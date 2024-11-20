«Для Украины всё будет ещё хуже»: как в мире отреагировали на удар ВСУ американскими ракетами ATACMS по Брянской области

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«Для Украины всё будет ещё хуже»: как в мире отреагировали на удар ВСУ американскими ракетами ATACMS по Брянской области

Разрешение Вашингтона атаковать объекты в глубине России американскими тактическими ракетами ATACMS и последовавший за ним удар ВСУ по Брянской области не остались незамеченными в мире. Зарубежные лидеры и представители международных организаций поспешили высказать свои мнения о возможном ответе Москвы. Большинство из них считают, что решение Белого дома и действия Киева являются серьезной эскалацией конфликта.

Если династическая американская военная машина реализует руками Байдена задуманный опасный аттракцион, мы можем сказать следующее: для Украины плохие дни остались позади, всё будет ещё хуже!

– подчеркивает в своей публикации турецкая газета Yeni Şafak.



Автор публикации считает, что Джо Байден пошел на такой шаг, чтобы максимально усложнить для Дональда Трампа урегулирование российско-украинского конфликта.

Тем временем президент Турции Реджеп Эрдоган счел своим долгом прокомментировать обновление РФ своей ядерной доктрины. По его мнению, Москва имеет право на защиту.

У России должна быть и есть возможность защитить себя и принять меры для своей защиты. И ей пришлось принять эти меры

– заявил президент Турции.

Удар ВСУ по военному объекту РФ в Брянской области не остался незамеченным и в Офисе генерального секретаря ООН. Там заявили, что подобные действия Киева вызывают серьезную обеспокоенность.

Мы всегда выражали нашу обеспокоенность по поводу эскалации и того факта, что этот конфликт вообще продолжается, не говоря уже об эскалации

– подчеркнул представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

На этом фоне демонстративно невозмутимое молчание хранят США. В Пентагоне, к примеру, предпочли воздержаться от комментариев относительно украинской атаки на Брянскую область.

У меня нет комментария по данному поводу

– заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

А вот изменение РФ своей ядерной доктрины в Вашингтоне прокомментировали охотно, но предсказуемо.

Ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России

– заявил официальный представитель Госдепа Штатов Мэттью Миллер.

Стоит отметить, что несмотря на отсутствие реакции официального Вашингтона, международные эксперты живо отреагировали на удар американскими ракетами по Брянской области.

Это американские ракеты дальнего радиуса действия, их применение полностью зависит от американской разведки и целеуказания, управлять этим оружием будут американские солдаты, а наводить его будут американские спутники. Это атака США на Россию, крупнейшую ядерную державу мира

– написал в своем блоге профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисен.

Напомним, накануне Минобороны РФ официально заявило, что в ночь на 19 ноября боевики киевского режима нанесли удар шестью американскими тактическими ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. По информации военного ведомства, пять ракет были сбиты средствами ПВО, еще одна повреждена.



Добавим, что согласно обновленной ядерной доктрине РФ, Москва может дать ядерный ответ в случае, если против нее использованы неядерные ракеты западного производства.

Использование западных неядерных ракет ВС Украины против РФ по новой доктрине может повлечь ядерный ответ

– заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отметим, что сообщения об обновлении Россией своей ядерной доктрины и последовавший на этом фоне удар ВСУ по Брянской области навели немало шороху на мировых финансовых рынках. Как сообщает агентство Bloomberg, произошло падение акций и рост стоимости мировых облигаций. В частности, индекс S&P 500 потерял 0,3%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на четыре базисных пункта, достигнув отметки в 4,37%

– отмечается в публикации.

