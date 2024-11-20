Байден одобрил отправку на Украину противопехотных мин, опасаясь прорыва российских войск

Этот шаг укрепит обороноспособность Киева против наступающих российских войск, однако он вызвал критику со стороны групп по контролю над вооружениями,

Соединенные Штаты поставят Украине противопехотные мины, отправку санкционировал лично Байден. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух чиновников из администрации.Байден одобрил применение противопехотных мин на Украине, хотя еще в 2022 году принял решение ограничить распространение таких мин, отказавшись от их применения за пределами Корейского полуострова. Однако, как пишет газета, Белый дом решил переступить через свой же запрет, опасаясь прорыва российских войск на «востоке Украины», а также стремясь «помочь Киеву» на фоне победы Трампа. В Белом доме утверждают, что противопехотные мины будут применяться только на тех территориях, которые Вашингтон признает украинскими.- сообщает WP.В Пентагоне подтвердили одобрение администрации Байдена на применение противопехотных мин на Украине. Утверждается, что речь идет о так называемых «нестойких» минах, которые через какое-то время становятся инертными. К тому же, как уверяют в Белом доме, Зеленский обещал не применять эти мины в районах с гражданским населением. Подробности поставки не сообщаются.