Несчастная королева Мария Тюдор
В предыдущей статье было рассказано о происхождении и молодости Марии Тюдор – внучки знаменитых Католических королей Изабеллы и Фердинанда. Мы говорили о ее матери Екатерине Арагонской – супруге английского принца Артура и короля Генриха VIII. О мачехах Марии Тюдор и её нелегкой жизни при дворе отца. Сегодня мы продолжим этот рассказ и поговорим о том, как Мария Тюдор стала королевой Англии, и её пятилетнем правлении этой страной.
Лукас де Эр. Аллегория наследования династии Тюдоров. Сидящий на троне Генрих VIII дарует меч справедливости своему «добродетельному сыну» Эдварду VI. По левую руку от короля — католичка Мария I и её муж-испанец Филипп II, которые приводят с собой бога войны Марса. На переднем плане справа Елизавета I ведёт Мир за руку. Мир держит оливковую ветвь и попирает оружие войны, а за Елизаветой идёт со своим рогом Изобилие.
Малолетний король Эдвард VI
Как мы помним, на момент смерти Генриха VIII (28 января 1547 года) в живых оставались трое детей этого короля. Бесспорным наследником престола был 10-летний сын Джейн Сеймур, который и взошел на престол под именем Эдвард VI. Мария, дочь первой супруги Генриха VIII Екатерины Арагонской, с 1534 года считалась незаконнорожденной. А после казни Анны Болейн (в 1536 году) таковой была объявлена и дочь этой королевы Елизавета. Однако за три года до смерти Генрих все же признал Марию и Елизавету законными дочерьми и объявил их своими наследницами. Мария должна была стать королевой в том случае, если, не оставив потомства, умрет её сводный брат Эдвард. Шансы, как вы понимаете, были невелики, и совсем уж призрачными они были у Елизаветы, которая стояла третьей в очереди. Тем не менее статус этих несчастных дочерей Генриха VIII повысился.
Мнения о здоровье принца Эдварда разнятся. Некоторые утверждают, что он рос слабым, болезненным и очень капризным мальчиком, имел проблемы со зрением. Генрих VIII так боялся потерять наследника, что служанки мыли его комнаты каждый день, а людям, имеющим доступ к мальчику, запрещалось посещать «санитарно неблагополучный» Лондон. Другие, напротив, говорят о том, что Эдвард был физически крепок, и отмечали его успехи в учёбе.
Эдвард VI на портрете работы Ганса Эворта
Как уже отмечалось в первой статье, именно Эдвард стал прототипом одного из двух главных героев романа Марка Твена «Принц и нищий», сюжет которого, разумеется, полностью выдуман автором.
В 1543 году шестилетнему Эдварду нашли невесту – шотландскую королеву Марию Стюарт, мать которой когда-то отказалась выйти замуж за Генриха VIII на том основании, что у нее «короткая шея» (намек на казнь Анны Болейн). Отметим, что шотландской королеве тогда еще не исполнилось и одного года, она была племянницей Эдварда. Регент Шотландии Джеймс Гамильтон подписал Гринвичский договор, согласно которому в 10 лет Мария должна была вступить в брак с Эдвардом по доверенности, а по достижении возраста половой зрелости отправиться к английскому королевскому двору.
Но уже через пять месяцев, 11 декабря 1543 года, этот договор был аннулирован шотландским парламентом. Это настолько задело Генриха VIII, что в 1544 году он начал против Шотландии войну, которая длилась 7 лет и получила название Rough Wooing («Грубое сватовство»). В итоге в 1548 году Мария Стюарт покинула Шотландию и перебралась во Францию, где вышла замуж за дофина Франциска (старший сын Екатерины Медичи).
Мария Стюарт во Франции на портрете работы Ф. Клуэ (около 1555-1559 гг.)
10 июля 1559 года она стала королевой Франции, но её супруг умер 5 декабря 1560 года, и Мария была вынуждена вернуться в Шотландию. В 1568 году ей пришлось бежать в Англию, где она стала фактически пленницей Елизаветы. 8 февраля 1587 года была обезглавлена в замке Фотерингей.
Но вернемся к Эдварду VI, на момент восшествия на престол которого Англия еще вела войну за Марию Стюарт. Он был еще слишком молод, чтобы реально управлять государством, понимая это, в своем завещании отец назначил ему 16 душеприказчиков и 12 советников, а регентом и лордом-протектором королевства стал старший брат его матери, Эдвард Сеймур, который получил титул герцога Сомерсета. Под его влиянием Эдвард приказал служить мессы не на латыни, а на английском языке, были усилены преследования католиков. Его старшая сводная сестра и наследница, убежденная католичка Мария, игнорировала все запреты, а ее двоюродный брат, император Священной Римской империи Карл V, угрожал Англии войной в случае насильственного обращения Марии в англиканство. Есть основания полагать, что она опасалась за свою жизнь и даже не исключала возможности бегства из страны.
Разумеется, в окружении малолетнего короля кипели интриги, его даже собирался похитить другой брат матери – Томас Сеймур, за что ему и отрубили голову. А в 1549 году был арестован и казнен в 1552 году и лорд-протектор Эдвард Сеймур.
