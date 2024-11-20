Эксперты предполагают, что удар ракетами ATACMS по Брянской области наносился с территории так называемого Шосткинского географического «балкона»

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Эксперты предполагают, что удар ракетами ATACMS по Брянской области наносился с территории так называемого Шосткинского географического «балкона»

Эксперты, обсуждая удар американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Брянской области, касаются в том числе вопроса подбора конкретных целей и мест осуществления пусков. По понятным причинам, вплотную к границе пусковые установки с американскими ракетами противник не подводил, чтобы минимизировать риски, связанные с их потерями.

Если учесть, что целью для удара стал брянский Карачев, до которого от границы около 130 км, и если учитывать, что могли использоваться ракеты с дальностью всё-таки не 300, а 160 км, то среди выдвинутых экспертами версий чаще всего звучит та, согласно которой пуск осуществлялся с так называемого Шосткинского географического «балкона».



Речь идёт об участке территории Украины на северо-западе Сумской и северо-востоке Черниговской областей, которая, если можно так выразиться, «вдаётся» в территорию России – в районе административной границы Курской и Брянской областей.



Это географический «балкон» ограничивается с запада дорогами Р12 и Р65, проходящими через Семёновку, Новгород-Северский, Шостку и Глухов. Сама же пусковая установка с ракетами, полётное задание для которых было, что вполне очевидно, введено натовскими офицерами на основании данных со спутников стран НАТО, могла располагаться на расстоянии 20-30 км от границы.

На этом участке есть достаточно обширный лесной массив по оси Шостка-Ямполь-Чуйковка, который вполне может выступать для маскировки противником своих пусковых установок.

И именно этот участок контролируемой противником территории в последнее время активно «пропалывается» беспилотниками и планирующими авиабомбами ВС РФ. Как уже сообщало «Военное обозрение», удар в ночь на 20 ноября был нанесён по объекту в Шостке. Это промпредприятие «Импульс» из сферы ВПК. Многочисленные взрывы вторичной детонации свидетельствуют о поражении цели, на которой хранились взрывчатые вещества или (и) готовая продукция.
34 комментария
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  1. LIONnvrsk Звание
    LIONnvrsk
    +11
    Сегодня, 09:28
    Как уже сообщало «Военное обозрение», удар в ночь на 20 ноября был нанесён по объекту в Шостке.

    Типа - это и был наш оператиный и мощный ответ!
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -2
      Сегодня, 09:44
      Вы правы, это он и есть, после мощного ответа на курск, пора привыкать. Это не трусость, это политический шахматный гений. Как говорил великий эксперт Алексей Мухин - не мешайте комбинировать.
    2. Serg Koma Звание
      Serg Koma
      -2
      Сегодня, 09:56
      Цитата: LIONnvrsk
      Типа - это и был наш оператиный и мощный ответ!
      drinks
      Конечно - ведь "красными линиями" уже давненько не угрожают, стёрлись и краску не подвезли laughing
    3. Peter1First Звание
      Peter1First
      +7
      Сегодня, 10:00
      В Шостке ещё с советских времен существовал завод по производству боеприпасов, исправно работавший на ВСУ -вопрос, почему его разбомбили только через 1000 дней СВО ???
      1. Кэптен45 Звание
        Кэптен45
        0
        Сегодня, 12:00
        Цитата: Peter1First
        В Шостке ещё с советских времен существовал завод по производству боеприпасов,

        Получается,что кино-фото и магнитофонная плёнка Шосткинского П/О " Свема" была, так сказать, побочным продуктом? Этакими товарами народного потребления от ВПК? Кстати, неплохая была плёнка, недавно как-то откопал при переезде, поставил на старом катушечном магнитофоне, нормально воспроизвелось и ничего не осыпалось . Умели же,однако, делать своё, не хуже японской Сони, если кто помнит такие кассеты.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:58
      LIONnvrsk
      Сегодня, 09:28
      Типа - это и был наш оператиный и мощный ответ!

      hi Ну, батенька, цели подобраны, ответы тоже, таймеры запущены, а банально объявить войну время не пришло ? В Рай мы ещё успеем, есть у нас ещё дома дела. soldier
  2. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +15
    Сегодня, 09:28
    Это правильно, это наш путь. Вместо жесткого ответа обсудим откуда стреляли, добавим позитива - враг трусливо бил издалека, боясь приблизится к границе, которую мы активно пропалываем. Для большей анестезии процитируем Салливана, который утверждает, что ничего особенного не произошло, ситуация на поле боя не изменилась, а значит мы снова побеждаем! Обсудим все, кроме кремлевских "приборов". Самое, на мой взгляд, интересное, что интонация на 100% укладывается в позицию элиты, о которой говорил Саймс. Ровно в таком ключе она и мыслит.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +6
      Сегодня, 09:35
      А ещё мы сбили все 5 с половиной ракет, но как всегда обломки последней ракеты устроили пожар на каком-то второстепенном складе каких-то взрывоопасных предметов...
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +2
        Сегодня, 09:47
        Цитата: Peter1First
        А ещё мы сбили все 5 с половиной ракет

