Русский реванш
Крепостные стены и башни Смоленска
Предыстория
На протяжении XVI—XVII веков Великое княжество Литовское и Русское (с 1569 года в составе Речи Посполитой) являлось главным противником Русского государства на западе. Шла битва двух русских держав за гегемонию в Русском мире.
Со времени правления государя Ивана III преимущество в противостоянии имела Москва, но заключение Люблинской унии 1569 года резко изменило баланс сил в регионе. Литовская Русь попала под власть польских королей, западнорусская знать была быстро ополячена и приняла католичество. Польша, получившая огромные русские области, получила шанс создать ведущую державу в Восточной Европе.
Россия проиграла сначала в Ливонскую войну, затем началась Смута, в которой Польша приняла самое активное участие. Сначала ляхи посадили в Москве своего ставленника – Лжедмитрия, затем с помощью русского боярства – своего царевича Владислава. Москва проиграла в русско-польской войне 1609-1618 гг. По Деулинскому перемирию Россия потеряла Смоленские, Черниговские и Новгород-Северские земли.
Польша достигла максимального могущества, едва не подчинив себе Московскую Русь. Однако польские паны не смогли создать единую польско-русскую империю, «переварить» Русскую украйну-окраину. Польская колониальная политика, религиозный, национальный и экономический гнёт привели к серии жестоких восстаний в Южной Руси (Малороссия). Восстания были утоплены в крови. Уроки Варшава не усвоила, только усилив давление на западнорусское население.
В итоге это вызвало очередное восстание, которое возглавил талантливый полководец и государственный деятель Богдан Хмельницкий. Восстание переросло в крестьянскую и русскую народно-освободительную войну, которая ликвидировала польское иго на Русской украйне. Жесточайшая война, где обе стороны без пощады резали друг друга, шла с переменным успехом. В ней приняли участие крымско-татарские орды, которые то поддерживали казаков, то кидали их. Крымские феодалы в первую очередь занимались грабежом земель, уводом славян в полон для продажи в рабство.
Хмельницкий, после того как с Варшавой договориться не получилось (казацкая старшина мечтала о положении шляхты), понимал, что самостоятельно Гетманщину не удержать. Рано или поздно поляки смогут мобилизовать достаточно сил, чтобы взять вверх, а Крым в критический момент предаст. Поэтому решил принять подданство русского государя. Он неоднократно направлял послания и послов в Москву.
Царское правительство действовало осторожно. С одной стороны, возвращение земель, утраченных во время Смуты, стало одной из важнейших целей русской внешней политики. Однако первая попытка решить эту задачу была предпринята в 1632 — 1634 гг. в ходе неудачной Смоленской войны и закончилась провалом (Как правительство Михаила Фёдоровича провалило войну за Смоленск). Москва помнила о военной мощи Речи Посполитой. Также Русская держава в это время сама едва не рухнула в новую смуту, пережила ряд восстаний и бунтов. Поэтому царские воеводы и бояре с опаской смотрели на масштабный бунт «черни» и казаков на Днепре.
С другой стороны, Варшава показала слабость во время войны с казаками Хмельницкого. Внешнеполитическая ситуация была для Польши неблагоприятной. Москва провела предварительную военную подготовку: войска, оружие. Момент был удобным для начала войны за освобождение русских земель.
К 1653 году решение о войне было принято: Земский собор одобрил вхождение Малой Руси в состав Русского государства. В январе 1654 года состоялась Переяславская рада, на которой казачья старшина высказалась за подданство русскому царю (Навеки с Москвой). Царские полки усиливают казачье войско.
Поход Хмельницкого, иллюстрация к историческому роману «Огнём и мечом» Генрика Сенкевича, художник Юлиуш Коссак
Россия готовит реванш
Москва подготовила решительный удар. Были сосредоточены три армии. Северная армия в районе Великих Лук: 13 тыс. ратников под началом боярина Василия Шереметева и Степана Стрешнева. Ядром армии были солдатские полки и дворянская конница.
В районе Вязьмы стояла главная армия, при которой был сам царь Алексей Михайлович. 41 тыс. воинов под началом князя Якова Черкасского. Государев полк (17 – 20 тыс. человек), в который входили московские дворяне и стрельцы, новые полки гусар, рейтар, драгун и солдат. Большой полк (около 9 тыс.) князей Черкасского, Прозоровского, Мосальского, Передовой полк (около 6 тыс.) князей Одоевского, Хворостинина, Львова, Сторожевой полк (около 6 тыс.) князя Темкина-Ростовского, В. Стрешнева, Ертаульный полк Петра Шереметева и князя Щербатова. Артиллерийским народом, в который входили 40 тяжелых осадных орудий, командовали Фёдор Долматов-Карпов, князь Пётр Щетинин.
