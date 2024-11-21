Три вопроса к ATACMS
На самом деле, к массиву информации, который был выброшен в информпространство за последнее время, есть много дополнительных вопросов. Ознакомившись с многими мнениями, послушав Путина, можно сделать вывод о том, что не всё так однозначно. И вот на суд несколько вопросов по существу, вызванных именно попыткой понять происходящее.
Сразу оговорюсь, что попыток понять логику Зеленского не делал, потому он в стороне. Вообще понять логику наркомана, так стремящегося отправить на тот свет максимально большое количество украинцев, – знаете, это вот старые немцы могли бы немного пролить свет на происходящее, у них был один исторический персонаж, любивший запустить по вене веселенького и повоевать до последнего немца.
Но мы не о наркоманах у власти, мы о ракетах. Хотя неадекватный Зеленский здесь тоже очень даже и при делах, но обо всем по порядку.
Вопрос первый: а надо ли вообще это разрешение?
Вообще странно смотрелось это шоу, как на протяжении года с лишним украинцы вымаливали разрешение долбануть куда-то туда мощным американским оружием. Беспилотники – не то, хотя, как видим из сводок, до Ижевска могут долететь. С-200 запускали одно время (видимо, пока были), одна из таких ракет до аэродрома в Бутурлиновке не долетела километра два. Конечно, когда есть ATACMS и всё иже с ним, ручонки чешутся.
В чем вообще заключается эффективность работы ATACMS? Возьмем для примера его просто потому, что алгоритмы работы этого тактического комплекса известны.
Главные козыри ATACMS – точность и оперативность. Ракета летит очень точно, это мы уже оценили. Пусковая выходит на позицию, очень быстро осуществляет пуск, сворачивается и уходит. Если в районе ее выхода не висят «глазки» – противодействовать практически невозможно.
Но у нас совершенно так же работает «Искандер». Один к одному.
Итак, ПУ ATACMS выходит на позицию. Пока расчет работает с установкой пусковой, командир занимается очень важным процессом: производит определение координат ПУ с очень высокой точностью, до сотых долей градуса. То есть вычисляет «точку А», откуда полетит ракета.
Далее программа зашивает данные в файлик, и он по спутниковой связи улетает куда-то туда. А куда? А туда, где файл будет помещен в специальную программу, которая поставит еще «Точку Б» и свяжет эти точки маршрутом ракеты. И отправляется через тот же спутниковый канал на ПУ другой файл, который и будет являться полетным заданием для ракеты.
То есть, жирно подчеркиваю: цель, по которой полетит ракета, выбирают не на ПУ и даже не в штабе подразделения ракетно-артиллерийских войск ВСУ. Цель выбирают там, где делают полетное задание. Именно потому ATACMS летят точно и куда надо, а не куда хотелось бы Зеленскому.
Так что ясно и понятно, кто заправляет концертом. Не военнослужащие ВСУ. Командир пускового комплекса занимается только исключительно определением места положения ПУ и введением готового полетного задания в компьютер ракеты. Ну да, и на красную кнопку жмёт.
По сути, украинцы здесь не более чем обслуживающий персонал. Реальными пусками занимаются совсем другие люди в других местах. И занимаются реально хорошо, поскольку для того, чтобы через несколько минут полетное задание было сброшено на терминал Link 16 в пусковой HIMARS, должен в поте лица потрудиться не один десяток человек.
Да, отвлекусь на секунду, для крылатых ракет воздушного базирования типа «Шторм Шэдоу» всё обстоит точно так же, разница только в том, что носитель не стоит на месте, потому всё немного сложнее. Но и там точка финиша забивается намертво, а ракета может корректировать свой курс по инерциальной системе отсчета, сигналам спутников и радиолокационной карте местности маршрута. Плюс компьютер ракеты имеет радиолокационный или оптический «портрет» цели, что позволяет не промахнуться и компенсировать неточный выход в точку пуска ракеты или разброс по времени в случае раннего или более позднего выхода в точку.
Ну а в случае с украинскими Су-24, которые «не умеют» в «Шторм Шэдоу», ясно и понятно, что самолет — просто средство доставки, данные забиваются на земле, а дальше компьютер ракеты сам справляется с полетным заданием.
Именно поэтому «Штормы» были хороши исключительно для применения по стационарным объектам типа «завод».
И тут стоит еще раз жирно так подчеркнуть: украинские военнослужащие не имеют доступа к системам управления ракетами. Все целеуказание осуществляют военнослужащие НАТО.
Почему? Знаете, а вот старый советский анекдот про синие руки слетавшего в космос помните?
Да, у тех же ATACMS есть система защиты, не позволяющая запустить ракету по территории страны НАТО. Ну да, а у «Пэтриота» есть система опознавания «свой-чужой», а у самолета типа F-16 есть ответчик… И что, это сильно так помешало завалить украинским зенитчикам свой же F-16?
