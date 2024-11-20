Воодушевленный снятием запрета на удары ракетами ATACMS Киев атаковал российские регионы беспилотниками

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Воодушевленный снятием запрета на удары ракетами ATACMS Киев атаковал российские регионы беспилотниками

Украинская хунта, воодушевленная снятием запрета на удары западными ракетами по российской территории, предприняла очередные попытки массированных атак беспилотниками самолетного типа. Как сообщает российское Минобороны, атаки Киева начались еще накануне вечером и продолжились в течение ночи.

Всего за вечер и ночь российская ПВО перехватила и сбила 86 беспилотников. В период с 21:00 до 23:45 вторника 42 украинских БПЛА было уничтожено над шестью регионами, больше всего БПЛА атаковало Брянскую область, там их насчитали 32 штуки. Пять дронов были перехвачены над Смоленской областью, два над Московской, по одному над Курской, Орловской и Ростовской областями.



После полуночи атаки БПЛА возобновились, всего было перехвачено 44 украинских беспилотника. 20 из них атаковали Новгородскую область, также дроны сбивались над Курской, Орловской, Белгородской, Тульской, Тверской, Брянской, Московской и Смоленской областями. Т.е. в ночь со вторника на среду Киев попытался атаковать девять российских регионов.

Над территорией Новгородской области уничтожено 20 БПЛА, пять БПЛА уничтожены над территорией Курской области, четыре БПЛА – над территорией Орловской области, по три БПЛА сбито над территориями Белгородской, Тульской и Тверской областей, по два БПЛА уничтожено над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей.

- сообщили в Минобороны.

Накануне Зеленский заявил, что у Украины имеются «дальнобойные возможности», которые Киев будет «активно применять», чтобы уменьшить военный потенциал России.
19 комментариев
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  1. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +8
    Сегодня, 08:36
    А до этого они как-то стеснялись ? smile
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      -1
      Сегодня, 09:43
      До этого у них кроме беспилотнико ничего и не было. Сейчас беспилотники могут быть отвлекающим маневром или способом перегрузить ПВО. Будут делать ровно тоже самое, что и мы.
  2. Ясная Звание
    Ясная
    0
    Сегодня, 08:36
    Обыкновенная воодушевленная бандеровщина. И хватит сказок про братский народ...
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +7
      Сегодня, 08:39
      Кругом одни враги, друзья – только те, кто стоит рядом с тобой в шеренге фаланги! (с)
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      +8
      Сегодня, 08:40
      Почему хватит? Разве Вы не знаете какие бывают отношение между роднёй в бытовом плане? Нормальная жизненная ситуация. Не, если конечно вы с таким не встречались то хорошо, в Вас больше веры в человечество.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 09:17
        Да, ситуация жизненная, (такое случается), но совсем не нормальная. Если "родня" производит действия, которые можно назвать геноцидом, то родней она быть перестает (для эмоционально здоровых людей во всяком случае), несмотря на число общих генов.
    3. moscowp Звание
      moscowp
      -1
      Сегодня, 09:18
      И хватит сказок про братский народ...

      Это вы Президенту пеняете про «братский народ»?
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +3
        Сегодня, 09:26
        Это вы Президенту пеняете про «братский народ»?
        Вряд ли он сам верит в то что говорит) Рассказывать что надо освободить братский народ от нацистской хунты, прийти и начать ликвидировать братский народ, не трогая хунту. И братский народ думает, ну пришли вы за зеленскими с подоляками, так забирайте, зачем ждать пока под мобилизацию всех выгребут, города рушить... Как то декларированные цели не соответствуют действиям, так надо действовать если цель как можно сильней разорвать исторические связи и разделить нас на 2 народа окончательно, бесповоротно.
  3. Jovanni Звание
    Jovanni
    -5
    Сегодня, 08:47
    Соплежуйство противника, да! Оно воодушевляет...
  4. БорзРио Звание
    БорзРио
    +5
    Сегодня, 08:48
    Правильной дорогой идём, товарищи. Врага в ответ надо бить жестко, ударяя устами Лаврова по столу, усами Пескова по микрофону, маникюром Захаровой по блокноту! Враг должен бояться!
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 08:51
    Позоже, хихлы проводят спецоперацию, а не мы wink
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 08:59
    Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала, что в конце декабря сего года Байден пригласит Зеленского в Овальный кабинет и торжественно передаст ему "Красную кнопку" ,дабы она "Красная кнопка" не досталась Трампу. . . request
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 09:10
      Нормальный эксперт в наших СМИ. Её на ТВ ещё не позвали?
  7. Faforit
    Faforit
    -2
    Сегодня, 09:03
    Зеленский хрипатый наркоман ,пошел в Ва-Банк..Повесят его чую генами..
  8. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -1
    Сегодня, 09:21
    Тон понятен и предсказуем. Как и в случае с курском, жесткий ответ не предусмотрен. Привыкайте граждане, все идет по плану, у них большие потери, это очередная авантюра, не влияющая на ход событий, перемалываем.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 11:52
      а граждане уже привыкли только на себя рассчитывать!!!
  9. bubalik Звание
    bubalik
    +1
    Сегодня, 09:22
    После полуночи атаки БПЛА возобновились, всего было перехвачено 44 украинских беспилотника. 20 из них атаковали Новгородскую область, также дроны сбивались над Курской, Орловской, Белгородской, Тульской, Тверской, Брянской, Московской и Смоленской областями. Т.е. в ночь со вторника на среду Киев попытался атаковать девять российских регионов.

    ,,,Сегодня утром в Самарской области пресечена атака киевского режима. Над территорией региона уничтожены 6 БПЛА. По оперативным данным пострадавших и повреждений нет.
    По словам губернатора Вячеслава Федорищева ситуация находится под контролем.
  10. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 09:22
    Зеленский заявил, что у Украины имеются «дальнобойные возможности», которые Киев будет «активно применять», чтобы уменьшить военный потенциал России.

    Только вот почему-то в основном по мирняку хунта бьёт.
    Ответка будет. yes angry
  11. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 09:57
    Э.... а раньше он атаковал как бы без воодушевления?
    Пустой пиар с явной лапшой на уши неприятен..