Не менее нервно на эту информацию отреагировали европейские рынки. В частности, доходность немецких облигаций опустилась до минимального уровня с октября.
41 комментарий
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  1. ohka Звание
    ohka
    +7
    Сегодня, 10:24
    Какой там ядерный ответ, если не атакуются даже критические логистические объекты - мосты, тоннели и т.д. и т.п.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:25
    Для Украины всё будет ещё хуже»:
    А у зелебобиков до этого становилось все лучше и лучше?
    Всё идёт своим чередом, ожидать чего то сверх большего, наивно...
  3. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +4
    Сегодня, 10:28
    Для Украины всё будет ещё хуже
    Координаты целей по данным спутниковой разведки и ввод полетного задания в ракету осуществляют США. Украинцам позволяется лишь нажать кнопку по команде. Но при этом
    Ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России
    .
  4. Илия Звание
    Илия
    +4
    Сегодня, 10:30
    Мяч на нашей стороне?
    Каков будет наш ответ? Видимо такой вопрос не только меня терзает.
    Напомним, накануне Минобороны РФ официально заявило, что в ночь на 19 ноября боевики киевского режима нанесли удар шестью американскими тактическими ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области.
    1. Olive1 Звание
      Olive1
      +2
      Сегодня, 10:54
      Внятного ответа не будет. Американцы продолжат наглеть
    2. crypt Звание
      crypt
      -1
      Сегодня, 11:02
      Сдержанный. Иначе все, кто здесь топит за удар по США или Британии, покроются ядерным пеплом. Впрочем, "мобильные" (?) ядерные убежища пустили в производство. На всякий случай.
      Ядерное оружие - это оружие сдерживания. Пока угрозы государственности нет, его не будут применять. В ядерной войне нет победителей.
      На мой взгляд, было бы логично рассмотреть атаку на космические спутники США, но не факт что эскалацию в космосе Россия выдержит. Ведь в эту игру можно играть вдвоем.
      Может, усилят ракетные удары по территории Украины или ответ будет на каких-то других театрах.
  5. Yf,k.lfntkm2012-2 Звание
    Yf,k.lfntkm2012-2
    +2
    Сегодня, 10:31
    Использование западных неядерных ракет ВС Украины против РФ по новой доктрине может повлечь ядерный ответ
    Ну ещё что теперь придумают что бы не начинать неизбежное? Наверное будут рассказывать про дорогие атакамсы и дешёвые наши военные объекты. И что скоро доллар рухнет. Да и вообще Трамп вот вот придёт .Надо опять потерпеть.
    зы/. Да всадите вы уже в Атлантике три ядерных бч .Недалеко от Англии. Для начала.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -5
      Сегодня, 10:33
      Да всадите вы уже в Атлантике три ядерных бч .Недалеко от Англии. Для начала.
      Это будет начало конца...
      1. Yf,k.lfntkm2012-2 Звание
        Yf,k.lfntkm2012-2
        +5
        Сегодня, 10:37
        А долбить по России это не начало конца! Вообще воевать против ядерной сверх державы это не начало конца? Ещё и на её территории.
        1. Aken Звание
          Aken
          -3
          Сегодня, 10:52
          Смотря какая ядерная держава. Если это Россия, то это начало конца России. А есть ли у нас вообще ЯО?
        2. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          0
          Сегодня, 10:54
          А долбить по России это не начало конца!
          Вдруг взяли и начали долбить, просто так, ни чего не предвещало? Если какие то олигархи разворовали страну, армию, растеряли международный авторитет, исполняют как невменяемые... то почему все население страны должно умереть? Они приходят и уходят, а народы живущие здесь остаются.
      2. Иезекиль 25-17 Звание
        Иезекиль 25-17
        -3
        Сегодня, 10:37
        Для Вас Украина. Мы же будем в Валгале.
      3. flint Звание
        flint
        +4
        Сегодня, 10:39
        Конец уже наступает, и если не отвечать, то наступит точно.
      4. д^Амир Звание
        д^Амир
        +1
        Сегодня, 10:41
        Добрый день! hi у меня только один вопрос к
        Да всадите вы уже в Атлантике три ядерных бч
        , этим писателям, сколько раз они ОЗК надевали??? сколько носили не снимая??? сколько км пробегали зараз??? про себя могу сказать, что в моей части войск связи хоть ценились несколько другие умения, но и забывать все "прелести" не давали
        1. Single-n Звание
          Single-n
          +3
          Сегодня, 10:51
          Окей. Вас и ваши семью завалит обломками от неядерной ракеты. Это же в корне меняет дело? Не так ли?
      5. Single-n Звание
        Single-n
        -2
        Сегодня, 10:50
        Чьего? Красных линий? Или там сидят бессмертные фоллаута и которые ночами не спят, все надеются в живую погонять по руинам их городов?
      6. Александр_85 Звание
        Александр_85
        0
        Сегодня, 10:57
        А что по-вашему лучше: ужасный конец или ужас без конца?
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          0
          Сегодня, 11:05
          А что по-вашему лучше: ужасный конец или ужас без конца?
          Я считаю что лечить больную голову эвтаназией не лучший вариант.
          1. Александр_85 Звание
            Александр_85
            0
            Сегодня, 11:40
            А ее причиной может быть как мигрень, так и опухоль.
            1. Trapp1st Звание
              Trapp1st
              0
              Сегодня, 11:46
              может быть как мигрень, так и опухоль.
              Без разницы или Вы предлагаете больных онкологией усыплять?
  6. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    -2
    Сегодня, 10:34
    Ощутимых проблем, эти удары по нашим территориям нам не принесут. А вот шайку наркомана они загоняют в изоляцию, особенно со стороны Трампа. У хунты есть время до инаугурации и они постараются максимально себя дискредитировать, по своей природной тупости. А насчёт адекватного ответа: откуда вы знаете как Москва отвечает? Один кабель уже перерезан.
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 10:50
      Один кабель уже перерезан.