Между тем в январе 1553 года король-подросток Эдвард VI тяжело заболел, вероятно, туберкулезом. В апреле наступило некоторое улучшение, однако скоро болезнь подступила с новой силой, Эдвард сильно похудел и выглядел совершенно истощенным. Он умер 6 июля 1553 года, а перед смертью, по настоянию лордов, попытался отстранить от трона католичку Марию Стюарт. Своей наследницей он назначил двоюродную сестру – 15-летнюю Джейн Грей, внучку основателя династии Тюдоров Генриха VII. Согласно воле отца Эдварда, она была лишь четвертой в очереди на престол – вслед за Елизаветой. В Англии ее часто называют «королевой девяти дней». Достоверных портретов этой девушки не сохранилось. Возможно, именно она изображена на так называемом Стретемском портрете (копия 1590 года с утраченного оригинала):
Путь к власти
Мария не смирилась с такой несправедливостью. При этом действовала она с удивительной смелостью и энергией, что, вероятно, стало большой неожиданностью для сторонников Джейн Грей. Во все крупные города страны Мария отправила письма, в которых заявила о своих правах на престол. Оказалось, что она популярна в стране, и очень скоро в её распоряжении оказалась довольно большая армия. Джейн Грэй провозгласили королевой 10 июля 1553 года, но уже 19 июля эта несчастная девушка была заключена в Тауэр. И лишь 3 августа в Лондон с триумфом вошла Мария Тюдор. Хронисты писали, что «никто не помнил, чтобы когда-либо было общественное ликование, подобное этому».
Судя по всему, поначалу Мария не собиралась казнить молодую соперницу, которая, в общем-то, оказалась игрушкой в руках придворных сторонников протестантской партии – прежде всего, своего свёкра Джона Дадли. Однако вскоре в пользу Джейн поднял восстание Томас Уайетт, в нем приняли участие несколько тысяч человек, в том числе и отец девушки Генри Грей. После подавления этого мятежа свергнутая королева и была отправлена на эшафот.
Королева Мария Тюдор
Часто говорят, что именно Мария стала первой королевой Англии, которая правила этой страной не в качестве регента, а как легитимный и признанный всеми монарх. Оказалось, что почти всю свою жизнь находившаяся в опале 37-летняя внучка Католических королей – очень властная и волевая женщина. Позже (в 1557 году) венецианский посол Джованни Михиль писал о ней:
Ганс Эворт. Портрет Марии Тюдор, 1554 г.
Кстати, после возвращения из России капитана Ричарда Ченслора именно Мария Тюдор выдала патент английской «Московской компании», первым говернером (gouverneur — «управляющий») которой стал знаменитый мореплаватель Себастьян Кабот. До 1698 года Muscovy Company обладала монополией на торговлю с Россией.
Иван IV принимает в Москве Ричарда Ченслера. Миниатюра Лицевого летописного свода
Эмблема Московской компании
Увы, многие действия новой королевы способствовали дальнейшему расколу страны по религиозному принципу. Большинство её подданных успели оценить преимущества и выгоды независимости от Рима (в том числе и финансовые), и англиканство пустило глубокие корни в этой стране. Мария оказалась лидером католического меньшинства, буквально «пошла против течения», что и стало роковым для её репутации. За пять лет её правления были казнены всего 268 англикан (в том числе архиепископ Кентерберийский Томас Кранмер и епископ Лондона Николас Ридли), и этого оказалось достаточно для того, чтобы объявить Марию Тюдор «кровавой». Между тем, при её отце Генрихе VIII были казнены не менее 58 тысяч человек (некоторые исследователи говорят о 70 тысячах) и «овцы съели людей», а при младшей сводной сестре Елизавете – около 89 тысяч. Сорок католиков, казнённых при Елизавете, были причислены к лику святых как «мученики Англии и Уэльса».
Католические мученики Англии и Уэльса под Тайбернским деревом (виселицей)
Но в Англии победили именно протестанты, которые знать ничего не желают о жертвах-католиках, зато хорошо помнят о пострадавших от Марии единоверцах.
При этом Мария всё же проявила себя как достаточно умеренная правительница. Так, она не стала отбирать у дворян монастырские земли, полученные ими при Генрихе VIII. Но мессы теперь вновь служили на латинском языке, а священники потеряли право вступать в брак. Те из них, что успели жениться, должны были либо оставить семьи, либо отказаться от сана. Большую поддержку ей оказал кардинал Реджинальд Поул.
Брак Марии Тюдор
Для укрепления связей с католическим миром Мария решила выйти замуж за инфанта Филиппа – сына испанского короля Карла V, который был младше её на 11 лет. Говорят, что она влюбилась в него ещё до того, как они встретились – увидев его на портрете Тициана.
Филипп II на портрете Тициана
Мария Тюдор на портрете Ханса Юорта, 1554 г.
А вот Филипп согласился на этот выгодный Испании брачный союз лишь под давлением отца.