Портрет князя Якова Куденетовича Черкасского (умер в 1666 г.), найденный П. П. Бекетовым и помещённый в его коллекцию. Гравюра мастеров Н. Соколова и И. Розанова, А. Г. Афанасьева из «Собрания портретов россиян…», сделанная с оригинального портрета XVII века. Сын князя-валия Кабарды Куденета Камбулатовича Черкасского. До крещения носил имя Урускан-мурза. Польская война, начавшаяся в 1654 году, дала возможность князю проявить себя в ратном деле: его причисляют к самым выдающимся полководцам царствования Алексея Михайловича.
В районе Брянска стояла южная армия князя Алексея Трубецкого – около 18 тыс. человек (поместная конница, солдатские полки и стрельцы). Наступление русской армии должен был поддерживать 20-тысячный казацкий корпус полковника Ивана Золотаренко (Нежинский, Черниговский и Стародубский полки), место развертывания — Новгород-Северский.
На помощь к гетману Хмельницкому направили полк воеводы Андрея Бутурлина (в том числе 3 драгунских полка, всего 4,5 тыс. человек). Для его поддержки и для обеспечения безопасности со стороны Крымского ханства на Белгородской черте был развёрнут Рыльский разрядный полк Василия Шереметева, включавший, помимо прочих частей, 4 солдатских и драгунский полки нового строя (всего до 7 тыс. человек).
Северная и центральная ударные группировки должны были наступать на полоцком и смоленском направлениях. Южная армия во взаимодействии с днепровскими казаками нанести глубокий удар по вражеским тылам, сковывая и отвлекая польские силы от главного (смоленского) направления.
Выезд царя Алексея Михайловича на смотр войск в 1664 году. Картина Н. Е. Сверчкова
Польша пропускает удар
Польских панов подвела их шляхетская «свобода» и традиционная гордыня, спесь. Паны были уверены в своих силах, хотя их уже не раз громили русские казаки и прочие «хлопы» (холопы-рабы). В Варшаве ещё вспоминали, как их предки хозяйничали в Москве. Поэтому в решительное наступление царской армии не верили. Мол, всё ограничится приграничными стычками. К большой войне оказались не готовы.
Польские паны во главе с королем Яном Казимиром готовились к продолжению войны на Русской украйне. Уже в феврале – апреле 1654 г. польское войско предприняло ряд наступлений в Малой России. 20-тысячная польская армия заняла Любар, Чуднов, Котельню, прорвалась к Белой Церкви. Разгневанный союзом Москвы и Чигирина крымский хан грозил примкнуть к польскому королю.
Встревоженный гетман Хмельницкий попросил помощи у князя Трубецкого и царя Алексея Михайловича. Государь согласился, чтобы южная армия «итить к Богдану Хмельницкому и промышлять вместе». Однако Трубецкой был опытным воеводой и не стал нарушать первоначальный план. Он верно оценил, что казаки и сами справятся. Отправил только подкрепление с пушками. Этого хватило. Хмельницкий и Бутурлин остановили и потеснили врага.
Польская верхушка, частично под влиянием магнатов, которые хотели вернуть свои владения в Малороссии, неверно оценивала ситуацию. Основные силы планировали использовать в украйне, литовское направление считалось второстепенным. Это вызвало задержку в направлении коронных (королевских) войск на помощь Литве и их небольшую численность.
Плюс проблемы со снабжением и комплектованием. Шляхта не желала воевать и оставлять дома. Большая часть войск отличалась низкой дисциплиной и боевым духом.
К этим факторам, ослабляющим обороноспособность страны, добавился сепаратизм части элиты Великого княжества Литовского, в первую очередь гетмана Януша Радзивилла, который хотел добиться независимости Литвы под покровительством Швеции. Также отмечался прорусский настрой значительной части крестьянства и городского населения восточной части Великого княжества.
Крупный государственный и военный деятель Великого княжества Литовского из рода Радзивиллов, великий подкоморий литовский (1633), генеральный староста жмудский (1646—1653), польный гетман литовский (1646—1654), воевода виленский (1653—1655), великий гетман литовский (1654—1655) Януш Радзивилл (1612 - 1655). Худ. Даниэль Шульц, около 1652—1654 гг.
