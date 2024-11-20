Эксперты предполагают, что удар ракетами ATACMS по Брянской области наносился с территории так называемого Шосткинского географического «балкона»
Эксперты, обсуждая удар американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Брянской области, касаются в том числе вопроса подбора конкретных целей и мест осуществления пусков. По понятным причинам, вплотную к границе пусковые установки с американскими ракетами противник не подводил, чтобы минимизировать риски, связанные с их потерями.
Если учесть, что целью для удара стал брянский Карачев, до которого от границы около 130 км, и если учитывать, что могли использоваться ракеты с дальностью всё-таки не 300, а 160 км, то среди выдвинутых экспертами версий чаще всего звучит та, согласно которой пуск осуществлялся с так называемого Шосткинского географического «балкона».
Речь идёт об участке территории Украины на северо-западе Сумской и северо-востоке Черниговской областей, которая, если можно так выразиться, «вдаётся» в территорию России – в районе административной границы Курской и Брянской областей.
Это географический «балкон» ограничивается с запада дорогами Р12 и Р65, проходящими через Семёновку, Новгород-Северский, Шостку и Глухов. Сама же пусковая установка с ракетами, полётное задание для которых было, что вполне очевидно, введено натовскими офицерами на основании данных со спутников стран НАТО, могла располагаться на расстоянии 20-30 км от границы.
На этом участке есть достаточно обширный лесной массив по оси Шостка-Ямполь-Чуйковка, который вполне может выступать для маскировки противником своих пусковых установок.
И именно этот участок контролируемой противником территории в последнее время активно «пропалывается» беспилотниками и планирующими авиабомбами ВС РФ. Как уже сообщало «Военное обозрение», удар в ночь на 20 ноября был нанесён по объекту в Шостке. Это промпредприятие «Импульс» из сферы ВПК. Многочисленные взрывы вторичной детонации свидетельствуют о поражении цели, на которой хранились взрывчатые вещества или (и) готовая продукция.
Информация