Я вам добавлю еще один интересный момент, который, казалось бы, не имеет никакого отношения к данной теме, но…
В Киеве переподписали очень интересный документ:
Это так называемый закон о выводе из эксплуатации Чернобыльской АЭС и замене объекта «Укрытие» на современную и экологичную систему обеспечения безопасности.
Да, это первые поправки к закону, свежие тоже пришлют, но документы не так важны, как важны евро, которые пришли в Киев для окончательного и бесповоротного уничтожения 1 и 2 энергоблоков.
И зачем Европе грохать миллионы евро для того, чтобы уничтожить энергоблоки, которые могли бы работать? Третий был остановлен в 2000 году ну совершенно без видимых причин. И тут надо смотреть на причины невидимые, а именно на то, что энергоблоки типа РБМК очень неплохо подходит для того, чтобы получать в нем «оружейный» плутоний. «Оружейным» его называют, чтобы отличить от «реакторного». Вообще плутоний-239 образуется в любом ядерном реакторе, работающем на природном или низкообогащённом уране, содержащем в основном изотоп уран-238, при захвате им избыточных нейтронов. Но реакторы типа ВВЭР работают на более обогащённом топливе, и там образуется большое количество изотопов плутония-240 и 242, которые не отличаются большим периодом полураспада. А вот РБМК больше подходит для наработки оружейного плутония, пусть его и придется потом дообогащать.
Вывод тут один: европейцы, увы, не доверяют своим братьям-украинцам. Обезьяна с ядерным фугасом – это не очень приятно. Особенно с криками про «грязную» бомбу и постоянные претензии от Зеленского к «союзникам».
Сегодня враг Россия, а завтра, знаете ли, может стать кто угодно. Не давшая, например, снарядов страна Европы.
Прекрасно понимаю и европейцев, и американцев. Поэтому и понимаю, почему они не подпускают украинских военных к управлению ракетами. Запросто может полететь не туда, куда надо. Поэтому украинские расчеты пусковых установок и летчики самолетов-носителей американских ракет – просто водители и обслуживающий персонал. Их задача – пригнать машину на позицию, снять собственные координаты, передать их на пункт управления, а когда придет готовое полетное задание, нажать клавишу «Пуск». Реальное управление выбором цели, подготовкой полетного задания остается за натовскими – чаще всего американскими – военнослужащими.
Если это не участие НАТО в конфликте на стороне одного из участников — я вообще тогда не знаю, что называть участием в конфликте.
Так что ответ на первый вопрос — он, скорее, риторический. Естественно, разрешение необходимо, но исключительно ради политических пузырей Зеленского. Куда отправлять ракеты (и, подозреваю, когда) решает не он.
Вопрос второй: можно ли обойтись без НАТО?
Теоретически — да. Но тут надо вообще понимать, как происходит подбор данных для полетных заданий. Технически всё это начинается со спутниковой разведки.
Вообще практически тут тему можно и заканчивать: орбитальная группировка военных спутников США насчитывает более 400 аппаратов, в том числе несколько десятков разведывательных. У Евросоюза еще около 150 своих. У Украины – ни одного. Понятно, что ВСУ полностью зависят от поступающей от НАТО информации.
Но тут еще вот какая сложность: мало отснять какую-то часть земной поверхности со спутника, надо эти снимки обработать, чтобы превратить их в данные, которые будут понятны управляющим компьютерам ракет. То есть, перевод снимка в карту, по которой полетит ракета.
Этим «благородным» делом занимается весьма небольшое количество специальных центров, и ни одного, как вы понимаете, нет на территории Украины. Наверное, надо знать врага в лицо, а потому вот список центров обработки спутниковой информации для поддержки военных операций:
США - National Geospatial-Intelligence Agency (NGA);
Франция - Centre d'Expertise de la Défense (CED);
Великобритания - Defence Intelligence Organisation;
Бельгия - NATO Communications and Information Agency (NCIA) и Allied Command Operations (ACO);
Италия - Allied Joint Force Command.
Вот эти центры, связанные воедино линиями сверхсекретной и шифрованной связи, обрабатывают и анализируют данные для поддержки военных операций. Естественно, все они задействованы для помощи ВСУ.
В этих центрах обрабатывается в реальном времени не только спутниковая, там рады любой разведывательной информации. Обработанная информация становится основой для получения точных координат цели, а координаты уже используются для отправки по ним какого-либо вида оружия.
И здесь вопрос: а разве не могут украинские умельцы использовать для получения координат цели такие вещи, как открытые данные «Яндекс-карт» или «Гугл-карт» минимально или использовать полетные данные гражданской авиации?
Вообще можно. И, скорее всего, именно эти координаты используют структуры ВСУ, отправляющие толпы дронов ежедневно на российскую территорию. И координаты аэродрома, военного завода или объекта энергетики получить и использовать таким образом можно. Но вот есть тут небольшая закавыка: два типа данных в этих сервисах не найти.
Первый: оперативные данные о группировках войск и их перемещении, наличии самолетов на аэродромах, кораблях в базах, объектах ПВО. Такие данные быстро меняются, их требуется оперативно обрабатывать, но ни «Яндекс», ни «Гугл» их не предоставляют.
