосновать, а так же обдумать как избежать деградации элит и самодостаточности аппарата чиновников. И вооружившись этим знанием вернуть обновлённый советский строй.
                      1. paul3390 Звание
                        paul3390
                        0
                        Сегодня, 08:14
                        О будущем советской бюрократии.
                        "Никак нельзя рассчитывать и на то, что бюрократия мирно и добровольно откажется от самой себя в пользу социалистического равенства. Если сейчас, несмотря на слишком очевидные неудобства подобной операции, она сочла возможным ввести чины и ордена, то на дальнейшей стадии она должна будет неминуемо искать для себя опоры в имущественных отношениях. Можно возразить, что крупному бюрократу безразлично, каковы господствующие формы собственности, лишь бы они обеспечивали ему необходимый доход. Рассуждение это игнорирует не только неустойчивость прав бюрократа, но и вопрос о судьбе потомства. Новейший культ семьи не свалился с неба. Привилегии имеют лишь половину цены, если нельзя оставить их в наследство детям. Но право завещания неотделимо от права собственности. Недостаточно быть директором треста, нужно быть пайщиком. Победа бюрократии в этой решающей области означала бы превращение ее в новый имущий класс."
                        ("Что такое СССР и куда он идёт", 1936 г.) Троцкий.
                      2. Санвенмин Звание
                        Санвенмин
                        0
                        Сегодня, 08:15
                        Да. А как этого избежать Троцкий тоже написал?
                      3. paul3390 Звание
                        paul3390
                        +1
                        Сегодня, 08:25
                        Угу... Другое дело - его рецепт тоже не реален. Он - требовал немедленно передать власть в руки Советов всех уровней. А как тогда проводить индустриализацию и выигрывать войну?

                        Слабость системы Советов - в её начальном этапе. Ведь их эффективность - напрямую зависит от грамотности и сознательности граждан! Иначе они вам нарулят.. А где их изначально брать? Только долго и упорно воспитывать. А до того - кто будет рулить? И как его потом заставить от руля отойти? Вот то-то же...

                        Ну вот представьте себе - завтра мы взяли власть и передали её тут же Советам. Кто там немедленно окажется? Правильно - да те же упыри, что и сейчас... Ибо они уже обладают навыками, ресурсами и сплочённостью, позволяющими им обмануть народ пустой болтовнёй. В этом - они профессионалы.

                        Ровно на это и напоролись большевики в 20-х. Когда с ужасом обнаружили, что в большинстве сельских Советов - власть тут же захватили кулаки. По понятным причинам. Пришлось экстренно их чистить, проводя компанию раскулачивания... И больше - таких экспериментов не проводить. По крайней мере - в ближайшем будущем..
                      4. Санвенмин Звание
                        Санвенмин
                        0
                        Сегодня, 08:28
                        То есть сначала механизм контроля, и продуманные критерии отсева лезущих во власть "упырей", и лишь потом советы?
                      5. paul3390 Звание
                        paul3390
                        0
                        Сегодня, 08:33
                        Именно. Увы - я лично пока не очень себе его представляю. Только в общих чертах. Для этого - нужен теоретик масштабов Ленина. Мне такое не по плечу..

                        Ну - или коллективный разум. Основоположники прошлого творили в крайне узком кругу, в следствие убогости тогдашних коммуникаций. Отсюда - и требования к интеллекту каждой отдельной личности.

                        Но мы-то - живём в век Инета!! Мож толпой середнячков - сподручнее выйдет? Количество сможет перейти в качество?
                      6. Санвенмин Звание
                        Санвенмин
                        +1
                        Сегодня, 08:39
                        Для тех времён нужен был Великий Теоретик.
                        Для века интернета - Великий Координатор, способный обобщить, структурировать и мотивировать общую работу.
                        В общем выдающаяся фигура. А таковых у нас быстренько...
                    2. Гардамир Звание
                      Гардамир
                      +1
                      Сегодня, 08:45
                      Класиков надо поправлять. Какой Маркс думал, что появятся смартфоны, с помощью которых люди будут становиться миллионерами.
                      1. paul3390 Звание
                        paul3390
                        +1
                        Сегодня, 09:12
                        Товарищ Сталин не зря постулировал - марксизм не догма а живое учение, постоянно требующее переосмысления. Глупо пытаться слепо следовать каждой букве, написанной хоть и гениальным - но человеком 150 лет назад совершенно в иных реалиях...
          2. kor1vet1974 Звание
            kor1vet1974
            +1
            Сегодня, 08:00
            Но или я невежда, или у классиков с рецептами не всё однозначно.
             А назовите хотя бы один рецепт у классиков ,если вы "вежда"..Изучили классиков вдоль и поперек.Например,работа Энгельса "Происхождение семьи, частной собственности и государства" это рецепт? Или "Империализм, как высшая стадия капитализма","Развитие капитализма в России" Ленина,это рецепты?
            1. Санвенмин Звание
              Санвенмин
              0
              Сегодня, 08:06
              Так я и знал что напишут кучу авторов и заглавий. А в двух словах объяснить?
              1. kor1vet1974 Звание
                kor1vet1974
                0
                Сегодня, 08:14
                Но или я невежда, или у классиков с рецептами не всё однозначно.

