Новая волна ударов по объектам на Украине: взрывы в Староконстантинове, Дергачах и на ряде других территорий
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Российские войска в утренние часы 20 ноября продолжают нанесение ударов по объектам противника, находящимся в том числе в глубоком тылу.
Сообщается о новых прилётах по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Там противник в начале недели осуществлял мероприятия по подвозу боеприпасов для зенитных ракетных комплексов, поставленных взамен уничтоженных и повреждённых российскими Вооружёнными силами.
В группах мессенджеров и соцсетей Украины появились посты о том, что СБУ запрещает публикацию уже не только фото и видео с мест нанесения ударов дронами и ракетами, но также любые посты о полётах БПЛА, взрывах, работе ПВО и даже «шуме в небе».
Российская бомбардировочная авиация отрабатывает по объектам и позициям противника в Харьковской области. Несколькими ФАБ с УМПК накрыт пункт временного базирования подразделений ВСУ в районе населённого пункта Дергачи, что севернее Харьковской объездной дороги. В сообщениях местных жителей появляются данные о взрывах в районе Богодухова, находящегося северо-западнее Харькова. Оттуда противник пытался выдвинуться к Липцам для новой контратаки.
Несколько групп БПЛА атаковали объекты в Сумской области, включая районы Путивля, Кролевца и Ворожбы.
Отбой воздушной тревоги пока не дан в целом ряде контролируемых киевским режимом регионов.
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