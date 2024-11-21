Три вопроса к ATACMS

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Три вопроса к ATACMS

На самом деле, к массиву информации, который был выброшен в информпространство за последнее время, есть много дополнительных вопросов. Ознакомившись с многими мнениями, послушав Путина, можно сделать вывод о том, что не всё так однозначно. И вот на суд несколько вопросов по существу, вызванных именно попыткой понять происходящее.

Сразу оговорюсь, что попыток понять логику Зеленского не делал, потому он в стороне. Вообще понять логику наркомана, так стремящегося отправить на тот свет максимально большое количество украинцев, – знаете, это вот старые немцы могли бы немного пролить свет на происходящее, у них был один исторический персонаж, любивший запустить по вене веселенького и повоевать до последнего немца.



Но мы не о наркоманах у власти, мы о ракетах. Хотя неадекватный Зеленский здесь тоже очень даже и при делах, но обо всем по порядку.

Вопрос первый: а надо ли вообще это разрешение?



Вообще странно смотрелось это шоу, как на протяжении года с лишним украинцы вымаливали разрешение долбануть куда-то туда мощным американским оружием. Беспилотники – не то, хотя, как видим из сводок, до Ижевска могут долететь. С-200 запускали одно время (видимо, пока были), одна из таких ракет до аэродрома в Бутурлиновке не долетела километра два. Конечно, когда есть ATACMS и всё иже с ним, ручонки чешутся.

В чем вообще заключается эффективность работы ATACMS? Возьмем для примера его просто потому, что алгоритмы работы этого тактического комплекса известны.


Главные козыри ATACMS – точность и оперативность. Ракета летит очень точно, это мы уже оценили. Пусковая выходит на позицию, очень быстро осуществляет пуск, сворачивается и уходит. Если в районе ее выхода не висят «глазки» – противодействовать практически невозможно.

Но у нас совершенно так же работает «Искандер». Один к одному.

Итак, ПУ ATACMS выходит на позицию. Пока расчет работает с установкой пусковой, командир занимается очень важным процессом: производит определение координат ПУ с очень высокой точностью, до сотых долей градуса. То есть вычисляет «точку А», откуда полетит ракета.

Далее программа зашивает данные в файлик, и он по спутниковой связи улетает куда-то туда. А куда? А туда, где файл будет помещен в специальную программу, которая поставит еще «Точку Б» и свяжет эти точки маршрутом ракеты. И отправляется через тот же спутниковый канал на ПУ другой файл, который и будет являться полетным заданием для ракеты.

То есть, жирно подчеркиваю: цель, по которой полетит ракета, выбирают не на ПУ и даже не в штабе подразделения ракетно-артиллерийских войск ВСУ. Цель выбирают там, где делают полетное задание. Именно потому ATACMS летят точно и куда надо, а не куда хотелось бы Зеленскому.

Так что ясно и понятно, кто заправляет концертом. Не военнослужащие ВСУ. Командир пускового комплекса занимается только исключительно определением места положения ПУ и введением готового полетного задания в компьютер ракеты. Ну да, и на красную кнопку жмёт.

По сути, украинцы здесь не более чем обслуживающий персонал. Реальными пусками занимаются совсем другие люди в других местах. И занимаются реально хорошо, поскольку для того, чтобы через несколько минут полетное задание было сброшено на терминал Link 16 в пусковой HIMARS, должен в поте лица потрудиться не один десяток человек.

Да, отвлекусь на секунду, для крылатых ракет воздушного базирования типа «Шторм Шэдоу» всё обстоит точно так же, разница только в том, что носитель не стоит на месте, потому всё немного сложнее. Но и там точка финиша забивается намертво, а ракета может корректировать свой курс по инерциальной системе отсчета, сигналам спутников и радиолокационной карте местности маршрута. Плюс компьютер ракеты имеет радиолокационный или оптический «портрет» цели, что позволяет не промахнуться и компенсировать неточный выход в точку пуска ракеты или разброс по времени в случае раннего или более позднего выхода в точку.

Ну а в случае с украинскими Су-24, которые «не умеют» в «Шторм Шэдоу», ясно и понятно, что самолет — просто средство доставки, данные забиваются на земле, а дальше компьютер ракеты сам справляется с полетным заданием.