                Вы рецепты классиков назовите, в каких работах классиков написаны рецепты, вы же знаете все работы, просветите, какая из работ является рецептом.
              2. paul3390 Звание
                paul3390
                0
                Сегодня, 08:34
                в двух словах объяснить?

                Слабо в двух словах объяснить например теорию струн в 11-и мерном пространстве? what
  6. turembo Звание
    turembo
    +11
    Сегодня, 06:11
    Да копий уже сломано много, не первая статья, но повышение заработной платы в 3-4 % в год меня уже не спасет, как и многих других. Здесь многие физически кое как сводят концы с концами, особенно те у кого в жизни не было хорошего старта, и приходилось пробиваться. У меня лично многое упирается в жилье, я не попадаю ни в госпрограммы, ни в льготы, цены на жилье космические, и что я куплю? Однушку? Как говорится плодитесь и размножайтесь, назовите меня гедонистом, или потребителем, но я не хочу большой семьей ютиться в одной комнате, без личного пространства, это не нормально. Я сам рос в 90е в многодетной семье, и было тяжело, и многие мои сверстники думают так же. Можно разработать стратегию до 2050 года, но я до нее могу банально уже недожить, и дети меня уже точно волновать в том возрасте не будут. Нужны четкие и решительные действия, и их нужно делать уже вчера. А сейчас уже как то поздно.. демократия, коммунизм, монархия, пофигизм, да что угодно, лучше от этого завтра мне не станет, я могу надеяться только на себя, а государство пусть хотя бы не мешает, но нет же, меня под всеми различными предлогами продолжают грабить....
    1. parusnik Звание
      parusnik
      +3
      Сегодня, 06:26
      меня под всеми различными предлогами продолжают грабить....
       Ваще то Вас ,приличные люди грабят,не маргиналы какие-то.. wink
  7. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    0
    Сегодня, 06:29
    Сколько у нас книг,кино,телепередач посвящены детям? А ведь это все связано с материнством.И сколько этого всего выпускалось в прежнее время.Мы вкладываем колоссальные день ги в антисоветчину,плодя при этом бездарностей.Здесь большого ума не надо.С детей надо снять клеймо Z. Это не последнее поколение.У них должно быть будущее.
  8. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +3
    Сегодня, 06:34
    В общем за всё хорошее, против всего плохого.
  9. Stas157 Звание
    Stas157
    +2
    Сегодня, 06:35
    «Пока «рожалка» работает — делай

    А нельзя повежливее к российским матерям обращаться? Это депутат Госдумы или гопник из подворотни? Между ними вообще есть разница?
    Кроме хамского выражения присутствует ещё и приказной тон. Собаке своей порою вежливее приказывают.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 08:35
      Это гопник из Госдумы. Истинный слуга народа..
  10. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    +6
    Сегодня, 06:47
    Ежедневно Самсонов клепает одно и то же... Переливает из одного ведоа в другое, еженедельно выходят подобные статьи и других авторов, те же цифрв, графики, лозунги.. Интересно, сколько у него детей?
  11. Дес Звание
    Дес
    +3
    Сегодня, 07:11
    Капитализм убивает Россию
    А что не убивает Россию?
    Социализм (по мнению нек.) убивает(убил таки), капитализм однозначно не полезен(но когорте бизнеса, шоу и пр. деятелей и распиловщиков бюджета - норм), самодержавие ... возможно(как констатация факта разделения на элиту и смердов сейчас). Для людей обычных ничего не остаётся.
    1. BAI Звание
      BAI
      +1
      Сегодня, 08:44
      Что нас не убивает, делает нас крепчее.
      С другой стороны - нас "имеют", а мы крепчаем
  12. bober1982 Звание
    bober1982
    0
    Сегодня, 07:30
    Поздно,товарищ Самсонов,рассуждать о замыслах жизнеустройства.
    Мiр,что лежал и лежит во зле,на пороге Апокалипсиса
  13. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 07:54
    Капитализм у нас кривой,ельцино-путинский,дегенеративный.Не могли и не могут они ничего хорошего создать,потлому что они не созидатели,а разрушители по сути.
    1. tatra Звание
      tatra
      +1
      Сегодня, 08:04
      Да у всех врагов СССР ,захвативших республики СССР ,одинаковый капитализм -паразитирование за счет результатов труда советских коммунистов и их сторонников ,импорта продовольствия и продукции производства ,и работы иностранных фирм .
      И ни в одной отрасли они за всё эти 33 года не доказали ,что они умеют работать лучше советских коммунистов и их сторонников .
      Но при этом все они всё равно вообразили ,что они лучше тех .
    2. kor1vet1974 Звание
      kor1vet1974
      +1
      Сегодня, 08:16
      Капитализм у нас кривой,ельцино-путинский,дегенеративный.
       А в какой стране,он прямой,ведущий к светлому будущему..С кого пример брать,на кого равняться?Какая страна,наш путеводный маяк?
      1. BAI Звание
        BAI
        +1
        Сегодня, 08:42
        Какая страна,наш путеводный маяк?

