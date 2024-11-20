Новая волна ударов по объектам на Украине: взрывы в Староконстантинове, Дергачах и на ряде других территорий

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Новая волна ударов по объектам на Украине: взрывы в Староконстантинове, Дергачах и на ряде других территорий

Российские войска в утренние часы 20 ноября продолжают нанесение ударов по объектам противника, находящимся в том числе в глубоком тылу.

Сообщается о новых прилётах по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Там противник в начале недели осуществлял мероприятия по подвозу боеприпасов для зенитных ракетных комплексов, поставленных взамен уничтоженных и повреждённых российскими Вооружёнными силами.



В группах мессенджеров и соцсетей Украины появились посты о том, что СБУ запрещает публикацию уже не только фото и видео с мест нанесения ударов дронами и ракетами, но также любые посты о полётах БПЛА, взрывах, работе ПВО и даже «шуме в небе».

Российская бомбардировочная авиация отрабатывает по объектам и позициям противника в Харьковской области. Несколькими ФАБ с УМПК накрыт пункт временного базирования подразделений ВСУ в районе населённого пункта Дергачи, что севернее Харьковской объездной дороги. В сообщениях местных жителей появляются данные о взрывах в районе Богодухова, находящегося северо-западнее Харькова. Оттуда противник пытался выдвинуться к Липцам для новой контратаки.

Несколько групп БПЛА атаковали объекты в Сумской области, включая районы Путивля, Кролевца и Ворожбы.

Отбой воздушной тревоги пока не дан в целом ряде контролируемых киевским режимом регионов.
12 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 08:02
    Доброе утро, Вьетнам. laughing
    Пошли вертолёты. good (С)
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +2
      Сегодня, 08:06
      У меня версия, что наши ловят не столько ПВО, а Ф-16 - потенциальных носителей дальнобойных ракет.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 08:11
        В свете принятия новой ядерной доктрины, аэродром в Староконстантинове - идеальная цель для ТЯО. А то его уже третий год никак не разбомбят.
        1. Алекс_1973 Звание
          Алекс_1973
          +4
          Сегодня, 08:16
          Применять ТЯО по Руине это примерно тоже самое, что стрелять себе в ногу. Нам на этой местности еще жить. Вам одного Чернобыля мало?
          1. сайгон Звание
            сайгон
            0
            Сегодня, 08:31
            Ядерное оружие смысл применять только по западу Польши и далее на запад . На Украине такое не возможно по двум минимально двум причинам . Во первых морально этические соображения своя так то земля . Ну и второе опасность ветров и выпадение ядреных осадков на нашей территории .
          2. владимир 290 Звание
            владимир 290
            +3
            Сегодня, 08:38
            Все точно Алексей, вспомнилось как в училище на занятиях по защите от ОМП высчитывали время действий подразделения в условиях радиоактивного заражения. И когда спросили преподавателя, а что потом, когда время закончится, с этим подразделением? Он ответил, что уже ничего. Так что считаю эти призывы к использованию ЯО делаются людьми, которые как минимум не понимают что это такое.
            1. Алекс_1973 Звание
              Алекс_1973
              0
              Сегодня, 09:17
              Владимир hi меня вот поражает количество диванных идиотов, мечтающих о применении ЯО. Посмотрите комментарии ниже. Так и хочется выселить их в зону отчуждения для очистки мозгов, если таковые вообще есть, в чём я лично сильно сомневаюсь.
              Причем применения ЯО требуют именно диванные, которые и пороха то настоящего не нюхали.
          3. Single-n Звание
            Single-n
            -1
            Сегодня, 08:50
            От одиночного заряда ТЯО заражение минимально. Оно даже за пределы Украины толком не выйдет.
            И вы когда туда собираетесь переехать? При наших темпах ВС РФ туда и за 10 лет не дойдут Аль вы там и так живете?
          4. Santa Fe Звание
            Santa Fe
            +2
            Сегодня, 08:53
            Вам одного Чернобыля мало?

            В 100500 раз мантра про Чернобыль, даже не вдаваясь в ее суть

            А суть всех страшилок о Чернобыле такова - выброс сотен тонн радиоактивных веществ привел к тому, что данный регион (Украина-Беларусь) остается одним из ведущих мировых производителей с/х продукции, настоящая житница

            Можно еще много фактов привести, но уже одного этого достаточно. Страхи перед ЯО сильно переоценены

            «Зона отчуждения», «рыжий лес» - а кто нибудь слышал про «Красную зону» (Зон Руж) во Франции, 1200 кв. км. где жить запрещено. Без всякого ядерного батона, это все снаряды с Первой мировой
            1. Алекс_1973 Звание
              Алекс_1973
              -2
              Сегодня, 09:13
              Ну так переселитесь в Припять, раз там так всё замечательно. Там и грибы говорят знатные, величиной с арбуз. Не жизнь а малина...
              1. Santa Fe Звание
                Santa Fe
                +1
                Сегодня, 09:57
                Ну так переселитесь в Припять, раз там так всё замечательно.

                Живу в Полесье

                Второй по численности город Беларуси, полмиллиона человек, 100 км от места событий

                Динамика посевной площади, обрабатываемой фермерами, в 2010-е годы демонстрирует тенденцию к росту: от 88,1 тыс. га в 2012 году до 167 тыс. га в 2020 году (параллельно происходит снижение площадей, обрабатываемых личными хозяйствами населения). Общая посевная площадь, которую обрабатывают фермеры, варьируется от 21-23 тыс. га в Витебской, Гомельской и Гродненской областях
  2. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 08:52
    Ночное туда-сюда. Стороны обменялись мнениями по поводу. Третья сторона, как обычно, ни грамма не пострадала. Она плещет бензин и довольно жмурится, любуясь пожаром.