Второй: данные о высотном профиле местности высокой точности. Вообще это больше нужно дронам и крылатым ракетам, потому что это фактически радиолокационный портрет местности, без наличия которого та же крылатая ракета или беспилотник, идущий по заложенному в него маршруту, запросто могут влететь в какое-либо препятствие.
Например, в моем городе этими препятствиями уже неоднократно становились высотные новостройки, о которых беспилотники «не знали», в результате чего влетали в жилые дома на верхние этажи.
Говорят, что такие данные есть в полетных маршрутах гражданских лайнеров, и умники ВСУ могли бы их взять оттуда, но гражданские самолеты летают по специально отведенным коридорам, и перекрыть их войскам ПВО и РЭБ в принципе легче легкого, потому что мы эти коридоры прекрасно знаем.
Далее алгоритм прост: данные о целях, которые можно поразить, из центров обработки данных передаются в украинские военные штабы, где, видимо, принимают решения о том, какие из предоставленных целей достойны атак. Дальше остаются мелочи вроде отдания приказа о выдвижении какой-то конкретной ПУ HIMARS для выполнения задания.
Да, без помощи НАТО ВСУ ну никак не сможет атаковать цели далеко от линии фронта. Это понятно и из того, откуда ВСУ получают данные для нанесения ракетных и прочих ударов, так и из того, кто и где создает полетные задания для ракет.
В целом, разрешение бить вглубь России всеми ракетами НАТО не вызывает ярких чувств, несмотря на то, что живу как раз в той самой «глубине», которая вполне достижима. И по лесопосадкам тут столько всякого валяется, благо, приемам металлолома категорически запрещено принимать беспилотники. Прецедентов, кстати, в исполнении молодежи было довольно много.
Вопрос третий и последний: чем бить будут?
Тут вообще в СМИ какой-то бардак и неразбериха полнейшая наблюдаются. Позволю себе цитату из одного весьма известного СМИ:
Вот тут как бы больше на панику похоже, если честно.
Американцы передали Киеву MGM-140A ATACMS Block 1. Дальность 165 км, и этим ракетам спутниковое сопровождение не требуется: они, будучи моделью образца 1991 года, летают по ИНС, инерциальной навигационной системе. Других ракет пока Киев не получал, по крайней мере, данные об этом отсутствуют.
И более чем сомнительно, что США расщедрятся на чуть более современные MGM-140B ATACMS Block 1A и MGM-168A ATACMS Block 1A(QRU) с дальностью полета до 300 км. Как бы самим тоже нужно что-то для себя, это Block 1 наштамповали просто в ужасающих количествах, больше тысячи штук. Последующие модификации выпускались более скромными партиями.
AGM-158 JASSM Украине не то что не поставляли — даже не планировали. Это ракета класса «воздух — поверхность» требует для себя носителя, умеющего с ней взаимодействовать. И у ВСУ таких самолетов нет, увы: то, что Дания передала Украине, — это модификации F-16AM/BM выпуска до 1991 года. И как носители JASSM это старье пригодно примерно так, как украинские Су-24.
Storm Shadow / SCALP-EG – да, у этих дальность больше. Но по тому, как применялись эти ракеты, все-таки больше похоже на экспортные варианты, у которых дальность полета ниже и находится на уровне 370-390 км. Но там и носителей как бы подвыбили…
Ну и кого хотели напугать «ударами вглубь России»? Если посмотреть спокойно, то под прицелом все те же: Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская области. Да, прилет вместо обычных дронов ракет такого класса будет очень неприятным явлением и, возможно, даже вызовет негатив. Но — по первому времени.
И потом, нам здесь два года прилетает всякое систематически и регулярно. Потому народ откровенно привык к явлениям с украинской стороны, простите, Воронеж — это не Ижевск, где единичный прилет какого-то шального дрона вызвал такую реакцию.
И уж тем более не стоит сравнивать уровень практических умений местных ПВО. Это действительно Уровень, потому что смотрите по сводкам – реально валят все, что летает. Да, были отдельные инциденты в области, при атаке спиртзавода у них получилось и были случаи (два) атак складов.
ATACMS — сложная цель, но перехваты уже были, значит — будут еще. Что касается крылатых ракет британского и французского производства — извините, они дозвуковые, так что то, что они долетели до целей в Крыму, говорит исключительно о том, что кто-то их пропустил. Дозвуковая крылатая ракета давно не может считаться сложной целью для российских ЗРК, здесь вопрос в уровне подготовки расчетов и их внимательности.
В целом разрешение «бить вглубь» России — это, скорее, популизм и попытка выторговать себе что-то в политическом плане на неотвратимо грядущих переговорах по финалу режима Зеленского, не более того.
Да, понятно, что за безумие наркомана жизнями и здоровьем могут заплатить еще большое количество мирных людей по обе стороны, но тут ничего не поделаешь. Если кто-то решил, что мыло на веревке ему не обязательно, что делать.
Но чем-то еще таким напугать (особенно после «грязных бомб» украинских нациков) уже сложно.
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