Именно поэтому «Штормы» были хороши исключительно для применения по стационарным объектам типа «завод».

И тут стоит еще раз жирно так подчеркнуть: украинские военнослужащие не имеют доступа к системам управления ракетами. Все целеуказание осуществляют военнослужащие НАТО.

Почему? Знаете, а вот старый советский анекдот про синие руки слетавшего в космос помните?

Да, у тех же ATACMS есть система защиты, не позволяющая запустить ракету по территории страны НАТО. Ну да, а у «Пэтриота» есть система опознавания «свой-чужой», а у самолета типа F-16 есть ответчик… И что, это сильно так помешало завалить украинским зенитчикам свой же F-16?

Я вам добавлю еще один интересный момент, который, казалось бы, не имеет никакого отношения к данной теме, но…

В Киеве переподписали очень интересный документ:


Это так называемый закон о выводе из эксплуатации Чернобыльской АЭС и замене объекта «Укрытие» на современную и экологичную систему обеспечения безопасности.

Да, это первые поправки к закону, свежие тоже пришлют, но документы не так важны, как важны евро, которые пришли в Киев для окончательного и бесповоротного уничтожения 1 и 2 энергоблоков.

И зачем Европе грохать миллионы евро для того, чтобы уничтожить энергоблоки, которые могли бы работать? Третий был остановлен в 2000 году ну совершенно без видимых причин. И тут надо смотреть на причины невидимые, а именно на то, что энергоблоки типа РБМК очень неплохо подходит для того, чтобы получать в нем «оружейный» плутоний. «Оружейным» его называют, чтобы отличить от «реакторного». Вообще плутоний-239 образуется в любом ядерном реакторе, работающем на природном или низкообогащённом уране, содержащем в основном изотоп уран-238, при захвате им избыточных нейтронов. Но реакторы типа ВВЭР работают на более обогащённом топливе, и там образуется большое количество изотопов плутония-240 и 242, которые не отличаются большим периодом полураспада. А вот РБМК больше подходит для наработки оружейного плутония, пусть его и придется потом дообогащать.

Вывод тут один: европейцы, увы, не доверяют своим братьям-украинцам. Обезьяна с ядерным фугасом – это не очень приятно. Особенно с криками про «грязную» бомбу и постоянные претензии от Зеленского к «союзникам».

Сегодня враг Россия, а завтра, знаете ли, может стать кто угодно. Не давшая, например, снарядов страна Европы.

Прекрасно понимаю и европейцев, и американцев. Поэтому и понимаю, почему они не подпускают украинских военных к управлению ракетами. Запросто может полететь не туда, куда надо. Поэтому украинские расчеты пусковых установок и летчики самолетов-носителей американских ракет – просто водители и обслуживающий персонал. Их задача – пригнать машину на позицию, снять собственные координаты, передать их на пункт управления, а когда придет готовое полетное задание, нажать клавишу «Пуск». Реальное управление выбором цели, подготовкой полетного задания остается за натовскими – чаще всего американскими – военнослужащими.

Если это не участие НАТО в конфликте на стороне одного из участников — я вообще тогда не знаю, что называть участием в конфликте.

Так что ответ на первый вопрос — он, скорее, риторический. Естественно, разрешение необходимо, но исключительно ради политических пузырей Зеленского. Куда отправлять ракеты (и, подозреваю, когда) решает не он.

Вопрос второй: можно ли обойтись без НАТО?



Теоретически — да. Но тут надо вообще понимать, как происходит подбор данных для полетных заданий. Технически всё это начинается со спутниковой разведки.

Вообще практически тут тему можно и заканчивать: орбитальная группировка военных спутников США насчитывает более 400 аппаратов, в том числе несколько десятков разведывательных. У Евросоюза еще около 150 своих. У Украины – ни одного. Понятно, что ВСУ полностью зависят от поступающей от НАТО информации.

Но тут еще вот какая сложность: мало отснять какую-то часть земной поверхности со спутника, надо эти снимки обработать, чтобы превратить их в данные, которые будут понятны управляющим компьютерам ракет. То есть, перевод снимка в карту, по которой полетит ракета.

