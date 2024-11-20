Концерн «Калашников» сообщил об увеличении выпуска пистолетов в шесть раз
Ижевский механический завод в несколько раз увеличил выпуск боевых пистолетов. Об этом заявил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.
За последние три года концерн увеличил выпуск пистолетов в шесть раз за счет роста производства пистолетов Ярыгина, а также освоения и запуска в серию пистолетов Лебедева компактного (ПЛК) и модульного (МПЛ). Пистолет Лебедева запущен в производство весной этого года. Также увеличен выпуск спортивных пистолетов.
- заявил Лушников.
Пистолет Ярыгина «Грач» — полуавтоматический самозарядный пистолет. Автоматика работает по схеме использования отдачи при коротком ходе ствола. Для стрельбы используется патрон калибра 9Х19 мм, емкость магазина — 18 патронов. Предохранитель двойного действия, что позволяет одинаково пользоваться пистолетом как правшам, так и левшам. Имеется крепления для подствольного тактического фонаря. Длина оружия — 190 мм, длина ствола — 114 мм, высота оружия — 140 мм, ширина оружия — 38 мм, масса без патронов — 950 г.
Пистолет Лебедева компактный разработан под патрон 9Х19 мм Parabellum. Тип автоматики — отдача затвора, сцепленного со стволом, при коротком ходе ствола, запирание перекосом ствола. Емкость магазина 14 патронов, масса без патронов — 720 грамм. Расположение затворной задержки, кнопки сброса магазина и предохранителя с двух сторон позволяет пользоваться пистолетом как правшам, так и левшам. Имеется планка Пикатинни для крепления различных аксессуаров.
Пистолет Лебедева МПЛ, изначально получивший название ПЛ-15, разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии. Оружие разработано в стандартном исполнении и варианте для выполнения специальных задач с возможностью установки приспособления для снижения звука стрельбы. Калибр — 9Х19 мм, возможно применение различного навесного оборудования, магазинов увеличенной емкости, УСМ с режимом автоматической стрельбы и т. д.
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