        Экономически - Финляндия, у нее стартовые условия были хуже, чем у СССР.
        Но теперь, с учетом ЛГБТ повестки, на Китай надо ориентироваться
        1. kor1vet1974 Звание
          kor1vet1974
          0
          Сегодня, 09:02
          Экономически - Финляндия, у нее стартовые условия были хуже, чем у СССР.
          Да,но мы не в СССР живем,30 лет с лишним в России,которой не плохое наследство во многих отраслях досталось. В России,капитализм 30 лет строится, ударными темпами.
        2. kor1vet1974 Звание
          kor1vet1974
          0
          Сегодня, 09:14
          на Китай надо ориентироваться
           В КНР у власти не партия Единый Китай, а КПК, на съездах которой принимаются решения по развитию страны. У нас майские указы президента лохматого года не выполняются, да и не видел я стендов с надписью решения н-цатого съезда Единой России в жизнь! Да и потом,разве мы с вами не с помощью китайской техники общаемся? Не китайские ли автомобили с шильдиком Москвич по дорогам бегают?Или просто без шильдика..Двери ,китайские,ручки для дверей тоже, куда уж ориентироваться
      2. Million Звание
        Million
        0
        Сегодня, 09:20
        Учитывая то,что социализма у нас больше не будет,надо равняться на те страны,где выше уровень жизни населения и социальная защищенность.
        1. kor1vet1974 Звание
          kor1vet1974
          0
          Сегодня, 09:22
          надо равняться на те страны,гды выше уровень жизни населения и социальная защищенность.
           Португалию,выходит, еще не обогнали?
          1. Million Звание
            Million
            0
            Сегодня, 09:24
            А вы погуглите статистику и найдете отет на свой вопрос.
            Сами то что предлагаете?
            1. kor1vet1974 Звание
              kor1vet1974
              0
              Сегодня, 09:28
              Вы предлагаете равняться на лучшие страны,до последнего лучшей для России, была Португалия,которую собрались догнать и перегнать.. А что гуглить? Мне лучший друг телевизор сказал мы первые в Европе,четвертые в мире,а друг,плохого не скажите..То чего я хочу предложить признают экстремизмом...чалиться на киче с Удальцовым не хочется.
              1. Million Звание
                Million
                0
                Сегодня, 09:35
                Так те люди,в телевизоре,они и так живут лучше чем в Европе,а населению приходится догонять Португалию.
  14. tatra Звание
    tatra
    0
    Сегодня, 08:00
    Для врагов СССР очень выгоден этот капитализм . Во-первых , они ,ни только не принеся никакой пользы стране и народу ,а угробив все отрасли по сравнению с советским периодом ,поимели их большие ,огромные ,колоссальные доходы и зарплаты .
    Во-вторых ,если при СССР полную ответственность за страну и народ несли коммунисты ,то враги СССР сбросили с себя эту ответственность ,и все 33 года они "ни при чем " к тому ,что они сотворили с Россией и её народом .
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 08:54
      Цитата: tatra
      Во-первых , они ,ни только не принеся никакой пользы стране и народу ,а угробив все отрасли по сравнению с советским периодом ,поимели их большие ,огромные ,колоссальные доходы и зарплаты .

