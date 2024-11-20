Воодушевленный снятием запрета на удары ракетами ATACMS Киев атаковал российские регионы беспилотниками
Украинская хунта, воодушевленная снятием запрета на удары западными ракетами по российской территории, предприняла очередные попытки массированных атак беспилотниками самолетного типа. Как сообщает российское Минобороны, атаки Киева начались еще накануне вечером и продолжились в течение ночи.
Всего за вечер и ночь российская ПВО перехватила и сбила 86 беспилотников. В период с 21:00 до 23:45 вторника 42 украинских БПЛА было уничтожено над шестью регионами, больше всего БПЛА атаковало Брянскую область, там их насчитали 32 штуки. Пять дронов были перехвачены над Смоленской областью, два над Московской, по одному над Курской, Орловской и Ростовской областями.
После полуночи атаки БПЛА возобновились, всего было перехвачено 44 украинских беспилотника. 20 из них атаковали Новгородскую область, также дроны сбивались над Курской, Орловской, Белгородской, Тульской, Тверской, Брянской, Московской и Смоленской областями. Т.е. в ночь со вторника на среду Киев попытался атаковать девять российских регионов.
- сообщили в Минобороны.
Накануне Зеленский заявил, что у Украины имеются «дальнобойные возможности», которые Киев будет «активно применять», чтобы уменьшить военный потенциал России.
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