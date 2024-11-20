«Для Украины всё будет ещё хуже»: как в мире отреагировали на удар ВСУ американскими ракетами ATACMS по Брянской области
Разрешение Вашингтона атаковать объекты в глубине России американскими тактическими ракетами ATACMS и последовавший за ним удар ВСУ по Брянской области не остались незамеченными в мире. Зарубежные лидеры и представители международных организаций поспешили высказать свои мнения о возможном ответе Москвы. Большинство из них считают, что решение Белого дома и действия Киева являются серьезной эскалацией конфликта.
– подчеркивает в своей публикации турецкая газета Yeni Şafak.
Автор публикации считает, что Джо Байден пошел на такой шаг, чтобы максимально усложнить для Дональда Трампа урегулирование российско-украинского конфликта.
Тем временем президент Турции Реджеп Эрдоган счел своим долгом прокомментировать обновление РФ своей ядерной доктрины. По его мнению, Москва имеет право на защиту.
– заявил президент Турции.
Удар ВСУ по военному объекту РФ в Брянской области не остался незамеченным и в Офисе генерального секретаря ООН. Там заявили, что подобные действия Киева вызывают серьезную обеспокоенность.
– подчеркнул представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
На этом фоне демонстративно невозмутимое молчание хранят США. В Пентагоне, к примеру, предпочли воздержаться от комментариев относительно украинской атаки на Брянскую область.
– заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.
А вот изменение РФ своей ядерной доктрины в Вашингтоне прокомментировали охотно, но предсказуемо.
– заявил официальный представитель Госдепа Штатов Мэттью Миллер.
Стоит отметить, что несмотря на отсутствие реакции официального Вашингтона, международные эксперты живо отреагировали на удар американскими ракетами по Брянской области.
– написал в своем блоге профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисен.
Напомним, накануне Минобороны РФ официально заявило, что в ночь на 19 ноября боевики киевского режима нанесли удар шестью американскими тактическими ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. По информации военного ведомства, пять ракет были сбиты средствами ПВО, еще одна повреждена.
Добавим, что согласно обновленной ядерной доктрине РФ, Москва может дать ядерный ответ в случае, если против нее использованы неядерные ракеты западного производства.
– заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отметим, что сообщения об обновлении Россией своей ядерной доктрины и последовавший на этом фоне удар ВСУ по Брянской области навели немало шороху на мировых финансовых рынках. Как сообщает агентство Bloomberg, произошло падение акций и рост стоимости мировых облигаций. В частности, индекс S&P 500 потерял 0,3%.
– отмечается в публикации.
Не менее нервно на эту информацию отреагировали европейские рынки. В частности, доходность немецких облигаций опустилась до минимального уровня с октября.
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