Этим «благородным» делом занимается весьма небольшое количество специальных центров, и ни одного, как вы понимаете, нет на территории Украины. Наверное, надо знать врага в лицо, а потому вот список центров обработки спутниковой информации для поддержки военных операций:

США - National Geospatial-Intelligence Agency (NGA);
Франция - Centre d'Expertise de la Défense (CED);
Великобритания - Defence Intelligence Organisation;
Бельгия - NATO Communications and Information Agency (NCIA) и Allied Command Operations (ACO);
Италия - Allied Joint Force Command.


Вот эти центры, связанные воедино линиями сверхсекретной и шифрованной связи, обрабатывают и анализируют данные для поддержки военных операций. Естественно, все они задействованы для помощи ВСУ.

В этих центрах обрабатывается в реальном времени не только спутниковая, там рады любой разведывательной информации. Обработанная информация становится основой для получения точных координат цели, а координаты уже используются для отправки по ним какого-либо вида оружия.

И здесь вопрос: а разве не могут украинские умельцы использовать для получения координат цели такие вещи, как открытые данные «Яндекс-карт» или «Гугл-карт» минимально или использовать полетные данные гражданской авиации?

Вообще можно. И, скорее всего, именно эти координаты используют структуры ВСУ, отправляющие толпы дронов ежедневно на российскую территорию. И координаты аэродрома, военного завода или объекта энергетики получить и использовать таким образом можно. Но вот есть тут небольшая закавыка: два типа данных в этих сервисах не найти.

Первый: оперативные данные о группировках войск и их перемещении, наличии самолетов на аэродромах, кораблях в базах, объектах ПВО. Такие данные быстро меняются, их требуется оперативно обрабатывать, но ни «Яндекс», ни «Гугл» их не предоставляют.

Второй: данные о высотном профиле местности высокой точности. Вообще это больше нужно дронам и крылатым ракетам, потому что это фактически радиолокационный портрет местности, без наличия которого та же крылатая ракета или беспилотник, идущий по заложенному в него маршруту, запросто могут влететь в какое-либо препятствие.

Например, в моем городе этими препятствиями уже неоднократно становились высотные новостройки, о которых беспилотники «не знали», в результате чего влетали в жилые дома на верхние этажи.

Говорят, что такие данные есть в полетных маршрутах гражданских лайнеров, и умники ВСУ могли бы их взять оттуда, но гражданские самолеты летают по специально отведенным коридорам, и перекрыть их войскам ПВО и РЭБ в принципе легче легкого, потому что мы эти коридоры прекрасно знаем.

Далее алгоритм прост: данные о целях, которые можно поразить, из центров обработки данных передаются в украинские военные штабы, где, видимо, принимают решения о том, какие из предоставленных целей достойны атак. Дальше остаются мелочи вроде отдания приказа о выдвижении какой-то конкретной ПУ HIMARS для выполнения задания.


Да, без помощи НАТО ВСУ ну никак не сможет атаковать цели далеко от линии фронта. Это понятно и из того, откуда ВСУ получают данные для нанесения ракетных и прочих ударов, так и из того, кто и где создает полетные задания для ракет.

В целом, разрешение бить вглубь России всеми ракетами НАТО не вызывает ярких чувств, несмотря на то, что живу как раз в той самой «глубине», которая вполне достижима. И по лесопосадкам тут столько всякого валяется, благо, приемам металлолома категорически запрещено принимать беспилотники. Прецедентов, кстати, в исполнении молодежи было довольно много.

Вопрос третий и последний: чем бить будут?


Тут вообще в СМИ какой-то бардак и неразбериха полнейшая наблюдаются. Позволю себе цитату из одного весьма известного СМИ:

«Прежде всего речь идет об американских баллистических ракетах ATACMS (дальность 300 км), американских же крылатых ракетах JASSM (370 км), британских крылатых ракетах Storm Shadow и французского их варианта SCALP-EG (обе до 560 км). Хотя и британское, и французское руководство на данный момент отрицает такую возможность, ее все равно стоит учитывать».

Вот тут как бы больше на панику похоже, если честно.

