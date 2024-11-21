«Зелёные куртки» Его Величества
Война в лесу - не для линейной пехоты!
Во всех европейских армиях лёгкая пехота, умевшая сражаться в рассыпном строю, появилась примерно одновременно: в середине XVIII века. В германских княжествах и России это были егеря, во Франции — тиральеры с вольтижерами. В Англии лёгкая пехота появилась в 1756 году в американских колониях: для войны с французами в дремучих лесах нужны были бойцы, владеющие стрелковым оружием лучше линейной пехоты и способные действовать в рассыпном строю.
В принципе, такие солдаты в армии Его Величества были: в каждом пехотном полку помимо линейной пехоты присутствовала фланговая лёгкая рота. Но это была, по большей части, теория. На практике лёгкие роты если и отличались от линейных, то меньшим количеством личного состава, а не подготовкой. Понять английских командиров можно: в солдаты брали откровенный сброд, так что командовать ими можно было, только держа всех плотной группой: распустишь в цепь — потом не соберёшь... Да и оружие у лёгких рот было стандартное — пехотный мушкет «Браун Бесс».
Британская лёгкая пехота в бою
Предложение создать бригаду, состоящую только из лёгкой пехоты, внёс сэр Джон Мур, ветеран Американских войн. Он помнил об успешных действиях американских колонистов в рассыпном строю и высоко ценил их точный огонь из «кентуккийских винтовок». Кроме того, сэру Джону было известно об опыте по созданию двух экспериментальных батальонов 60-го полка, которые также неплохо показали себя на поле боя. Мура поддержал герцог Йоркский, и согласие на создание лёгкой бригады было получено. Предназначением бригады было ведение разведки и оказание помощи линейной пехоте ведением прицельного огня.
«Разумные стрелки» Мура.
Сформировали новое соединение на базе 43-го Монмутширского и 52-го Оксфордширского линейных полков — полков со славной историей, включавшей участие в осаде Квебека, борьбу с французами на островах Вест-Индии, сражения с американскими колонистами во время Войны за независимость американских колоний. Солдат бригады стали учить по новой методике — как «разумных стрелков», умеющих действовать самостоятельно, в том числе в одиночку. Но англичане не были бы англичанами, не создав «Creme de la Creme»: в новом элитном соединении — свою элиту. Ей стали те самые королевские стрелки...
Сэр Кут Мэннингем — «папа» Королевских стрелков.
Экспериментальный стрелковый корпус стал своего рода «спецназом» Наполеоновских войн, в основном — в Испании. Понеся в ходе войны с собственными колонистами тяжёлые потери от их винтовочного огня, у английских генералов появилась идея создать подразделение, полностью вооружённое нарезным оружием и укомплектованное отборными стрелками. Точнее, сначала в состав экспериментальных батальонов 60-го полка вступили американские колонисты, сохранившие верность Короне. Вступили со своими винтовками и в своей зелёной форме. Остальных набрали и вооружили по их образу и подобию. «Отцом» Экспериментального корпуса стрелков стал полковник сэр Кут Мэннингем. Он командовал батальоном лёгкой пехоты, воевавшим на Карибах, где получил большой опыт ведения боя в рассыпном строю. Поэтому в 1800 году полковник вместе с подполковником Уильямом Стюартом предложили аккумулировать этот опыт в новом подразделении.
Солдат, сержант и офицер корпуса Королевских стрелков (95 полк)
Главное, что бросалось в глаза, — форма солдат Экспериментального корпуса. В отличие от одетых в красное сукно пехотинцев, они носили тёмно-зелёную форму, отчего и появились прозвища: «зелёные куртки» или, как их окрестили французы, «кузнечики». Было ещё одно прозвище — «трубочисты», но о его появлении будет рассказано отдельно.
Офицеры Корпуса носили доломаны и ментики зелёного цвета, расшитые чёрными шёлковыми шнурами, и серые панталоны. Манжеты, воротники и погоны у личного состава были чёрные с белой выпушкой — у 95-го полка, и красные — у 5-го батальона 60-го полка. Вместо традиционных пехотных бриджей стрелки носили длинные обтягивающие панталоны зелёного же цвета. В качестве головных уборов изначально имели кожаные каски с гребнем-гусеницей, но уже в 1802 году их заменили на массивные чёрные кивера, которые получили прозвище «печные трубы» (у стрелков козырёк кивера мог отгибаться вверх при стрельбе), султаны на киверах были зелёного цвета. В 1807 году неудобные кожаные кивера были заменены на лёгкие фетровые, в форме сужающегося кверху цилиндра, но часто вместо кивера стрелки носили лёгкие чёрные бескозырки с помпоном. На пуговицах, бескозырках и киверах была традиционная для лёгкой пехоты эмблема — охотничий горн.
Винтовка Бейкера 1800 год
Впрочем, куда более важной особенностью королевских стрелков было их вооружение. Все бойцы в Корпусе были вооружены «пехотной винтовкой образца 1800 года», также известной как «винтовка Бейкера». Винтовка имела калибр 15,6 мм, ствол длиной 32 дюйма с 8 прямоугольными нарезами и кремневый замок. Опытный пользователь мог сделать из неё два выстрела в минуту, что было немного меньше, чем из пехотного мушкета, но зато стреляла винтовка гораздо дальше и точнее!
