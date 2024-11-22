Взгляд из прошлого: о численности экипажа танка
[i]Ещё во времена Советского Союза идея сокращения численности экипажа до двух человек считалась если и не приоритетной, то довольно привлекательной с точки зрения уменьшения потерь танкистов, усиления броневой защиты, а также уменьшения габаритов танка и его забронированного объёма. Поэтому публикации, в которых описывались те или иные варианты компоновки подобных машин, появлялись в технической литературе с завидной регулярностью.
Однако и противников данной концепции тоже хватало. Правда, в большинстве своём они лишь указывали на технические сложности реализации таких проектов. А как же быть с трудностями обслуживания танка, если даже экипаж из трёх человек не всегда справляется с задачами? Подробно об этой проблеме, в рамках дискуссии, написал Ю. П. Костенко в «Вестнике бронетанковой техники» (№ 1 за 1990 год) — эту статью мы публикуем здесь и к прочтению настоятельно рекомендуем. Выводы в ней, конечно, не совсем однозначны, но основные тезисы полностью верны.
Численность экипажа танка — важнейший фактор его боевой эффективности
При исследовании боевой эффективности танка обычно меньше всего уделяли внимание вопросу о влиянии численности его экипажа. Считалось, чем она меньше, тем лучше с точки зрения снижения потерь. Чтобы показать, что численность экипажа является важнейшим фактором эффективной эксплуатации танка, проанализируем ее влияние с учетом опыта использования танков в Великой Отечественной войне и после нее.
Лучшим танком Второй мировой войны был признан советский танк Т-34. С начала серийного производства в 1940 г. и до 1944 г. включительно он имел пушку калибра 76 мм и экипаж из 4 человек: командир, на которого была возложена также функция наводчика, заряжающий, водитель и стрелок-радист (танк обозначался Т-34-76). Совмещение в одном лице командира и наводчика, осуществленное с целью сокращения защищаемых объемов и повышения уровня броневой защиты танка, мешало командиру выполнять в бою свою основную функцию – управление танком в целом. Так, ведя дуэльный бой, типичный для борьбы с противотанковым средством, он просто не успевал наблюдать за полем боя, за действиями других танков, а если это был командир взвода или роты – руководить боем своего подразделения. Такое решение противоречило основам организации боя с применением танков. Связанный с ним ущерб, нанесенный технике и личному составу, косвенно можно оценить по приводимым ниже данным.
К середине 1941 г. наша промышленность поставила Красной Армии около 1,7 тыс. танков Т-34 и около 1,0 тыс. танков КВ (всего 2,7 тыс. лучших в мире по тому времени танков). К этому же времени на вооружении немецкой армии находилось около 1,4 тыс. танков T-III и около 0,6 тыс. T-IV (всего 2,0 тыс. лучших по тому времени немецких танков) с экипажем численностью 5 чел. При этом по своим боевым характеристикам Т-34 превосходил Т-III (более чем в 1,5 раза), а КВ — T-IV.
В 1941–1943 гг. наша промышленность выпустила 35 990 танков Т-34-76 и КВ (всего за этот период было выпущено 56 066 танков). В эти же годы промышленность Германии и оккупированных Чехословакии и Франции, вместе взятых, для немецкой армии выпустила 11 880 танков всех типов, т. е. примерно в 3 раза меньше. Однако на поле боя количественного преимущества отечественных танков не было. В конце 1941 г. к началу наступления немецко-фашистских войск под Москвой противник превосходил по количеству танков все три наших фронта на этом направлении в 1,7 раза, в июле 1942 г. на Сталинградском направлении – в 2 раза, летом 1943 г. на всем советско-германском фронте в 1,1 раза (по танкам вместе со штурмовыми орудиями) [1].
Из приведенных данных следует, что если исходить только из объема производства танков и самоходных артиллерийских установок и не учитывать машин, восстановленных в войсках, то наши боевые потери этого вида вооружения более чем в два раза превышали потери немецкой армии. Причины тому – почти полное отсутствие квалифицированных командных кадров в начальный период войны, слабая (из-за поспешности) боевая подготовка личного состава танковых частей в военное время, а также серьезный «просчет на одного человека», допущенный при определении численности экипажа Т-34-76.
Этот просчет был исправлен в 1944 г., когда началось серийное производство модернизированного танка Т-34-85 с 85-мм пушкой и экипажем в составе пяти человек (командир, наводчик, заряжающий, водитель, стрелок-радист). Теперь командир танка обеспечивал боевое взаимодействие танков в звеньях взвод-рота-батальон, а наводчик реализовывал возможности танкового вооружения в бою. Таким образом, война показала, что численность экипажа должна быть такой, какая необходима для максимального использования боевых возможностей танка.
В конце войны на смену Т-34-85 был разработан танк Т-54. Установка в танк 100-мм пушки и усиление броневой защиты лобовой части башни с 90 до 200 мм были достигнуты за счет уменьшения экипажа с пяти до четырех человек – был исключен стрелок-радист. Курсовой пулемет, из которого он вел прицельный огонь по живой силе, угрожавшей танку, был установлен справа от водителя для неприцельной стрельбы по курсу танка (боевая эффективность такой установки оказалась практически равна нулю, и поэтому на всех машинах, начиная с танка Т-62, пулеметных установок для неприцельной стрельбы больше не применяют).
