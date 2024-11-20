«Для Украины всё будет ещё хуже»: как в мире отреагировали на удар ВСУ американскими ракетами ATACMS по Брянской области

Если династическая американская военная машина реализует руками Байдена задуманный опасный аттракцион, мы можем сказать следующее: для Украины плохие дни остались позади, всё будет ещё хуже!

У России должна быть и есть возможность защитить себя и принять меры для своей защиты. И ей пришлось принять эти меры

Мы всегда выражали нашу обеспокоенность по поводу эскалации и того факта, что этот конфликт вообще продолжается, не говоря уже об эскалации

У меня нет комментария по данному поводу

Ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России

Это американские ракеты дальнего радиуса действия, их применение полностью зависит от американской разведки и целеуказания, управлять этим оружием будут американские солдаты, а наводить его будут американские спутники. Это атака США на Россию, крупнейшую ядерную державу мира

Использование западных неядерных ракет ВС Украины против РФ по новой доктрине может повлечь ядерный ответ

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на четыре базисных пункта, достигнув отметки в 4,37%