      Целый кабель! Дас ист фантастиш. У нас военных складов дофига. У них ракет не хватит. Завтра НАТА капитулирует.
  7. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +2
    Сегодня, 10:36
    Подстанции на 750 под ноль, а вместе с ними и АЭС.
  8. Rabin Звание
    Rabin
    +4
    Сегодня, 10:37
    C'est le moment ou jamais pour la Russie d'adresser des messages clairs à ses adversaires, sinon ce seraient sa crédibilité , son honneur et son existence vitale qui seraient mis en question. On a poussé la Russie à bout !
  9. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 10:43
    для Украины плохие дни остались позади, всё будет ещё хуже!
    Ну в этом нет никаких сомнений.
  10. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 10:45
    На фоне очередного психоза, зеленский призвал Германию как можно быстрее передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus после того, как Владимир Путин внес изменения в ядерную доктрину России.
    «Я считаю, что после слов Путина о ядерном оружии, Германии пора поддержать соответствующие решения», — заявил Зеленский.
    Накануне газета Bild писала, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц «ссорился» из-за поставок Taurus с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам журналистов, Шольц убежден, что поставка Taurus Украине является безответственной. Канцлер считает, что они могут привести к эскалации конфликта.
  11. lubesky Звание
    lubesky
    0
    Сегодня, 10:46
    Многие пишут, что от нас ответа не будет. Если бы итак, то МО просто не сообщало об ударе, а раз такую команду дали, значит варианты ответа уже готовы и просчитаны заранее
  12. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 10:46
    опять тока бла бла бла осудили и ? что будет ?
    1. sifgame Звание
      sifgame
      -3
      Сегодня, 10:52
      Амеры сегодня в своем посольство в Киеве выходной внезапно объявили. Наверно что то будет.
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        +1
        Сегодня, 10:55
        Цитата: sifgame
        Амеры сегодня в своем посольство в Киеве выходной внезапно объявили. Наверно что то будет.

        ну до киева давное идет што то а для сша ?
        1. kventinasd Звание
          kventinasd
          -2
          Сегодня, 10:59
          Цитата: opuonmed
          до киева уже что то идет а для сша ?

          Думаю что хуситы за нас ответят наглосаксам, возможно теперь и нашими ракетами. Вчера уже были от них заявления, что будут дальше топить натовские кораблики.
          1. opuonmed Звание
            opuonmed
            0
            Сегодня, 11:00
            Я думаю, побомбят укрр в очередной раз и всё и то не факт по эффективности ! А украм и дальше ракеты будут поставлять!
            1. kventinasd Звание
              kventinasd
              0
              Сегодня, 11:08
              Ну если опять полетят Атакамсы по старой территории России, то в ответ возможно вынесут банковую и ещё несколько подстанций и на этом всё.
              Все эти ядрёные доктрины вчера принятые исключительно для внутренней аудитории, запад это не пугает. Хотели бы вдарили сразу, а не размазывали бы в СМИ свои пугалки. Не удивлюсь, что скоро Скальпами и Штормами начнуть бить.
          2. Влад2012 Звание
            Влад2012
            0
            Сегодня, 11:11
            Йеменские хуситы не потопили ни одного корабля НАТО. И воюют не против наглосаксов, а против Израиля.
            1. kventinasd Звание
              kventinasd
              0
              Сегодня, 11:14
              Цитата: Влад2012
              Йеменские хуситы не потопили ни одного корабля НАТО. И воюют не против наглосаксов, а против Израиля.

              Возможно не потопили, но это пока. А воюют они не только с Израилем, если атакуют разные танкеры и натовские корабли в Красном море.
  13. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 11:00
    Да, да. Прекрасный наброс для нашей горбачевской элиты. Осталось только добавить, что фронт на украине сыплется, это истерика и авантюра и продолжать расслабленно курить.
  14. Влад2012 Звание
    Влад2012
    0
    Сегодня, 11:06
    Отметим, что сообщения об обновлении Россией своей ядерной доктрины и последовавший на этом фоне удар ВСУ по Брянской области навели немало шороху на мировых финансовых рынках. Как сообщает агентство Bloomberg, произошло падение акций и рост стоимости мировых облигаций. В частности, индекс S&P 500 потерял 0,3%.

    Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на четыре базисных пункта, достигнув отметки в 4,37%


    Если у меня уменьшится на 4,37% член, я ничего и не замечу. А тут прям катастрофа. Была бы у нас инфляция в 4,37% в год.
  15. Олег Багаев Звание
    Олег Багаев
    0
    Сегодня, 11:10
    Цитата: pyagomail.ru
    Для Украины всё будет ещё хуже
    Координаты целей по данным спутниковой разведки и ввод полетного задания в ракету осуществляют США. Украинцам позволяется лишь нажать кнопку по команде. Но при этом
    Ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России
    .

    Я сомневаюсь что их и до кнопки допускают.
  16. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 11:18
    Американцы уверены,что никакой внятной "ответки" не будет,поэтому и наглеют.С теми же противопехотными минами та же картина.Хотя,на всякий случай,посольство из Куева начинают эвакуировать........так,просто "случаи"разные бывают........
  17. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 11:20
    Надеюсь наше правительство и военные не цвет очередной линии выбирают, а серьезно ответят.
  18. обыватель Звание
    обыватель
    0
    Сегодня, 11:28
    Ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России
    – заявил официальный представитель Госдепа Штатов Мэттью Миллер.
    Господин Мэттью Миллер. Вы не поверите, но Россия так-же не представляет никакой угрозы для украины. Поэтому ваше решение о поставке оружия абсолютно контрпродуктивно.