Американцы передали Киеву MGM-140A ATACMS Block 1. Дальность 165 км, и этим ракетам спутниковое сопровождение не требуется: они, будучи моделью образца 1991 года, летают по ИНС, инерциальной навигационной системе. Других ракет пока Киев не получал, по крайней мере, данные об этом отсутствуют.

И более чем сомнительно, что США расщедрятся на чуть более современные MGM-140B ATACMS Block 1A и MGM-168A ATACMS Block 1A(QRU) с дальностью полета до 300 км. Как бы самим тоже нужно что-то для себя, это Block 1 наштамповали просто в ужасающих количествах, больше тысячи штук. Последующие модификации выпускались более скромными партиями.


AGM-158 JASSM Украине не то что не поставляли — даже не планировали. Это ракета класса «воздух — поверхность» требует для себя носителя, умеющего с ней взаимодействовать. И у ВСУ таких самолетов нет, увы: то, что Дания передала Украине, — это модификации F-16AM/BM выпуска до 1991 года. И как носители JASSM это старье пригодно примерно так, как украинские Су-24.


Storm Shadow / SCALP-EG – да, у этих дальность больше. Но по тому, как применялись эти ракеты, все-таки больше похоже на экспортные варианты, у которых дальность полета ниже и находится на уровне 370-390 км. Но там и носителей как бы подвыбили…

Ну и кого хотели напугать «ударами вглубь России»? Если посмотреть спокойно, то под прицелом все те же: Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская области. Да, прилет вместо обычных дронов ракет такого класса будет очень неприятным явлением и, возможно, даже вызовет негатив. Но — по первому времени.

И потом, нам здесь два года прилетает всякое систематически и регулярно. Потому народ откровенно привык к явлениям с украинской стороны, простите, Воронеж — это не Ижевск, где единичный прилет какого-то шального дрона вызвал такую реакцию.

И уж тем более не стоит сравнивать уровень практических умений местных ПВО. Это действительно Уровень, потому что смотрите по сводкам – реально валят все, что летает. Да, были отдельные инциденты в области, при атаке спиртзавода у них получилось и были случаи (два) атак складов.

ATACMS — сложная цель, но перехваты уже были, значит — будут еще. Что касается крылатых ракет британского и французского производства — извините, они дозвуковые, так что то, что они долетели до целей в Крыму, говорит исключительно о том, что кто-то их пропустил. Дозвуковая крылатая ракета давно не может считаться сложной целью для российских ЗРК, здесь вопрос в уровне подготовки расчетов и их внимательности.

В целом разрешение «бить вглубь» России — это, скорее, популизм и попытка выторговать себе что-то в политическом плане на неотвратимо грядущих переговорах по финалу режима Зеленского, не более того.

Да, понятно, что за безумие наркомана жизнями и здоровьем могут заплатить еще большое количество мирных людей по обе стороны, но тут ничего не поделаешь. Если кто-то решил, что мыло на веревке ему не обязательно, что делать.

Но чем-то еще таким напугать (особенно после «грязных бомб» украинских нациков) уже сложно.
18 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Добрый Звание
    Добрый
    -1
    Сегодня, 05:57
    Эх, научиться бы нам разворачивать в полете все эти Storm Shadow / SCALP-EG и ATACMSы на 180 градусов...
    1. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      +2
      Сегодня, 06:32
      ОК Роман…. Убедили, это все на то НАТО, или Америка, или Папа Карло..

      А почему Украина не боится что ее НАТО, или кто там еще, не подставит, и не вдарит скажем по гражданским объектам (упаси и сохрани), и не даст этим Другу Трампу прижать Зелинского к миру??