        И осталось у скакуасов всего 50 ракет, а значит всего-то возможно 10-9 целей пострадает. Так чего ж тогда мир ядрёным батоном пугать и имидж терять.
        1. Single-n Звание
          Single-n
          +2
          Сегодня, 09:52
          И это наверное последние 50 АТАМАКС в мире? В всяких шторм шэдоу и скальпелей вообще в природе не существует?
      2. Mazunga Звание
        Mazunga
        +2
        Сегодня, 09:53
        и склад то был так складишко со сторожем васильичем и полторы берданки да и пожар не то чтобы пожар а так пожаришко короче как негры угнетенные в Гарлеме в бочке соляр жгут видели ? вот один в один
      3. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        -2
        Сегодня, 10:28
        А ещё мы сбили все 5 с половиной ракет, но как всегда обломки последней ракеты устроили пожар на каком-то второстепенном складе каких-то взрывоопасных предметов...

        Ага.. а еще много государств собираются вступить в БРИКС! Кстати, судя по коллективному фото, особой поддержки нам я не увидел. В первом ряду взявшись за руки стоят наши друзья по брикс. На последнем ряду одинокий, смотрящий в горизонт Лавров. Ну это так, эмоциональное впечатление.
    2. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      -1
      Сегодня, 09:51
      А что вы предлагаете? Ядерный удар? Это путь в никуда. Дать хуситам ракеты и навести их на авиалохань какую-нить американскую? Чтобы такие удары наносить надо к этому подводить, типа как они с корейцами сделали. Не просто так, из ниаткуда у хуситов появляется оружие способное потомпить авианосец. Если честно, даже и не знаю что в этой ситуации делать...продолжать давить...не знаю может по банковой лупануть.
      1. dimon642 Звание
        dimon642
        0
        Сегодня, 09:58
        Почему ядерный удар , у страны есть все ,что бы превратить Украину в пыль ,просто великий шахматист , который задержался у доски , не зная куда пойти лет 20 , оказался еще тем многостаночником .
      2. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        -3
        Сегодня, 10:08
        А что вы предлагаете? Ядерный удар? Это путь в никуда.

        Путь в никуда - это следовать сценарию западной секты, с бесконечным потенциалом эскалации с ее стороны. Остудить секту можно только реальным страхом за свою шкуру. Испугать ее можно двумя способами - созданием большой коалиции и ядерной дубиной. С первым у нас сами знаете как - толстопопый хитрован ускользает от повестки, скорее всего. Следовательно остается ядерная дубина. Первый удар, после предупреждения, может быть ограниченным. Второй - если не остынут - полным. Да есть риск сгореть но это и реальный шанс остановить конфликт, потому что цель западной секты управлять миром а не сдохнуть на радиоактивной помойке.
      3. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        -3
        Сегодня, 10:17
        Если честно, даже и не знаю что в этой ситуации делать...продолжать давить...не знаю может по банковой лупануть.

        Да, предварительным шагом может стать уничтожение инфраструктуры и органов управления, мы этого не делаем "по гуманитарно политическим соображениям". Я боюсь одного - с нашей стороны эта тухлая музыка будет вечной, т.к. пианисты в кремле одни и те же.
      4. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 10:48
        Цитата: KukuRuzvelt
        Если честно, даже и не знаю что в этой ситуации делать...продолжать давить...не знаю может по банковой лупануть.

        Что бы по нам не били с "шосткинских географических балконов", надо сносить "несущие киевские стены" вместе с их "прорабом" и пусть потом матрасы с европерхотью хоть на овно изойдут.
      5. Stas157 Звание
        Stas157
        0
        Сегодня, 11:43
        Цитата: KukuRuzvelt
        А что вы предлагаете? Ядерный удар?

        Да какой там ядерный. Они бы хоть беспилотник американский сбили, тот, что по нам удары наводит!

        А за ядерный удар по своей соседней стране американцы нам еще спасибо скажут!
  3. Ella34 Звание
    Ella34
    +2
    Сегодня, 09:34
    Не дождаться нам обещанного ответа.
    1. Роман_ Звание
      Роман_
      -1
      Сегодня, 09:38
      Три года обещанного ждут. Прошло три года и наконец начали уничтожать мосты (правда в прифронтовой зоне...) Ещё через три года выведут всю не атомную энергогенерацию. А там и до нефте и газохранилищь через десяток лет доберутся. Ну а потом придёт новый царь...
      1. Serg Koma Звание
        Serg Koma
        0
        Сегодня, 10:09
        Цитата: Роман_
        Прошло три года и наконец начали уничтожать

        Трёх лет ещё не прошло - ждём-С
        20 июн 2023
        «Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — сказал Шойгу во вступительном слове на заседании коллегии министерства.

