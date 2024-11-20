США планируют в ближайшие годы создать прототипы новой крылатой ядерной ракеты SLCM-N для подлодок класса «Вирджиния»

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США планируют в ближайшие годы создать прототипы новой крылатой ядерной ракеты SLCM-N для подлодок класса «Вирджиния»

В Соединенных Штатах в ускоренном режиме решили заняться подготовкой новой крылатой ракеты морского базирования с ядерным оснащением (SLCM-N).

Эти ракеты планируется разместить на ударных американских подлодках класса «Вирджиния». Прототипы должны быть готовы в течение трех лет. А к 2034 году ракеты и всё, что с ними связано, должно быть пригодно к использованию в боевых условиях.



Сообщается, что обслуживание подводных лодок, оснащенных ракетами SLCM-N, будет производиться на объектах стратегического вооружения ВМС США в Кингс-Бей (штат Джорджия) и Бангор-Бейс (штат Вашингтон).

Как пишет американская пресса, для того чтобы быть уверенным в реализации этого проекта в установленные сроки, Пентагон обратился к представителям военной индустрии США с просьбой помочь в разработке и комплексной интеграции новой системы вооружения на подводных лодках класса «Вирджиния».

В оборонном ведомстве хотят знать, насколько военная индустрия страны в принципе способна оперативно разработать прототип изделия, а также перспективы внедрения данного вооружения в американскую систему обороны.

Напомним, что американские подлодки класса «Вирджиния» и некоторые другие типы субмарин долгое время активно используют крылатые ракеты «Томагавк», которые также могут оснащаться ядерной боеголовкой.
1 комментарий
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  1. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 11:37
    долгое время активно используют крылатые ракеты «Томагавк», которые также могут оснащаться ядерной боеголовкой.

    Правильнее сказать- использовали. Американцы отказались от Томагавков с ядерной боевой частью во время президентства Обамы и сейчас они есть только в неядерном исполнении.