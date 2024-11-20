Концерн «Калашников» сообщил об увеличении выпуска пистолетов в шесть раз

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Концерн «Калашников» сообщил об увеличении выпуска пистолетов в шесть раз

Ижевский механический завод в несколько раз увеличил выпуск боевых пистолетов. Об этом заявил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.

За последние три года концерн увеличил выпуск пистолетов в шесть раз за счет роста производства пистолетов Ярыгина, а также освоения и запуска в серию пистолетов Лебедева компактного (ПЛК) и модульного (МПЛ). Пистолет Лебедева запущен в производство весной этого года. Также увеличен выпуск спортивных пистолетов.



Налажен серийный выпуск шести новых изделий, среди которых модификации пистолета Лебедева – компактный ПЛК, модульный МПЛ и МПЛ-1, служебный ПЛК-Т, спортивный пистолет Иж-182

- заявил Лушников.

Пистолет Ярыгина «Грач» — полуавтоматический самозарядный пистолет. Автоматика работает по схеме использования отдачи при коротком ходе ствола. Для стрельбы используется патрон калибра 9Х19 мм, емкость магазина — 18 патронов. Предохранитель двойного действия, что позволяет одинаково пользоваться пистолетом как правшам, так и левшам. Имеется крепления для подствольного тактического фонаря. Длина оружия — 190 мм, длина ствола — 114 мм, высота оружия — 140 мм, ширина оружия — 38 мм, масса без патронов — 950 г.

Пистолет Лебедева компактный разработан под патрон 9Х19 мм Parabellum. Тип автоматики — отдача затвора, сцепленного со стволом, при коротком ходе ствола, запирание перекосом ствола. Емкость магазина 14 патронов, масса без патронов — 720 грамм. Расположение затворной задержки, кнопки сброса магазина и предохранителя с двух сторон позволяет пользоваться пистолетом как правшам, так и левшам. Имеется планка Пикатинни для крепления различных аксессуаров.

Пистолет Лебедева МПЛ, изначально получивший название ПЛ-15, разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии. Оружие разработано в стандартном исполнении и варианте для выполнения специальных задач с возможностью установки приспособления для снижения звука стрельбы. Калибр — 9Х19 мм, возможно применение различного навесного оборудования, магазинов увеличенной емкости, УСМ с режимом автоматической стрельбы и т. д.
14 комментариев
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  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 09:46
    Пистолеты это конечно хорошо,но пистолеты всё таки это не шапки. . . soldier
  2. AlexSam Звание
    AlexSam
    +1
    Сегодня, 09:56
    А какова судьба "Удава"? Надеюсь, не задушили?
  3. Prapor Звание
    Prapor
    +3
    Сегодня, 10:01
    Отсыпте Ярыгина пару штук то.... Или нам простым смертным нельзя? От хулиганов то надо защищаться и от всяких животных диких и бешеных..
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 10:13
      Неположено ! (с) (горький саркзам)
      Иж чего удумали - народу и боевой короткоствол....

      зы Причин напридумывают, непереживайте, или замордуют бумажками и проверками - и чуть что - срок получите. И условий применения тоже напридумывают - нарушите - срок. Даже с резиноплюями было уже когда девушка отстреливаоась от насильников....
      1. Prapor Звание
        Prapor
        0
        Сегодня, 10:15
        вот это и странно, тогда было положено, а теперь нет... Офицеров же бывших не бывает, а опыт и умение обращаться и применять никуда же не исчез из памяти..
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 10:19
          боятся ТАМ давать короткоствол народу.
          а если бандюки отберут ? или обидится кто на несправедливость и пойдёт всех отстреливать? у них то таких случаев - полно. и у нас уже - тоже появляются....

          Я не оправдываю ТАМОШНИХ - поясняю почему не дадут народу....
          1. Романенко Звание
            Романенко
            0
            Сегодня, 11:43
            У бандюков свои стволы и ножи имеются и видали они Росгвардию недалеко ниже пояса, у нас проблемы с оружием только для законопослушных граждан.
          2. Sergej1972 Звание
            Sergej1972
            0
            Сегодня, 12:01
            Вот этот сли бы была возможность изначально выявлять таких неуравновешенных потенциально обиженных.
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 10:02
    В советской армии пистолеты были как правило только у офицеров, по разным причинам его не выдавали срочникам. Похоже всё таки решили вооружить хотя бы каждого члена штурмовых подразделений российской армии. soldier
    1. Prapor Звание
      Prapor
      +2
      Сегодня, 10:06
      и это как бы правильно, в таких подразделениях у каждого должно быть минимум 3 оружия, основное, второе и третье, вот пистолет это второе, нож - третье, да и там по мелочи - гранаты всякие... Да вес увеличится, к всему этому надо и боекомплект какой-то носить.
      1. hhurik Звание
        hhurik
        0
        Сегодня, 11:19
        Сколько видел роликов - ни у одного из штурмовиков нет пестиков, с обеих сторон. Только в передаче Соловьева, в каком-то безопасном месте один красавец прикрепил его к разгрузке на видном месте - что явно изумило ведущего, он даже отметил этот факт, типа, офигеть нежданчик для картинки.
        Видимо, пестики непосредственно на передке нужны операторам как зайцу стоп-сигнал. А вот чем дальше в тыл - их все больше на организмах.
        https://ok.ru/video/7902121298560
    2. Eug Звание
      Eug
      +3
      Сегодня, 10:07
      "Погонных" вроде судейских, прокурорских, таможенных, служб инкассации, безопасности, может, еще кого дюже много, и пистолетики все хотят...
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        0
        Сегодня, 10:11
        Может быть, но я думаю о наших бойцах в СВО. Про тех что вы говорите, им пистолеты не помогут, разве что застрелиться.
        1. Eug Звание
          Eug
          +1
          Сегодня, 10:14
          Если бойцов вооружат нормальными короткостволами - хуже точно не будет.
    3. Комментарий был удален.