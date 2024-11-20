Байден одобрил отправку на Украину противопехотных мин, опасаясь прорыва российских войск

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Байден одобрил отправку на Украину противопехотных мин, опасаясь прорыва российских войск

Соединенные Штаты поставят Украине противопехотные мины, отправку санкционировал лично Байден. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух чиновников из администрации.

Байден одобрил применение противопехотных мин на Украине, хотя еще в 2022 году принял решение ограничить распространение таких мин, отказавшись от их применения за пределами Корейского полуострова. Однако, как пишет газета, Белый дом решил переступить через свой же запрет, опасаясь прорыва российских войск на «востоке Украины», а также стремясь «помочь Киеву» на фоне победы Трампа. В Белом доме утверждают, что противопехотные мины будут применяться только на тех территориях, которые Вашингтон признает украинскими.



Этот шаг укрепит обороноспособность Киева против наступающих российских войск, однако он вызвал критику со стороны групп по контролю над вооружениями,

- сообщает WP.

В Пентагоне подтвердили одобрение администрации Байдена на применение противопехотных мин на Украине. Утверждается, что речь идет о так называемых «нестойких» минах, которые через какое-то время становятся инертными. К тому же, как уверяют в Белом доме, Зеленский обещал не применять эти мины в районах с гражданским населением. Подробности поставки не сообщаются.
24 комментария
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 08:17
    Вот не верю ни разу про отправку мин современных, с тем же самоликвидатором при капитализме. Скорее со складов выгребут всё старьё накопленное за годы холодной войны и что дешевле отправить вна Украину нежели утилизировать дома.
  2. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 08:18
    Дедуля под занавес решил оторваться по-полной, пить так пить, сказал котенок, когда несли его топить. Сколько еще тысяч людей погибнут по вине старого маразматика?
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +11
      Сегодня, 08:20
      Неужели вы и правда думаете, что байден принимает решения. Он самый последний узнает о "своих решениях". Просто надо адекватно отвечать "нашим партнёрам".
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +4
        Сегодня, 08:35
        Цитата: Владимир М
        Он самый последний узнает о "своих решениях"

        Именно так и происходит.
        Вряд-ли Трамп кардинально переломит ситуацию.
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 08:37
        надо адекватно отвечать "нашим партнёрам".

        Причём - беря с них пример и абсолютно не стесняясь в выборе ответа. Вот скажем - чего бы например мексиканским наркокартелям не приобрести на стороне солидную партию ПЗРК, ПТРК и тех же мин? И сразу США обрастут гигантскими проблемами..

        Нехорошо так, нельзя иметь дело с таким поганцами? А Америку - это хоть когда-то останавливало? Да они с любыми упырями готовы работать, лишь бы нам нагадить!! А мы чего из себя розовых единорогов строим?
        1. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          -2
          Сегодня, 09:04
          А мы чего из себя розовых единорогов строим?
          Наверное есть для того какие-то причины...
        2. Хорон Звание
          Хорон
          +4
          Сегодня, 09:35
          Вот скажем - чего бы например мексиканским наркокартелям не приобрести на стороне солидную партию ПЗРК, ПТРК и тех же мин?

          Все наркокортели в южной америке находятся под колпаком цру, кому вы там что поставлять собираетесь? lol
        3. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          0
          Сегодня, 09:47
          Картели воюют с правительством Мексики (на минутку - дружественным нам), а не с США. Притом это именно война и правительство очень сильно обрадуется вашей идеи.
      3. torbas41 Звание
        torbas41
        0
        Сегодня, 09:16
        Как человек который здоровается с воздухов, уходит в джунгли во время пресс-конференции и мочится в памперсы, может что-то решать, абсурд.
    2. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +3
      Сегодня, 08:27
      Цитата: Романенко
      Дедуля под занавес решил оторваться по-полной

      Не зря говорят, что когда Бог хочет наказать человека он лишает его разума. Для Байдена, который уже обоими ногами в Аду это еще не предел. Если в его окружении не найдется хоть одного адекватного политика, то он и ядерное оружие разрешит передать террористам Зеленского. Не зря на саммите G20 Эрдоган и еще ряд представителей НАТО заговорили о ядерной угрозе.
    3. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 09:13
      Цитата: Романенко
      Сколько еще тысяч людей погибнут по вине старого маразматика?

      После сдачи полномочий ему следует прострелить коленные суставы, чтобы было чем заняться на пенсии...
  3. Лимон Звание
    Лимон
    -2
    Сегодня, 08:26
    Хоть что то но надо передать. Дед-дементий в разнос пошел. Деньжат на последок хоть на минах срубить.
    1. vitalij Звание
      vitalij
      0
      Сегодня, 09:03
      tak on tam samij vmenjaemij,vspomni raketu upavsuju v polse,(starik,marazmatik,da ,no professional
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:27
    Очередная партия американского товара ,сейчас эти мины начнут появляться по всему миру к тому же
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 08:35
    «Байден одобрил применение противопехотных мин на Украине, хотя еще в 2022 году принял решение ограничить распространение таких мин, отказавшись от их применения за пределами Корейского полуострова» —

    — Это он под "солдат КНДР" решил мину подложить ...
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 08:50
    Ни при одном президенте США россияне так плохо не жили как при президенте Байдене!. . . angry
  7. Faforit
    Faforit
    -2
    Сегодня, 09:00
    Дед-рептилоид решил отомстить миру за унижения свои ..Глобальной войной пахнет!
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      0
      Сегодня, 10:22
      При чём тут весь мир, у них там всё спокойно, а эти мины будут против нас.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 09:18
    Необходимо расширить коалицию антиамериканских стран начать активное противостояние в виде уничтожения американских сил и средств вооружения, находящихся вне границ США...
  9. Prapor Звание
    Prapor
    -2
    Сегодня, 09:35
    вот интересно, а спутники сша которые обеспечивали разведданные и сопровождение координат ракет еще на орбите висят? как же так.... где пересвет?
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      -2
      Сегодня, 09:53
      Цитата: Prapor
      вот интересно, а спутники сша которые обеспечивали разведданные и сопровождение координат ракет еще на орбите висят? как же так.... где пересвет?

      Нападение на спутник страны НАТО, есть нападение на всё НАТО. Со всеми вытекающими событиями. Поэтому никто их не трогает.
      1. Prapor Звание
        Prapor
        0
        Сегодня, 09:57
        а и не надо их трогать, просто одним коротким импульсом мощным высокачстотным - пик, ну сгорит там электроника, и пусть дальше себе летает то.. Мало ли в космосе излучения всякие, выбросы на Солнце и тд...
  10. леонидыч Звание
    леонидыч
    0
    Сегодня, 10:00
    Все кто сражается со штатами необходимо дать всё что у нас попросят ну кроме ядерного оружия, пока.
  11. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 10:04
    Шинон бы во Франции сейчас бы какому нибудь зоозащитнику брякнуть бы беспилотником килограмм на 500 вот была бы потеха и борьба за мир сразу бы наложили в штаны те кому надо