Только в мае 1654 г. собрался сейм, который после обычных споров призвал посполитое рушенье (шляхетское ополчение), которое по королевскому указу должно было собраться в июле. Сейм определил командующих. Коронным гетманом стал Станислав Потоцкий, его заместителем (польным гетманом) Лянцкоронский. Великим гетманом литовским оставался Радзивилл, польным гетманом Гонсевский.
В итоге в начале боевых действий литовская армия насчитывала около 8–10 тыс. солдат, не считая гарнизонов крепостей. Дополнительные литовские войска (около 10 тыс.) под началом Винцента Гонсевского и Богуслава Радзивилла были мобилизованы только летом и появились на фронте в сентябре – октябре 1654 г.
Шляхетское ополчение собиралось медленно, на практике выставили всего несколько тысяч. Часть осталась в своих поветах. Магнаты выставили свои дружины-хоругви, ещё несколько тысяч воинов.
Всадник (товарищ) гусарской хоругви Речи Посполитой. Картина Ю. Брандта
Крепости
Основная надежда у польско-литовского командования была на крепости, в первую очередь Смоленск, Полоцк, Витебск, Могилёв, Гомель и др. Они должны были остановить русских и сковать их силы до прибытия основных сил польско-литовской армии. Как в ходе Смоленской войны 1632-1634 гг., когда русская армия завязала у Смоленска.
Однако большая часть крепостей свою функцию не выполнила. Это было связано с тем, что власти были беспечны, к войне не готовились, крепости вовремя не ремонтировали, не обновляли, не модернизировали. К обороне города-крепости не подготовили, у них обычно не было достаточных и боеспособных гарнизонов, запасов.
Как и в случае с укреплениями, содержание гарнизонов также лежало на жителях и местных властях, а они не желали нести такие «неоправданные» расходы. Поэтому к началу войны защитниками крепостей были в основном вооружённые жители и окрестная шляхта, имевшие минимальную боеспособность и мотивацию. Исключениями обычно были лишь частные крепости, которые вовремя ремонтировали, обновляли и где были гарнизоны из наёмников-профессионалов.
Жители приграничных крепостей (русские люди), которые до 1618 года входили в состав Русского государства, были расположены к русским войскам и в ходе войны не оказывали сопротивления. Во многих местах городская верхушка, получив гарантии безопасности для себя и имущества, сдавала города.
Король Ян II Казимир Ваза (правил в 1648—1668 годах)
Первые успехи
Русские не стали ждать, пока ляхи соберутся на войну, они выждали, пока подсохнут дороги. 18 мая 1654 г. царь Алексей Михайлович провёл смотр войск у Девичьего монастыря. При выступлении в поход войскам был отдан строгий приказ царя, чтобы «белорусцев православной христианской веры, которые биться не учнут», в полон не брать и не разорять.
Сотни и полки прошли по Москве, где их благословлял патриарх Никон. Царь лично возглавил поход. Но пока он с отборными полками шёл к границе, три русские армии уже начали наступление.
На правом крыле Шереметев с ходу 1 (11) июня занял Невель и пошёл на Полоцк. Литовское ополчение решило дать бой на подступах, но его просто смели. Важнейший торговый центр в Подвинье имел дерево-земляные укрепления, включавшие Верхний замок (7 башен) и Нижний замок — посад (9 башен). Крепость почти полностью была уничтожена пожаром 1649 г. и была частично восстановлена лишь перед самым началом войны. Артиллерия крепости состояла лишь из 13 орудий и около 100 затинных пищалей. Постоянный гарнизон в крепости отсутствовал. Горожане капитулировали на первый день осады — 17 (27) июня. Почти все горожане присягнули царю.
После этого армия месяц стояла на месте, ожидая подвоза припасов. Отдельные русские отряды взяли острог Глубокое, Дисну и Друю. Литовский отряд Липницкого (2,5 тыс. человек шляхетского ополчения) был разбит и отступил под угрозой полного уничтожения.
На левом крыле войска Трубецкого 7 июня без сопротивления заняли Рославль. Гораздо более укреплённый Мстиславль оказал яростное сопротивление и был взят штурмом после четырёх дней боёв, 12 (22) июля. Из-за быстрого падения крепостей войска литовского гетмана не успели прийти к ним на помощь.