Радиостанция была на рабочем месте командира танка. Работа на ней увеличила загруженность командира, что привело к снижению боевой эффективности танков и танковых подразделений. Вследствие ухудшения качества ее технического обслуживания понизилась надежность радиосвязи, играющей очень важную роль в условиях танкового боя.
Если из танка Т-34 стрелок-радист мог вести огонь из пулемета по танкоопасной живой силе независимо от наводчика, стрелявшего из пушки по другим целям, и одновременно с ним, то на Т-54 и всех последующих моделях, включая современные, такая возможность была исключена. Прицельный огонь по живой силе с Т-54 можно было вести только наводчику из пулемета, спаренного с пушкой, через общий для пушки и пулемета прицел. Следовательно, во время дуэльного боя с танками противника танк потерял способность вести огонь по пехоте, стал для нее уязвимым. В поисках путей восстановления этой способности заказчик выдвинул требование создания на базе танка боевой машины поддержки танков с экипажем из семи человек, с противопехотным вооружением, защитой и проходимостью на уровне танка.
Таким образом, сокращение экипажа танка на одного человека (стрелка-радиста) привело к перегрузке командира в бою, а также к необходимости разрабатывать новую разновидность боевой машины.
В 1951 г. был создан и принят на вооружение легкий плавающий танк ПТ-76, в котором при ручном заряжании пушки экипаж состоял из трех человек: командира, наводчика и водителя. Функции заряжающего в бою возлагались на командира для того, чтобы наводчик во время боя не терял из вида цель. Опять грубое пренебрежение ролью командира танка, командира взвода и роты танков сделало этот танк практически непригодным для боя.
Танки ПТ-76 были поставлены в арабские страны и использовались в ходе арабо-израильской войны 1967 г. В информации по оценке их эффективности сказано: «ПТ-76 – помеха в борьбе с танками Израиля в пустыне». Поставленные также в Индию, они использовались во время конфликта с Пакистаном. В мае 1972 г. индийская сторона отметила серьезный недостаток: в бою командир сам осуществляет заряжание пушки, что значительно снижает боевую эффективность танка. Чтобы устранить этот недостаток, индийские военные специалисты освободили командира от обязанностей заряжающего (в нарушение советской инструкции) и передали эти функции наводчику.
Проанализируем теперь влияние численности экипажа на качество технического обслуживания (ТО) танка. Как правило, ТО должно выполняться службами технического обеспечения, находящимися в звене «батальон» и выше. В боевой обстановке положение, однако, изменяется. Какими бы совершенными средствами передвижения эти службы ни располагали, они не могут следовать непосредственно за танками, и поэтому экипаж должен сам выполнять все операции по ежедневному обслуживанию танка, включая чистку и смазку вооружения, моторно-трансмиссионного отделения (ΜТО), ходовой части, расконсервацию и загрузку боекомплекта, заправку топливом и др. Ясно, что чем больше численность экипажа, тем больше у него возможностей по ТО, по поддержанию танка в боеготовном состоянии, по сохранению физических сил, а следовательно, и боеготовности самого экипажа.
В 50-60-е гг. в нашей стране был создан танковый комплекс артиллерийского вооружения с автоматическим заряжанием пушки, боеприпасы раздельного заряжания с частично сгорающей гильзой и обтюрирующим поддоном и два типа автоматов заряжания (кабинный и бескабинный). Возникло новое семейство отечественных танков с экипажем из трех человек (командир, наводчик и водитель). Автомат заряжания (АЗ) позволил на Т-64А и Т-72 исключить из состава экипажа заряжающего, уменьшить объем боевого отделения [2] и повысить уровень броневой защиты лобовой проекции (за счет уменьшения забронированных объемов), увеличить скорострельность пушки.
Сокращение экипажа с четырех до трех человек привело к резкому росту трудоемкости проведения ТО танка, обострило вопросы поддержания его технической боеготовности, а также сохранения физических сил и боеспособности экипажа. Хронометраж показал, что экипаж из трех человек со свежими силами затрачивает 9 ч на ТО танка Т-64А (чистка и смазка пушки и пулемета, чистка лотков АЗ и снарядов, загрузка боекомплекта, контроль комплекса вооружения, контроль состояния ходовой части с изменением натяжения гусеницы, обслуживание МТО, заправка топливом и др.) [3].
После выполнения такой тяжелой работы сразу посылать экипаж в бой нельзя, так как в результате усталости он не сможет реализовать даже половины потенциальной боевой эффективности танка. Выполнить такую работу сразу после боя ему будет также не под силу. Следовательно, если предположить, что экипаж танка в бою не получил травм и ранений, что он сохранил работоспособность, а сам танк не имеет боевых повреждений и не требует ремонта, то на подготовку танка и экипажа к следующей боевой операции потребуется не менее суток при условии своевременной доставки топлива и боеприпасов.
