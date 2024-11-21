Капитализм убивает Россию
Почему женщины не рожают
Некоторые представители власти поражают разнообразием глупых высказываний, а порой и откровенным хамством. В частности, депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков обозначил свое отношение к абортам, призвав женщин рожать детей, пока «рожалка» работает.
На самом деле сначала надо определиться со стратегией. Это вопрос «зачем». В традиционном обществе работала биологическая программа «плодитесь и размножайтесь». С переходом человечества из фазы традиционного развития к индустриальной, городской, она перестаёт работать. Сейчас размножаются только самые отсталые страны, вроде бедной Чёрной Африки. В развитых странах население быстро стареет и вымирает, что пока сглаживается притоком мигрантов.
В капиталистической системе, в сущности, это грабительская, паразитическая система, люди перестают размножаться. Происходит деградация от общества потребления в общество истребления и самоуничтожения (Общество истребления и самоистребления). Это общество показывает людям, что заводить детей материально невыгодно. «Зачем плодить нищету?» Лучше жить для себя, потреблять и развлекаться, искать новые ощущения.
Это общество «золотого тельца» — материализма, где главный приоритет и показатель — это деньги, богатство, капитал. Мол, надо учиться, делать карьеру, искать лучшие условия. Пожить для себя. Нет жилья, престижной машины, накоплений и ренты, чтобы спокойно путешествовать по миру, жить, а не существовать и т. д.
Кстати, ипотечное рабство — это ещё одна причина отказаться от деторождения или отложить рождение ребенка на большой, неопределённый срок. Деньги, которые можно было бы потратить на ребенка, его развитие, уходят банкам (Ипотечная кабала уничтожает воспроизводство населения).
Женщины, с их природной интуицией, очень быстро впитывают эти приоритеты. Деторождение откладывают до лучших времен, которые часто и не наступают. Родители принимают такую модель семьи, когда без детей жить намного выгоднее. Либо заводят одного, «для себя».
То есть необходим переход в новое состояние общества, где цель — развитие, созидание разумного, доброго и вечного. Такое общество при Сталине начали создавать в Советском Союзе. Общество знания, служения и созидания. Поэтому советская цивилизация и была цивилизацией будущего, устремлённой к звёздам.
В Советском Союзе человек должен был стать человеком, созидателем, творцом, раскрыть свой физический, интеллектуальный и творческий потенциал. Огромные средства вкладывались в развитие детей, молодежи, в человеческий капитал. Воспитание и образование детей при социализме естественным образом становится делом всего общества ради будущих поколений.
Были созданы мощные системы по раскрытию, развитию человеческого потенциала: музыкальные и изобразительные школы, спортивные и физико-математические школы, дома творчества и культуры, самые разнообразные кружки и клубы, включая создание робототехники. И многое другое. К примеру, Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Система оздоровительных лагерей, доступных всем.
Поэтому Советский Союз и ненавидели на Западе. Это два полюса со знаком «плюс» и минус» (Основной закон сверхэволюции и цивилизация России). СССР представлял силы созидания и развития. Запад с его капитализмом, как развитием рабовладельческого, паразитического общества, силы деградации, разрушения. Из-за советской системы хозяевам Запада приходилось скрывать звериную сущность капитализма, создать «витрину капитализма» с его развитым средним классом, с демократическими институтами, свободой, равноправием и процветанием.
Мирное время СССР
Мирное время СССР было лучшим по рождению новой жизни, показывает исследование издания «Равенство». Рождение новой жизни в РФ за 10 лет снизилось на 25%, подсчитало издание. В 2024 г. показатель упал до 4,0 лет, тогда как в 2014 г. было 5,3 года. Это число родившихся за вычетом младенческой смертности на 1 женщину 15–39 лет, умноженное на ожидаемую продолжительность жизни.
Число родившихся в январе-сентябре 2024 г. снизилось с 953 200 до 920 200, или на 3,5%. По итогам года оно составит около 1,227 млн детей, что будет абсолютный минимум со времен Великой Отечественной войны.
Ранее самый худший результат в новейшей истории РФ был в 1999 г., когда родилось 1,215 млн детей. Но тогда в составе России не было Крыма и Севастополя. Без их учета в 2024 г. появится на свет едва ли 1,202 млн детей.
Смертность за 9 месяцев 2024 г. выросла с 11,9 до 12,5 на 1000 человек, а рождаемость упала с 8,7 до 8,4. Естественная убыль населения ускорилась с 3,2 до 4,1 на 1000 человек.
Считается, что лучше всего с демографией было в Российской империи. Тогда женщины действительно рожали много детей. Однако, по разным оценкам, от 40 до 50% детей умирали в раннем возрасте, а продолжительность жизни была меньше 34 лет.
В СССР на фоне урбанизации, перехода общества из традиционной аграрной фазы в индустриальную, рождаемость упала, но зато с развитием медицины, качества жизни выросла продолжительность жизни. Упала младенческая, детская смертность. 1 женщина в РСФСР давала в среднем по 5,4 года новой жизни, а без учета военных лет – 5,9 года. Это было даже выше, чем во времена Российской империи.
Капитализм привёл к вымиранию
Разрушение СССР, социализма и его достижений привели к массовому обнищанию большей части народа, развалу и коммерциализации всей системы воспитания и образования, критическому падению вложений в человеческий капитал, в детей.
РФ стала культурной, экономической периферией капиталистической системы, с внедрением стандартов общества потребления, ставшего обществом истребления и самоуничтожения. Рыночные «реформы» привели к внедрению вырожденческого поведения – криминальная и сексуальная революция, гедонизм. Люди стали «жить для себя». Это привело к двукратному обвалу рождаемости.
В 2000-е «тучные» годы, на фоне высоких цен на сырьё, внедрения европейских стандартов потребления, когда примером для нас стала Португалия, вымирание замедлилось. Но оно продолжалось. При этом власти скрывали этот процесс замещением коренного населения выходцами с Кавказа, Туркестана, Молдавии и т. д.
С середины 2010-х годов РФ настигает «эхо 90-х», когда рожали мало, а умирали много. Плюс «поколение пепси» было менее физически здоровым, чем советские поколения.
Что делать? Прекратить нести чушь с трибун. Разработать разумную стратегию до 2050 г., чтобы как минимум повысить рождаемость до уровня воспроизводства населения (2 – 2,1 ребенка на женщину). В 2024 г. суммарная рождаемость, по прогнозу Росстата, упадет с 1,41 до 1,32 детей у женщины. Это катастрофа для русского суперэтноса и большей части коренных народов России.
Для этого нужна справедливая концепция развития — замысел жизнеустройства (О справедливом замысле жизнеустройства). Отказ от капитализма, несправедливой концепции развития. Социальная справедливость и этика совести. Социалистический курс, где доходы 80% населения будут расти по 3,5-4% в год. За счёт снижения уровня социальной несправедливости, неравенства до советского уровня.
Общество знания, служения и созидания, где человек — созидатель, творец. Где семьи и государство вкладываются в развитие детей, человека. Где люди нужны для освоения и развития огромной опустевшей территории России (ныне сановники предлагают всех сконцентрировать в мегаполисах-человейниках, усугубляя вымирание русского народа), экспансии в глубины Мирового океана, в космос.
При нынешней несправедливой концепции развития, периферийном капитализме, местами впадающем в новый феодализм, Русский мир обречен на дальнейшее вымирание и гибель.
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