Переговоры о браке начались в конце 1553 года. При этом парламент постановил, что, хотя Филипп и получит титул короля Англии, фактически править будет Мария, после смерти которой Филипп не унаследует её трон. Несмотря на такие ограничения, многие были недовольны, опасаясь, что Англия окажется втянута в чужие дела на континенте. Тем не менее, этот брак был заключён 25 июля 1554 года.
Филипп и Мария на английской шестипенсовой монете, 1554 г.
Через три месяца после свадьбы английская королева почувствовала себя беременной. Увы, эта беременность оказалась ложной – как и ещё одна в 1557 году. Современные врачи полагают, что причиной были не только психологические расстройства по типу самовнушения, но и какое-то эндокринологическое заболевание. В частности, подозревают наличие у королевы опухоли гипофиза.
В августе 1555 года Филипп покинул Англию, так как его отец Карл V Габсбург принял решение отречься от престола и передать трон сыну. Кстати, Карл V вошел в историю как единственный монарх, сумевший насмерть простудиться... на собственных похоронах (точнее, на их репетиции).
Портрет Карла V работы Тициана
После отречения отца Филипп II стал королём Испании, Неаполя и Сицилии, герцогом Нидерландов и властелином огромных заморских колоний. По его имени было названо островное государство площадью 300 тысяч квадратных километров, население которого в настоящее время достигает почти 110 миллионов человек – Филиппины.
В Лондон Филипп II вернулся лишь в марте 1557 года и принялся убеждать Марию оказать поддержку Испании в войне против Франции. Жена выделила ему значительные средства из английской казны и обещала оказать военную помощь в случае нападения французов на Нидерланды. В июне того же года, все-таки добившись от Марии объявления войны Франции, Филипп II покинул Англию уже навсегда.
Между тем французы внезапной атакой выбили англичан из Кале. Лидеры протестантской партии воспользовались этой неудачей для обвинения Марии в нарушении брачного контракта, который запрещал войну на материке в интересах другой страны (Испании). Недовольство подогревалось голодом по причине неурожая, к тому же в стране началась эпидемия какого-то респираторного заболевания, вероятно, гриппа. А государственная казна была пуста, и главными виновниками тяжёлого финансового положения Англии были предшественники Марии Тюдор – её отец Генрих VIII и младший брат Эдвард VI (точнее, люди, которые управляли страной за этого малолетнего монарха).
Болезнь и смерть королевы Марии Тюдор
Весной 1558 года у Марии Тюдор появились первые признаки какого-то серьёзного заболевания. Недомогание усиливалось, королева слабела, состояние ухудшилось после перенесённого инфекционного заболевания, сопровождавшегося лихорадкой, возможно, того же гриппа. Часто приходится слышать, что именно оно и стало причиной смерти этой королевы, однако известно, что та умерла не сразу, а медленно «угасала». Поэтому высказывается предположение, что истинной причиной смерти Марии Тюдор стало какое-то онкологическое заболевание.
Королева умерла в возрасте 42 лет 17 ноября 1558 года.
Своей преемницей она назначила младшую сводную сестру – 25-летнюю Елизавету, дочь Анны Болейн (то есть поступила согласно завещанию отца, Генриха VIII). Елизавета занимала престол на протяжении 45 лет, вошла в историю под прозвищем Глориана (от gloria – слава) и стала последним монархом династии Тюдоров, передав престол сыну казненной Марии Стюарт.
George Gower. Портрет английской королевы Елизаветы I Тюдор
В период правления Елизаветы появилась знаменитая британская Ост-Индская компания и прославился Вильям Шекспир. «Морские псы» этой королевы – Джон Хокинс, Фрэнсис Дрейк, Уолтер Рэли, Эмиас Престон, Кристофер Ньюпорт, Уильям Паркер, Энтони Ширли и другие (их называют также «морскими ястребами») грабежами на морских просторах «заработали» для неё и Англии как минимум 12 миллионов фунтов стерлингов (просто фантастическая сумма для того времени).
Портрет Джона Хокинса. Гравюра Виллема ван де Пасса. Гринвич, Национальный морской музей
Галеон «Джизес оф Любек», флагманский корабль Джона Хокинса. Рисунок XVI в.
Фрэнсис Дрейк. Гравюра XVI в.
Одна только кругосветная экспедиция Френсиса Дрейка 1577–1580 годов принесла в английскую казну средства, равные двум годовым бюджетам этого королевства.
Елизавета Тюдор посвящает в рыцари Френсиса Дрейка в Дептфорде в 1581 году
Годы правления Елизаветы в Англии традиционно называют «Золотым веком», и вплоть до XVIII столетия дата её восшествия на престол отмечалась как национальный праздник – «день рождения нации».
Похоронена она была в Вестминстерском аббатстве рядом с сестрой – Марией Тюдор. Более того, при исследовании склепа, проведённом в конце 1880-х гг., выяснилось, что дубовый гроб Елизаветы был поставлен прямо на гроб королевы Марии.
Вестминстерское аббатство, могила Елизаветы I и Марии I
Надпись гласит:
На могиле сестёр лишь одна скульптура – Елизаветы.
Для английских протестантов католичка Мария Тюдор так и остаётся «кровавой королевой».
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