      Все эти сны в воспаленном мозгу Романа не сходятся. И есть разведка агентурная у Украины к сожалению. Так что описанная модель - не основана на формуле «Доверяй, но и проверяй», а для лохов на которых военное руководство Украины не похоже.
      1. Сергей Жихарев Звание
        Сергей Жихарев
        0
        Сегодня, 09:00
        почему Украина не боится что ее НАТО, или кто там еще, не подставит, и не вдарит скажем по гражданским объектам (упаси и сохрани), и не даст этим Другу Трампу прижать Зелинского к миру?
        ?
        Это не ракета попала, это кондиционер взорвался
        Это не украинская ракета, это русские сами себя обстреливают
        Это русские повредили ракету (рэб или пво) и она вместомвоенной цели, попала по гражданской
        Это украинская ракета, но так вышло совершенно случайно, какой-то сбой, целились по военному обьекту.
        С 14 года идут такие обьяснения, поводов заметить что украина подставляется было для европы и сша предостаточно (и голоса раздовались, что украина малость не гуманными методами действует). Но, предпочитают не замечать. А раз так, то почему должны заметить сейчас?
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 06:04
    Но чем-то еще таким напугать (особенно после «грязных бомб» украинских нациков) уже сложно.
    . Особо нервных, возбудимых, пугливых, можно напугать показав пальцем известный жест.... но таких не так много, скорее МАЛО.
    Человек привыкает, если не ко всему, то ко многому.
    Кстати, тактика/попытки напугать противника, его граждан, стара как мир и может сработать/может не сработать, по разному, в общем.
  3. Владимир-ТТТ Звание
    Владимир-ТТТ
    +6
    Сегодня, 06:05
    В целом разрешение «бить вглубь» России — это, скорее, популизм и попытка выторговать себе что-то в политическом плане на неотвратимо грядущих переговорах по финалу режима Зеленского, не более того.

    Это просто очередная ухмылка в адрес российской власти и верхнего командования ВС РФ - мол, что хотим, то и делаем, а фломастеры - это совсем не ракеты.
    Статья от Романа, конечно. подробная - но насквозь заказная - что бы очередной раз высказать оправдание нашим верхним кругам.
  4. avia12005 Звание
    avia12005
    +5
    Сегодня, 06:18
    А может, так и надо?

    Россия в начале осени стала ключевым экспортером газа в страны Евросоюза. Это следует из данных Евростата.

    Россия вернула себе статус главного поставщика углеводородов в ЕС впервые с весны 2022 года.

    Европейские компании в сентябре приобрели у российской стороны газа на €1,4 млрд, что на треть больше показателей месяцем и годом ранее. Около 60% поставок составил трубопроводный газ, 40% пришлись на СПГ.

    Евросоюз в сентябре также импортировал российский СПГ на максимальную с апреля этого года сумму в размере €547,8 млн. Главными импортерами стали Франция (€215,7 млн), Бельгия (€130,5 млн) и Нидерланды (€93,5 млн).

    По сообщению Le Figaro (https://www.lefigaro.fr/international/joe-biden-aurait-donne-son-accord-a-l-ukraine-pour-frapper-la-russie-en-profondeur-avec-des-armes-americaines-20241117) Франция разрешила Киеву бить ракетами Skalp по территории РФ, и уже вчера вроде бы именно ими был нанесен удар по Курской области. А Нидерланды официально заявили о поставке 6 истребителей F-16 для ВСУ из всей обещанной партии в 24 самолёта.

    Они по нам ракетами, а мы по ним газом. Такой вот несимметричный ответ. И главное, никто не объясняет, где тут цель и где логика.
  5. Дес Звание
    Дес
    -1
    Сегодня, 06:57
    По началу чтения думал - Ставер). Ан нет))). Нормальная статья от автора.
    Всё вполне чётко объяснено.
    Немного напрягает, что
    Да, понятно, что за безумие наркомана жизнями и здоровьем могут заплатить еще большое количество мирных людей по обе стороны, но тут ничего не поделаешь. Если кто-то решил, что мыло на веревке ему не обязательно, что делать.
  6. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +3
    Сегодня, 07:03
    Мдя... Рассуждения... К прилётам уже привыкли - это норма... Да и упомянутые области " старые и не нужные "... А то что с наркоманами и дегенератами третий год покончить не можем, ну, это мы так, погулять вышли.
  7. Алексей 1970 Звание
    Алексей 1970
    +2
    Сегодня, 07:46
    Ну и где все угрозы, что если по нам, то мы прям как ядрён батоном по всем....
    Зачем было это пустословие и выпендреж с новой доктриной по ЯО? Погрозили и не сделали. Вот теперь уж весь мир убедился что слова и дела в России это две разные вещи. Потенциальный агрессор уверен, что даже в случае ядерного удара по РФ, вероятность ответного удара сводится к нулю. Скорее всего вна украине, а потом и на ЛБС официально появятся натовские подразделения, так как уверены что кроме как бла бла бла с нашей стороны ничего не будет.
  8. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 07:47
    послушав Путина, можно сделать вывод

    Лучше выводов никаких не делать.
  9. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 07:52
    Второй: данные о высотном профиле местности высокой точности.

