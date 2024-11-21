«Зелёные куртки» Его Величества



Война в лесу - не для линейной пехоты!



Британская лёгкая пехота в бою



«Разумные стрелки» Мура.



Сэр Кут Мэннингем — «папа» Королевских стрелков.



Солдат, сержант и офицер корпуса Королевских стрелков (95 полк)



Винтовка Бейкера 1800 год



Том Планкет делает сой легендарный выстрел



"Чёрный Боб" Кроуфорд мог прописать 300 плетей за пререкания, но - Отец-командир!



...умение стрелять редко, но всегда результативно...

«Бдительность, активность и сообразительность являются особенно необходимыми... Должны знать, как воспользоваться преимуществами или недостатками ландшафта на любом участке поля боя, что поможет им беспокоить и тревожить врага, не создавая для себя опасности... В одних ситуациях они должны скрываться от вражеских глаз простым наклоном, в других должны становиться на колени или даже ложиться на землю... Правильно заряжать и точно стрелять из любого положения... Основным результатом их обучения должно быть умение стрелять редко, но всегда результативно...»



Работа в стрелковой цепи



95-й стрелковый полк под Ватерлоо

«Мы делали первый и последний выстрелы почти в каждом сражении, осаде и перестрелке, в которых армия принимала участие»,



Королевские стрелки, наши дни...