Если же оперативная обстановка потребует более быстрого ввода танков в бой, например, на следующий после боя день, боевые потери при встрече с хорошо подготовленным противником могут существенно возрасти. Возможность такой ситуации подтверждается следующими фактами. Когда танк Т-72 был поставлен за рубеж, в печати стран НАТО появилась информация о том, что он оснащен автоматом заряжания пушки и что его экипаж состоит из трех человек. По мнению военных специалистов США и ФРГ, уменьшать экипаж до трех человек нецелесообразно из-за невозможности обеспечить нормальное ТО танков в боевых условиях.
Сегодня в танковом батальоне армии США ТО четырех танков осуществляют 22 человека (16 человек, составляющие экипажи, и шесть специалистов из технического состава батальона), тогда как у нас лишь 13 (12 человек, составляющие экипажи, и один из числа технического персонала). Таким образом, после боя при прочих равных условиях боеготовность танков с экипажем в составе четырех человек в армии США может быть восстановлена гораздо быстрее, чем у отечественных танков с экипажем из трех человек. В США разработка модернизированных танков M1PIP с автоматом заряжания и экипажем из трех человек идет одновременно с созданием специальных бронированных машин технического обслуживания и механизированной загрузки боеприпасов.
Насколько важно учитывать необходимость обслуживания танков, свидетельствует опыт Великой Отечественной войны. Отдельные командиры танковых бригад и корпусов ради поддержания высокой боеготовности своих частей шли на прямое нарушение приказа, который требовал направлять в тыл на формирование новых частей танковые экипажи, чьи танки были уничтожены в бою. Оставляя этот «безлошадный» личный состав у себя в частях, командиры использовали его для технического обслуживания и заправки находящихся в строю танков, обеспечивая тем самым возможность основным экипажам отдохнуть и набраться сил для следующего боя.
Итак, базируясь на реализованных в настоящее время технических решениях, оптимальным следует признать: экипаж из четырех человек: командир, наводчик, стрелок-радист и водитель, вооружение – противотанковое с автоматом заряжания и противопехотное, с независимым (друг от друга) управлением. При такой схеме танк способен вести боевые действия против танков и одновременно против пехоты, будут обеспечены необходимые в боевой обстановке условия для выполнения функций командира танка, командира взвода, роты и батальона танков, а также для надежной радиосвязи; появится возможность организовать рациональное ТО танка в боевых условиях, обеспечить его техническую боеготовность и в конечном счете повысить живучесть танка на поле боя.
Особое место занимают работы по сокращению численности экипажа танка до двух человек. Из вышеизложенного ясно, что два человека не в состоянии решить все задачи, которые сегодня ставятся перед экипажем танка в бою. Вопрос о ТО такой машины даже не обсуждался, так как при существующем порядке подобными вопросами заказчик начинает заниматься сам обычно после принятия нового танка на вооружение. Такой порядок надо признать порочным.
Разработчику и заказчику необходимо начинать совместную проработку вопросов организации ТО одновременно с началом ОКР по новому образцу танка.
В середине 60-х гг., согласно указанию Н. С. Хрущева, была проведена ОКР по созданию танка с экипажем из двух человек (командир танка – оператор комплекса вооружения и механик-водитель) с орудием-пусковой установкой для стрельбы активно-реактивными снарядами (АРС), через 3 года эта работа была прекращена по следующим причинам: 1) ввиду невозможности создания работоспособной системы «экипаж из двух человек – танк» (это было очевидно еще до начала работы); 2) из-за того, что не удалось обеспечить заданную кучность стрельбы АРС.
В работе [3] подробно рассмотрены вопросы возможного распределения функций между членами экипажа основного танка. По мнению авторов, он сможет выполнять свои функции при условиях: 1) снижения трудоемкости ТО танка; 2) совмещения функций командира и наводчика; 3) решения проблемы командования танком в случае, когда командир танка является одновременно командиром танкового подразделения.
Как отмечалось выше, с ТО серийных танков в боевых условиях не может справиться экипаж даже из трех человек, а совмещение функций командира и наводчика недопустимо из-за снижения боевой эффективности танка. В работе [4] для обеспечения управления танком экипажем из двух человек предлагается в будущий танк ввести 10 специальных автоматизированных систем управления. Это предложение основано на результатах качественного анализа системы «экипаж-среда-машина».
Выводы:
1. Экипаж из трех человек в боевой обстановке не в состоянии обеспечить требуемого качества технического обслуживания серийного танка. Для выполнения этой задачи целесообразно провести исследования и разработать меры, направленные на совершенствование служб материально-технического обеспечения танковых подразделений, оснащенных серийными танками.
2. При оценке возможности сокращения численности экипажа до двух человек, наряду с исследованием способности выполнения одним человеком функций наводчика, командира танка и командира подразделения, необходимо перестроить структуру эксплуатации танков, разгрузив экипаж от функций, не связанных с их боевым применением.
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