        Шойгу о возможности применения ракет HIMARS и Storm Shadow противником.
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 09:41
      Не дождаться. Похоже наш потолок - это заочная лекция Соловьева Салливану, о том как Салливан неверно понял нашего верховного главнокомандующего, в то время как сам верховный молча пропадет из эфира на пару дней или проведет онлайн заседание по ЖКХ. Он еще не начинал, он планирует.
  4. Бускан Звание
    Бускан
    -1
    Сегодня, 09:35
    Сейчас есть интернет и "экспертом" может быть любой человек.
    В иностранном сегменте подробно расписано какой тип боеприпасов был использован. Сейчас единственное решение убрать от границы с Украиной все важные объекты на 300 км.
    Людей и жилье правда не уберешь, но судя по Курской области это ... не всех беспокоит.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 11:59
      да и убирать никто ничего не будет
  5. navigator777 Звание
    navigator777
    -2
    Сегодня, 09:45
    Зачем экспертам гадать, если наше МО уже давно определило места пусков ракет, если бы он был экспертом, а не балоболом, то владел бы точной информацией от МО, а так и я могу предположить, не являясь экспертом.
  6. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +2
    Сегодня, 09:45
    Разведка в современной войне ( да и всегда) должна работать в режиме реального времени . А для этого любое государство старается иметь достаточно спутников разведки . Именно благодаря американским спутникам , Украина довольно таки успешно действует . На уроках любой войны надо делать своевременные выводы , и учиться , учиться и учиться .
  7. navigator777 Звание
    navigator777
    -1
    Сегодня, 09:55
    Цитата: Кузнец 55
    Разведка в современной войне ( да и всегда) должна работать в режиме реального времени . А для этого любое государство старается иметь достаточно спутников разведки . Именно благодаря американским спутникам , Украина довольно таки успешно действует . На уроках любой войны надо делать своевременные выводы , и учиться , учиться и учиться .

    Когда у украинцев закончится живая сила, то им ничего уже не поможет, не все решает разведка, технологии и спутники.
  8. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 10:03
    удар ракетами ATACMS по Брянской области наносился с территории так называемого Шосткинского географического «балкона»

    Это еще раз убеждает нас в том, что от бандерлогов должен быть освобожден=зачищен не только Донбасс, но и вся Украина. Если останется хоть маленький не выдернутый гнойник, то рано или поздно все опять придется начинать сначала.
  9. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 10:12
    Эксперты предполагают, что удар ракетами ATACMS по Брянской области наносился с территории так называемого Шосткинского географического «балкона»
    Эх!..
    Были бы эти эксперты такие умные ВЧЕРА, какие они умные СЕГОДНЯ!.. feel
  10. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 10:14
    Самое интересное - наблюдать за словесной акробатикой отдельных комментаторов. Выпрыгнули, как черти из табакерки, и давай дерьмишком во все стороны. Может они о том и не догадываются, но выглядят, как братья близнецы paгyлей.))
    1. Элизиум Звание
      Элизиум
      +1
      Сегодня, 10:51
      Это и есть рагули, которые пишут "Курск" с маленькой буквы, видимо, по привычке, как делают на укропомойках, как второй комментатор в этой теме, и который самый активный на ресурсе крайние пару дней. Сотни комментов в день успевает, ударные темпы.
  11. СкептикОптимист
    СкептикОптимист
    -2
    Сегодня, 10:43
    Цитата: dimon642
    Почему ядерный удар , у страны есть все ,что бы превратить Украину в пыль


    Я уже не раз слышал нечто подобное: 8 лет до СВО, и 2 года 9 месяцев после начала СВО. Итого: 10 лет 9 месяцев.
    Владимир Рудольфович*, это вы? Не узнаю вас в гриме.
    ---------------------------------------
    *Соловьёв 22 февраля: «Мы раз бровь поднимем, и Украина поймёт всё."
  12. СкептикОптимист
    СкептикОптимист
    -2
    Сегодня, 10:45
    Цитата: Tagan
    Может они о том и не догадываются, но выглядят, как братья близнецы paгyлей.))


    Да, турбопатриоты они такие. "Может они о том и не догадываются, но выглядят, как братья близнецы paгyлей.))
  13. СкептикОптимист
    СкептикОптимист
    -3
    Сегодня, 10:46
    Цитата: Правдодел
    от бандерлогов должен быть освобожден=зачищен не только Донбасс, но и вся Украина.


    И как это сделать, не подскажете ВГК, МО РФ и ГШ ВС РФ?