    Когда еще были нормальные отношения с Германией, она совершенно открыто составила 3-D карту европейской части России
  10. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 08:00
    разрешение бить вглубь России всеми ракетами НАТО не вызывает ярких чувств

    Это не разрешение Украине бить ракетами НАТО, а решение. Это Запад так решил. Предоставил ракеты. Выбрал цель. Дал координаты. Марионеткам только кнопочку надо было нажать. При этом они даже не знали куда полетит ракета.

    Зеркальный, симметричный и адекватный ответ на агрессию может быть только по территории стран, вводящих координаты в ракету.
    Могут возразить. Дескать, это же война! А о чем вы думали, когда сами устроили это?
  11. dimon642 Звание
    dimon642
    +4
    Сегодня, 08:20
    Ну как всегда , ни чего страшного нет ,все пучком . А то ,что дрон несет 20- 50кг боеприпаса , а хамерс до 150 кг , да еще в касетном варианте это не учитывается . Ну погибнет пару человек , ну снесет пару домов, уже привыкли
  12. certero Звание
    certero
    +5
    Сегодня, 08:32
    Уже сама постановка вопроса что кто-то разрешает бить вглубь по России или не бить - это серьёзное поражение.
    Но в данном случае вопрос принципиальный, наша власть трубила что такое решение будет означать серьёзные последствия для стран НАТО. Удар есть, последствий нет.
    Это и есть самое страшное, потому что третья мировая после этого становится неизбежной. От третьей мировой удерживает только страх перед атомным оружием, А после этого какая разница ракетами бьют или вторгаются в калининградскую область? Да и заметно, что господин Лукашенко как то перестал верить В защиту судя по его заявлениям
  13. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 08:53
    Автор ,имхо, натягивает сову на глобус.
    Ну и заодно удлиняет текст разными вставками

    Имхо, если ктото кудато поставляет газ, оружие , самолеты - то у этого новый хозяин.
    Хотя подразумевается, что и самолеты, и газовое оборудование ,и оружие будут еще обслуживаться изготовителем.

    Близкий пример - поставки оружия России в Алжир и Сирию. По кому там алжирцы будут бить - их дело. Но самолеты-вертолеты наверняка будут обслуживаться с нашим участием.
  14. dragon772 Звание
    dragon772
    +2
    Сегодня, 08:56
    Уже 1000 дней СВО пошли,а даже из Курской области не может выбить врага.
    Мосты через Днепр целые и ж-д,пути (по которым идет снабжение ВСУ и ЕС) тоже целые.
    Генерирующие подстанции 750кВ тоже целые.
    И уже в воздухе витает реальное применение ТЯО.
    Все красные линии уже давно пройдены.
    Получается,что одни угрозы с нашей стороны,а со стороны ВСУ- ATACMS,Storm Shadows,SCALP-EP,Himars с человеческими жертвами и разрушениями инфраструктуры.

    Сколько еще будут идти боевые действия в "белых" перчатках?
  15. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -3
    Сегодня, 09:28
    Мы отправили Украине уже наверное несколько тысяч ракет, какой эффект от ответки в несколько десятков, из которых процентов 70-80 будет уничтожено, так как направления ударов известны, да и немного их?
    Вся эта истерия просто пиар, а разрешение не давали, дабы не опозориться на оружейном рынке.
  16. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 09:38
    Кто бы не поставлял ракеты ,кто бы не вводил полетное задание ,это не решает практически ничего.Пуск совершен и требует ответа .
    Вот где вопрос. Не хотят наши полноценной войны ,но варианты все равно есть .Хуситы случайно потопили Арли Берк или взяли на себя ответственность за прилет БПЛА на базу английских ВВС на Кипре.,Что то случайно взорвалось на американской базе в Сирии,Ираке,СА