Том Планкет делает сой легендарный выстрел
Если предельная дальность стрельбы из гладкоствольного ружья составляла около 80 метров, то из винтовки Бейкера хороший стрелок попадал в цель на 200-300 метров. А легендарный Томас Планкет влепил пулю в лоб французскому генералу Огюсту Кольберу с расстояния 600 шагов! Правда, для этого ему пришлось лечь на спину, а ремень винтовки оттянуть ногой, чтобы как можно сильнее зафиксировать оружие... Поскольку винтовка была на 30 см короче мушкета, в качестве штыка использовался тесак длиной в 21 дюйм, который, при случае, мог использоваться и в качестве сабли. Офицерам Корпуса полагалась пехотная шпага, но они чаще всего носили более удобную в рукопашной схватке саблю.
Именно с Планкетом связано третье прозвище полка — «трубочисты». Однажды, агитируя в трактире за вступление в ряды Корпуса, он стал на бочку с пивом, но дно перевернулось, и он провалился в «пенное» с головой, после чего вылез и забрался в недавно потухший камин, чтобы согреться. Вышел оттуда стрелок со словами: «А я готов к смотру хоть сейчас», намекая на тёмно-зелёный (и темнеющий со временем до почти чёрного) цвет мундира, на котором, в отличие от красных курток пехоты, сажа была практически не видна.
"Чёрный Боб" Кроуфорд мог прописать 300 плетей за пререкания, но - Отец-командир!
Надо сказать, что Корпус отличался от обычных полков ещё и значительно более демократичной атмосферой: здесь солдаты могли садиться за один стол с офицерами, а телесные наказания, процветающие в британской армии, практически не использовались. Хоть один из командиров полка, Роберт Кроуфорд, «Чёрный Боб», и прибегал к плети достаточно часто, но он был исключением из правил и... отцом-командиром, которого любили, несмотря на жестокость. Во многом это было результатом «кадровой политики» в Корпусе. Личный состав сюда в январе 1800 года набрали, затребовав из 4 полков линейной пехоты по 2 сержанта, 2 капрала и 30 лучших стрелков. Многие командиры решили схитрить и вместо лучших отправили худших солдат. Таковым их контингент вернули и приказали выделить тех, кого положено.
...умение стрелять редко, но всегда результативно...
В дальнейшем полк комплектовали на конкурсной основе, причём, умение метко стрелять было главным критерием отбора.
Работа в стрелковой цепи
Тактика королевских стрелков предусматривала работу в цепи, а также парами и четвёрками. При работе в парах один из стрелков целился и стрелял, в то время пока второй перезаряжал винтовку, поддерживая таким способом постоянный прицельный огонь. Работали пары обычно из-за укрытий, в первую очередь поражая офицеров и сержантов. Четвёрками королевские стрелки работали против французских застрельщиков-тиральеров. Обычно в этом случае три четверти батальона разбивались на группы по 4 человека. Расстояние между группами держали 50–100 шагов, образовывая стрелковую цепь. Огонь вели по очереди, начиная с правофлангового стрелка. Стреляющий выбегал из цепи на 3 шага и занимал любое удобное для стрельбы положение: лёжа или стоя на одном колене. Выстрелив, возвращался в строй, а три шага вперёд делал его сосед слева. Если кого-то из цепи убивали, его место занимал стрелок из той четверти батальона, которая оставалась в резерве.
Днём основания Корпуса считается 25 августа 1800 года, когда офицеры получили свои патенты. А своё боевое крещение королевские стрелки получили под стенами Ферроля, где был высажен английский десант, включая стрелковый корпус подполковника Уильяма Стюарта. Англичане были атакованы испанцами, но отразили атаку метким огнём, хотя и понесли потери, в том числе ранен был и сам Стюарт. В общем, Ферроль англичанам взять не удалось, но боевые качества королевских стрелков были оценены по достоинству.
95-й стрелковый полк под Ватерлоо
В дальнейшем, в ходе всей Пиренейской кампании, стрелковый корпус был на первой линии в сражениях при Ролисе и Вимейро, прикрывали отступление английской армии из Ла-Коруньи, завоевав вполне заслуженный девиз: «Ура первому, кто появляется на поле боя, и последнему, кто покидает его, — сражающемуся девяносто пятому!».
Дело в том, что 25 декабря 1802 года на базе Корпуса был создан 95-й стрелковый полк. Впоследствии в стрелковый был переформирован и 60-й полк (один из батальонов которого был стрелковым ещё до появления Корпуса). Батальоны стрелков входили в состав бригады Кроуфорда, впоследствии ставшей Лёгкой дивизией. Стрелки участвовали в захвате Копенгагена, воевали в Египте и Индии, сражались под Ватерлоо.
Королевские стрелки, наши дни...
За свою долгую историю королевские стрелки неоднократно переформировывались: создавались и расформировывались батальоны, полки меняли номера и названия. Но в составе английской армии они были всегда! Последняя реорганизация произошла в 2007 году, когда Королевский полк «Зелёные куртки» был объединён с Лёгким пехотным Девонширским и Дорсетским, Королевским Глостерширским, Беркширским и Уилширским полками и получил название «Стрелковый». Стрелковый полк принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Ираке. В составе полка, как и прежде, нет барабанщиков, но есть оркестр горнистов, ведь горн с XVIII века — символ лёгкой пехоты...
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