      Блин, да когда же?!
      Во-первых, они НЕ только не принесли никакой пользы стране и народу, а, угробив все развитые в советский период отрасли, перевели их в свою частную собственность И стали присваивать себе получаемые от их деятельности колоссальные доходы, установив исполнительным директорам (эффективным менеджерам) космические зарплаты.
      feel
  15. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    0
    Сегодня, 08:11
    Старые песни о главном.Авторы исписались или в творческом поиске. "Груши" одни и те же,с разных сторон,демография,мигранты,процентная ставка,цены на нефть и газ и два извечных вопроса:Кто виноват? и что делать? И текучка разумеется выборы в США,СВО,Ближний Восток..и всякая военная фантастика про атомную бомбу как выжить в условиях радиации.
  16. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 08:33
    Капитализм он разный ,в Финляндии капитализм и в Индии тоже. Нашу страну губит именно ДИКИЙ КАПИТАЛИЗМ - где идеология вся завязанная на деньги .Убей ,укради ,обмани ,но стань богатым. А богатство практически символ успеха.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 09:12
      А у нас точно капитализм? И когда его одомашнят? А то кажется в нулевые. он был более добрый, чем сейчас.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 09:23
        Цитата: Гардамир
        А у нас точно капитализм?

        Да ,дикий капитализм .Когда некоторые люди вроде богатеют, но остановиться не могут .
        Цитата: Гардамир
        А то кажется в нулевые. он был более добрый, чем сейчас.

        Как то с добротой вы наверно переборщили .Это время рассвета откровенного бандитизма ,а государство просто отошло в сторону .Сейчас бандитизма такого нет и государство взяло все в свои руки ,но иногда бывают такие перегибы
    2. kor1vet1974 Звание
      kor1vet1974
      0
      Сегодня, 09:24
      Капитализм он разный ,в Финляндии капитализм и в Индии тоже
       В Индии,индийский капитализм,в Финляндии финский, в Великобритании-великобританский и т.д.? wink good
  17. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 08:39
    Но продолжительность жизни в России 2019г - 73 года, лучше, чем лучший результат СССР - 70 лет. Средняя продолжительность
  18. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 08:44
    Капитализм убивает Россию

    Капитализм просто убивает...
  19. Ольгович Звание
    Ольгович
    -1
    Сегодня, 09:00
    автор с другой планеты розовых пони, видимо.

    Ему для сведения реалии советского бытия:
    ни одно поколение россиян, родившихся после 1910 года и вступавших в активный репродуктивный возраст, начиная с эпохи «великого перелома», конца 1920-х – начала 1930-х годов, не воспроизводило себя. Пока таких поколений в населении было немного и общий уровень рождаемости в стране определялся старшими когортами, он оставался относительно высоким. Но уже в первое послевоенное десятилетие все когорты женщин с более высокой рождаемостью постепенно оказались за пределами репродуктивного возраста, их почти полностью вытеснили более молодые когорты, рождаемость у которых к тому же продолжала снижаться.

    в 1964 году коэффициент суммарной рождаемости перестал обеспечивать простое замещение поколений уже для всего населения России, нетто-коэффициент воспроизводства опустился ниже единицы.

    Причем это касалось, в первую очередь, именно русских.
    "Вымирающие" (по определению большевиков) киргизы, таджики и тп выросли в 6-7 раз под их заботливы крылом!
    А русские в это время надрывались и переставали рожать на "всесоюзных" стройках, тайге,, каналах, дорогах ,гулагах, где угнетенных с огнем не найдешь.
    ..
    Автору бы вспомнить Великую Абортную революцию, устроенную большевиками в 1920 г, ибо матерям нечем кормить детей, итог-180 млн абортированных детей."Великая" звездная цивилизация женщин контрацепцией и воспитанием обеспечить не удосужилась. В отдельные годы абортировали больше, чем во все мире-5,6 млн в год!

    Постоянное чувство голода-одно из основных чувств советского человека на протяжении десятилетий, дикие катаклизмы ВОР, ГВ, 1930-х , дикие жилищные условия нанесли непоправимый демографический ущерб в многие десятки млн людей.

    , оОтвратительная поддержка матерей, массовое спаивание населения ( с 1940 по 1980 население увелисчилось на 35% а производство вина на ....1600%), первые места в мире по разводам, курению, алкоголю и изложенное выше привело к тому, что к 1990 ТРЕТЬ регионов РОссии (и ВСЕ ОНИ РУССКИЕ) жили в условиях вымирания..

    Большевик захватили уникальный по демографическому богатству ,полный сил молодой русский народ, а оставили вымирабщий, спившийся, старый разуверившийся народ.

    Автор стенает о сегодняшней демографии, а его строй оставил после себя молодежь, которая бы рожала? НЕТ!
    Пусть вопросы большевика задает....