Осада Гомеля
Казачий корпус Золотаренко, выступив из Стародуба, в июне осадил Гомель. Осада затянулась на два месяца, так как у казаков не было осадной артиллерии, а крепость была одна из самых сильных. Город располагался при слиянии рек Гомьи и Сожа. Город был окружён рвом и земляным валом, а центром обороны являлся деревянный замок, стоящий на высоком холме. Стены и башни были обмазаны глиной для препятствования поджогу. Укрепления поддерживались в хорошем состоянии.
В ходе восстания Хмельницкого Гомель не раз оказывался в центре боевых действий: дважды он был захвачен казаками (1648 и 1649 гг.), а в 1651 году выдержал длительную осаду и штурмы. Поэтому здесь был сильный гарнизон – около 2 тыс. человек под началом Станислава Бобровницкого. В гарнизон входили 5 рот польской пехоты, 1 рота немецкой пехоты (всего около 700 солдат), казацкая и татарская хоругви. Также в крепости собралось большое число окрестной шляхты. Перед началом войны в Гомель из Вильно привели пушки.
По словам полковника Золотаренко в письмах к царю:
Гарнизон не стал оборонять сам город, укрывшись в замке. В течение месяца казаки четырежды ходили на приступ, но неудачно. В свою очередь, осаждённые предпринимали вылазки, нанося противнику чувствительные потери. Во время одной из вылазок был убит полковник Черниговского полка Степан Подбайло.
Казаки, отказавшись от атак, перешли к осаде. Затащив полевые орудия на высокую Спасскую церковь, стоящую на посаде, они стали обстреливать замок калёными ядрами, вызывая пожары. В начале августа казакам удалось разрушить подземный ход, который вёл из замка к источнику воды. Это заставило гарнизон согласиться на почётную капитуляцию. Условия капитуляции не были выполнены казаками, и большинство сдавшихся было взято в плен и уведено в Малороссию.
В ходе осады Золотаренко не связывал свой корпус, его отряды атаковали окрестные города и сёла, последовательно захватив города Речицу, Жлобин, Стрешин и Рогачёв. Взятие Гомеля закрепило за казаками юго-восточные районы Великого княжества Литовского.
Начало осады Смоленска
В центре передовые отряды уже 1–3 (10–13 июня) 1654 г. без боя заняли Белую и Дорогобуж, открыв дорогу на Смоленск. Благодаря хорошей подготовке и организации марша движение армии было очень быстрым. 26 июня (6 июля) части Передового полка уже стояли у стен Смоленской крепости. 28 июня (8 июля) под город прибыл царь.
В своё время это была одна из самых мощных крепостей Восточной Европы. Смоленская крепость была построена русскими мастерами в начале XVII века и была захвачена поляками в 1611 году. Основу укреплений составляла высокая стена протяженностью 6500 м с 36 башнями (в том числе 8 воротных). Серьёзно разрушенные в ходе осад 1609—1611 и 1632—1634 гг. участки стены были усилены постройкой двух бастионных фортов: «крепость Сигизмунда» и «крепость Владислава» («Шеинов вал»).
Несмотря на свою мощь, крепость находилась в плохом состоянии, так как на её поддержание и ремонт почти не выделялось средств. Артиллерия состояла из 55 орудий разного калибра. К осаде не подготовили запасов оружия и боеприпасов.
Гарнизон крепости насчитывал примерно 3,5–4 тыс. человек во главе с Филиппом Казимиром Обуховичем, не считая местных жителей. Но смоляне не желали сражаться с русскими. Наиболее боеспособными были два немецких полка Корфа и Тизенгаузена (до 1100 человек), которые занимали наиболее опасные места («крепость Сигизмунда» и «крепость Владислава»). Польско-литовские командиры надеялись на скорую помощь войск литовского гетмана, который стоял в районе Орши.
Русские войска расположились несколькими лагерями вокруг города, в целом повторяя расположение армии Михаила Шеина в предыдущую осаду. Первое время гарнизон Смоленска сделал несколько крупных вылазок. Русская артиллерия активно обстреливала город. Но наряд подтягивали к крепости до начала осени. Русские ратники приступили к рытью подкопов.
Значительная часть армии под началом князя Черкасского (Большой полк и другие соединения и части) была выделена на нейтрализацию литовской армии Радзивилла. В это время остальные войска вели осаду и готовились к штурму.
Конный жилец в 1678 году. Жильцы — один из разрядов служилого чина в Русском царстве, были пешие и конные (крылатые всадники). Источник: Историческое описание одежды и вооружения российских войск, под ред. А. В. Висковатова, СПб., 1841-1862.
Продолжение следует…
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